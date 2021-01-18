Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 1
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1541
ALTIN
442.658
DOLAR
7.5014
STERLİN
10.1443
EURO
9.0526
Sürekli işçi alımı yapılacak
Sürekli işçi alımı yapılacak
İcradan satılık 52.300 m² fıstıklık
İcradan satılık 52.300 m²...
4 adet arsa satışa sunuldu
4 adet arsa satışa...
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Erciyes Üniversitesi’ne öğrenci alınacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri Saha...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Emre Cihan Çandır

İnsanlığın tek çaresi, bilimdir

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:48
6 Okunma
Emre Cihan Çandır

EMRE CİHAN ÇANDIR: İNSANLIĞIN TEK ÇARESİ, BİLİMDİR

Başarılı yazar Emre Cihan Çandır ile yazın hayatına ve “2073” adlı kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Emre Cihan Çandır kimdir?

Kaç yaşında olduğum, ne iş yaptığım, eğitimimin ne olduğu veya buna benzeyen diğer soruların ve bu soruların cevaplarının insanların pek de umurunda olduğunu düşünmüyorum. Hayatım boyunca “Kendini tanıtır mısın?” sorusuna hiç doğru düzgün cevap veremedim; ama ille de bir şey söylemek gerekirse; “Dünyayla, insanlıkla, yaratılışla, ölümle, aşkla, siyasetle, en çok da kendiyle meseleleri olan genç bir yazar.” diyebiliriz.

Yazın hayatınız nasıl başladı? 

Çok ufak yaşlarda bile fazlasıyla asi bir çocuktum. Okulda, evde, sokakta, her yerde insanlarla tartışıyordum. Gördüm ki annem, babam, öğretmenlerim, kısacası herkes; "Sus!" diyordu. Bende sustuklarımı yazmaya başladım. O günden bu yana yazmayı hiç bırakmadım; ama susma konusunda yine de pek başarılı olamadım.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz? Örnek aldığınız yazar veya şairler var mı? 

Karanlık duyguların, durumların olduğu her şey, beni yazma sürecimde besler. Hüznü mutluluktan; ağlamayı ise gülmekten hep daha gerçek bulmuşumdur. Dostoyevski, Kafka, George Orwell, Albert Camus… Bunlar, çok kıymetli isimler. Türk edebiyatında ise Sait Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Ercan Kesal, Emrah Serbes gibi isimleri büyük bir keyifle okurum.

 

Geçtiğimiz temmuz ayında okurlarla buluşan “2073” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

2073'ü yazma sebebim, vatanım ile ilgili kaygılarımın olması. Söz sahibi bile olmayan yabancı ellerin hak sahibi olmaya çalışması. Liyakat dediğimiz olayın ısrarla göz ardı edilmesi ve bunlar bizi bir uçuruma sürüklerken önceliğin hâlâ makam, mevki ve koltuk olması. Ülkemi endişeli gözlerle izlerken susmamam gerektiğini düşündüm ve kalemi elime aldım. Mesele ülkem olduğu için her zamankinden daha sivriydi kalemim.

“2073” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor? 

 Kitabımın satır aralarında, karakterlerin detaylarında, isimlerde, saatlerde, kısacası birçok yerde çeşitli mesajlar, söylemler var; ancak bu kitapla anlatmak istediğim asıl mesele şu: Günümüz teknoloji çağında birçok ülke, dünyanın geleceği ile ilgili -hatta dünya ile yetinmeyip mars ve diğer gezegenlerle evrenle ilgili- projeler üretip gerçekleştirirken; bizler, hâlâ asırlık mevzuları konuşuyor, suni gündemler yaratıyoruz. Ülkeleri, insanları mensup oldukları din veya kaderin gerekliliği olarak tabi oldukları ırk kurtarmaz. İnsanlığın, insanlarımızın daha güzel bir dünya için tek çaresi bilimdir. Bilimin bağnazlığa yenildiği Ortadoğu'da yaşananları gördük, görüyoruz. Uzun vadede asıl hedefin Türkiye olduğunu söylemek bir kehanet değil.

Kitabın ismi nereden geliyor?

Kitabın ismi çok soruluyor, bu beni mutlu ediyor. Bu ismin merak uyandıracağını tahmin ediyordum. “2073” isminin veya bu yılın herhangi bir spesifik özelliği yok. Kastedilen şey, yakın bir gelecek.

Sizce kitap, beklenen başarıya ulaşacak mı?

Başarı; benim için kitabımın çok satması, hayranlarımın olması veya maddi anlamda tepelere tırmanmak değil. Yola çıkış amacım, bu saydıklarımdan çok daha kıymetli. Belki bir kitap bir yiğidi, bir yiğit de bir memleketi kurtarır. Okurlarımdan gelen mesajları okudukça çok başarılı olduğumu görebiliyorum.

Kitabınızı bir okur gözünden nasıl değerlendirirsiniz?

“Susmanın popüler olduğu ve cesaretin değil, dalkavukluğun kazanım sanıldığı bir devirde tarafsız ve korkusuz şeyler yazan genç bir yazarı görmek ne güzel…” derdim. Bayağı överdim. 

 

Hazırlık aşamasında olan farklı bir eseriniz var mı?

Hikâyesini, kurgusunu, karakter analizlerini hazırlamış olduğum ve kısa bir süre sonra yazma aşamasına geçeceğim bir kitap sürecindeyim. Türkiye, Yunanistan ve Ermenistan üçgeninde geçecek, siyasetin etkisinden kurtulmaya çalışan bir aşk hikâyesi ile okurlarımla buluşmayı hedefliyorum.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Bir Gazetecilik bölümü öğrencisi olarak İlk röportajımı Önce Vatan Gazetesi ile gerçekleştirmek, beni çok mutlu etti. Umuyorum ki son olmayacaktır. Önce Vatan Gazetesi okurlarına gösterdikleri ilgi ve bana ayırdıkları vakit için çok teşekkür ederim. Vatan kaygısı olan vatanseverlere, “Önce Vatan” diyen memleket sevdalılarına, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin izinden giden Türk gençliğine 2073'ü okumalarını tavsiye ediyorum. Sözlerimi şöyle noktalamak istiyorum:

"Bize bir gençlik lazımdır. Temelinde cehalet, duvarlarında riya, tavanlarında dalkavukluk bulunmasın." 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emre Cihan Çandır2073
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilek Turan Eryetli
Dilek Turan Eryetli
Kıvanç Terzioğlu ile özel Can Karakoç röportajı
Kıvanç Terzioğlu ile özel Can Karakoç röportajı
Galip Aksular
Galip Aksular
Gülay Aybala Güllü
Gülay Aybala Güllü
Prof. Dr. Vamık Volkan
Prof. Dr. Vamık Volkan
Kıvanç Terzioğlu ile özel Okan Yiğit röportajı
Kıvanç Terzioğlu ile özel Okan Yiğit röportajı
SANATÇI YEŞİM KALE İLE SANATINA DAİR RÖPORTAJ...
SANATÇI YEŞİM KALE İLE SANATINA DAİR RÖPORTAJ...
Aydın Akyüz
Aydın Akyüz
"73 ŞIRNAK"
"73 ŞIRNAK"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma