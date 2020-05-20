Emrah'ın en çok sevilen şarkısının söz yazarından samimi itiraf

EMRAH’IN EN ÇOK SEVİLEN ŞARKISININ SÖZ YAZARINDAN SAMİMİ İTİRAF

SEVDİM Mİ TAM SEVERİM

Son dönemde herkesin bir birine söylediği; neden o eski şarkılar gibi yeni eserler üretilemiyor. Her yeni şarkı bir sezon sonra unutulurken eski şarkılar hala herkesin dilinde. Kafam tam da buna takılmışken kendisini çok sevdiğim arkadaşım Nilhan Karagülle’yi aradım. Malum şarkıcı Emrah dediğimiz zaman en çok bilinen şarkısı ‘‘Sevdim mi tam severim, sildim mi bir kalemde’’ adlı şarkının söz yazarı. O da bütün sorularıma açık yüreklilikle cevap verdiği için çok teşekkür ederim.



RÖPORTAJ: YAŞAR ŞENYÜZ

Sevgili Nilhan sen yıllar önce dedinki ‘‘Sevdim mi tam severim’’ ve hala herkes Emrah’ı bu şarkı ile hatırlıyor. Bu şarkı nasıl çıktı? Birde bu söz yazarlığı beste işi nasıl oluştu.

Ben ve kuzenim Selda Kılıç Mangaloğlu çocukken aynı zamanda arkadaştık da. o yaşlardan beri beraber oynar, beraber şarkı söylerdik. Sonradan birbirimizi keşfettik ve bir gün ona ingilizce şarkı mırıldandığımı söyledim farkında olmadan beste yapmışım dedim, oda bende yapıyorum bak dinle dedi. Şarkısını söyledi sonra beraber bi seyler yapalım istedik ben yazdım o besteledi ama kendi işlerimizin yoğunluğu ve hiç bir zaman ticari bir beklentimiz olmadığı için bu şarkılar bizim kendi sandığımızda birikmeye başladı. Ben o yıllarda daha iyi müzik bilgisine sahip olmak için ünlülerin hocası Erdem Siyavuşgil’den şan solfej dersleri aldım ama normalde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe mezunuyum. İtiraf edeyim ki kendi iç dünyamda da sevdim mi tam severim, sildim mi de bir kerede silerim…

Albümlerde dinlediğiniz ilk şarkınız hangisi…

Piyasaya verdiğimiz ilk şarkı Emrah Sevdimmi tam severim’di ve şarkı çıkar çıkmaz hit oldu.

Daha sonra şarkı Galatasaray’a bile uyarlandı, farklı sözlerle yıne Emrah’tan Taktık mı tam takarız şeklinde marş oldu.. Bu söz zaten yıllardır slogan olmuş bir söz haline geldi ve biz de çok mutlu olmuştuk. Daha sonra Fulden Uras’ın Dön Bana şarkısı piyasayla buluştu o dönemlerde Fulden bize extralarında en çok söyletilen şarkısının bu olduğunu söylemişti.

Bunları duymak tabiki hoşumuza gidiyordu. Biz bir taraftan kendi işlerimizi yaparken üretmeye de devam ediyorduk. Daha sonra Galatasaray’a şarkı yazdık o donemın başkanı Ünal Aysal’dan plaket aldık. O şarkıyı da marş havasında olmasın diye, pop tarzı şarkı havasında yapalım dedik. ‘‘Bom Çiki Bom Galatasaray’’ şarkısı öyle çıktı. Ben GS liyim fakat kuzenim FB li ama ezeli rakip olsak ta müzik aşkı bizi aynı yerde buluşturdu… Hatta en büyük GS-FB derbilerini birlikte izlemek çok keyifli oluyor.

Sahnede ilk olarak hangi şarkınızı dinlediniz. Bu nasıl bir duyguydu?

Ben çocukken ilk yaptığım ingilizce bir şarkı vardı ya, o şarkıyı o yıllarda Yonca Evcimik Gülhane Şenliklerinde sahnede canlı olarak söylemişti ve bizim için çok büyük bir motivasyon olmuştu…

Birde senin Atatürk için bir şarkı yazdığını biliyorum, onun hikayesini öğrenebilirmiyim?

Atatürk’e çok şiirler şarkılar yazıldı. Bende bir şarkı yazmak istedim ve sözler içimden geldigi gibi arka arkaya döküldü… Seldaya sözleri verdiğimde okudu ve bana tüylerim diken diken oldu dedi. Daha sonra besteleyip getirdi ve sözlerime ruh katmıştı, bu kezde ben çok duygulanmıştım. Hemen o günlerde Selanik’te Atatürk’ün evine gitmiştim, çok duygulandım evi gezerkende içimden şarkıyı mırıldanıyordum.. Bir kaç sene önce Gökhan Bolukçu bu şarkıyı ilk albümüne koydu ve albüme adını veren parça oldu. O zaman normal bir aşk sarkisi klibi çekmişlerdi ama biz corona günlerinde, arkadaşım Oğuz Tokgöz’ün yapmıs olduğu Atatürk videolarıyla derleyip sosyal medyadan tekrar paylaştık.

Ortalıkta uzun zamandır şarkı kıtlığı var, bu konuda ne diyeceksiniz?

Çok haklısınız herkes aynı şeyi söylüyor, ortalıkta uzun zamandir beste kıtlığı var ve mecburan eski sarkıları evirip cevirip cover yapıyolar. Oysa bizde yüzlerce hit sarki olduğuna inandığımız besteler var. Kapımız herkese açık, gelsinler seçsinler, okusunlar biz de mutlu olalım, onlarda mutlu olsunlar.