Ekolojik temizlik

FUNDA AKOSMAN ERMAN: Serdar'cığım seni tanıyabilir miyiz?

Serdar Nalçakan 1969 İstanbul doğumluyum. Yaklaşık 2 yıl önce bu yeni teknoloji ile CLEANLUX-ELECTROLUX ortaklığı ile tanıştım. Cleanlüx, Elektrolüx'ün Türkiye'de o sektörel ortağidir. anlaşma yaptığı tek kuruluştur.

Güvenilir bir marka zaten.

Elektrolüx'ün hakkında fazla söz söylemeye gerek yok zaten.

Yapılan akademik ve tıbbi araştırmalar sonucu maalesef ki kuru temizleme hizmetinin kansorejen maddelerle yapıldığı tespit edildi.

Cleanlüx, Kimyasal maddelerin yerine bio çözünürlü maddelerle sulu çözüm sistemiyle sonuca gidiyor. Bu sebeple Cleanlüx'ü tercih ettim.

Hem insan sağlığı açısından, hem de çevre sağlığı açısından inanılmaz bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum.

Biz de o yüzden sizi tercih ediyoruz sağlıklı olması için. Bu bölgeyi tercih ettiniz peki nasıl hizmetleriniz var? Ne kadar zamanda teslim ediyorsunuz? Neler temizleniyor? Her ürün giriyor mu?

Evet. Ekolojik giysi temizliği konusunda çok geniş bir yelpazeye sahibiz. Şunun altını çizmek istiyorum ki, son zamanlarda hakikaten ekolojik, organik gibi kelimeler gerçek anlamından, gerçek değerinden saptırıldı.

Bu işlemleri bioçözünürlü olarak yaparak temizlemenin adını değiştirmeye talibiz.

Türkiye'de bu sistem yaklaşık 2 yıldır faaliyet göstermektedir. Avrupa'da ve dünyanın belli başlı noktalarında da bu yeni sistem bio çözümlü yani ıslak temizlik olarak yaygınlaşmaktadır.

Cleanlüx, 2018 yılı Altın Marka ödülünü alarak hem kendini, hem de tarzını ispatlamış vaziyette.

Bahçeşehir’de hem çalışan kesimin çoğunlukta olduğu, hem de farklı eğitim ve kültürlerin toplandığı, nüfus olarak da oldukça genişlemeye açık bir bölge olduğu için burayı seçtik.

Burada hizmetlerimizi çalışan kesimin müsaitliğine göre esnetebiliyoruz.

Teslimatlarımız akşam veya hafta sonu olabiliyor. İşlemlerimiz bazen gece operasyonları şeklinde gerçekleşiyor. Bu sebeple çalışan kesimden oldukça memnuniyetler alıyoruz.

Eve teslim ettiğiniz içinde çalışan kesimin hayatını kolaylaştırmış oluyorsunuz.

Kesinlikle hem teslim alıyoruz hem teslim ediyoruz.

Peki hedefleriniz nelerdir?

Bu konuda öncelikli hedefim bu sistemin varlığını ve böyle bir güzelliğin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak ve bilinirliğini artırmak.

Aynı temizlikte ve kalitede fakat çevre ve insan sağlığı açısından daha sağlıklı bir çözümün olduğunu herkesin bilmesi ilk hedefimizdir.

Kimyasallar kullanmadan da lekeler çıkabiliyor yani onuda gösteriyoruz diyorsunuz.

Kesinlikle bu konuda çok iddialıyız. Özellikle gelinlik, abiye gibi zor giysilerde iddialıyız. Çocuklara hitap eden giysilerin hem işlemleri zordur, hem de genelde anneler kimyasal çözümlerden dolayı çocuk giysilerinde kuru temizlemeyi tercih etmezler.

Biz, sektörünün endişeyle yaklaştığı bu branşlarda dahi iddialıyız. Gönül rahatlığıyla iddialıyız ve çok da samimiyiz.

Peki normal kuru temizlemeye nazaran ücretlerde farklılık var mı?

Hayır. Eski ücretler uygulanmaktadır. Öncelikle insan sağlığına ve çevre sağlığına dost bu yeni teknoloji, ekolojik temizliği komşularımıza aynı fiyata verebiliyoruz.

Tercih sebebi tabii ki ilk önce sağlık biraz da cebin sağlığını düşünmek gerekiyor.

Ayrıca, kuruluşumuzun yan hizmetleri olarak kurumsal tekstil yıkama hizmetleri de veriyoruz. Otel, restoran ve düğün salonları gibi kurumsal hizmetlerimiz de var. Evimizle ilgili ise perde, halı gibi yıkama hizmetlerimiz ve terzi-tadilat hizmetimiz de var. Alınan giysilerin hem onarımı, hem de temizliğini beraber de yapabiliyoruz.

Çok güzel hayatı oldukça kolaylaştırıyorsunuz ve firmalara da hizmet veriyorsunuz.

Evet. Kurumsal iş ortaklarımız da ürünlerini gönül rahatlığıyla teslim ediyorlar.

Çok güzel hayırlı olsun diyorum o zaman...

Çok teşekkür ediyorum.

Ben teşekkür ediyorum.