Efsane isim Sinan Bengier

Funda Akosman Erman: Görmeyeli nasılsınız Sinan Beyciğim. İlk röportajımı sizinle yapmıştım, heyecanını hiç unutmam

Sinan Bengier: Bu son mu olsun diyorsun? (Gülmeler)

Olmasın. Siz bana uğurlu gelmiştiniz, devam olsun…. İkinci bir bahar olsun; yeni bir yaprak olsun.

Aynen öyle olsun… Bizim bahçede papatyalar açtı ama…

Her zaman yanımda oldunuz. Her zaman beni desteklediniz, teşekkür ederim. Sizi takdirle, özlemle takip ediyoruz. Çok yoğunsunuz maşallah. Nasıl gidiyor?

Şehir tiyatrosu çağırdı iki senedir buradayım. 2016 Eylül’ünden beridir. Biraz önce çıktı (sahneye) Ali Yaylı’nın çocukluğunu biliyorum. Yönetmenliğini onun yaptığı oyun çıktı. Daha sonra bir oyun daha konulmuştu fakat o kaldırıldı. Şimdi ise “Felatun Bey ile Rakım Efendi” iki oyununda oynuyorum.

Bizde müdür bey ile onu konuştuk Bahçeşehir Belediyesi’nin tiyatro sahnesi geniş olduğu için orkestramız da sığar diğer yeni oyunumuzu da getirip burada sahneleyeceğiz inşallah, o simsariye sığar orkestra çukuru da var büyük bir kadro ile gelceğiz.

Başakşehir’e yeni oyunun geleceğinin müjdesini de verelim

Tabii bu idarecilerin arasında ama Şehir Tiyatrosu, Şehir turnelerine sıcak bakıyorum.

Bizde sizleri oyunlarda gördükçe çok mutlu oluyoruz

Kültür AŞ’de Rıdvan Bey var o da çok sever oyun çeşitliğini. “Bir iki salon açmayı düşünüyoruz, ne dersiniz?” dedi. Kadroya sordu. “Seyirciler bize gelemiyorsa, biz gidelim” dedik.

Harikasınız, gerçekten hakkınızı nasıl ödeyeceğiz? Sanatsız yaşanmıyor çünkü

Biz giderken on kişi gideceğiz bütün kadro da aynı fikirdeydi. Ataşehir, Pendik, Tuzla hep uzağa düşüyor.

Bahçeşehir’de oturduğumuz için herşeye uzağız kışın gelmek zor oluyor

Bizde gitmeye karar verdik. Ben sanatım için Hakkâri’ye kadar gitmiş insanım. İstanbul’un her yerine de seve seve giderim.

Harikasınız. Sanatçılar herzaman fedakarsınız

Yıllar önce burası açıkhava iken geldik buraya biliyorsun, otoparka bıraktık arabaları ki şimdi üzerini kapamışlar.

Yıllar geçti

8 seneyi 9 seneyi geçti.

Daha fazladır

2008 2009 olabilir doğru. Allah rahmet eylesin Volkan Saraçoğlu vardı biliyorsun Aymer Katila vardı o oyunda. Tekrar gelmek güzel…

Allah rahmet eylesin. İnşallah inşallah her zaman bekleriz. Başka projeleriniz var mı devam ettiğiniz?

Film çekimlerine çok fazla gidemiyorum. Tiyatro çok zamanımı alıyor. Bir de artık yaşlandım be…

Olur mu hiç öyle değil. Cevat Kelle’ye hiçbir şey olmaz

Oradan oraya çok koşuşturmayım diyorum. Zaten sağlam birkaç firma kaldı diğerleri kusura bakmasınlar belki de ben çalışmadığım için bilmiyorum. Bildiğim kişilerin işiyse gidiyorum. En son Bodrum Masalı’nda oynadım işte. Çok sağlam bir firma tabii DMC. Mahzun Kırmızıgül’ün firması çok sağlamdır. Süreç sağlamdır. BKM sağlamdır. Diğerlerinden tabii çalışanlar bahsediyor, Avşar sağlamdır. Birkaç firma daha var tabii hepsini sayamayacağım az firma kaldı böyle hakkını veren. Birol Güven kardeşim nerden bakarsan bak çok sağlam insandır. Onlar çağırırlarsa gidiyorum. Bir de tiyatro çok zaman aldığı için artık çağırmıyorlar da. Çünkü bir Pazar, pazartesi, salı var. Yani o günleri ayarlamak zorundalar.

Doğru. Çok meşakkatli zaten kolay değil

Şimdi izleyeceksin. Şehir Tiyatrosu’nda çok özel aktörler var. Çok iyi oyuncular var. Şaşırdım mesela girdiğimde hiç birisini tanımıyorum. “Hiçbir yerde oynamadınız mı?” dedim. “Oynamadık” dediler. Şimdi işin içine girince anladım her biri ikişer üçer oyunda oynuyor. Hiçbir yapımcı çağırmaz. Çocukların günleri yok. Gençler çocuk oyununda oynuyorlar.

Peki bir anınızı sormak istiyorum. Bin tane, milyon tane var biliyorum ama şimdi ilk aklınıza gelen böyle geçmişten herhangi birini paylaşır mısınız?

Seninle o ilk röportaj yaptığımız günümüzü unutmayacağım. Güzel bir gündü ama, o kalabalık yere ben sonradan çok geldim gittim biliyor musun? Çok zor tarif etmiştin ama elimle koymuş gibi bulmuştum, hakikaten tesadüfen olmuştu.

Vallahi sizde hiçbir şey unutulmaz zaten

Kapıdan telefon ettim. Arkamdaki kapı açıldı, orasıymış meğerse. Daha sonra birkaç defa daha gittim. Oralarda birkaç televizyon işi daha yapmıştım. Bir kerede fotoğraf çektirmeye gitmiştim. Sizin bloku dönmeden bir sonraki blokta bir fotoğraf stüdyosu vardı. Hayat hep tiyatro ile geçti.

Dolu dolu geçmiş

Ben memnunum. O röportajdan sonra 4 sene Anadolu’yu dolaştım, turnelerle… Diyarbakır’ın ilçeleri, Diyarbakır’ın kendisi. Adıyaman’ın ilçeleri, Gaziantep’in ilçeleri, Mardin’in, Malatya’nın, Adıyaman’ın ilçeleri, Hakkari’nin ilçeleri her yeri dolaştım. Oradan Karadeniz’e çıktık.

Tiyatrocuları çok seviyorum. İletişimleri çok güzel. Kendilerini çok güzel ifade ediyorlar. Sizle başladı bu yolculuğum zaten çok teşekkür ederim. Hep var olun

Asıl ben teşekkür ederim. Hiçbir tiyatrocunun seni reddedeceğini sanmıyorum.

Çok teşekkür ederim

Sanki zaman durdurulmuş. Seni ilk tanıdığımda da böyleydin, Hep gülüyordun

PERDEDEKİ OYUNLARI

KOMİK-İ ŞEHİR NAŞİT BEY

Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan oyun, 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortalarına kadar olan süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tuluat Tiyatrosu'nun sıkıntılı dönemlerini, Naşit ve Tiyatrosu'nun yaşadıkları üzerinden aktarıyor. 20. yüzyıl gerçeğinde sinemanın giderek güçlenmesi ve yayılması, Şehir Tiyatroları'nın İstanbul tiyatro yaşamındaki yeri, yaklaşan 2. Dünya Savaşı'nın ülkeye ve sanata yansıyan zorlukları, Tuluat Tiyatrosu'nun yeni yol ayrımlarına girişi, Naşit'in tanıdığı, tanıştığı tiyatromuzun önemli adları, Naşit'in ailesiyle ilişkisi oyunun konusu ve kurgusunda kendine yer buluyor. Yakın dönem Türk Tiyatrosu'na müzikli anlatımıyla, anılarla harmanlanan bir gözle bakan oyun bizleri bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Felatun Bey İle Rakım Efendi

19.yy İstanbul’unda geçen eserin kahramanlarından Felatun Bey görüntü itibariyle modern, iç dünyası itibariyle yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen bir mirasyedidir. Eserin diğer kahramanı olan Rakım Efendi ise ailesinin ölümünden sonra Arap Dadı tarafından bin bir güçlükle yetiştirilen, gelenek göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir ettiği bir gençtir. Bu ikilinin yolu yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithad Efendi’nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız “yanlış batılılaşma” konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor.

Sinan Bengier

Levent Kırca‘nın “Olacak O Kadar” adlı programında “Tam teçhizatlı haber kameramanı Cevat Kelle” karakteriyle tanındı.

Sinan Bengier, 31 Mart 1948 tarihinde Ankara’da doğdu. ilk,orta ve liseyi Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde okudu. 2 abisi vardır. Mustafa Kemal Lisesindeyken Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gençlik Kültür Merkezinde tiyatro kurslarına gitti. 1969 yılında ilk tiyatro denemesi “Kargalar Okulu” diye bir oyunda Kapıcı rolüydü. Daha sonra lisede öğretmenlerinin teşviki ile Okul tiyatrosunda 1970 yılında Cevat Fehmi Başkut‘un “Göç” adlı eseri, ertesi sene Necati Cumalı‘nın Nalınlar adlı eserinde oynadı.

1968 hava astsubayı olarak mezun olmuştur, daha sonra ordudan ayrılmıştır.

1969 yılında amatör olarak tiyatroya başladı. 1971’de Karagöz Çocuk Tiyatrosu’nda profesyonel oldu. Daha sonra Ankara Oyuncuları, Asaf Çiyiltepe Sahnesi, Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Halk Tiyatrosu ve Oya Başar- Levent Kırca Tiyatrosu, Beşiktaş Kültür Merkezi, Kaktüs Kabare Tiyatrosu’nda yaklaşık altmış oyunda görev aldı.

1974 de kötü bir rahatsızlık geçirdi. O yıllarda 42 kiloya kadar düştü. Doktorlar “6 ay ömrün var” dediler ama o iyileşti.

Ankara Etibank da 1974 ten 1984 kadar yaklaşık 10 yıl memur olarak çalıştı.

1984 de Levent Kırca‘nın teklifiyle İstanbul’a geldi. Olacak O Kadar ve Levent Kırca ile 10 sene çalıştı. Levent Kırca’nın “Olacak O Kadar” adlı programında “Tam teçhizatlı haber kameramanı Cevat Kelle” karakteriyle tanındı.

1995 yılında bir 10 yıl çalıştığı BKM Oyuncuları’na katılan Sinan Bengier, ve onlarla birlikte bazı filmlerde rol aldı. Erkeksen Seyret, Bir Demet Tiyatro, Olacak O Kadar, Çılgın Bediş, Esir Şehrin İnsanları, Bir Filiz Vardı, dizilerinde oynadı.

“Otogargara”, “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?” ve “Bana Bir Şeyhler Oluyor” oyunlarında ve “Vizontele” filminde rol aldı.

Şu sırada Metin Karaman tarafından kurulan “Adım Tiyatro”da çalışmaktadır.

Sinan Bengier 1977 yılında evlendi. Zeynep adında balerin olan kızı vardır.

Ödülleri :

2008 – Akdeniz Ülk Köse)

2008 – Asya Pasifik Film Ödülleri En İyi Film (Ese Ile Köse)

Tiyatro oyunları :

Haraşo Hayatlar

Otogargara

İşte Budur

Yolumuzu Bulalım

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?

Bana Bir Şeyhler Oluyor

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

Caferin Türküsü

Bay İzzetin İzzetinefsi

Eşeğin Gölgesi

Hasan Tahsin Olayı

Müfettişler Müfettiş

Kavuklu Hamdi Abdülhamit Ve Süleymana Karşı

Banker Tanker

Fehim Paşa Konağı

Fareyi Öldürmek

Plastik Hayatlar

Bir Filiz Vardı

Elalem Bi Alem

Aşağı Yukarı

Nafile Dünya

Gereği Düşünüldü

İki Perde Azizlik

İnsanın İçi İğneli Fıçı

Hangisi Babası

Çocuk Oyunları:

Güllü Prenses

Açıkgöz Soytarı

Pinokyo

Bremen Mızıkacıları

Filmleri :

2012 – Moskova’nın Şifresi

2012 – Dartonlar ve Laz Kit

2011 – 2012 – Hayat Devam Ediyor (TV Dizisi)

2011 – Aşkın Bela Halleri

2011 – Artı 18 (TV Dizisi)

2010 – Kutsal Damacana 3:Dracoola

2010 – 2011 – Çocuklar Duymasın

2010 – Harbi Define

2010 – Gesi Bağları (TV Dizisi)

2009 – Ve Merhaba Kainat: Nazım Hikmet

2009 – Neşeli Hayat

2009 – O-kul

2009 – Bozkırda Bir Çiçek

2009 – Luk’un Şansı (Luk’s Glück)

2009 – Kırmızı Işık (dizi)

2008 – Bahoz (Fırtına)

2008 – 2009 – Benim Annem Bir Melek

2008 – Maskeli Beşler: Kıbrıs

2008 – Sevgili Düşmanım

2008 – Ateşle Barut

2008 – Öldür Onu

2008 – Sadece İki Gün

2008 – Nekrüt

2008 – 46 Numara

2007 – Küçük Hanım Kar Tanesi

2007 – İki Koca Adam

2007 – Babam Annem Oldu

2007 – Şöhretin Bedeli

2007 – Ese İle Köse

2007 – Kötüler Konağı

2007 – Gönül Salıncağı

2007 – Fırtına

2006 – Meçhule Gidenler

2006 – Pardon Yani

2006 – Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale’de Ödendi

2006 – Küçük Hanımefendi

2006 – Kızarmış Ekmek Demli Çay

2006 – Erkeksen Seyret

2006 – Komedya

2006 – Kiralık Oda

2006 – Maskeli Beşler: Irak

2006 – Bir Demet Tiyatro

2005 – Profesyonel Çaylaklar

2005 – Pembe & Mavi

2005 – Bir Kurşun İkimize Yeter

2005 – Kısmet Değilmiş

2005 – Organize İşler

2005 – Yol Arkadaşları

2004 – Bizim Karakol

2004 – Türkü Filmi (TV Dizisi)

2004 – Beş Kollu Avize

2004 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2003 – Vizontele Tuuba

2003 – Günahım Neydi Allahım

2003 – Ölümsüz Aşk

2002 – Asayiş Berkemal (TV Dizisi)

2002 – Beşik Kertmesi (TV Dizisi)

2002 – En Son Babalar Duyar (TV Dizisi)

2001 – Nisan Yağmuru(TV Dizisi)

2001 – Korsan TV (TV Dizisi)

2001 – Bir Talih Hikayesi (Kısa Film)

2000 – Barbunya

2000 – Güneş Yanıkları (TV Dizisi)

2000 – Mazlum 2000

2000 – Barbunya Nuri (TV Filmi)

2000 – Köçek (TV Filmi)

2000 – Vizontele

1998 – Dış Kapının Mandalları

1998 – Naylon Kemal

1998 – Bir Demet Tiyatro

1997 – Ruhsar (TV Dizisi)

1996 – 2001 – Çılgın Bediş

1996 – Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)

1995 – 1996 – Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)

1995 – Durum Bundan İbaret (TV Dizisi)

1994 – Mıymıntılar Kralı

1994 – Bozdur Bozdur Harca

1994 – Doktora Bak Doktora

1994 – Gecikenler Koleji (TV Filmi)

1994 – Mutlu Günler (TV Dizisi)

1994 – Dam Üstünde Saksağan

1994 – Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar

1994 – Hoş Memo

1994 – İnce Hasan

1994 – Kazı Kazan

1994 – Çifte Vakkas

1986 – Olacak O Kadar (Cevat Kelle) (TV Dizisi)

1985 – Mavi Muammer 2 / Silahtan Ödüm Patlar (Video)

1983 – Kuruntu Ailesi (TV Dizisi)