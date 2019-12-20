Eflatun: Ellerine pop müziğin kanı bulaşmış

Röportaj: MURAT FIRAT

Eflatun: “İnsanlar şarkılarımda Ahmet Kaya samimiyeti, Kayahan yalınlığı, İlhan İrem dokusu buluyor. Zamanın en kıymetli ve yerine konamayacak tek şey olduğunun bilincindeyim" dedi.

Eflatun kadifemsi ses tonuyla, duygusal şarkılarıyla dinleyicinin beğenisini kazanmış magazinden uzak bir sanatçı!..

Sevenleriniz adına soruyorum: Işıklar sönüp evinize gittiğinizde nasıl bir Eflatun var?

Kafamın içinde 24 saat üreten bir ihtiyar var. Onu susturmam dur artık yoruldum demem bile mümkün değil. Onun fısıldadıklarına bak bunu yaz bundan bir şarkı yap deyişlerine alıştım. Işıklar sönüp eve gittiğimde beni bekleyen 4 yaşında bir kızım ve 11 aylık bir oğlum var ve de tabii ki eşim. Aileme mümkün olduğunca vakit ayırıyorum zamanın en kıymetli ve yerine konamayacak tek şey olduğunun bilincinde olan bir Eflatun olarak yaşıyorum ev hayatımı.

Eflatun’un müzik aşkı nasıl başladı?

Çok küçüktüm ve müziğin beni çok heyecanlandırdığını fark ettim. Bu ne ise ben bunu yapmak istiyorum dedim. Oturduğum mahallede bir abim bana, bir gün bir şarkı dinletti. Ruhum ayağa kalktı dünya o an çok küçük gökyüzü çok yakında. O şarkı Beatles’ın Yesterday şarkısıydı. O gün dedim ki ben müziğe aittim. Bende bıraktıkları hissettirdikleri sanki bu dünyaya ait değildi. Hala böyle hissediyor olmak bu aşkı gerçek ve sonsuz kılıyor.

“En güzel ben sevdim” şarkısı hangi duygularımıza tercüman?

‘’Sıktığın yumruk kadar derlerdi kalbin hayır vurduğun yumruk kadardır yüreğin’’ diyen bir şarkı. Aşık oldum diyorsan o aşka sahip çıkacaksın gerekirse masaya yumruğunu vuracaksın alt metinli bir girizgahı var. Bir uçurumu sevmişim düşmüşüm de düşmüşüm diye bağıran kapılar kanatlar takmışlar bizi yırtmışlar bizi gökyüzüm diye içine ağlayan da bir sevdanın öyküsü.

“En güzel ben sevdim” şarkısının klibi bize ne anlatıyor?

Klip ayrı dünyaların insanı olan biri hurdacı diğeri viyolonsel çalan çok güzel bir kızın hikayesi. Hurdacı “Armağan Aşçıeli” platonik olarak sevdiği kıza ilanı aşk etmek için cesaret topluyor. Kız “Gözde Lora” viyolonsel çaldığı için hurdacı çöpten bulduğu gitarı öğrenmeye bu ayrı dünyaları yakınlaştırmaya karar veriyor. Hurdaların arasında bulduğu bir gömleği ve yeleği görüyoruz. Ben, yani Eflatun’u klibin sadece bir yerinde onun bu çabasını görüp bir iki gitar akor gösteriyorum. Bütün bu hazırlığın sonunda hurdacı çocuk çöpten bulduğu gömleğini ve yeleğini giyip gitarını da alarak kızın karşısına çıkacakken kızın sevgilisi olduğu gerçeğiyle yıkılıyor. Ayrı dünyaları olmasına rağmen bunca çabaya girmesi belki de onu en güzel seven yapıyor. Klibin sonunda gömleği yeleği ve gitarı hurdacının kapısına bırakıp hayatına gerçekliğine kaldığı yerden devam ediyor. Unutuyor mu bence hiç unutmuyor.

“En güzel ben sevdim” şarkısının Eflatun kariyerine katkısı olur mu? Bu çalışmanın öncekilerden farkı nedir?

En güzel ben sevdim benim en samimi ve halka yakın duran eserlerimden biri olarak görüyorum. Bir Ahmet Kaya samimiyeti Kayahan yalınlığı İlhan İrem dokusu buluyor insanlar. Ayaklarına bir taş bağlayıp aklımı denize atmışım mısralarında bana takmış oldukları 21.yy pop şairini de görüyorlar sanırım. Sanatsal kariyerimde hiçbir albümde bu kadar çok ve bu kadar samimi mesajlar almamıştım işin açığı.

Geri dönüşlerden memnun musunuz?

Dediğim gibi hiçbir albümde şarkıda bu denli içten mesajlar almamıştım. Hayatlara o kadar hızlı ve derinden girdi ki şarkı teşekkür edenler, iyi ki bu şarkıyı çıkarttığımı söyleyenler, işe giderken işten dönerken yani hayatlarının yokuşlarında bu şarkıyla nefes aldığını söyleyenler kısacası harika geri dönüşler var. Youtube’daki mesajları okursanız ne demek istediğimi anlarsınız.

“En güzel ben sevdim” adlı şarkının oluşum süreci nasıl oldu, kimlerle çalıştınız ve tek şarkı çıkarmanın sebebi albüm satışlarının düşük olması mı, yoksa maddi sıkıntılar mı?

“En güzel ben sevdim” şarkısı kalemle notalarla tek tek yontulmuş koca bir dünyadır salında. Söz müzik aranje mix mastering klip yönetmenliğini yaptığım bu işte özelikle müzik alnında çalımlar da dahil ikinci bir kişi yok. Kendi stüdyomda geceler gündüzler boyu çalışmışlığın bir meyvesi. Bu tek şarkılık bir albüm değil onu düzelteyim. 3 şarkılık bir maxi single En güzel ben sevdim, Uçsuz Bucaksız ve Yağdır Mevlam su isimli cover şarkıdan oluşuyor.

Bugüne kadar yaptığınız albüm ve single’ları kronolojik sırayla sıralar mısınız?

Cennette Bir Akşamüstü.

Çıkmaz Sokaklar.

Aşklambaç.

Güneşin Doğudan Battığı gün.

Yolcu Yolunda Gerek (Nalân Tokyürek ile düet)

Seni Sevmek Var Ya (Ayşegül Aldinç düet)

Uçsuz Bucaksız albümünün içinde En güzel ben sevdim.

Müzik dünyasında hırslı görmüyorum Eflatun’u.

Kendimle yarışırım sadece. Bir öncekinden daha iyi yazmak daha iyi söylemek daha iyi bir sound üretmektir bütün kan ter kalışım. Popüler kültürün sahte ve tuzaklarla dolu sığ dünyası bana göre değil. Şöhret olmak çok para kazanmak için içimi titreten şu canım müziği satacak ya da zedeleyecek değilim elbette. Bütün hırsları bütün tıklanmaları ve maddi ne varsa onların olsun ben böyle iyiyim müziği sanırım en güzel ben sevdim. (Gülüyor)

“Eflatun'dan Burcu Güneş açıklaması”

Burcu Güneş’in kariyerinize olan etkisinden ve birlikte yaptığınız çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz?

Burcu Güneş ilklerimin olduğu bir sanatçı büyük bir ses, şarkılarımı okuduğu için minnettarım. “Oflaya oflaya, Çıkmaz sokaklar, Sen kaybı, Bir lokma sevda, Aşkın beni baştan yazar, Darma duman” okuduğu şarkılarımdan bazıları.

Burcu Güneş’le bir dönem küs olduğunuz yazılıp çizildi. Doğru mu?

Küslük bize göre bir şey değil zaman zaman sanatçıların inzivaya çekildiği anlar vardır. Biriyle artık çalışmadığınız zaman küs sanıyorlar. Benim kapım böyle büyük seslere her zaman açıktır ancak şarkılarımı hiçbir zaman pazarlamam! Dileyen gelir beraber prodüksüyon oluştururuz.

“Hit şarkı yazmak için hiçbir uğraşım olmadı.”

Kimlerle düet yaptın ve bu düet projeleri nasıl gerçekleşti?

Burcu Güneş’le 2 düetim var.

Of Aman Nalan “Yolcu Yolunda Gerek”,

Röya “Gemiciler”

Ayşegül Aldinç “Seni Sevmek Var Ya”

Hit’ler arka arkaya gelince ve popüler bir besteci olunca üretme sıkıntısı yaşamaya başlamadın mı?

Hit şarkı yazmak için hiçbir uğraşım olmadı. Bütün derdim manalar ve hayata herkesin baktığı değil de başka pencerelerden bakmaktır.

Pek çok ünlü isme çok güzel sözler yazmış biri olarak bu yolculukta kalbinizi kıran hayal kırıklığına uğratan biri oldu mu?

Beni hayal kırıklığına uğratanların ismini zikrederek onların kalbini kırmak istemem herkes yerinde sağ olsun. Eflatun olmak biraz da bunu gerektirir.

Başka bir sanatçıya verdiğiniz şarkı patlayınca hiç pişmanlık yaşadınız mı?

Hiçbir zaman o onun kısmetidir. Her zaman çok büyük mutluluk duyarım.

İlham hangi zamanlarda geliyor?

Okurken, yürürken, duşta ve film seyrederken bazen de olur olmadık zamanlarda mesela su içerken.

Duygusal biri misiniz?

Yerine göre evet yoksa bir başak burcu nasıl olunur.

Şarklarınızı kimler okudu?

Burcu Güneş, Mustafa Ceceli, Gülben Ergen, Mustafa Sandal, Fatih Erkoç, Funda Arar, Zeynep Mansur, Röya, Gönen, Türkü Akbayram. Yakında Ziynet Sali albümünde şarkım yer alacak.

Kişiye özel şarkı yazar mısın?

Hayır, yazdığım şarkı onun rengine yakın olabilir.

Sizden şarkı almak zor mu?

Doğru elektrik ve ne istediğini bilen herkesle çalışıyorum. İşin maddi kısmı editörüm Erdem Uyanık bakıyor orasını bilemem.

Günümüz şarkılarında ruh yok! Dinleyici kadar sanatçılarında yeni şarkılardan memnun olmadığını düşünüyorum?

Seni seviyorum derken dilin söylüyor da aklın nefrete öykünüyorsa bu çelişkiyi dinleyen anlar hisseder. “Arkasında duramıyordun madem keşke hiç sevmeseydin” derler adama/kadına.

Popüler müzik yapmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir, müzikten para kazandınız mı?

Hayatımı tamamen müzikten kazanıyorum başka bir gelirim yok. Arada sevdiğim işlere de klip çekiyorum. Popüler müzik diye bir müzik türü yok, yaptığımız işler milyonlara vardığı zaman popüler müzik adını alıyor. Halbuki müzikte öyle bir tür yok.

Müzik piyasasının çöküşünü, sanatçının başarısını magazinle eş değerde tutanlar mı tetikledi?

Çalışmak üretmek bir sanat yapıtı ortaya koymak işlerine gelmiyor. Onla bunlar görünüp sanatçıymış gibi bir kıyafet giymeyi daha kolay ve basit buluyorlar. Bu yolu tutanlar gelip geçicidirler.

Eflatun "Sanatçı gücünü sadece halktan alır"

Ve gerçekten de Türk pop müziği bitti mi?

Ezberleri bozuldu. Pop müziğini yapımcılar, sanatçılar yanlış insanlara kötü albümler yapan prodüktörler haczetti ve öldürdüler. Şimdi hiç üstlerine alınmıyorlar ama ellerinde pop müziğin kanı bulaşmış.

Hip-hop ve rap tarzının yükselişini nasıl değerlendiriyorsun?

Pop müziği dediğimiz şeyin giderek artan samimiyetsizliği rap’in yükselişini tetikledi.

Eşinle tanışma hikâyeni bizlerle paylaşır mısın?

Eşimle okuldan arkadaşız benden iki sınıf aşağıda viyolonsel bölümünde okuyordu. Çok daha sonraları sevgili olduk tabiî ki. Bu yüzden birbirimizi öyle bir anda görmüşlük hikayelerimiz yok aslında hep hayatımdaydı sonra canımda oldu.

Baba olmak nasıl bir his? Herkese tavsiye eder misin?

Baba olmak şahane bir şey. O sevgiyi hayatta kıyaslayacak bir şey tanımıyorum. Baba olacak yürekleri zamanları kalpleri varsa olsunlar. Çocuk yapmak biyolojik bir şey ama baba olmak bundan çok daha fazlasıdır. Onlarla ilgilenemeyecek insanlar baba anne olmasınlar lütfen.

Bu son sorum. Sevgili okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Sevdikleri müziklere sevdikleri sanatçılara sahip çıksınlar. Konserlere gelerek ve dijital sahada albümleri indirip dinleyerek yeni şarkıların oluşmasına destek olsunlar. Medyanın sunduğu sanatçı zengindir illüzyonuna aldanmasınlar. Dik duran, emir almayan sanatını icra ve ifa eden her sanatçı gücünü sadece hakltan alır.

90’lar tadında sorular…

Yaş-Boy-Kilo: 40-1.83_79

Burcu: Balık

Ayakkabı numarası: 43

Göz rengi: Açık kahverengi

Saç rengi: Açık kestane

Arabası: Subaru XV

Kullandığı parfüm: Sürekli değişiyor

Sevdiği renk: Lila ve Mavi

Sevdiği yemek: Balık

Sevdiği içki: Rakı, viski, ev yapımı limonata ve taze sıkılmış elma suyu

En sevdiği tatil yeri: Çeşme

En sevdiği sanatçılar: Fatih Erkoç, Cem Kısmet, Neşet Ertaş, Zeki Müren, Michael Bubble, Picasso, Orhan Kemal, Nazım Hikmet

Tuttuğunuz takım: Beşiktaş

Yaptığınız en büyük çılgınlık: 12 yılımı verdiğim senfoni ve opera camiasını bırakıp İstanbul’a geldim.

Hayatta en çok kıymet verdiğin insan: Ailem dışında diyorsanız editörüm Erdem Uyanık.

Hayvan besliyor musunuz: Kedim var.

Aşk her şeyi affeder mi: Kesinlikle affeder.

Benzetildiğiniz biri var mı: Richard Gere, Fettah Can, Feridun Düzağaç

En büyük hayaliniz: Yazdığım şarkılarla çok büyük konserler verip, onlara çektiğim kısa filmleri seyircilerle buluşturmak.

Beğendiğiniz ve Beğenmediğiniz huyunuz: Çok affediciyim hataların insanlar için olduğuna inanırım. Sabrımı taşıranı ki çok zor taşar fena paralarım.

Sizi en mutlu eden iltifat hangisi: ,iltifatlara çok acemi biriyim. Çok sevmiyorum açıkçası. Şarkılarımı beğenmeleri güzel ama bunu söylemek yerine konsere gelip alkışlamaları beni daha çok mutlu ediyor. Eyleme dökülmemiş iltifatı eksik veya kısıtlı buluyorum.