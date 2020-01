Efe Mumcular ‘Kan’ adlı albümünü anlattı…

Başarılı şarkıcı Efe Mumcular ile müzik serüvenine ve “Kan” adlı albümüne dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Efe Mumcular kimdir?

Efe Mumcular; 30 Mart 2000’de Balıkesir’de doğmuş, ilkokul ve ortaokuldan sonra Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde lise eğitimini tamamlamış, şu anda bir üniversitede müzik öğrenimine devam eden, istediklerini ve doğru olanı yapmaya çalışan, müziğini yaparken sadece kendi zevkiyle ve hissiyle hareket eden, “Ben bundan zevk alıyorsam ve bunu hissediyorsam benim gibi bir sürü insan vardır.” diyerek icraatlarını insanlarla paylaşmaktan mutluluk duyan, müziğe tarif edilemez şekilde bağımlı, önyargıya karşı duran ve önyargılı olmamaya çalışan, müziği seven, müzik yapan bir insandır. “Saygı, sevgi, müzik…” der, gerisini zevkinize ve hissinize bırakırım.

Müzikle nasıl tanıştınız? Size öncülük etmiş isimler var mı?

Kendimi bildim bileli müzikleyim. Çok küçük yaşlardan beri müzik yapmaya çalışıyorum. Çok küçükken oyuncak bir gitarım, oyuncak bir mikrofonum, oyuncak bir trampetim vardı. Onlarla zaman geçirirdim. Biraz büyüdüm, ağabeylerimin de müzikle ilgilenmesi sayesinde müzik stüdyolarına gitmeye başladım. Oyuncaklarım, gerçeğe dönüşmeye başladı. Birçok parçayı yorumladım, duydum. Söz yazmaya, ezgiler üretmeye başladım. Biraz hatırlıyorum; babaannemin evindeki bir bilgisayarın ses kaydedicisini açardım, kendi ürettiğim şeyleri kaydederdim. Aynı şekilde bilgisayarlardaki not defterlerine söz yazardım. O dönemlerde söz yazmadan bir ezgi veya ritim kaydettiğim olmuş mudur, hatırlayamıyorum. Belki olmuştur. Sonra biraz daha büyüdüm, armoniler üretmeye başladım. Eğitim hayatımı da müzik üzerine şekillendirmeye karar verdim ve uyguladım. Yıllar geçti, geliştim derken, yavaş yavaş gelişmeye devam ediyorum. Evet, bana öncülük etmiş bir isim var. Yaklaşık on yıldır Hayko Cepkin fanatiğiyim. 9-10 yaşlarımdan beri çok sıkı hayranı, çok sıkı takipçisiyim. 9-10 yaşlarımda bir sahne performansını izledim, müziğine bayıldım ve ona hayranlığım başladı. Sonra araştırdım, tanıdım, her şeyiyle doğru buldum ve çok sıkı takipçisi oldum. Hayko Cepkin, doğru olmasıyla, müziğiyle, yaptıklarıyla benim için bir motivasyon kaynağıdır. Ondan öğrendiğim çok şey var.

Şubat ayında müzikseverlerle buluşan “Kan” adlı albümünüzden bahseder misiniz? Bu çalışmanın kararını nasıl verdiniz?

“Kan” albümünü yapma kararını her zamanki halimle verdim. Kendimce istediğimi, beğendiğimi ve hissettiğimi ürettim. Sonra da insanlarla paylaşma mutluluğuna vardım. Ortada kesinlikle olması gereken, başka insanların da içinde bulunduğu bir planlama ortada yoksa ani karar verebilen ve ani karar değiştirebilen biriyim. “Kan” albümünü yaparken de kararlar verdim, kararlar değiştirdim ve albüm son halini aldı, dijital platformlarda yayınlandı.

Albüm, kaç şarkıdan oluşuyor?

Albüm, dört parçadan oluşuyor. Kan, Kurtar Beni Kan, Nefret ve Yolculuk… “Kan” adlı parça; savaşta kan görmekten bıkmış, aklını yitirmek üzere olan bir adamın hikâyesi. “Kurtar Beni Kan” adlı parça; yine savaşta insanların öldürülmesine ve savaşın diğer korkunç olaylarına şahit olmuş, çaresiz kalmış, onu kurtarması için kendi kanına yalvaran bir adamın hikâyesi. “Nefret” adlı parça, belki de nefret duygusunun gereksiz olduğunu anlatıyor. “Yolculuk” adlı şarkının hikâyesi ise oldukça açık. Hayatınız, sizin elinizde. Bu albümdeki bütün parçalar, sert yapılara sahip. Bir müzik türü sınırım kesinlikle yok; ancak benden genelde sert işler çıkıyor. Çok seviyorum. Zaten müzik, sınıflandırılabilir bir şey değil bence. Sınıflandırma, tarif için güzel bir şey.

Şarkılar size mi ait?

Evet, parçaların hepsi bana ait. Ben besteledim, ben düzenledim, çalınan enstrümanları ben çaldım, yazılan enstrümanları ben yazdım, vokalleri ben yaptım ve ben kaydettim. “Kan” albümü, çok cüzi imkânlarla evde kaydedildi. Albümün kapağı dâhil her şeyi kendim yaptım. Efe Mumcular olarak yaptığım icraatlarda her şey benim istediğim gibi olsun, istiyorum. Birlikte çalışacağım insanlarla da buna göre anlaşıyorum, anlaşacağım.

Albümün isim hikâyesi nedir?

Albüm, ismini “Kan” ve “Kurtar Beni Kan” parçalarından alıyor. “Nefret” ve “Yolculuk” parçalarının konularının diğer iki parçayla ilgisi yok. Albümün adı “Kan” olsun istedim ve “Kan” koydum. Albümdeki iki parça kanlı olduğu için böyle düşündüm.

Albümün çıkış parçası belirlendi mi?

Buradan ilgilenen dostlarımıza haberini vermiş olayım. “Kurtar Beni Kan” parçasına bir klip çekilecek; ancak tarihi belli değil. Belki yakın, belki uzak bir zamanda olacak bu; ama yapacağım. Dolayısıyla, bu sorunuzun cevabı, “Kurtar Beni Kan” oluyor.

Albümdeki tüm şarkılar kliplendirilecek mi?

Şu anki cevabım; hayır. Sadece “Kurtar Beni Kan” kliplendirilecek; ancak dediğim gibi, karar değiştirebilen biriyim. İmkânlar mucizevi bir şekilde elverirse belki bu albümün bir parçasına daha klip çekilir. Her durumda, bu albümde en fazla iki parça kliplendirilecek; ancak şu an sadece “Kurtar Beni Kan” adlı parçaya klip çekmeyi düşünüyorum.

Hazırlığını yapmakta olduğunuz yeni bir projeniz var mı?

Var. Yine tamamen bana ait 3-4 parçadan oluşacak bir albüm hazırlığındayım. Yakın zamanda bitirmeyi ve dijital platformlarda yayınlamayı düşünüyorum. Bunun dışında ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir adamım. Mutfağımda her zaman benim için, bizim için güzel ve sert kokular vardır.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Destek olana, beğenene minnettarım. Çok teşekkürler… Beğenmeyene, destek olmamaya karar verene de zaman ayırdığı için teşekkürler. Hepimiz, önyargılarımızdan kurtulalım ve bir kez daha düşünelim. Beni dinlemek, izlemek isterseniz dijital müzik platformlarından ve sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Güzel sorularınız için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle… Saygı sonsuz, sevgi içten, müzik gerçek olsun.