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ECEM DİPDAĞ YENİ PROJESİNİ DUYURDU 

En son çıkardığı "annem" şarkısı ile büyük beğeni toplayan sesine güvenen ve müziği ömür boyu yaşatacağını söyleyen Ecem Dipdağ yepyeni bir şarkı ile karşımıza çıkıyor. Bizler de kendisi ile gelecek olan bu yeni şarkısı ve hayata dair bilgiler aldık. Sizlerle…

08 Temmuz 2021 Perşembe 12:41
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ECEM DİPDAĞ YENİ PROJESİNİ DUYURDU 

Ecem Hanım merhaba. Memur eşiniz sebebiyle uzun süredir uzak ilden daha yakına geldiğinizin müjdesini verdiniz. Taşınma süreçleri nasıl geçiyor? 

Çok yorucu geçiyor. Ama bir o kadar da heyecanlı. İstanbul'a yakın bir yer olmasından dolayı kariyer hayatımda çok yararlı olacağına inanıyorum. Daha önce görev yerlerimiz hep İstanbul'a uzak yerlerdi. Bu durum Mayadroom Ajansa oyunculuk için başvurduğumda da engel teşkil etti.

Bu koşuşturmanın içinde bir de yeni şarkıya start vermişsiniz.  Nasıl bir şarkı ile karşımızda olacaksınız? 

Biraz romantik, biraz duygusal, biraz da arabesk tadında. Zaten çıkacak olan eserimin de sözü ve müziği bana ait. Daha sonra çıkaracağım şarkılarda da daha önce hiç duyulmamış, sözü ve müziği bana ait olan eserlerim ile klip çıkaracağım.

Şarkıyı ne zaman çıkarmayı planlıyorsunuz? 

Şu an çalışmalara başladım. Önümüzdeki aylarda sizlerle buluşacağım. Muhtemelen öünmüzdeki ay çıkacağını öngörmekteyim.

"YENİDEN BAŞVURU YAPTIM"

Bizler sizleri O Ses Türkiye yarışmasındaki performansınızdan tanıyoruz. Başvuru yapıp seçilmek kolay oldu mu? 

Zor olmadı çünkü kendime ses açısından hep güvenim vardı. Seçileceğimi biliyordum, hissediyordum. O Ses Türkiye’de TV8 ekranlarına çıkmak, orada yarışmak bile çok güzel deneyim. Bu yıl da O Ses Türkiye’ye başvuru yaptım.

Juri üyeleri dönmemiş olsa da sizin için iyi bir deneyim ve cv oldu diyebilir miyiz? 

Tabi ki çünkü ilk sahne deneyimimdi. İlk defa kalabalık bir sahne ve birbirinden değerli jüri üyelerinin karşısında şarkı söylemek beni epeyce heyecanlandırdı. Bacaklarım adeta titriyordu. Bu yıl O Ses Türkiye’de heyecanımı da yenip daha başarılı olacağıma inanıyorum. Sesime güvendiğim kadar hırsıma ve inadıma da güveniyorum.

"ANNELER GÜNÜNÜ ANLAMI KILDI"

En son çıkarmış olduğunuz Annem şarkısından bahsedelim istiyorum. Çocuklarınıza hatıra olsun diye yapmışsınız şarkıyı. Ne söylersiniz? 

Çocuklarım benim her şeyim. Onlar için yapamayacağım hiçbir şey yok. Olur ki, bu dünyadan bir gün göçüp gidersem, hatıra kalsın istedim. Anne için her gün Anneler günüdür. Anneler gününü de en anlamlı kılan şarkı Annem şarkısıdır.

Bu şarkının geri dönüşleri nasıl oldu? 

Beğenen de oldu. Beğenmeyen de oldu. Eleştirilere her zaman açığım. Meyve veren ağaç taşlanır. Kimileri keşke yeni ve hiç duyulmamış bir şarkıyla çıksaydıniz daha güzel olurdu dedi. Kimileri çok başarılı buldu. 

Çocuklar demişken 3 erkek çocuk annesi olduğunuzu biliyorum. 3 çocuk ile uğraşmak kolay oluyor mu? 

Gayet kolay diyecektim ama tabii ki zor. Yaşamayan bilmez. Ne kadar zor olsa da hayatta hiç bir zorluk bu kadar güzel olamaz. Onlar bana her derdimi unutturur. Gülü seven dikenine katlanır derler. Ben de çocukları çok seviyorum.

"KEŞKE EŞİMİ 15 YILDAN DAHA ÖNCE TANISAYDIM"

Size destek olan eşiniz ve güzel bir aileniz var. Aile ile ilgili ne söylersiniz? 

Onlar benim herşeyim. Eşim olmasa ben bu kadar cesaret bulamazdım. Bırakın klip çıkarmayı O Ses Türkiye’ye bile katılamazdım. O benim en büyük destekçim. O benim pıt pıt atan kalbim. Eşimle 15 yıl önce tanıştım. Keşke daha da önce tanısaydım.

Çok az sizin çocukluğunuza değinelim istiyorum. Nasıl bir çocuktunuz? 

Şarkıcı olacağınız o zamanlardan belli diyebilir miyiz? Beni annem ve müzik öğretmenim keşfetti. Annemin de sesi güzeldir. İlk öğrendiğim şarkı 9 yaşındayken seslendirdiğim Ömrümüzün Son Demi idi.

Bir çok hesaplarınızda canlı ses performansı yapıyorsunuz. Çok başarılı bulunuyor bunu devam ettirecek misiniz? 

Tabiki elimden geldiğince devam ettireceğim. Şarkı söylemek benim için bir hobi ve yaşam felsefesi.

Sosyal medyayı ne kadar aktif kullanıyorsunuz. Sizin için ne kadar önemli? 

Reklam için tabii ki önemli. Birkaç tane de fan hesabım var. Reklamsız hiçbir şey olmuyor. İnstagram, Tiktok, Facebook, Sing Smule ve LinkedIn gibi tüm sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyorum.

1 Temmuz itibari ile yasaklar kalktı. Artık sahneler ve canlı performanslar başlıyor. Siz de sahneleri özlediniz mi? 

Pandemiden dolayı sahneye hiç çıkmadım. Gelen teklifleri değerlendiremedim. Şimdi İstanbul'a yakın olacağım için ve yasaklar kalktığından dolayı gelen tüm teklifleri değerlendirmeye çalışacağım.

Şu sıralar dinlediğiniz 5 şarkı desem? 

Rahmetli Hüner Coşkuner şarkıları, yine rahmetli Neşet Ertaş türküleri Eskiler ne güzeldi Bergen, İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur şarkıları Ve şu bir gerçek Birgün herkes yine eskisi gibi arabeske dönecek. 

Eğer biriyle düet yapma şansınız olsa bu kim olsun isterdiniz?

 İlyas Yalçıntaş ve İbrahim Tatlıses ile düet yapmayı İbo Show'a çıkmayı çok isterdim.

Yakın gelecekte ne tür projeleriniz olacak? 

Fantezi ve arabesk okumaya devam edeceğim. Son 3 aydır karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Düzelir düzelmez sahnelere devam edeceğim. Ayrıca oyunculuk ve kitap çıkarmayı düşünüyorum.

Son olarak okuyucularmıza neler söylersiniz? 

Hayatta hiçbir şeyden hayallerinizden vazgeçmeyin Sonu ne olursa olsun İnanmak başarmanın yarısıdır.

Doğum tarihi:13 Ocak 1989

Burcu:Oğlak

En sevdiği renk:Yeşil ve Turkuvaz

En sevdiği huyu:Karşımdaki kötü de olsa iyi olmak.

Sevmediği huyu:Çabuk güvenmek 

Uğurlu sayısı:4

Uğurlu günü:Cuma

En sevdiği şarkı:Kulağıma hoş gelen bütün şarkılar

En sevdiği söz:İyiliği yalnız iyiler anlar.Kötülüğü herkes. İyi olmaktan vazgeçmeyin. Ayrıca benim kendi sözüm olan “İnsan sevgisi olmadan ne Allah sevgisi olur, ne vatan sevgisi, ne de hayvan sevgisi. Bunun için önceliğimiz her zaman İnsan olmalı.”

Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.07.2021 13:36
Anahtar Kelimeler:
AnnemEcem DipdağElif HayvalıYenişarkı
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