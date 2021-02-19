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Ece ARABACIOĞLU

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19 Şubat 2021 Cuma 16:06
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Ece ARABACIOĞLU

Ece ARABACIOĞLU, Berna TÜRKKAN Menajerliğinde Oyunculuğa Dönüyor.

KIVANÇ TERZİOĞLU / İSTANBUL

Ece Arabacıoğlu, 4 şubat 1994 Edremit doğumludur. Süleyman Demirel Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun olan Ece, Oyunculuk tutkusundan dolayı okul yıllarında tiyatro dersleri almış ve çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Okulu bitirdikten sonra 2017 yılında Tv8’de dizi oyunculuğuna başlamıştır. 

Asla Vazgeçmem, Kehribar, O Hayat Benim dizilerinde oynayan Ece, oyunculuğun bir heves değil bir meslek olduğu kanaatine vararak iyi bir menajer arayışına girer. Yaklaşık 3 yıl boyunca kendisine inanacak, koruyup kollayacak ve istediği noktaya getirecek saygın ve güçlü bir menajer arayan Ece, bir arkadaşının tavsiyesi ve aracılığıyla Berna Türkkan ile tanışır. 

İlk gördüğü an enerjisinden etkilenip kesinlikle çalışmak istediği kişinin Berna Türkkan olduğuna karar verir ama kendisindeki eksikleri tamamlaması ve kariyerinde olmak istediği noktaya gelebilmesi için Berna Türkkan’dan oyunculuk eğitimi alması gerektiğine inanır. 

Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisi’nde eğitim almaya başladığında hem enerji olarak hem de oyunculuk olarak yükseldiğini hisseden Ece Arabacıoğlu: ‘’ Berna hocam hayatımda tanıdığım en özel insanlardan biri… Onu tanıdıktan sonra hep hayatınızda olsun istiyorsunuz. Herkese uğur getiren muhteşem bir enerjisi var. Onu tanıdıktan sonra tüm hayatım değişti, güzelleşti.  

Ayrıca böylesine zor bir sektörde, kurtlar sofrasında bu kadar güçlü ve özel bir kadınla birlikte yürümek benim için büyük bir şans…Ve ben bu şansımı çok iyi değerlendireceğim. 

Berna hocama bana kattığı tüm güzellikler için sonsuz teşekkürlerimi sunar, onunla birlikte yürümekten gurur duyduğumu belirtmek isterim’’

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ece ARABACIOĞLUBerna Türkkan
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