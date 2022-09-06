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DUYGU ADAMI MURAT İNCE İLE ÖZEL RÖPORTAJ - “Uzun İNCE Yol” Başlıyor

AZİZ KARATAŞ'ın röportajı için tıklayınız...

06 Eylül 2022 Salı 11:53
DUYGU ADAMI MURAT İNCE İLE ÖZEL RÖPORTAJ - “Uzun İNCE Yol” Başlıyor

Uzun yıllardır radyo ve televizyon programları hazırlayıp sunan, şair, gazeteci yazar, şiir yorumcusu, aktör Murat İnce ile çok özel bir röportaj yaptık.

Murat bey yeni bir radyo programı başlatıyorsunuz. Bu program çok konuşulacağa benziyor. Türkiye’de bir ilk gibi. Biraz projeden bahsedebilir misiniz?

Evet bizde ekip olarak çok heyecanlıyız. 19 Eylül 2022 tarihinden itibaren hafta içi her gece 23:00 ile 01:00 arasında Türkiye genelinde birçok il ve ilçede aynı anda yaklaşık iki yüz radyo ile birlikte FM frekanslarında, internet uygulamalarında ortak yayında olacağız. Bunu uzun zamandır düşünüyordum. Evimde yeni bir stüdyo kurdum. Malum çağımız internet ve bilişim teknolojilerinin üst seviyede olduğu bir dönemde. Bizde otuz yıllık tecrübe, yine uzun yıllardır radyocu olmamın getirisi olarak, yurt genelinde il ilçe bazında radyocu arkadaşlarla görüşmeler yaptık, yapıyoruz. Her geçen gün ağımız büyüyor. Sağolsun radyocu meslektaşlarım, radyo yöneticisi arkadaşlarım inanılmaz derecede yardımcı oluyorlar. Bir nevi kendi ulusal kanalımızı kuruyoruz. Yurt dışında ve K.K.T.C.’de de temaslarımız var. Ümit ediyorum FM frekanslarında ve internet üzerinde yayıncılık yapan yüzlerce arkadaşım bu projeye destek vermeye devam edecekler.

Murat bey programlarınızın içeriklerini biliyoruz. Bir kerede buradan sormak isteriz. İki saatlik yayın akışınızda dinleyenlerinizi, sevenlerinizi neler bekliyor?

Süregelen programlarım, geleneksel hale geldi. Yani şiir, öykü, sohbet ve müzik her defasında kendini yenileyen ve kendini tekrar etmeyen bir ölçüde devam edecek. Program içerisinde her defasında aşk, sevgi, birlik ve beraberlik duygusu, vicdan ve merhametin ekseninde, sevgi dengesinde aktarılmaya devam edecek. Her yayın sonu ümit ediyorum en azından bir gönül dostumuzu umutlandırıp, bütün negatif düşüncelerinden arındıracağız. Kısa ve öz yüreklerin sesleri olmaya aday devam edeceğiz Uzun İnce Yolumuza. Programlar içerisinde türkü, arabesk, fantezi, Türk Sanat Müziği, pop slow, Anadolu Rock tadında çalınacak. Burada ölçü çok mühim. İnşallah bu konuya da çok dikkat edeceğiz.

Murat bey cidden çok güzel düşünmüşsünüz, ümit ediyoruz Türkiye’de programlarınız çok beğenilecek ve konuşulacak. Başarılarınızın devamını dilerken, son bir soru daha sormak isteriz. Dinleyenlerinize varsa bir mesajınız ve sosyal ağlarınız ile ilgili detayları verirseniz çok seviniriz.

Her şeyden önce bu röportaj için çok teşekkür ederim. Sevenlerime ulaşmamda yazılı, görsel ve işitsel basının bende çok emeği vardır. Dinleyenlerime sadece umudun varlığından bahsetmek isterim, güzel düşünsünler, güzel şeyler istesinler hem kendileri hem başkaları için. Mucize insanın ta kendisidir. Biz neyi istersek o bize döner. İşte bu yüzden isteklerimize, düşüncelerimize çok dikkat etmeliyiz. Sosyal ağlar konusuna gelince bütün adreslerim @muratincenet e/mail [email protected]Web/ www.muratince.netYoutube/ www.youtube.com/c/muratinceBuralarda daha da çok çoğalmak dileklerimle. Hoşça kalın. Her daim sevgim ve derin saygımla.

Teşekkürler Duygu Adamı Murat İnce.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Murat Ince
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