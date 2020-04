O KENDİYLE YARIŞAN BİR GÜLÜŞ TASARIMCISI

DR. SONAY GÖKHAN ÖZKAN

İyi bir diş bakımı hastalıkları sizden uzak tutar

RÖPORTAJ: YAŞAR ŞENYÜZ

Göstermiş olduğu başarılar sayesinde cemiyet ve sanat camiasında adına çok sık rastladığımız, aldığı sayısız ödüllerle de rekora koşan, Gülüş Tasarımcısı lakaplı Diş Hekimi Dr Sonay Gökhan Özkan bu aralar kendi ile girmiş olduğu yarışta arkasına bakmadan zirveye doğru emin adımlarla çıkmaya devam ediyor. Hepimiz kendimizi Corona nedeni ile evlerimize kapattığımız bu günlerde bile o her hafta CNN Türk televizyonunda cumartesi ve pazar günü Klinik adlı program ile evlerimize konuk olmak için harıl harıl çalışıyor. Hastalarından gelen acil vakalar için de yoğun bir mesai harcayan Sonay Hoca'yı aradık. Önümüzdeki bir kaç ay daha sürecek olan bu Coronalı mecburi ev karantinalarımız da ağız ve diş sağlığımız konusunda nasıl davranmamız gerekiyor, neler yapmamız, nelere dikkat etmemiz, en yetkili ve en tecrübeli ağızdan sorup öğrenelim istedik. Bizi kırmadı bütün sorularımızı içtenlikle yanıtladı…

Sonay hocam sorularımıza geçmeden önce sizi daha yakından tanıyabilir miyiz, size ‘Diş Tasarımcısı’ diyorlar bunu da biraz açar mısınız?

Her hastayı kendine göre değerlendiriyorum öncelikle hastayı tanımaya çalışıyorum. Cinsiyeti, mesleği, ten rengi, kilosu, göz rengi diş tasarımında önemli rol alıyor. Tabii hasta ne diyor onu da öğrenip ona en çok yakışacak diş şekli diş rengini konuşarak hastayla birlikte karar veriyoruz. Çok esmer birine bembeyaz diş çok yapay durabiliyor. Hastanın her istediğini göz önüne almaz ama hastaya ona en doğrusunu anlatmak gerekiyor. Ben hastayı tek bir şikayetine göre muayene etmem tüm ağızdaki problemleri görüp ona ne yapılmalı anlatırım. Hep bir sözüm vardır kişinin en güzel giysisi gülümsemesidir.





Hocam malum hepimiz evlerimizde karantinadayız. Bu günler için özel diş sağlığımız ve bakımımızla ile ilgili bize neler önerirsiniz?

Aslında ağız ve diş bakımı her dönem önemli ağız diş bakımını iyi yapan kişilerde sonumun yolu hastalıkları daha az olur. Evlerde oturuyoruz diye fırçalamayı ihmal etmemeliyiz. Diş arası fırçalarını diş iplerini düzenli olarak kullanmalıyız. Dilimizi de fırçalayıp orada bakteri birikimi olmamasına özen göstermeliyiz. Burundan nefes alıp ağızdan vermeliyiz. Ağız solunumu yapmamak gerekiyor. Adaçayı ile gargara veya tuzlu su ile tabi tansiyon problemi yok ise zaman zaman yapılabilir.

Bir diş hekimi olarak Corona Virüs ile ilgili nelere dikkat etmemiz gerekli?

Bu dönem de çok acil olmadıkça ağız diş sağlığı hizmetlerini ertelemek gerekiyor. Biz diş hekimlerinin kullandığı cihazlardan çıkan su ve hava karışımı ile virüs kolay yayılabilir ama acil ağrı şiş var ise bu durumda gerekli koruma önlemleri alınarak diş hekimliği hizmetleri alınabilir.

Görünen şu ki baharı evimizde geçireceğiz, ardından yaz gelecek. Hepimiz tatil yerlerine gideceğiz. Tatile çıkmadan önce diş ve ağız sağlığımız ile ilgili neler yapmamızı önerirsiniz?

Bu kötü dönemi atlattıktan sonra öncelikle güze bir ağız diş muayenesi yaptırmak gerekli. 6 aylık diş kontrollerinde temizlik bakım şart elbette ağızda çürük hassasiyet yaratacak diş eti problemi varsa onları yaptırmak gerekiyor. Elbette ertelenen diş tedavi ve estetik diş restorasyonları tatil öncesi yaptırılıp moral bulunabilir. Tatil öncesi güzel bir beyazlatması da hoş olur.

Siz çok başarılı bir diş hekimisiniz, bize bu başarının sırrını biraz anlatır mısınız?

Öncelikle çok teşekkür ederim. Hastalara doğruyu söylemek gerekiyor. Her halükarda doğruyu söylediğinizde hasta anlıyor bunu. Hastaya onu anladığımı hissettirmeye çalışıyorum. Benim şöyle bir özelliğim var gelen her yaşlı annem babam olsa ne yapar nasıl tedavi ederdim kendi yaşıtlarımda eşim kardeşim olsa nasıl tedavi ederim küçüklerde kendi çocuğum olsa nasıl tedavi ederdim şeklinde tedavi yaklaşımım var elbette bu yaklaşımda en doğru tedavi şeklini getiriyor. Hastalara karşı empati kuruyorum bu da uzun vadede hata yapma olasılığını azaltıyor.

Birçok değişik kurum ve kuruluşun size verdiği ödüller var kendinizle yarış içindesiniz bu konudaki hedefiniz nedir?

Ben başarı ile mutlu olan bir kadınım bu ödüller beni çok motive ediyor. Hep daha iyisi en iyisi olmak gerçekten çok güzel bir şey tüm hedefim hastalar için en güzelini yapmak bunun da takdir edilmesi eşsiz bir mutluluk benim için.

EVE GİRİNCE DOKTOR SONAY GİDİYOR ANNE SONAY GELİYOR

Sonay hanımı hep işindeki başarılar ile tanıyoruz, peki evde ki Sonay nasıl biri ev işlerinde nasıldır kızıyla arası nasıldır, bize biraz da bundan bahseder misiniz?

İşten çıkıp doktor önlüğümü çıkarttığım anda ev hanımı Sonay başlıyor. 21 yaşında bir kızım var üniversite okuyor. Evde doktor kimliğimi hiç kullanmam. Günlük ev düzeltme temizlik işlerini kendim yaparım büyük temizliğe dışardan yardımcı geliyor ama yemek kendim yapıyorum elbette çok zor yemekler yapma zamanı olmuyor ama pratik yemekler yapıyorum özellikle salata konusunda başarılıyımdır. Yemek hazırlamak sofra düzeni çok severim sofra kaldırmaktan nefret ederim. Genelde sofra kaldırmak sorun oluyor evde. Kızımla sohbet etmeyi günlük yaşamı insanları olayları konuşmayı çok severim. Kızım psikoloji okuduğu için hayata bakışı daha farklı ve bana fikirsel olarak çok faydası oluyor. Bizim ailede büyüklere saygı çok fazladır o nedenle yaşlı kayınvalide kayınpederi anne babamı çok sık ziyaret ederiz. Gece mutlaka yeni çıkan bir yayın okumadan yatmam ben . Gece yatışım saat 1-2 yi buluyor bu nedenle sabah 7 de mutlaka kalkarım sabah haberleri gazeteler okurum. Sabah kahvesini sessizlik içinde içmeyi çok severim. Son 8 aydır haftanın 3 günü sabah 8-9 arasında plates yapıyorum hayatımın yoğunluğuna az da olsa sporu sokmayı başardım sonra iş temposu genel Sonay kısaca iş hayatında idealist güçlü bir kadın ama evde tam bir ataerkil aile kadını uysal ev kadını diyebiliriz çoğu işini kendi yapan erkek egemen bir aile kadını ve annesi. Kızımın en fazla şikayet ettiği, zaman sıkıntısı beni az görmesi bunu da kaliteli zaman geçirerek telafi etmeye çalışıyoruz, zaman zaman tatil günleri alışveriş yapıyoruz, birlikte kafelere gidiyoruz, genç olarak hoşlandığı şeylere bende ayak uydurmaya çalışıyorum.





Sunuculuk Çok Zevkli Bir Şey

Tv de program yapmaya başladınız, sizin için çok zor oluyor mu her hafta düzenli tv programı yapmak. Bu televizyonculuk maceranız nasıl başladı?

Tv’ler de senelerdir bir çok programa konuk doktor olarak katılıyordum ben biraz halk dili ile konuşmayı seviyorum sanırım bu nedenle de pek çok programa konuk olarak davet ediliyorum. Günlük yaşantımda ne isem Tv’de de o şekilde oluyorum o enerji seyirciye geçiyor. Bir gün konuk olduğum CNN de bana sunuculuk teklif edildi başta korktum yapabilir miyim diye. Çünkü sunuculuk çok farklı yukardan kulağınıza konuşan biri var bir yandan doktor konuğu dinlemeniz lazım başta ilk programda heyecan yaptım ama alıştım çok zevkli geliyor bana artık konuk doktorlarla tanışmak herbirinden bişeyler öğrenmek zevkli bişey, tabiki her hafta çekim olması çok yoğun bir doktor olduğum için zor oluyor ama bu da artık sinemaya gitmek gibi bir sosyallik oldu benim için her hafta Cumartesi Pazar günü yayınlanan CNNTürk de Klinik adlı programımız bayağı ilgi gördü her yayın sonrası birçok övgü ve tebrik alıyorum ki bu da beni onure ediyor.