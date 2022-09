DOLUNAY farkındalık getirir

Dolunay Akademi sahibi Behiye Hanım ile 10 yılı aşkın bir dostluğumuz var. İkimiz de kendimizi hep geliştirdik, eğitimler aldık. İlk olarak Aşkım Kapışmak’tan NLP eğitimi aldık, yaşam koçluğu ve kişisel gelişim adına kendimizi çok geliştirdik. Ben de daha sonra astroloji ve enerji konularında kendimi geliştirdim. Behiye Hanım da aynı şekilde yaşam koçluğu anlamında kendini geliştirdi. Ve bu birikimlerle Dolunay Akademi’yi kurdu. Burada birçok eğitim veriliyor. Hatta ben de birçok astroloji eğitimimi de burada verdim. Bundan sonra regresyon, kişiye özel esma, astroloji seansları ve eğitimleri, enerji eğitimleri ve daha çok çeşitli konuda bu çatı altında eğitimler vermeye devam edeceğim. Bahçeşehirliler bu anlamda gerçekten çok şanslı. Hepinizi bekliyoruz. Bizi takip edin.

Merhabalar Behiye hanımcığım, sizi yıllardır tanıyor seviyoruz, tanımayanlar için kendinizi anlatır mısınız?

Sırayla, işletme, sosyal hizmet, sosyoloji okudum. Şuanda da psikoloji okuyorum. MYK ve ICF onaylı PCC ünvanlı mentör Koçum. Kişisel gelişim konusunda bir çok eğitime ve programa katıldım. Girişimci bir iş kadıyım. 2 çocuk annesiyim. Herkesi seviyorum bu anlamda hümanistim, güzelliklere, doğaya çiçeklere aşığım. Fayda üretmenin en büyük değer olduğuna inanıyorum.

Sevgili dostumuz Aşkım Kapışmaktan nlp eğitimleri aldık beraber sonra eğitim süreçleri devam etti yıllarca şimdi artık meyve veren ağaçlar olarak biz eğitim veriyoruz, insanlara faydalı olmanın sevincini yaşıyoruz ve Dolunay Akademiyi kurdunuz, bende dahil olduğum, kurumda eğitimler verdiğim için mutluyum nasıl doğdu dolunay Akademi?

Evet sevgili Funda seninle de tanışmamız 2009’lu yıllara dayanıyor, kişisel gelişimin sektör olarak yeni yeni filizlenmeye başladığı dönemler. Benim de senin gibi eğitim hayatımızın her aşamasında önemini korudu.

Dolunay AKADEMİ nasıl doğdu?

Eğitimden eğitime koştururken, insanları gözlemlemek, anlamak benim için hep önemli ve ilginç oldu ve çok üzüldüğüm konulardan biri insanların, özellikle gençlerin sevmediği, mutlu olmadığı alanlarda çalıştığını, potansiyellerini ortaya koyamadan hem kendilerine, hem çalıştıkları yerlere verimli olamadan hayat sürmelerini görmek. Bugün kağıdın, plastiğin, atıkların geri dönüşümünü konuştuğumuz çağda milyonlarca insanın potansiyellerini kullanamadan, hatta farkedemeden bir ömrün heba edilmesi gerçekten yazık bulduğum bir konu.

Ve bazen ne yapsakta içinden çıkamadığımız konular var, hep döngü şeklinde devam eden bize hayatı dar eden, bu ilişkiler olabilir, sağlık olabilir, iş, para, aşk, kariyer, çocuklar her şey olabilir, bazen de mesele kendimiz olur. Bana sorarsanız en büyük mesele kendimiz biz kimiz? Ne istiyoruz? Neyi seviyoruz, neyi en iyi yapabiliriz?

İnsan bir kere doğmaz, bir de kendi kendini doğurması gerekir. Yoksa çevrenin, ailenin, zihnin çarkında kapanır kalır. Tüm bunları düşünürken keşke dedim mucizevi bir merkez olsa hepsi bir arada biryer ve senin tam olarak ihtiyacını tespit eden, sana özel çözümler sunan, seni potansiyelinin ve sevdiğin, yapmak istediğin alanlarda zirveye taşıyan bi yer. Tabi bulamadım, birçok harika yer var ama hepsi bir arada olan bir yer yok, peki ben neden yapmıyorum diyerek kolları sıvadım ve Dolunay böyle başladı.

İsmi neden Dolunay seçtiniz?

Şöyle düşündüm, insan her şey yolunda hayat güllük gülistanlıkken, güneşli bir günde tabiri caizse başkasına ihtiyaç duymaz, ne zaman ki ortam karanlık önünü görmez hale gelmiş o zaman birine yada bir merkeze ihtiyaç duyar işte karanlık günlerde dünyayı ne aydınlatır, Ay; Ay, evimizdir. Güven alanımızdır. Bizi biz yapan köklerimizdir. Alışkanlıklarımızdır. Etkilendiklerimiz ve tepkilerimizdir. Geçmişimizdir ve değiştirilemeyendir. Ay, içerdeki huzurumuzdur. En sadık arkadaşımızdır, Ay. Her zaman oradadır, aydınlık ve karanlık anlarımızda bizi en iyi tanıyan bir dost gibidir. Ay, kusurlarıyla, zayıflıklarıyla insan olmanın ne demek olduğunu bilendir. duygudur. Ne hissettiğimizdir. Ay, bizi harekete geçiren şeyi, tasarımımızdaki itici gücü temsil eder. DOLUNAY’lar, AY’ın en parlak ve büyülü halidir. Normal haline göre 250 kat daha fazla ışık yayar. Amacı yaşanan her türlü duyguyu ve başlamış olan her olayı ortaya çıkarmak aydınlatmak ve tamamlamaktır. Biz DOLUNAY’ın farkındalık getirdiğini, bir sonuç olduğunu, bir bitiş, bir tamamlanma olduğunun altını çizeriz. DOLUNAY dışardan görünenin iç yüzünü görmemize yardımcı olur. Herkes birer Ay misalidir. Herkese gösterdiği aydınlık bir yüzü olduğu gibi kimseye göstermediği bir yüzü de vardır. İnsanlar karanlık zamanlarında bazen bir yol göstericiye bazen de bir şifacıya ihtiyaç duyarlar. Arınmak, gelişmek, yaşam enerjisini yükseltmek ve şifa bulmak isterler. Dolunay Akademi olarak biz böyle karanlık ve umutsuz olduğunuz anlarda insanlara destek olmak, yolunuzu aydınlatmak, ihtiyaçlarınız doğrultusunda rehber olabilmek adına her biri alanında tecrübeli, uzman isimlerle yanınızdayız.

Dolunay Akademide hangi branşlar var? Seanslar veriliyor değil mi?

Tabiki, Dolunay Akademi'de, bireysel ve grup eğitimleri, seminerler, atölye çalışmaları ve çeşitli seans ve terapiler ile yol arkadaşlarımızda farkındalık yaratmayı ve onları mutlu-sağlıklı bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Eğitim paketlerinizi ve tarihleri açıklar mısınız?

15 Eylül itibariyle birçok alanda yeni eğitimlerimiz başlıyor, sosyal medyada (dolunay_akademi) eğitim içerikleri ve tarihleri hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Hedefleriniz neler?

Dolunay Akademi olarak; hayata sımsıkı bağlı sağlıklı ve mutlu bireyler olma yolunda bir ışık olmak isteriz. Bunu içinde misyonumuz iletişim yetenekleri gelişmiş, yeniliklere kendini açan, öğrenmeye hevesli, kendini ve potansiyelini fark edebilen, sınırlarını keşfetmiş, kendi ilkelerini ortaya koyabilen ve onlara bağlı kalabilen, araştıran, sorgulayan, kreatif düşünebilen, eleştiri yeteneğine sahip özgüvenli ve başarılı bireyler yetişmesine vesile olmak.

Spiritüel bir insan olduğum için doğuştan bir çok yetenek vermiş Allah şükür, bu yolda ilerlemek için eğitimler almak isteyen insanlara siz de bir eğitmen, yaşam koçu olarak neler önerirsiniz? Nasıl bir yol izlesinler?

Bu alanlar çok suistimal edilmeye başlandı O yüzden benim önerim önce kendinizi bulmanız, ne istediğinizden emin olmanız, mutlaka önce bu işi kendiniz deneyimleyip, koçluk hizmetini kendiniz için alıp, katkılarını teyit etmeniz sonra bu işe gönül verdiyseniz mutlaka yetkin, akredite bir kurumdan eğitim almanız.

Sürücü kursu işi nasıl gelişti? süreç?

Ben eğitim aşığı bir girişimciyim ve medeniyetin en büyük göstergelerinden biri trafik, trafik aynı zamanda iletişim demek bana göre, sadece ülkede araba kullanma stili değişse çok köklü bir değişim olacağı kanısındayım ve tabi kazalarda da ciddi bir azalma. Bunlar sürücü kursu konusunda bana ilham olan şeyler.

Sürücü kursu olarak zaten yan yana kurumlar, nasıl hizmetler veriyorsunuz?

Bizim için önce insan değerli, biz bu işe ticari olarak değil, eğitim gözüyle bakıyoruz. Bahçeşehir AKADEMİ sürücü kursu olarak tüm kadromuz bu zihniyetle yola çıkıyoruz. Yaptığımız işin öneminin farkındayız ve işini seven insanlarla birlikte çalışıyoruz.

Sizin pozitif enerjiniz ile Adım artıklarında kuruma hemen zaten şifalanmaya başlanıyor, enerji, frekans her şeydir, neler söylemek istersiniz? Sevgiler teşekkürler

Yaptığınız her şey bir fark yaratır, yeter ki siz nasıl bir fark yaratmak istediğinize karar verin. Başarılı olmaya çalışırken değerli olmaktan vazgeçmeyin.

Unutmayın ışığı yaymanın iki yolu vardır; ya mum olmak ya da onu yansıtan ayna.

Röportaj: Funda Akosman