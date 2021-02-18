DJ MERT AYDIN DUR DURAK BİLMİYOR 

İSTANBUL- Son dönemde Nokta Müzik adında kurdukları prodüksiyon stüdyosu ile Türkiye’de nadir görülen bir proje başlatan tanınmış DJ, bu stüdyo içerisinde; ses- kayıt stüdyosu, Youtube Akustik stüdyosu, Dj ve Prodüksiyon eğitimlerinin verildiği stüdyolar ve Türkiye distribütörlüğü yaptıkları onlarca ekipman markalarının bulunduğu shop alanları mevcut. Geniş bir yelpazesi olan bu stüdyoya her gün Türkiye’de bilinen bir çok sanatçı, prodüksiyon ihtiyaçlarını karşılıyor.

Merhaba Mert, ne çok oldu görüşmeyeli, ne güzel de oldu. Nasılsın?

Merhabalar Elif. Evet uzun zaman oldu görüşmeyeli. Sanırım en son röportajımızı 3 yıl önce yapmıştık. Bu süre zarfında ben de hiç boş durmadım işin açıkçası. Hızla projeler üretmeye ve çalışmaya devam ediyorum. Biliyorsun son dönemde müzik sektöründe bir durulma oldu pandemiden dolayı. Ancak biz ekip olarak da enerjimizi düşürmeden birçok başarılı projeye imza atıyoruz.

Geçtiğimiz yaza damgasını vuran bir proje ile karşımıza çıkmıştınız. Miya Beach’in müzik direktörlüğünü yapıyordunuz. Nasıl gidiyor?

Evet Elif, yepyeni bir projeydi. Miya Beach aslında benim için müzik direktörlüğü yapmamın yanı sıra yeni doğmuş bir bebekti. Miya Beach’de yapmış olduğumuz konser ve genel ekibimizle birlikte çok güzel başarılar imza attık. Aynı zamanda profesyonel bir ekibin içinde yer almak beni çok mutlu etti ve üstün başarı sağladığımızı düşünüyorum. Bu nedenle bu sene de tüm çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz.

Peki, plajın ne tür özellikleri var?

Hem otel hem de plajın konseptinin yalın ve minimalist bir tarza sadık kalarak design edilmiş olduğunu söyleyebilirim. Eşsiz “Tilkicik Koyu” manzarasına bakan restaurantı ile farklı bir deneyim sunuyor. Sabahın ilk saatlerinden gecenin sonuna kadar devam eden Miya Beach Barı, hem sakin hem eğlenceli. Canlı performanslar, konserler, etkinlikler; birbirinden eğlenceli konseptlerle sanatçıların ağırlandığı bir plaj diyebilirim.

Ülkemize ilk korona geldiğinde neredeydin ve nasıl izole oldun?

Mart ayında korona başladığında ilk başta tabiki nasıl bir süreç yaşayacağımın farkında değildim. Stüdyomda aktif bir şekilde sanatçı dostlarımla projeler üretirken bir anda covid başladı ve önce stüdyomuzda tedbirlerimizi aldık. Daha sonra da sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte eve kapandık ve bu süreçte ben de evime mini bir stüdyo kurdum. Stüdyomda uyguladığım aynı sistemler evimden prodüksiyon çalışmalarıma devam ettim.

Şimdi süreci nasıl geçiriyorsun?

Şu anda aktif bir şekilde yine stüdyomuzda ekibimizle beraber önlemlerimizi alıp çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yepyeni genç arkadaşlarımızın müzik sektörüne adımlarında yanlarında oluyor ve onlara uygun projeler üretiyoruz. Yakın zamanda sözü müziği Sinan Akçıl’a ait olan ve Enes Yolcu ile birlikte seslendirdikleri bir parçanın aranjesini üstlendim. Bu gibi çalışmalara devam ediyoruz.

Bildiğimiz üzere Ajda Pekkan ile çok güzel projeye imzalar atmıştın. Nasıl oldu geri dönüşleri tekrar sizi bir arada görür müyüz?

Ajda Hanım ile ilk buluşmam değerli yapımcımız Samsun Demir ve Enbe Orkestrası’nın değerli şefi ve benim için çok ayrı bir yeri olan Behzat Gerçeker sayesinde gerçekleşti. Her zaman Ajda hanımla yeni projeler deniyoruz. Çünkü Ajda Hanım gerçekten sürekli üretmeyi seven bir sanatçı. Şahsen onun enerjisine yetişmeye çalışıyorum diyebilirim. Yine yakında da kendisiyle çok güzel projelerin olduğu müjdesini sizlere ve okurlarımıza verebilirim.

Ben seni en son Aslı Hünel Hanım'ın şarkısıyla ilgilenirken bırakmıştım. Üzerine geçen projelerinden söz eder misin?

Evet Elif, yaklaşık 3 yıl önceydi. Aslı’nın o dönem 7 şarkılık bir albümü vardı. Bu albümün 6 şarkısının aranjesini ben yapmıştım. Yani neredeyse albümün tamamının aranjesini albümün müzik direktörlüğünü ben üstlendim diyebilirim. Kendisi çalışmaktan çok keyif aldığım değerli bir sanatçımızdır. Bu süreçte de Aslı’nın çıkaracağı yeni single ‘ında aranjesini yaptığım şarkılar olacak.

Sevgili İbrahim Erkal’ın “İnsafsız” şarkısını yeniden düzenledin. Onu da buradan rahmetle anıyorum. Çok sevildi diyebilir miyiz?

Evet çok güzel bir proje oldu ve geri dönüşleri de harikaydı. İbrahim Erkal’ı çok severim Elif. Benim için çok özel bir yeri olan değerli bir üstattır. İbrahim Erkal’ın şarkısını kendi sound’umla harmanlamak benim için önemli olduğu kadar da kıymetliydi. Hem çalışma arkadaşım hem de kardeşim diye nitelendirdiğim, ekibimin de bir parçası olan çok başarılı müzisyen arkadaşım Enes Yolcu’ya da buradan teşekkür etmek isterim.

Ülkemizde birçok DJ’ler çıkıyor. Bu kalabalık hakkında ne söylersin?

Elif şöyle anlatabilirim. Ben kesinlikle bu kalabalığa karşı değilim. Aksine müziğin paylaştıkça güzelleşen ve tamamen takım oyunu olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü ne yaparsanız yapın müzik bir ekip işidir. Tek başına bir yerlere gelmek çok zordur. Aynı zamanda Nokta Müzik stüdyomuzda Pioneer Dj Türkiye distribütörü olan Pioneer Dj Akademi adında bir okul kurduk. Amacımız bu kalabalığın sadece kalabalıkla kalmayıp müzik sektörünü geliştirebilecek projeler üreten profesyonel ve yaratıcı insan topluluğu olmalarını sağlamak. Bu da iyi bir eğitim ve portföylerle oluşur. Bu amaçla doğru ve tam müfredatlı eğitimlerle daha fazla ekibimizi büyütecek çalışmalar yürütüyoruz.

Ne haber aşktan diyorum? Aşk hayatın nasıl gidiyor?

Benim için işim de bir aşk. O nedenle sen aşk dediğinde aklıma müziğim geliyor. Müziğime olan aşkımı soruyorsan çok güzel gidiyor.

İlerleyen süreçte ne tür projelerle karşımıza çıkacaksın?

Açıkçası ilerleyen süreçte demek doğru olmaz. Çünkü sürekli olarak yapmış olduğum aranjeler var. Yeni çıkacak olan genç isimler ve yakından bildiğimiz isimlerin şarkılarında düzenlemelerim olacak. Ancak kendim de bir Producer albümü çıkarmayı düşünüyorum. Önden bir single çıkartıp daha sonrasında Cahit Berkay’a ait bir bestenin düzenlemesini yaptığım enstrümental bir projeyi yayınlayacağım haberini verebilirim.

Son olarak okuyucularımıza ne söylemek istersin?

Elifçim, 3 yıl aradan sonra seninle tekrardan buluşmak ve köşende yer almak inanılmaz keyifliydi benim için. Seni ve röportajlarını sık sık takip ediyorum. Oldukça da başarılı buluyorum. O nedenle ben de teşekkür ederim köşende yer ayırdığın için. Okuyucularına da müzikle hep kalmalarını ve mutlu olmalarını söylemek istiyorum.

RÖPORTAJ: ELİF HAYVALI