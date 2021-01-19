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DİYAR PALA: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BABA OLMAMAK 

Müzik dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Diyar Pala ile Uzak Ol şarkısının başarısını konuştuk. Diyar Pala Londra’da müzikal çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

19 Ocak 2021 Salı 10:39
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DİYAR PALA: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BABA OLMAMAK 
RÖPORTAJ: HAKAN KANBUROĞLU
6 yılı aşkın ara verdiniz, sebebi neydi? 

Aslında bu süreçte dinlemeyi, yazmayı ve takip etmeyi bırakmadım. Sadece özel hayatımda yaşadığım bir takım şanssızlık ve tatsızlıklardan dolayı verimli olabileceğim bir dönem olmadı. Psikolojik olarak iyi hissetmediğinizde bu üretiminize de yansıyor. Türkçe HipHop, r&b, serbest tarz ve rnbesk’in ilk temelini atanlardan biriyim ve kendimi toparlamak için zamana ihtiyacım vardı. Tarlayı nadasa bırakmadan defalarca tekrar sürmek doğru olmaz. 

-Uzak Ol şarkısıyla tam anlamıyla Diyar Pala geri döndü mü? Parçanın Klip çekimlerinden bahseder misiniz?

İnşallah; Allah nefes verdiği sürece üretmeye devam edeceğim. İlk başladığımda tüm kazancımı karşılık beklemeden müziğe yatırıp, bedelsiz olarak dinleyicilerimle paylaşıyordum. Önemli olan müzik yapmak ve sunmaktı. Daha sonra insanların bunu nasıl kendi çıkarları için aleyhimde kullandığını fark ettim. Uzak ol parçası bu insanların yanı sıra hayatımdan gelip geçen sinsi, çıkarcı bütün insanları anlatıyor. Dostlarımla ilişkim her zaman aynı, dostluk arkadaşlık sabit fakat artık konu iş olduğunda şartları konuşacağız. Boş insanlar ve sahte kişilikler benden her zaman uzak olsunlar. Klibe gelince; yaklaşık 2 haftalık bir araştırma dönemimiz oldu. Amcamdan aldığım; babamın durumunun kritik olduğuna dair gelen telefona kadar her şey çok yolundaydı. Orada babamın vefat ettiğini anladım, bir şekilde klipten ekmek yiyen ekibi yarı yolda bırakmama adına devam etmek zorundaydım. Bir, bir buçuk saat sürede çekebildiğim kadar sahne çektim ve ekiple vedalaşıp Artvin’den Trabzon’a geldim. Çok yakın dostum Mustafa Karakoç bu süreçte beni hiç yalnız bırakmadı, ona da sizlerin aracılığı ile çok teşekkür etmek istiyorum. 

-Bir daha bu kadar ara verecek misiniz? 

Artık hayatımda bazı şeyler oturmuş durumda, arzuladığım sistemi kurmaya çok yakınım; Allah ömür ve nefes verdiği sürece üretmeyi bırakmayacağım. 

‘’EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM ERKEN YUVA KURUP BABA OLMAMAK’’

-En büyük pişmanlığınız? 

Hayattaki en büyük, belki de tek pişmanlığım erken yuva kurup baba olmamış olmak. 

-Önümüzdeki projeler neler? 

Artık belli bir yaşın da olgunluğuyla daha iç dünyamı ifade eden, daha çok düşündüren hikayeler anlatmak istiyorum. Aslında bu hikayeler kendimden ama aynı zamanda birçok insanın da tecrübe ettiği konular. Takipçilerimden gelen yoğun bir ‘Pompalamasyon 2’ talebi var. Birebir olmasa da bu yaz buna yakın bir şeyler yapmayı da planlıyorum. Takipte kalın ????

‘’Covid geçirdim, hala kalıntıları var’’

-Londra’da neler yapıyorsunuz? 

Ben Londra’da doğdum, Londra’da büyüdüm. Burada yaşıyorum. İş dışındaki zamanımın çoğunu spor ya da Türkiye seyahatleri ile geçiriyordum ama Covid nedeni ile Şubat’tan beri hayatım değişti. Hastalığı atlatmış olmama rağmen hala kalıntılarıyla mücadele ediyorum. 

-Türkiye’deki rap müziği nasıl buluyorsunuz? Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz isimler kimler? 

İsim vermeyi çok doğru bulmuyorum. Piyasada her zaman iyiler kadar kötüler de olacak, bunun karar mercii dinleyicilerdir, ben değil. Buradaki önemli nokta dinleyicinin kalite ayrımını doğru yapması. Popüler olan, sürekli gündemde yer alan iyi iş yapıyor anlamına gelmiyor. Benim gözlemlediğim sanki promosyonu çok olan otomatik olarak kaliteli iş yapıyor gibi bir algı yaratılıyor maalesef. Çok göz önünde olanlar, çok yatırım yapılanlardır arkadaşlar; her zaman en iyi olanlar göz önündedir diye bir şey yok. Ben kendi adıma hep denenmeyeni denemeye çalıştım ve rnbesk tarzının ilk temelini atanlardan biri olduğumu kesinlikle biliyorum. Şu an piyasadaki birçok başarılı / başarısız genç benim müziğimi dinleyerek büyümüştür, dönem değişiyor, şartlar değişiyor fakat ilkler hiçbir zaman değişmiyor, bu unutulmasın. Ben müziğim ve duruşumla bir isim yarattığıma inanıyorum, piyasanın istediğini yapan adam olma yoluna hiçbir zaman gitmedim. 

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Anahtar Kelimeler:
DiyarMüzikDiyar PalaUzak OlMüzik Dünya
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