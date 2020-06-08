RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı şarkıcı Dilşad Çatalcalı ile müzik serüvenine ve “Arama Kurtarma” adlı şarkısına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Dilşad Çatalcalı kimdir?

O zaman öncelikle tanışalım. Dilşad Çatalcalı 4 Aralık 1992 tarihinde İstanbul Kadıköy’de doğdu. Çok sıkıcı detaylara girmezsek Dilşad Çatalcalı, tanıdığım en güçlü kızdır.

Müzikle nasıl tanıştınız? Size öncülük etmiş isimler var mı?

Müzikle hiç tanışmadık; çünkü çocukluğumdan beri hep vardı. Müzik, benim kalbim. Öncülük etme kelimesini doldurabilecek biri yok. Hepsi benim hayalimdi ve benim projemdi; ama destekleyen çok insan oldu ve her şey çok kolay oldu. Özellikle aranjörüm Cüneyt Yalmaz ve klip yönetmenim Mustafa Yıldız’a teşekkürüm sonsuz.

Müzik dünyasında örnek aldığınız isimler var mı?

Yok. Beni örnek alanlar olabilir; ama almasınlar. Benim kadar mükemmelliyetçi olmasınlar.

Mart ayında müzikseverlerle buluşan “Arama Kurtarma” adlı single çalışmanızdan bahseder misiniz? Bu çalışmanın kararını nasıl verdiniz?

Arama Kurtarma’yı yaklaşık 7 ay önce yazdım. Arkadaşım, aynı zamanda yönetmenim Mustafa Yıldız; “Beste yap, sana klip çekmek istiyorum.” demişti. Besteyi duyduğunda çok mutlu oldu. Hemen klip çalışmalarına başladık. “Arama Kurtarma” benim gibi biraz atarlı bir şarkı. Bu şarkının nedeni karar değil, sadece ilham.

Şarkının sözü ve müziği kime ait?

Şarkının sözü ve müziği bana ait.

Şarkının vermek istediği mesajlar neler?

Şarkının mesaj kaygısı yok. Sadece diyor ki; “En azından yürü, git.”

Şarkının ismi nereden geliyor?

Şarkının ismini nakarattan seçmek istedim. Şarkıyı yansıtan isim buydu.

Şarkı, Mustafa Yıldız yönetmenliğinde kliplendirildi. Klip çekimleri nasıl geçti?

Çekimler, tam bir komediydi. Bazen çok güzel, bazen kâbus gibi anlar yaşadık. Eminim, Mustafa bunu okurken şuan gülme krizine girmiştir. Yangın tüpünü sürüklememin klipte çok etkili olacağnı söyledi ve 40 kg’lık yangın tüpünü yerlerde sürükletti. Bu sahneler, klibe eklenmedi. Otağtepe’de çektiğimiz sahnelerde oradaki halk “Hangi kanal?” dercesine bakıp bizi izlediler. Hepsi, çok tatlıydı.

Çekimler nerede ve ne kadar sürede gerçekleşti?

Çekimler, benim hiçbir şeyi beğenmemem yüzünden 1 ay sürdü. Çekimler için Otağtepe caddesini ve otoparkı kullandık. Bir kısmı da benim arabamda çekildi.

Çekimlerde aksilikler yaşandı mı?

Aksiliklerde çekim yaşandı; ama çok güzeldi.

Sizce klip, şarkı sözleriyle uyumlu mu?

Bence uyumlu değil; çünkü klibe bir hikâye koymadık. Hikâyesiz istedim bilhassa. Ben varım klipte, yeter de artar.

Hazırlık aşamasında olan yeni bir çalışmanız var mı?

O kadar çok bestem var ki bunlar, son 7 ayda daha da arttı. Rap-arabesk tarzında bir bestem var. Galiba onu çıkaracağım.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Şunu söyleyebilirim ki; ülke olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Allah yardımcımız olsun. Herkesi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Size de teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için.