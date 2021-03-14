Dilek Yılmaz: ‘Kalbimdeki iz’ benim için modern peri masalı gibi oldu

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Dilek Yılmaz ile yazın hayatına ve “Kalbimdeki İz” adlı kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Dilek Yılmaz kimdir?

1993 yılının eylül ayında İstanbul’da dünyaya geldim. İstanbul Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği mezunuyum. İçine kapanık biri olduğum için yazmak, bana iyi geliyor. Lise döneminde bu yüzden çok fazla dışlandım. İnsanlarla konuşmak yerine kitap okuyor, okumadığım zamanlarda ise yazıyordum. Hatta lise yıllarında bir gün veli toplantısında öğretmenlerim çok fazla kitap okuduğum için beni şikâyet etmişlerdi anneme. Eve kızgın dönen annem, kitap okumamı ve yazmamı yasaklamıştı. Vazgeçen bir yapım yok. Bu yüzden en büyük hayalimi gerçekleştirdim.

Yazın hayatınız nasıl başladı?

Ortaokuldayken yazmaya başladım. Lise döneminde defterlerimin arkasına kazıdığım hikâyelerim var. El yazısıyla yazmak, dijital ortamdan daha sıcak geliyor bana. En iyi bölümü el yazısıyla tuttuğum zaman yazıyorum.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz?

Tam anlamıyla bir esin kaynağım yok aslında. Genel olarak gördüğüm ilhamı alırım. Bu yüzden her daim yakınımda kâğıt kalem bulunduruyorum.

Geçtiğimiz haziran ayında okurlarla buluşan “Kalbimdeki İz” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

Kalbimdeki İz’i tamamlamam 5 yılımı aldı. Yazarken çok zorlandım. Oturup karakterlerle ağladığım bölümler oldu. Kurgusal olsa da gerçek hayatımdan esinlendiğim karakterleri de barındırıyor. Benim için modern peri masalı gibi oldu. İçimde yaşattığım bir dünya vardı, bu dünyayı okuyucularımla buluşturmak için yazdım.

“Kalbimdeki İz” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

“Kalbimdeki İz” herkesin farklı yorumlayabileceği mesajları barındırıyor aslında. “Tam olarak şu mesajı veriyor.” demem, bu anlamda güç. İyilik ve kötülük kavramının bizim düşündüğümüz gibi olmadığını, aslında göründüğünden daha derin olduğunu ve önyargılarımızdan kurtulmamız gerektiğini anlatıyor.

Kitabın ismi, nereden geliyor?

Kitabın ismi, başkarakterin isminden geliyor.

Sizce kitap, beklenen başarıya ulaşacak mı?

Tabii ki bir yazar olarak ulaşmasını çok isterim. Başarı; okuyucularımın elinde, onların destekleriyle ulaşabilir ancak.

Kitabınızı bir okur gözünden nasıl değerlendirirsiniz?

Yalın bir dille yazılmış olduğu için kısa sürede okunabilecek, duygulandıran, güldüren keyifli bir roman.

Yazarken örnek aldığınız, izinden gitmeyi hedeflediğiniz yazarlar var mı?

Örnek aldığım birçok yazar var. Yeni bir yazar olarak çok daha deneyimli olan yazarların izinden giderek başarılı olmak istiyorum.

Hazırlık aşamasında olan farklı bir eseriniz var mı?

“Kor” ismini verdiğim yeni bir roman yazıyorum.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Bana bu imkânı tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir röportaj oldu. Umarım, okuyucularım için de öyle olmuştur. Sevgilerimle…