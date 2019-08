Dilek Çakır ile medya dünyasına Dd

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

İstanbul doğumluyum. Evliyim 2 çocuğum var. Tekniker ve işletme fakültesi mezunuyum. 5 yıl İstanbul da özel bir ulusal kanalda proje yöneticisi olarak çalıştım.5 yıl medya alanında çalışmalarıma devam ettim.10 yıl da özel şirketlerde hukuk ve proje alanlarında görevim oldu. Toplam 20 yıla yakın çalışmışlığım var.2018 yılında kendi şirketim Filika Medyayı kurdum. Filika medya bünyesinde Trakya film akademesi, organizasyon, festival, ödül törenleri, basın ve pr işi yapıyorum. Boş zamanlarımda pilates ve ahşap boyama ile ilgileniyorum.

Neden Medya?

Bendeki medya aşkı çok eski yıllara dayanıyor.17 yaşında Üniversite tercihi yapmadan önce tek hayalim vardı. Bir gün jenerikte ismimi görmekti. Bu hedef doğrultusunda Üniversiteye yerleştim ve okulu derece ile bitirdikten sonra özel bir ulusal kanalda işe yerleştim ve kısa süre içerisinde hayalimi gerçekleştirdim. Bendeki medya aşkı hiç bitmedi her gün artarak devam ediyor. Üniversitede bölüm olarak medya, basın, iletişim, muhabirlik çok tercih edilmese de günümüzde en önemli iletişim araçlarının başında gelir. Belli alanlara yoğunlaşmış (edebiyat, sanat, spor, bilim teknik gibi)dergilerin ortaya çıkması haberin yanında görsel veya sanatsal bilginin aktarılması açısından medya terimi önemlidir.

Medya dışında yapmak istediğiniz çalışmalar var mı?

Medya dışında yapmış olduğum festival organizasyon işlerim var fakat yaptığım işin tanıtımı için yine basına ihtiyacım oluyor. Bir iş yapıyorsanız onu sunamıyorsanız ben o alanda getirisi olacağını düşünmüyorum. Belli bir kalıpta sıkışıp kalırsınız. Yapılan işin sunumunda basının mutlaka kullanılmasını öneriyorum. Uzmanlık alanım ve ilgi alanım olduğundan bundan sonraki süreçte yapacağım her işimde medya olacaktır.

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Mesleğim gereği her branşta olduğu gibi Benim alanımda da rekabet var fakat ben rekabet olmadan başarı olmaz diyorum. Tatlı rekabet olarak görüyorum. Rekabet bende olumlu etki yaratıyor. Farklı bakış açıları geliştiriyorum, farklı araştırmalara giriyorum. Her zaman ilkleri yapmaya çalıştım ve yapmaya devam etmek istiyorum.

Medya dünyasında bir şeyleri değiştirme şansınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Medya dünyasında basın özgürlüğü çok önemli bu yönde gelişmeler isterdim. Tam olarak basın özgürlüğü olduğunu düşünmüyorum.

Yaptığınız iş için kurs eğitimi şart mı ya da bu işi yapabilmek için sizce iletişim mezunu olmak gerekli midir ?

Ben eğitimin her alanda önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Eğer imkanları varsa mutlaka eğitim alsınlar. Ben kendi öğrencilerime de söylüyorum. Mutlaka ilgi alanlarınıza göre eğitim alın 2-3 dil öğrenin diye. Dil öğrenmek için maddi imkanları olmayan gençler Belediyelerin halk eğitim merkezlerinin kurslarına mutlaka gitsinler. Yeter ki istesinler imkanlar ölçüsünde eğitim alabilirler. Gençlerimiz bir işte başarılı olmak istiyorlarsa mutlaka isteyip yapacaklarına inansınlar. Önlerine çıkan engellere takılmasınlar pes etmesinler

Kendinizde bir şeyleri değiştirme imkanınız olsa neleri değiştirirdiniz?

Ketum olmak ve daha az duygusal olmak isterdim. Bu yönde kendimi geliştiriyorum

Medya ile aranız nasıl? Televizyon, internet, gazete, dergi gibi iletişim araçlarından ne şekilde faydalanıyorsunuz? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Mesleğim gereği sosyal medya, basın, internet, gazete, dergi hepsini çok aktif kullanıyorum. Çoğu işlerimi telefondan hallediyorum.

Filika Medyadaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz ?

Filika Medya, medya alanında talepler doğrultusunda kurulmuştur. Hedeflerim önce Trakya’da ilkleri gerçekleştirmek ve Filika Medya yı marka haline getirmektir. Filika Medya bünyesinde çok güzel projelerim var. Bu projeler şuanda Trakya’yı kapsıyor. Trakya her güzelliği, başarıyı hak ediyor. Yeteri kadar yapılan işlerin duyurulmadığını düşünüyorum. Ben bu güzellikleri projelerimle duyurmak istiyorum. Bunun için de Trakya’da tüm belediyelerin desteklerini bekliyoruz. Filika Medya bünyesinde 3 temel kadro ve sahada çalışan ekipten oluşuyor. Trakya Film akademisinden Kraft stüdyo sahibi Mehmet Göksel Orhan ,organizasyon ve festivallerden Sevtap Öcal Aşkın sorumludur. Basın pr işlerini tek başıma yapıyorum. Trakya’da hedeflerimi tutturduğum andan itibaren farklı alanlara da yöneleceğiz

Trakya film akademisi çalışmaları nelerdir ? ne tür çalışmalar yapılıyor..

Trakya film akademisinde 4 yıl önce öğrenci olarak başladım. Eğitim kadrosu zamanla dağıldı .Bende eğitim, bilgi ve tecrübe dayanaraktan akademiyi kurmak istedim. Bunun için alanında uzman ödüllü yönetmen sinema tv mezunu arkadaşım Mehmet Göksel Orhan arkadaşımla 07.04.2018 tarihinde Trakya film akademisini kurduk. Akademinin hedefi sadece Lüleburgaz da eğitim vermek değil bize destek olan her belediye ile anlaşıp belediye bünyesinde ücretsiz eğitim vermektir. Bu yetiştirdiğimiz öğrencilere istidam yaratmaktır. Bir yıl içinde Lüleburgaz’da yetişen öğrenciler Türkiye’nin usta yapımcı ve yönetmeni Mustafa Uslu ve usta yönetmen Can Ulkayın filmlerinde set arkasında görev almışlardır. Mustafa Uslu ve Can Ulkayın yeni filmleri Naim ve Dumlupınar filmlerinin set arkasında da görev alacaklardır. Trakya film akademisinin dört ülke ile kardeş okul projesine dahil olmuşlardır. Bizden bir gurup öğrenci ki ay önce Amsterdam ve Almanya’da eğitim almaya gitmişlerdir. Kardeş okulumla ilerleyen dönemde Uluslararası film projemizde vardır.

Yurtdışı projenizden bahseder misiniz?

Kardeş okulumuzla Uluslararası kısa film festivali yapmayı düşünüyoruz.

Önümüzdeki günlerde Filika Medya ve Trakya film akademisinin başka ne tür projeleri olacak?

Ödül törenleri, başka illerde film akademisi kurulumu, uluslararası film festivali, fuarlar ve festivaller.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye başkanı iken film akademisi projemi anlatmaya gitmiştim. Projemle çok ilgilendi fakat o dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı gündeme geldiği için süreci takip edememiştik. En yakın sürede kendisi ile tekrar bir araya gelip projemi anlatıp farklı bölgelerde uygulamaya geçirmek istiyorum.

Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo – tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ?

Yeni medyanın yok olacağını düşünmüyorum. Hatta bu konuda geç kalındığı düşünenlerdenim. Daha önce sosyal medya, iletişim, ve sosyal basını kullanmalıydık. Yalnız bu alanda verilen eğitimler bence yeterli değil. Çocuklarımız gençlerimiz bu konuda eğitim verilirse daha bilinçli bir nesil yetişeceği kanısındayım

Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ahşap boyama, pilates, müzik ve kitap

KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ?

Medya uzman kişilerce kurulmuş olan doğru haberin aktarıldığı bilgilerin paylaşıldığı gündemi takip edebileceğimiz faydalı bir kurum.Daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Öncelikle ülkeye hayırlı, vicdanlı dürüst 2 evlat yetiştirmek istiyorum. Bunun dışında eğitim verdiğim öğrencileri sektöre kazandırmak istiyorum. Her zaman ilkleri hedef aldığım projelerimi önce Trakya daha sonra diğer tüm illerde gerçekleştirmek istiyorum. Trakya Film akademisini gönüllü 2 öğretmenimizle ücretsiz veriyoruz fakat bu işin verimli olabilmesi için öğretmenlerimizin ders ücretlerinin en azından belediyeler tarafından karşılanmasını istiyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Trakya Film akademisine başvuruda bulunmak isteyenler [email protected].com adresinden tarafıma ulaşabilirler. Set arkasında elemana ihtiyacı olan yapımcı ve cast ajansları bu adresten bana ulaşabilirler. Organizasyon ve festival ve ücretsiz eğitimlere dair her şey için iletişim adreslerimizden bize filikamedya instagram dilekistanbul39 instagram [email protected] mail adresinden ulaşabilirler. 20-21 Temmuzda Büyükkarıştıranda Çamlık festivalimizi gerçekleştirdik. 28 Eylül 2019’da Trakya Ödüllerimiz olacak. Herkesi bu organizasyona davet ediyoruz.

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA