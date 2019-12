Dila Erdem ile haber spikerliği üzerine

Dila Erdem ile dijital medya, haber spikerliği ve medyada Türkçe kullanımı üzerine

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?

Ben Dila Erdem 24 Eylül 1995 doğumluyum. Ankara’da yaşıyorum, ilköğretim ve liseyi burada bitirdim. Ardından İstanbul’da eğitim hayatıma devam ettim. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümünü bitirdim. Hayalim olan Spikerlik eğitimini almak için Başkent İletişim Akademisine gittim. Aynı zamanda dışardan Medya ve iletişim bölümünü bitirdim. Sonrasında TRT radyo ile maceram başladı. Radyonun da bana katmış olduğu farklı güzellikler oldu ama hedefim ekrandı. Kanal D ve FOX tv ile kısa tanıtım filmleri için çalıştım o zaman daha iyi anladım ki ben mesleğimi buldum. Diksiyon eğitmeni olarak devam ettim yoluma Milletvekili aday adayları ile çalışmalarım oldu. Bu keyifli çalışmadan sonra BENGÜTÜRK ile tanıştım benim için güzel bir okuldu. Editör, muhabir olmadan iyi bir Haber Spikeri olamayacağımı öğrendim.



Son zamanlarda daha çok tanıtım filmleri çekiyorsunuz bize biraz bundan bahseder misiniz?

Evet, son zamanlarda tanıtım filmi ağırlıklı çalışmalarım oldu. En yakın tarihte Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün 24 Kasım Öğretmenler Günü için yapmış olduğu projede yer aldım. Akabinde farklı markaların ekran yüzü olarak çalışmalarıma devam ediyorum.

Pek çok markanın yüzü olmak sizce nasıl?

Açıkçası işine ve mesleğine âşık birisi olarak yaptığım her çalışmadan ayrı keyif alıyorum. Çalıştığım firmalar ve markalar ile uzun soluklu devam ediyoruz buda karşılıklı özverimiz işe olan saygımız sonucunda ortaya çıkıyor. Birçok farklı markadan teklif gelmesi beğenilmek şahsım adına çok gurur verici…

Mesleğinizde bir rekabet baskısı/etkisi hissediyor musunuz? Eğer hissediyorsanız bu mesleğinize nasıl yansıyor? Bu rekabet ortamının size ve mesleğe olumlu olumsuz etkileri nelerdir?

Rekabet her işte vardır aslında her meslekte her sektörde bazen iyi şekilde sonuçlanacak rekabet bazen ise kötü sonuçlarda yaratabilir. Daha önce söylediğim gibi çok başarılı meslektaşlarım var. Benimde övündüğüm model aldığım kişiler var, mesleğimizi yatığımız işi güzel yansıtmak gelecek nesil için de önemli olacaktır.

Web tv & Dijital Medya her geçen gün ilerliyor bununla ilgili neler söylersiniz?

Dijital medyanın yeni birçok starı var artık. Gün geçtikçe ilerlemesinin toplum açısından büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. Dijital medyaya en büyük örnek sosyal medya her bireyin artık kazanç elde ettiği bir platform. İnteraktif tv sisteminin yükselişi de gözlerden kaçmıyor tabi.

Sizin Dijitalde ne tür çalışmalarınız olacak?

Alanım haber spikerliği ama pek çok farklı projede yer alıyorum son zamanlarda hayır diyemeyeceğim bir teklif olursa farklı çalışmalarım olabilir. Şuan için değerlendirme aşamasındayım.

Haber Spikerliği düşünüyor musunuz?

Son zamanlarda biraz uzak kaldım haberden ama kesinlikle alanımda devam edeceğim. Haberin içinde olmak araştırmak siyasi ve sosyal konuları ele almak onlar üzerinde tarafsızca konuşmak düşüncelerimi ifade edebilmek kendi adıma önemli. Kısa süre içinde yeniden haberlerle devam edeceğim.

Geçmişte haber spikerliği ile bugünün haber spikerliğini karşılaştırır mısınız?

Unutulmayacak efsane dediğimiz isimler var karşılaştırmak benim için mümkün değil. İşimizi iyi yapıyoruz ki iyi yerlerdeyiz diyelim.

Ekranda Türkçe kullanımı ile ilgili neler söylersiniz?

Ekran büyük ölçüde hataları kabul etmez kelimeler hep seçici olmak zorundadır. Kelimelerin doğru telaffuzuna dikkat edilmelidir, kısacası iyi bir diksiyona sahip olmak konuya vakıf olmak gerekir. Aslında herkes Türkçeyi yazıldığı gibi okunan bir dil olarak görüyor ama öyle değil. Tabi ekranda seyircinin evine konuk olmak ayrı bir durum kelimelerimize dikkat ettiğimiz kadar o sıcaklığı da hissettirmek gerekir.

Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz?

Şuan ki konumumdan memnunum ama emeklerimin boşa gitmesini istemiyorum. Herkes hak ettiği yerde olmalı, bende hak ettiğim yerde olmak istiyorum. Büyük hedefler ile ilerlemeye devam ediyorum.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı?

Her gün yeni bir başlangıçtır. Hayatta hiçbir zaman vazgeçmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Hedeflerin ve hayallerin peşinden gitmeye devam…

Röportaj ve fotoğraflar: Cengizhan KAYA