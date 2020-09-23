DEVLET ADAMLARININ VE ÜNLÜLERİN ARAÇLARINI ALTIN KAPLAYAN BİR TÜRK FİRMASI: REAL GOLD

Hüseyin Bey merhaba nasılsınız?

Teşekkür ederim Elif Hanım, iyiyim.

Neredeyse 20 yıldır “Royal Gold- Real Chrome” şirketiyle hizmet vermektesiniz. Şirketin çok geniş kapsamlı hizmetleri bulunuyor. Firmanızda ne tür hizmetler var kısaca bahseder misiniz?

Firmamızda değişik bölümlerden bahsedebilirim. Hem uygulama hem de bayilikler veriyoruz Hizmetlerimiz: Altın Kaplama, Su Transfer Baskı, Krom Boya, Makine Üretimi, Araç Yazılımı'dır.

İlk kurulduğunda ne ile hizmet veriyordunuz? Nasıl başladı bu serüven?

İlk başta kendi araçlarımı sıra dışı görünümler ve piyasadaki araçlardan daha iyi ve hiç bir kimsede olmayan bir araç yapmak istedim. Firmamı kurduğumda ilk 24 Ayar Altın Kaplama ve Krom Boya kimyasal üretimine başlamıştım. Sıra dışı bir insanım. Kimsenin yapmadığı işleri ya da herkesin bıkıp bıraktığı yerden ben başardım diyebilirim.

Firmanın isminin gold olmasının bir nedeni var mı?

İlk etapta hakiki 24 ayar olması idi. Bunun yanı sıra Royal Gold markası ile en iyi kaliteyi ve müşterilerimize kral gibi kalite sunmaktır.

Altın kaplama konusunda büyük başarılarınız var. Özellikle devlet büyüklerinin, dünyaca ünlü yıldızların, büyük şirket sahiplerinin araçlarına ve yatlarına yaptığınız altın kaplamalarla ünlü bir firmasınız. Kimlere ve ne tür araçlarda kullanıyorsunuz altını?

Altın kaplamada çok başarılarımız var. Vietnam’da bir devlet adamını Rolls Royce Ghost kapladık. Dünyanın en pahalı yatağı 50000 Euro bizden kaplandı. Kendi filomuz Hummer H2, Mercedes Brabus, Dodge Ram, Porsche Cayenem, Mercedes Amg… Bunu yanı sıra birkaç araç markalarını da altın kapladık. Bunlar gizli projeler oldugundan detay veremiyorum. Tabii ki yat, villa ve otellerde de özel tasarımlarımız ve kaplamalarımız var.

Büyük İş Adamı Hüseyin Akbaba

Şu an Vietnam'dan üst düzey bir devlet adamının 350 bin Euro'ya aldığı Rolls Royce Ghost arabasının 24 ayar altın kaplamasıyla meşgul olan Akbaba, kaplama sonunda değerini ikiye katlayarak piyasa değeri 700 bin Euro'ya çıkacak müthiş bir proje. Öncesinde de 575 bin Euro'luk değerinde altın kaplama yatak satılmış Rusya'da. En pahalı kahve makinasını yaptıklarını da belirtiyor yine Türk iş adamı. 27 bin Euro değerinde. Büyük paraların döndüğü sıradışı bir iş. Pazarlama yeri olarak her sene başka bir ülkenin kentinde yapılan milyonerler fuarına da katılarak kendilerini tanıtıyorlar. Geçen sene Moskova'da, haftaya da Amsterdam'da olacaklar.

Peki altın kaplama çalışmalarınız nasıl başladı?

Devamlı sıra dışı işler yapmak isterken, fazla 24 ayar altın kaplı araç görmediğimden, kendi araçlarıma daha iyi görüntü verebilmek ve unikat olmasını sağlamak istediğimden bu işe başladım.

Ülkemizde çalıştığınız ünlü isim yada devlet büyüğü var mı, kimler bunlar?

Tabii ki ama en iyi servisi ve müşterilerimizi koruma amaçlı isim verme şansım yok maalesef.

Alman Basını Peşinde

Firma Yetkilisi Hüseyin Akbaba’nın sıradışı, farklı bir işi yapıyor olması Alman medyasının da gözünden kaçmamış. Televizyonlar randevu için büyük ilgi göstermişler. VOX'ta "Auto Report", Pro 7'de "Welt der Wunder" kendisiyle çoktan röportaj yapmışlar bile. Avrupa'nın en büyük araba dergilerinden "Auto Bild" de geniş yer ayırmış bir sayısında. Bununla da sınırlı değil. Şimdilerde Alman televizyon kanalları yeni röportajlar için yine gelecekmiş…

Türk –Alman dostluğunu nasıl değerlendirirsiniz?

Ben kendim icin konuşayım; ara sıra büyük şirketlerin araksında Türk iş adamları olduklarına şaşırıyorlar. Türklerin kalitede en yüksek segmente çalıştıklarını artık öğrendiler. Ama Alman dostluklarımız çok...

Almanya haricinde Türkiye ve Romanya başta olmak üzere başka hangi ülkelerde sizleri bulmak mümkün?

Bizi çoğu Arap ülkelerinde (Dubai), çoğu Avrupa ülkelerinde ve Rusya’da bulabilirsiniz. Ortalama 28 devletteyiz.

Bayiliklerinizde ne tür hizmetler veriliyor?

Bayilerimiz aldıkları branşta her türlü kaplamaları müşterilerine sunuyor. Bunun yanı sıra kendi ürettiğimiz makinaları satma hakları vardır.

Bayilik satın almak isteyen ve sizinle çalışmak isteyenler sizlere nasıl ulaşabilir?

Bizden bayilik veya kaplama yaptırmak isteyenler bize hem Telefon: 0212 698 8560 veya Mail olarak [email protected] den yada sitelerimizden örnek www.realgold.com.tr - www.kaplamamakineleri.com ulaşabilirler.

Peki Türkiye’deki ekonomiyi diğer Avrupa ülkelerinizdeki gelire bağladığınızda ne söylersiniz?

Türkiye vatanım son senelerde daha çabuk büyüyor ve bu yüzden Avrupa Türkiye’den korkuyor. Çoğu büyük şirketlerin arkasında Türkler var.

Eğer Almanya değil de Türkiye’de olsaydınız. Türkiye şartlarında bu kadar büyüme gösterir miydiniz?

Evet hiç yılmazsanız ve her zaman kaliteyi en yüksek şekilde verirseniz her ülkede büyüyebilirsiniz. Belki Türkiye’de olsaydım daha da çabuk büyüye bilirdim.

Hizmet verdiğiniz krom boya kaplama hakkında ne söylersiniz, genelde kimler tercih ediyor, ne tür kaplama makinalar kullanıyor ve boya kaplamaları nerelerde kullanıyorsunuz?

Krom boya makineleri ve kimyasallarını kendimiz üretiyoruz ve kaplamalarımız garantili! Dünyada krom boyadaki sorunlar bizde yok. Örnek; sararma, vernik atması, solması, dış cepheye dayanıksızlık. Bu alanda da dünyada Top 3teyiz. Örnek yapılan Rinspeed Micro Snap araç ve Özel Harley Davidsonlar veya dünyada tanınan dizaynlere çalışmalar yaptık. Krom boya çoğu yerde kullanılıyor. Bunlar;

• Araç ve Araç Aksesuarları

• Bot veya Yat

• Fuar

• Ev Eşyaları

• Mobilyalar

• Reklam Sanayisinde

• komple Parçalar veya belirli Bölgeleri de kaplayabilirsiniz

• Her türlü Renk tonu da verilebilir örneğin ” Krom – Yeşil Krom – Mavi Krom – Altın – Bakır ”

Ne tür uygulamaları yoğun olarak yapıyorsunuz?

Araç, fuar objeleri, uçak ve mobilyalarda çok imzalarımız var.

Araçlara yapılan ‘Desen Kaplama’ kaplamalar ne kadar sağlıklı?

Çok sağlıklı. Çünkü üzerine vernik geliyor. Bir araba boyası ne kadar sağlıklıysa ve ne yapabiliyorsanız desen kaplamada da aynısını yapabiliyorsunuz.

Genelde araç mı çalışıyorsunuz?

Bu alanda da mobilya, araç reklamcılara çok iş yapılıyor ve bayilikler veriliyor.

Bir arabada olmazsa olmaz nedir?

Özel tasarım, performans ve güvenlik.

Bu zamana kadar katıldığınız fuarlarda ne tür tanıtımlar yaptınız?

Avrupaya özel tasarımlarla katıldık. Örnek Rinspeed Micro Snap, dünyanın en pahalı yatağı 24 ayar altın kaplama ve altın kaplı filomuzla katıldık. Kaplamalarda sıra dışı makinalarımızı da sunduk.

Cerrahi operasyon önlükleri ve tıbbi ürünler imalatı da mı yapıyorsunuz? Bunların satışları nasıl gerçekleşiyor?

Cerrahi operasyon önlüklerini biz üretmiyoruz, bir partnerimiz üretiyor ve biz Avrupa piyasasında satıyoruz. Siparişleri alıyoruz, üretime yolluyoruz ve Royal Medical altında Avrupa'ya satıyoruz.

Müşteri memnuniyeti için ne tür kolaylıklar sağlıyorsunuz?

Piyasada rakipsiz olamak ve personellerimizin en iyi eğitimi alabilmesi çok önemlidir. Bir işi ne kadar iyi yaparlarsa diğerlerinden o kadar farklı olurlar. Teknik destek ve online eğitim de sunuyoruz. Tabii ki kalitenin en yüksek oranda olmasına dikkat ediyoruz.

Yakın gelecekte ne tür hizmetlerle karşımızda olacaksınız?

Şu an Türkiye’de PVD Metalize kaplama makinalarını partnerlerimizle üretip, tüm dünyaya satmaya başladık. Aynı zamanda inşaat sektörüne de yeniyılda Türkiye’de ve Almanya’da başlamayı düşünüyoruz. Şu an Romanya’da yaklaşık 100’e yakın müstakil ev ve villa inşaa ettik. Tabii ki yeni makineler üretip tüm dünyaya da pazarlamada öncü sıralarda olmayı planlıyoruz.

Son olarak okuyucularımıza neler söylersiniz?

Hiç bir zaman hedeflerinden vazgeçmesinler. Daima kovalasınlar. Geç de olsa başaracaklarını unutmasınlar.

Röportaj: Elif Hayvalı