Derya Bedavacı'dan 'Hep Mi Leyla' Geldi

Merhaba Derya Hanım nasılsınız?

Çok iyiyim, teşekkür ederim Elif'ciğim.

Bugün, güzel kıpır kıpır bir şarkının müjdesini veren bir röportaj sunuyoruz sevenlerimize bu benim içinde bir ilk oldu. Neler hissediyorsunuz?

Aslında çok heyecanlı ve farklı hissediyorum Elif’ciğim. Dinleyicilerimin beni daha çok duygusal şarkılarla tanımış olması nedeniyle bu hareketli ve farklı çalışmamıza tepkilerinin nasıl olacağını merak ediyorum diyebilirim.

Hayranlarınıza ters köşe yaptınız ve yazın sıcaklığına, enerjisine ayak uydurarak karşımıza kıpır kıpır bir şarkı çıkardınız. Planlanmış mıydı?

Herkes gibi ben de yazın sıcaklığına ve enerjisine uygun şarkı yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii ki planlı bir proje oldu. Geçen yaz slow bir şarkı yayınlamıştık. Bu yaz böyle olsun istedik.

Gelelim şarkınız, “Hep Mi Leyla”ya… Kimlerin emeği var bu şarkıda? Şarkıdan kısaca bahseder misiniz?

Sözleri bana, müziği ve düzenlemesi Aydın Kara’ya ait. Klibimizi de Erkan Nas çekti.

Şarkıda çok anlamlı ve imalı sözler var. “Hep mi Mecnun, hep mi Leyla dert ararsan bizde gırla…” Gerçekten herkes Mecnun, herkes Leyla mı? Peki bizler?

Açıkçası benim dinleyenlerim genellikle efkarlı, romantik ya da dertli şarkıları tercih ettiğinden benim karşılaştığım herkes hep Leyla, hep Mecnun. Beni çok sık dinleyenlerin yüreğine bir su serpeyim dedim…

Derya Bedevacı ‘İnecek Var Dur Dünya’ Diyerek Coşkuyu Veriyor! İşte, "Hep mi Leyla?" sözleri;

Yine tekmil bomboş meydan

Ne gelen var ne giden vah

Dile düştük hep bu husustan

Millete takke, bize küllah

Bizi boş ver çatladı taşlar

Kuyruğumuz dik güya

Bekle bekle, bekle şiştik

İnecek var dur dünya

Hep mi Mecnun?

Hep mi Leyla?

Dert ararsan bizde gırla

Bari akşamdan akşama

Ver coşkuyu ver ver

Klip çekimleri nasıl geçti?

Çok keyifliydi. İzmir Urla’ya bağlı Barbaros Köyü’nde çektik. Çok doğal ve sanata meraklı bir köydü. Köyün sokaklarında, meydanında çeşitli senkron ve detaylarla dolu bir klip oldu.

Şarkının geleceğini nasıl görüyorsunuz, bir patlama yaratır mı?

Beklentimiz bir patlama mı bilemiyorum ama kendisine iyi bir yer bulacağını düşünüyorum. Şarkım, doğru dinleyiciyle buluşacaktır.

“KAVUŞMALIYIZ, EVİMİN BALKONUNDA OTURURKEN ÇIKTI”

Şubat ayında sevgili Hakan Altun ile ‘Kavuşmalıyız’ düeti çıkaran güçlü sesli kadın, “Genellikle şarkılarım sihirli anlarda ortaya çıkıyor. “Kavuşmalıyız” da geçen yaz evimizin balkonunda otururken bir anda çıkıveren bir şarkı. Üzerine çok düşünmeden yaptığım şarkıların tılsımına inanıyorum ben…” şeklinde açıkladı.

Çok uzun süre dinledik şarkıyı, belki de sizi ve sesinizi çoğu kişi bu şarkıyla tanıdı diyebilir miyiz?

Kesinlikle öyle Elif’ciğim. Şarkının sözü ve müziğinin bana ait olmasının da çok önemli ve güzel etkileri oldu.

Hakan bey ile ne kadar zamandır tanışıyorsunuz? Nasıl oldu tanışmanız?

2016 yazında ortak bir arkadaşımızın beni dinletmesiyle başladı diyebiliriz. Sonrasında Hakan Altun’un bana ulaşıp bir albüm yapmam konusunda beni desteklemesiyle oldu. Hakan bey, albüm maceramın başlamasına vesile oldu.

Bu kadar Hakan Altun demişken kendisinin en çok sevdiğiniz üç şarkısı desem hangilerini söylersiniz?

“Yorgun yıllarım”, “Sen de ağla” , “Zaten o şarkıyı ben sana yazmadım”

Geçtiğimiz sene Hak Yapım’dan “Sayende” adında bir albüm çıkartmıştınız. “Sayende” ve “Yıllanmış Eşya” şarkılarınıza da klip çektiniz. Güzel bir albümdü şarkılarda çok sevildi. Ne söylersiniz bu albümle ilgili?

İlk albüm, ilk heyecan, sabırsız bekleyişler, büyük umutlar, kendime dışardan bakma fırsatı, hayatımın dönüm noktasıdır. Bambaşka pencerelerin hayatıma açıldığı büyük bir başlangıçtır aslında benim için…

Albümde kip çekmediğiniz fakat dinleyicilerin çok sevdiği bir şarkı oldu mu?

“Malum” ve “Kavuştuk” da birer klibi hak ederdi ama belki başka projelerde tekrar geriye dönük bir şeyler yaparız…

İnanılmaz sesiniz var. Siz de sesinizin ne kadar güzel etkileyici olduğunun farkında mısınız?

Bilmem :) Ama şunu söyleyebilirim; etkilenmediğim şarkıyı söylemem. Eğer duygularımı bu kadar doğru aktarıyorsam bu sebeptendir bence…

POPÜLER KÜLTÜR DUYGULARIMIZI YOK ETTİ

Sanki sizi daha önceden de tanıyorduk ya da bir ses boşluğumuz vardı da siz mi o parçayı yerine yerleştirdiniz bilmiyorum. Bunu söyleyen dinleyicileriniz var mı?

Uzun zamandır duygulara değil de popüler kültüre hizmet ediliyordu. Tabii ki doksanlarda dinlediğimiz ve hala da hayranlıkla takip ettiğimiz müzisyenleri söylemiyorum. Çıkış yapabilmek ya da popüler olabilmek uğruna duygularımızdan vazgeçmiştik sanki. Ben belki de doğru zamanda doğru duyguları işledim. Hepsi bu.

Bağımlılık yapan bir tarafınız var öyle değil mi?

Estağfurullah ama umarım öyledir. Bunu her sanatçı ister…

Çok kısa sizden bahsedelim istiyorum. Ne kadar zamandır müzikle iç içesiniz?

Çok uzun yıllardır. Hatta kendimi bildim bileli. Çocukluğumdan beri tek düşüncem, hayalim şarkı söylemekti.

Biz tanımıyorduk sizi ama İzmirliler sizi biliyordu. Ne kadar zamandır İzmir’de sahne alıyorsunuz?

Dediğim gibi uzun yıllardır. İzmir müzik yapmak için muhteşem bir şehirdir.

Peki, şimdilerde sahneler nasıl gidiyor çok yoğun programınız olduğunu biliyoruz?

Çok yoğun. Özellikle yaz sezonu neredeyse evimize hiç uğramıyoruz diyebilirim. Herkese çok teşekkür ederim. Konser ve sahnelerime gelmek isteyenler sosyal hesaplarımdan takip edebilirler.

Nasıl bir şarkı asla söylemezsiniz?

Etkilenmediğim hiç bir şarkıyı söylemem. Bu benim keskin bir özelliğimdir. Bu konuda inatçı bile sayılırım.. Çok istenirse belki bir kere…

Yine çok beğendiğimiz bir usta isimle düet görebilir miyiz?

Keşke Müslüm Gürses yaşasaydı ne kadar isterdim. Birçok usta isim var tabii ki ve belki ilerleyen zamanlarda neden olmasın.

Güzel bir aileniz ve bir kızınız var. Nasıl vakit ayırıyorsunuz ailenize?

Her yere beraber gidiyoruz. Tabii şu anda yaz olduğu için kızım da çoğu zaman bizimle. Kışın okul açıldığında boş günlerimizde hep birlikte keyifli planlar yapıyoruz.

Günümüzdeki yeni çıkış yapmış isimleri nasıl buluyorsunuz? Var mı içerisinde beğendiğiniz kişiler?

Tek tek isim veremesem de bazen harika işler yapılıyor elbette. Ben hakkı verilerek yapılan her işi alkışlarım. Canlı performans yapabilen arkadaşlarımızı daha çok destekliyorum.

Sosyal medyanın hayatımızın bu kadar içinde olması hakkında ne söylersiniz? Sizce güzel bir şey mi?

Aslında bazen beni çok yoruyor ama bir yandan da bazı medya güçlerine karşı kendinize ait bir mecranızın olması büyük bir avantaj. Doğru yönetilirse yaptığınız işlere çok faydalı olabiliyor.

Sizce başarının sırrı nedir?

Yaptığın işi sevmek, elinden gelenin en iyisini yapmak, işinin başında durmak, hayal etmek, inanmak .

Yakın gelecekte ne tür projeler olacak?

O kadar çok ki. Temel olarak müzik, müzik, müzik…

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Beni dinlemeye devam etsinler. Umarım bir gün bir yerlerde görüşürüz diyorum. Sana da çok teşekkür ederim Elif. Şarkıma uğur getireceğine inanıyorum. Herkese sevgiler…

Doğum tarihi: 10.03.1981

Burcu: Balık

En sevdiği huyu: Merhamet

En sevmediği huyu: Hayır diyememek

Uğurlu sayısı: 8

Uğurlu günü: Perşembe

En sevdiği renk: Siyah

En sevdiği söz: Eğer iyi bir şeyler yapıyorsanız bir gün mutlaka fark edilirsiniz ama fark edilmiş olmanız iyi bir şeyler yaptığınız anlamına da gelmeyebilir. (bu söz bana ait)

RÖPORTAJ: ELİF HAYVALI

FOTOĞRAF: FATMA DEMİR