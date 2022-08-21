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Demtaş Nakliyat: “Pandemi Sonrasında Nakliye Sektöründe Patlama Yaşanacak”

Demtaş Nakliyat, Kocaeli ve İstanbul merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren bir taşımacılık firması. Sektörde öncü olan firma, şehirler arası ve şehir içi nakliyat seçenekleriyle hizmet veriyor. Demtaş Nakliyat yetkilisi Mikail Ukan nakliye ve taşımacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

21 Ağustos 2022 Pazar 17:09
Demtaş Nakliyat: “Pandemi Sonrasında Nakliye Sektöründe Patlama Yaşanacak”

Özellikle pandeminin etkilerini değerlendiren Demtaş Nakliyat yetkilisi Mikail Ukan açıklamalarında; “Pandemi sonrasında nakliye sektöründe patlama yaşanacak diye düşünüyorum. Ticari alanda nakliyecilik faaliyetleri güçlü biçimde devam ediyor olsa da özellikle bireysel taşımacılık talepleri pandemi sürecinden sonra yüksek seviyelere ulaşacak” ifadelerine yer verdi.

“Pandemi, Sektörün Gelişimini Aksattı”

Dünya genelinde ilan edilen Covid-19 pandemisinin nakliye ve taşımacılık sektörüne olan etkilerini değerlendiren Demtaş Nakliyat yetkilisi Mikail Ukan; “Pandemi, sektörün gelişimini aksattı. Buna karşın nakliye ve taşımacılık sektörünün ağır bir darbe aldığını söylemek doğru olmayacaktır. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi nakliye sektöründe de pandeminin ekonomik etkilerini gözlemledik. Fakat bu etki, olabildiğince minimal düzeyde oldu.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Ekonomik Etkilere Rağmen Sektör Hâlâ Güçlü Biçimde Ayakta”

Sektörel bazda detaylı değerlendirmelerde bulunan Demtaş Nakliyat yetkilisi Mikail Ukan; “Ekonomik etkilere rağmen hâlâ sektör güçlü biçimde ayakta. Özellikle son dönemde nakliye sektörüne talepler artış göstermeye başladı. Pandemi sürecinden sonra hareketliliğin daha fazla artış göstereceği kanaatindeyim. Uzun süredir insanlar bulundukları yaşam alanlarının dışına gitme düşüncesine tereddütle bakıyor. Sürecin etkilerinin azalmasıyla birlikte nakliye sektörüne taleplerin daha da artacağını düşünüyorum.” ifadeleriyle nakliyecilik sektörünün olumsuz etkilere rağmen hâlâ güçlü biçimde varlığını sürdürdüğünün altını çizdi.

“Son Dönemde Ev Taşımacılığı Yoğun İlgi Görüyor”

Özellikle son dönemde ev taşımacılığı başta olmak üzere çeşitli nakliye hizmetlerine duyulan ilginin arttığının altını çizen Demtaş Nakliyat yetkilisi Mikail Ukan açıklamalarında; “Son dönemde ev taşımacılığı yoğun ilgi görüyor. Ev taşımacılığının yanı sıra ofis, büro ve iş yeri taşımacılığına da ilgi artıyor. Bu durumun temel sebebi olarak pandeminin etkilerinin azalmasını görüyorum. Demtaş Nakliyat olarak Kocaeli ve İstanbul merkezli olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şehir içi ve şehirler arası alanda nakliyecilik hizmetleri veriyoruz. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte iş yoğunluğumuzun arttığını söyleyebilirim.” ifadelerine yer verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Demtaş Nakliyat
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