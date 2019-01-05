Demir’in hayatı izlediği filmle değişti

RÖPORTAJ: MURAT FIRAT

"Razıyım Gel" albümü ile müzik camiasına sessiz sedasız giriş yapan Demir, hakkında merak edilenleri, kariyeriyle ilgili planları ve hala devam eden projelerini bizlerle paylaşıyor.

Merhaba Demir Bey nasılsınız, okuyucularımıza biraz kendinizden, hobi ve fobilerinizden bahseder misiniz? Hayatınızda olmazsa olmazlarınız nelerdir?

İlk, orta ve lise eğitimi İstanbul’da tamamladım. Endüstri mühendisliği mezunuyum, kurumsal firmalarda yönetici olarak çalıştım. Şarkı yazarı ve hayal kurucuyum. Müziğe aşık olmam ise bir film ile başladı. 1984 yapımı Amedus benim için mihenk taşıdır. Mozart’ın hayat hikâyesi ve çılgınlığı beni çok etkiledi. Lise yıllarımda iyi bir klasik müzik dinleyicisi oldum. İlk bestelerim blok flüt ile melodiler bulmak ile başladı. Gitar ile tanışıtım, yirmi yıldır da çalarım fakat hiçbir zaman iyi bir gitarist olamadım. Çünkü gitar benim için melodi bulma aracıydı. Şarkı yazmak, yemek yemek gibi acıkıyorsun ve tekrar yazıyorsun. Bunun sonu yok, ömrüm yettiği sürece şarkı yazacağım.

En büyük korkum sevdiğim insanların ölümü. Bundan çok korkuyorum. Aile bağları ise olmazsa olmazım. Bir yerde sevgi var ise o zaman yenilmez oluyorsunuz.

Demir albüm çıkarmak için biraz geç kalmadın mı? Genç jenerasyon seni neden dinlesin? Şarkıcı olarak kimlere hitap ediyorsun?

Geç kaldığım doğru evet. Ama şartların oluşması bende zaman aldı. Birçok parametre var; hepsinin uyum içerisinde olmasını bekledim. Neler bunlar? En başında para geliyor, belli bir maddi seviyeye ulaşmadan bu işi yapmak zor. Elbette yapabilirsiniz ama bu defa size bu imkânı sağlayanların boyunduruğu altına girersiniz. İstediklerini yapmak zorunda kalırsınız! Ben özgür olmak istedim ve kendimin prodüktörü oldum. Diğer önemli unsur ise aile yaşamı, sorumlu olduğunuz kişilerin hazır olması, psikolojik unsurlar. Genç veya yaşlıdan ziyade ben ruhu olan veya olmayan diye ayırmak istiyorum. Benim şarkılarım ruhu olan, hissedebilen kişilere hitap ediyor.

Neden bir mühendis şarkıcı olmak istesin?

Önce neden bir insan mühendis olmak istesin? Bunu sorgulamak gerek. Bu arada ben mühendis olmadan önce şarkı yazarıydım. Aslında sonradan mühendis oldum diyebiliriz. Türkiye ekonomik şartları, aile baskısı gibi unsurlarla yapmak istediğiniz işten ziyade yapılmasını istediğiniz işi yapıyorsunuz. Sonra bunların boş olduğunu görüp özünüze dönüyorsunuz. Olay bundan ibaret...

''Razıyım Gel'' albümü çalışmanız nasıl başladı? Kimlerle çalıştınız? Hangi isimler teşekkürü hak etti?

Albüm yapmaya karar verdiğimde hiç müzisyen tanıdığım yoktu. Herşey niyet ile başlıyor, sonra yavaş yavaş etrafımda müzisyen dostlar birikmeye başladı. İyi aranjörler ile tanıştım, sonra dost olduk. Bundan sonra da hayatımda hep olacak kişiler ruhu güzel adam Kemal Eren, yerli Paco Doruk Okuyucu. Besteci aranjör ilişkisinden çok abi kardeş ilişkisine döndü. Bana inanmış grup arkadaşlarım, davul’da Ümit, bass’da Deniz, gitarlarda Fırat ve Gökşah, klavye’de Yağız, keman’da ise Rahime. Bu arkdaşlarım çok nazımı çektiler ve hep yanımda oldular.

''Razıyım Gel'' albümünüz dinleyiciden nasıl tepkiler alıyor? Geri dönüşlerden memnun musunuz?

Hani bazı kişiler vardır tanıdıkça seversiniz, Razıyım Gel şarkımda böyle işte. Dinlendikçe seviliyor biraz nazlı bir şarkı. Hemen içindeki büyüyü göstermiyor. Eğer birkaç kere dinlemişseniz sonra vazgeçilmeziniz olur. Şarkımın dinleyenler tarafından beğenilmesi beni çok mutlu ediyor.

''Razıyım Gel'' şarkısının klip hikayesini anlatır mısınız?

Bu şarkının bende bir havası vardı, klip hikayesini buna göre tasarlamıştım. Lirik dans çok önemliydi, sevgili Tuğçe Çelebi tam istediğim havayı yansıttı. Deniz kenarında dalgalar eşliğinde keman çalan kız ve hüzünlü bir adam... Klip böyle harmanlandı. Rahime Akça’nın soğuğa rağmen keman çalması sadece sanat aşkıyla tanımlanabilir.

Popüler bir söz yazarının besteleriyle albüm çıkarmak varken söz ve müziği size ait bir şarkılarla çıkış yaptınız. Risk almak gözünüzü korkutmadı mı?

Ben şarkı yazarıyım, güçlü yanım bu. Eğer muhteşem bir sese sahip olsaydım amacım sesimi duyurmak olsaydı doğru olabilirdi. Ben şarkılarımı duyurmak istiyorum. İnsan en güzel yanını göstermek ister, bende en güzel yanımı göstermek istedim...

Müzikteki hedeflerin nedir?

Şarkılarımı canlı dinlemek isteyen dostlarla birlikte konserlerde buluşmak, o zaman hedefime ulaşmış olurum.

Klip çalışmaların devam edecek mi? Sıradaki şarkıyı hangi parçaya çekmeyi düşünüyorsun?

Albümde üç şarkıya daha klip çekeceğim. Bu yazının yayınlandığı zamanlarda Çarem şarkımın klibi montaj ve color gradingte olacak. Ocak ayı içerisinde klibi izleyebileceğiz. Mart gibi ise albümün en etkili şarkısı Renkli Pervane’ye klip çekeceğim. Kapanış ise haziran ayı gibi Günlerim Soldu şarkısı ile olacak. Sonra ikinci albüm.

Kızınla aran nasıl?

Benim küçük matmazelim. Benim ilk hayranım. Muhteşem bir ilişkimiz var. Allah herkesin evladını iyi insanlarla karşılaştırsın.

Sosyal sorumluluk projelerinde seni görebilecek miyiz?

Bu benim çok önemsediğim bir konu. İmkân verdiği sürece bu tür projelerde gönüllü olarak bulunmak istiyorum. Bu konuda talepleri olan kuruluşlar benim ile irtibata geçebilirler. Öncelik çocuklar ile ilgili projelerde.

Okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Hayal kursunlar ve bu hayali gerçekleştirmeye çalışsınlar. Söz büyüdür. Evrene bu büyüyü haykırsınlar. Ne olursa olsun üretsinler, bu dünyaya bir kez geliyoruz ve izimiz kalsın. Sanat ile mutlaka uğraşsınlar. Uğraşırkende birşey beklemeden bir annenin çocuğu ile ilgilendiği gibi ilgilensinler. Karşılıksız sevsinler. Benim inandığım bir sözüm var: Zamanı gelenin önünde hiçbirşey duramaz. Başımda özgürlük güvercinleri dolaşıyor ve ruhum parmaklıklar arasından ışığı gördü. Herkesin birgün kendi ışığını görmesi ümidiyle.

Yaş-Boy-Kilo: 40 / 178 / 80

Burcunuz: Akrep

Tuttuğunuz takım: Fenerbahçe

Ne tür müzik dinlersiniz: Flâmenko, Alternatif rock, Türkçe hafif müzik

Yaptığınız en büyük çılgınlık: Tecrübe olmadan yelkenli ile Marmara denizini geçmek

Şu an ruhunun olmak istediği yer: Konser

En büyük hayaliniz: Avrupa’da büyük konser vermek

Beğendiğiniz ve Beğenmediğiniz huyunuz: fedakâr olmam, dürüst olmam. Çabuk karar vermemi sevmiyorum.

Sizi en mutlu eden iltifat hangisi: Sen şimdiye kadar görülmüş en iyi babasın.