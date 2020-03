DEĞİŞİM UZMANI 

ÖNCE VATAN

Merhaba Neval Hanım, Dünya Değişim Akademisinde Değişim uzmanı olarak görev almaktasınız. Bize biraz Dünya Değişim Akademisinden bahseder misiniz ?

Tabiki. Dünya Değişim Akademisi' nin kuruluş amacı, insanlığın değişim ihtiyacını karşılamak ve değişimi bilimsel metodlarla gerçekleştirmektir. Türkiye' de ve Dünyada birçok Dünya Değişim Akademisi merkezleri vardır. Bu merkezler aracılığıyla insanlığa hizmet ediliyor ve insanların hayatlarında köklü değişimler gerçekleşiyor .

Dünya Değişim Akademisi' nde değişim nasıl gerçekleşiyor ?

Dünya Değişim Akademisindeki değişim yöntemsel olarak , 150 civarındaki Değişim programları aracılığıyla gerçekleşiyor. Değişim programları herkesin ihtiyacına yöneliktir. Kişiler kendilerini değiştirmek istedikleri her türlü konuda değişim programlarını değişim uzmanları aracılığıyla uygulayabilirler. Böylece kişisel gelişimle ilgili sorunlar çözülür, yaşam daha anlamlı olur. Farkındalık yükselir ve yaşama bakış açısı değişir. Kişi her yönden yenilenmeye, dönüşmeye başlar.

Peki, Değişim derken nasil bir değişimi anlamalıyız?

Değişim için organizasyona ihtiyaç vardır çünkü değişim tesadüfi olamaz.

Dünya Değişim Akademisindeki bu değişim, kalıcı, yöntemsel, bilimsel ve sistematik gerçekleşiyor. Değişim, sürekli pozitif yönde ve devamlı olarak sağlanıyor . Böylece değişim bir süreç, yaşamsal bir akış olarak yaşanıyor. Farkımız işte bu noktada anlaşılıyor.

Bize biraz Değişim Programlarından bahseder misiniz ?

Değişim programları; nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve derin gevşeme çalışmalarından oluşan pratik uygulamalardan ibaret. Her program 8 çalışma şeklinde ilerliyor ve her çalışma 45 dakika sürüyor. Her bir çalışmada farkındalığı artırıcı, teorik bilgilendirme kapsamında bir tema sunuluyor.. Çalışma, en sonunda 5 10 dakikalık gevşeme çalışması ile sonlanıyor.

Bu programları uygulayanlar nasıl bir yarar sağlıyor ve kişilerin hayatlarında neler değişiyor ?

Değişim programları aracılığıyla gerçekleşen değişim sayesinde yıkıcı güçler yapıcı güçlere dönüştürülür. Yaşamsal sorunlar çözülür, kişilerin özgüvenleri artar, yaratıcılık yükselir ve kişinin içindeki uyumuş potansiyeller uyandırılır. Stres, gerginlik ortadan kalkar. Kişi stresle karşılaştığında stresi nasıl yöneteceğini bilir. İçsel ve dışsal bir bütünlük, tatminlik, huzur gercekleşir.

Sizi tıpkı bir simya gibi dönüştüren Değişim Programlarını uyguladıkça yaşamınızda sürekli deneyimler yaşayacaksınız ve değişimin heyecanına tanık olacaksınız. Hayatınıza giren kişiler bile değişecek, kişilik yapınız bile. Tüm kalıplardan özgürleşeceksiniz.

Peki siz nasıl Değişim Uzmanı bir olmaya karar verdiniz?

Bir Değişim Uzmanı arkadaşım aracılığıyla Dünya Değişim Akademisi ile tanıştım. O dônemde iş hayatının getirdiği stres nedeniyle sağlık problemleri yaşıyordum. Değişim programlarını uygulamaya başladım ve kısa sürede hayatımda büyük değişimler yaşadım. Sağlığıma da kavuşunca bu eşsiz programları sunarak insanlık ile paylaşmaya karar verdim ve Değişim Uzmanlığı eğitimine katılarak Değişim Uzmanı oldum.

Değişim Uzmanı olunca hayatınızda neler değişti ?

Yaşamım zenginleşti ve hayattan daha çok zevk almaya başladım. Kişisel sorunlarıma pratik çözümler buldum. Özgüvenim arttı, içsel olarak kendimi çok güçlü hissetmeye başladım. Gerçekten mutlu olmanın ne demek olduğunu deneyimledim halen de yaşıyorum. Şu anın değerini anladım ve artık zamanımı boşa geçirmiyorum. Kısaca hayatıma heyecan katıldı her an değişim yolculuğunda olmanın muhteşem hazzına eriştim.

Değişim Uzmanı kimdir?

Değişim Uzmanı , kişilere öz doğalarına kavuşmaları yönünde rehberlik eder. Değişim Uzmanı sayesinde kişi, bireysel değişimini yönlendirir ve değişimi yönetebilir.

Değişim Uzmanı sayesinde kişi, aşması gereken tüm engelleri aşar, değişime olan direnç böylece ortadan kalkar. Birey tamamen yenilenir ve eski kişilik tamamen ortadan kalkar.

Peki herkes Değişim Uzmanı olabilir mi?

Evet, herkes Değişim uzmanı olabilir. Bunun için özel bir şart aranmıyor .

Dünya Değişim Akademisi ve Yeniyüzyıl Üniversitesi ile işbirliğince gerçekleşen Değişim Uzmanlığı Eğitimine katıldıktan sonra Değişim Uzmanı belgenizi alıyorsunuz. Değişim Uzmanlığı eğitim tarihlerini bizimle iletişime geçerek takip edebilirsiniz. Değişim Uzmanı olduktan sonra düzenli olarak Değişim Programları sunabilirsiniz.

Değişim programları, yazımızın altında size ilettiğimiz internet sitemizde mevcuttur. Stres Yönetimi, Öfkeyi Dönüştürme, Korkuları Aşma, Depresyondan Özgürleşme, Kıskançlığı aşma, Başarı, Kendini İfade Etme, Etkili İletişim, İlişki Sanatı vs. sadece birkaçı. Birçok 150 civarı programa da internet sitemizden inceleyebilirsiniz.

Röportajımızı sonlandırmadan bize söyleyeceğiniz son bir şey var mı Neval Hanım?

Değişim Uzmanlığı ile , yeni bir meslek ediniyorsunuz veya mevcut mesleğinizde ilerliyorsunuz. Kişisel gelişim ve degişiminize katkınız oluyor. İnsanlığın değişmesinde katkınız oluyor ve insanlığa en büyük hizmeti sunuyorsunuz.

Dünya Değişim Akademisi’nin İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü Değişim Uzmanlığı Programı’na katılarak Değişim Uzmanı olabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın.

En yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimlerimiz,

23-30 Mart tarihlerinde İstanbul’ da gerçekleşecek .

Diğer tarihler ise sırasıyla;

6-12 Haziran,

21-28 Eylül ve

7-14 Aralık.

Bizimle iletişime geçerek her türlü konuda destek alabilirsiniz.

Neval Kütük

Dünya Değişim Akademisi

Değişim Uzmanı

www.dunyadegisimakademisi.com

0530.877.06.04