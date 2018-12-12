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Datça ve Yılın Umut Veren Siyasetçisi Sn. Oktay Göktaş

Hülya Aslan'ın, MHP eski İlçe Başkanı belediye başkanı aday adayı Sn. Oktay GÖKTAŞ ile yaptığı röportaj için tıklayınız....

Datça ve Yılın Umut Veren Siyasetçisi Sn. Oktay Göktaş

Hülya Aslan'ın, MHP eski İlçe Başkanı belediye başkanı aday adayı Sn. Oktay GÖKTAŞ ile yaptığı röportaj için tıklayınız....

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:52
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Datça ve Yılın Umut Veren Siyasetçisi Sn. Oktay Göktaş

RÖPORTAJ: HÜLYA ASLAN

Batı  Akdeniz  Medya'nın   başlatmış  olduğu  ‘YILIN UMUT VEREN  SİYASETÇİLERİ’nden  seçilen Datça MHP eski İlçe Başkanı belediye başkanı aday adayı Sn. Oktay GÖKTAŞ  Beyefendiyle söyleşimiz.

Hülya ASLAN-  Oktay Bey;  ‘’Önce Vatan Gazetesi’nin bir üyesi olarak kendi adıma ve gazetemiz adına sizi tebrik ediyorum. Başarılı  ve disiplinli  çalışmalarınız halk tarafından takdir görmekte yılın başarılı siyasetçileri arasında görülmektesiniz. Bu başarınızı neye borçlusunuz?

Oktay GÖKTAŞ-Bende  size ve  ‘Önce Vatan Gazetesi’ ne  sizin  nezdinizde  teşekkür  ediyorum. Başarı bireysel değildir ekip çalışmasına önem veriyorum Datça MHP kadın kolları başkanım Tuba UYSAL Hanım, Ülkü Ocakları Başkanım Bülent DEMİR Bey  ve değerli yönetim kurulu  üyelerimizle, ülküdaşlarımızla  özverili çalışmalar yapmaktayız. Bizi destekleyen halkımıza ülkücü camiaya gönülden teşekkür ederim.

Hülya ASLAN-Başkan Bey Datça sizin için ne anlam taşıyor?

Oktay GÖKTAŞ-Ben Erzurumlu yum ancak bizim için vatanımızın her köşesi her karış toprağı ve milletimizin her ferdi önemlidir, değerlidir. Datça’mız da yeni gelişmekte olan bir ilçedir elbette sorunları var fakat bizler elbirliği gönül birliği ile bu sorunları aşmaya  çalışıyoruz . Datça’mızın bayındır ve refahı için  çaba gösteriyoruz.

Hülya ASLAN- Oktay Bey  Datça da spor ve sanat faaliyetleri Datça’nın sosyal sorunlarına ışık tutuyor mu?

Oktay GÖKTAŞ- Datça’mız gerek tatil beldesi olarak turizm sektöründe, gerekse sportif faaliyetlerde umut  veren başarılı çalışmaların olduğu ilçemizdir. Geçtiğimiz günlerde ; Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 1'inci Grup Müsabakaları, Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı .

Fakat medya yeterince gündeme getirdi mi, Datça bu vesile ile güncellendi mi sanmıyorum umarım bundan sonra gereği yapılır bu sosyal  faaliyetler Datça’mıza dikkat çeker.

​​​​​​​

Hülya ASLAN –Spor deyince aklıma gençlik gelmektedir Datçalı gençlerin spora  ilgisi nasıl sizce?

Oktay GÖKTAŞ –  Başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞ Beyefendinin veciz bir sözüyle başlamak isterim

"Biz Türkiye’de fikir, ruh ve beden sağlığı, fikri hür ,vicdanı hür ezilmeyen ve  ezmeye hevesli olmayan yüksek bir iradeye sahip, devletin ve Milletin  geleceğini sorumluluğunu taşımaya hazırlanan nefsine güveni olan gençlik istiyoruz.’’  Böylece  spor genç ve yaşlı insanların yaşam prensiplerinden olmalı .Datça da gençler arasında alkol kullanımının fazlalığını daha önce biz MHP olarak rapor etmiş ilgili yerlere bildirmiştik bu durumda  gençlerimizi spora ve sanata yönlendirmek kaçınılmaz görevimizdir.

Hülya ASLAN  -Oktay Bey Milli Tarım Projesi hakkında görüşleriniz?

Oktay GÖKTAŞ-Destekliyorum köylerimiz köylülerimiz çok önemli ekibimizle birlikte köylerimize ziyaretlerimiz oluyor, sorunları yerinde görmek duymak ve çözümler üretmek istiyoruz .Yani sorunlara birebir dokunuyoruz muhtaç kişileri tesbit  etmeye ulaşmaya çalışıyoruz, köylerdeki vatansever halkımızda  bizi çok seviyor. Onların üretebilmeleri  emeklerinin karşılığını alabilmeleri için destekçiyiz inşallah hep beraber sıkıntıları aşacağız.


Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.12.2018 11:46
Anahtar Kelimeler:
Oktay GöktaşDatça
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