COVID-19 SALGINI SONRASI YAŞANAN SÜREÇ VE İZMİR DEPREMİ 

ECE İÇMEZ

Öncelikle röportaj teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Başkanım kısaca kendinizden bahseder misiniz?

18 yaşında CHP Çiğli Gençlik Kolları eğitim sekreteri, 19 yaşında ilçe başkan yardımcısı, 21 yaşında İzmir İl yönetim kurulu üyesi, 38 yaşında belediye başkanı oldum. Bir çok sivil toplum çalışması içerisinde yer aldım. Kendini geliştirmeye çalışan bir insanım. Sabah erken kalkarım 6-7’de, eğer hafta sonuysa 11-12’ye kadar belediyecilik üzerine çalışma yapıyorum. Hem belediyemizin sorunlarını nasıl çözeriz üzerine, hem de Çiğli Belediyesi’ni nasıl geliştirebiliriz üzerine. Kısacası Çiğli ile yatıp Çiğli ile kalkıyorum.

İzmir depremi Çiğli’de hasara yol açtı mı? Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, İzmir'de Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Menemen, Bornova'nın yanı sıra Konak ve Balçova'nın kıyı kesimlerinin depremde büyük risk taşıdığını açıkladı. Deprem sonrası incelemeler yapıldı mı? Ne gibi kararlar alındı?

30 Ekim’de meydana gelen ve hepimizi derinden üzen deprem sonrasında yaptığımız ilk incelemelerde ilçemizde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını belirledik. Daha sonra vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine Belediye ekiplerimiz ve gönüllü mühendislerin katılımıyla 566 binada gerçekleştirdiğimiz hasar tespit incelemelerinde; 153 hasarsız, 295 az hasarlı, 91 orta hasarlı ve 27 ağır hasarlı yapı tespit ettik. İnceleme sonuçlarımıza dair Kaymakamlığa bilgi verdik. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 15 ağır hasarlı bina boşaltılmış durumda. Geri kalanıyla ilgili işlemler sürüyor. Çiğli Belediyesi olarak, öncelikle Deprem ve Zemin Birimi’ni kuracağız. Olası yeni bir doğal afet durumunda çok daha çabuk müdahale edebilmek için yapı envanterimizi ve dijital arşivimizi oluşturacağız. Bu hizmetlerimizin yanı sıra depreme karşı alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlarımızı ve müteahhitlerimizi bilinçlendireceğiz. Böylece olmamasını temenni ettiğimiz bir deprem anında kentimizin haritasını çıkarmış, müdahale ekibimizi kurmuş, toplanma alanlarını ve barınma binalarını hazırlamış olarak bu süreçte vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız.

Çiğli Belediyesi’nin diğer belediyelere oranla, vatandaşa COVİD-19 desteği kapsamında daha ciddi önlemler aldığını görüyoruz. Talep edilen evlere günlük olarak sıcak yemek desteği, Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların oturduğu bina ve evlerde ilaçlama çalışmaları gibi çalışmalar yapılıyor. Başka ne gibi tedbirler alıp, yardımlar yapıyorsunuz?

Şöyle bir sürecin başına gitmek gerekirse; Çin başta olmak üzere dünyada yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak ülkemizde ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden önce Çiğli Belediyesi olarak belli başlı tedbirleri almaya başladık. İlk olarak vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada bulunduğu meydanları, parkları, kamu kurumlarını, özel bankaları, taksi duraklarını ve ATM’leri dezenfekte ettik. Pazar yerlerinde maske ve eldiven dağıtımında bulunduk. Öz kaynaklarımızla ürettiğimiz yüz siperliklerini sağlık çalışanlarımıza dağıttık. Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü büyüklerimizin alışveriş ihtiyaçlarını, ekiplerimiz aracılığıyla karşılayarak evlerine bıraktık. Hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerini gerekli tedbirleri alarak temizlemeye devam ettik. Çocuklarımızın sosyal ve kültürel aktivitelerden geri kalmaması adına online aktiviteler düzenledik. Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla online fitness dersleri verdik. Salgının artmasıyla birlikte ekonomik krizin kendisini hissettirmesiyle hizmetlerimizi ekonomik destek üzerine yoğunlaştırdık. Günlük sıcak yemek ve sıcak çorba, gıda kolisi, mutfak tüpü ve kişisel bakım seti desteğinde bulunduk. Maddi sıkıntı yaşayan çiftçilerimizin tarlalarını Belediyemize ait traktörle sürdük.

Pandemi döneminde en çok zarar gören esnaf ve çalışanları oldu. Esnafa,çalışanlara,vatandaşlara bu dönemde Çiğli Belediyesi olarak ne gibi yardımlarda bulunuyorsunuz?

İMKANLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA ESNAFLARIMIZA VE EMEKÇİLERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye zor zamanlardan geçiyor, 17 günlük bir tam kapanma süreci uygulandı. Bu süreçte Çiğli Belediyesi vatandaşın yanında olabilmek için elinden gelen çabayı ortaya koyuyor. Hem mevcut hizmetlerini aksatmadan devam ediyor hem de kapanmada zarar gören esnaf ve değişik toplumsal kesimlere ekonomik yardımlarda bulunuyor.

Bu konuda gerek esnaflarımızla gerekse oda yönetimleriyle görüşerek ihtiyaç ve talepleri belirledik. Pandemi şartlarından ötürü ekonomik sıkıntı yaşayan kantin çalışanlarına ve servis şoförlerine gıda kolisi desteğinde bulunduk. Berber, kuaför ve güzellik salonlarımıza hijyen kiti hediye ettik. Kapalı olan kıraathanelere bin lira maddi destekte bulunduk.

İftar yemeklerimizi Çiğli'de bulunan esnaflarımızdan alıyoruz. Pandemi nedeniyle balık avlayamayan Çiğli'deki balıkçılara gıda yardımında bulunuyoruz. Ekonomik destek paketi kapsamında Anneler Günü'nde annelerimize hediye edeceğimiz çiçekleri Çiğli esnafından satın alıyoruz ve oradan aldığımız çiçekleri annelerimize dağıtacağız.

Onun dışında bir sosyal harita çıkardık ve o anlamda Çiğli'deki bütün desteklenmesi gereken toplumsal kesimlere destek oluyoruz. Talep edilmesi durumunda imkanlarımız doğrultusunda esnaflarımıza ve emekçilerimize destek olmaya devam edeceğiz.

Modern bir Çiğli yaratmak için ekipleriniz sürekli sahada. Çiğli’de kentsel dönüşüm, şehir planlanması ve düzenlenmesi ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Harmandalı bölgemizin uzun yıllardır kronikleşmiş imar sorununu çözüme kavuşturmak için başlattığımız geniş kapsamlı çalışmamızın ilk ve önemli kısmını tamamladık. İki bölgeye ayırarak çalıştığımız düzenlemenin 1. Bölge revize planlarını Büyükşehir Belediyemize gönderdik. Kuzey Kesimi olarak adlandırdığımız 2. Bölge için de çalışmalarımız sürüyor. O planları da en kısa sürede tamamlayarak Harmandalı sakinlerimizi artık bu sorundan tamamen kurtaracağız. İmar düzenlememiz bütünüyle tamamlandığında Harmandalı bölgesi kültürel ve sportif aktivitelerin merkezi olacak. Uzun yıllardır süregelen sorunlarımızı çözüme kavuşturarak, Çiğlimizi projeler üreten, atılım yapan ve herkesin yaşamak isteyeceği bir kent haline getireceğiz

Çiğli Belediyesi olarak engelli vatandaşlara yönelik ne gibi çalışmalarınız bulunmakta?

Engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi kurumsallaştırmak ve sürdürülebilir kılmak adına göreve gelir gelmez ilk iş olarak geniş katılımlı “Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı” düzenledik ve sonuçlarını kitaplaştırarak talep eden kurum ve kurumlarla paylaştık. Daha sonra ilçemizde ikamet eden engelli vatandaşlarımızla ilgili veri tabanı oluşturmak amacıyla bir çalışma başlattık ve ihtiyaçlarını tespit ettik. Bu doğrultuda görme engelli 50 vatandaşımıza beyaz baston hediye ettik. 26 akülü ve 5 manuel olmak üzere 31 adet tekerlekli sandalye desteğinde bulunduk. Belediyemize bağlı restoranların menülerini Braille alfabesi ile güncelledik. Bu hizmetlerimizin yanı sıra konuşma güçlüğü çeken engelli vatandaşlarımıza evlerinde dil terapisi hizmeti veriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın evlerini düzenli olarak temizlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızı, tedavi ve kontrol işlemleri için Engelli Nakil Aracımızla hastaneye götürüyor, işlemleri sonrasında tekrar evlerine bırakıyoruz.

Çiğli Belediyesi ve İŞKUR işbirliğiyle gençlere meslek edindirmek ve istihdama destek sağlamak amacıyla başlatılan kurslar devam ediyor mu? Bu kapsamda hangi kurslar yer alıyor?

Vatandaşlarımıza meslek edindirmek ve yeni istihdam olanakları yaratmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şuana kadar Barista, pasta yapım ve seracılık alanlarında meslek edindirme kursları açtık. Kurslarımızı tamamlayan vatandaşlarımıza iş başvurularında kullanabilecekleri sertifikalar verdik. Pandemi koşulları nedeniyle ara verdiğimiz kurslarımız kısıtlamalar kalktıktan sonra tekrar başlayacak. Yerel anlamda istihdama katkı sağlamak amacıyla daha önce Belediye Meclis Salonumuzda bir araya getirdiğimiz işverenler ile iş arayan vatandaşlarımızı, kurduğumuz www.istecigli.com istihdam destek portalında buluşturuyoruz. Bu uygulama ile iş arayan vatandaşlarımıza ücretiz olarak cv hazırlama ve diledikleri sektörde iş arama imkânı sunuyoruz. Çiğli’de ikamet eden vatandaşlarımızın yanı sıra Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Menemen ve Aliağa’dan da birçok vatandaşımız sistemimize ilgi gösteriyor. Üç hafta gibi kısa bir sürede 2 bin 500 kişi iş başvurusunda bulundu. Pandemi döneminin bitmesi ve ekonominin tekrar hareketlenmesiyle birlikte çok daha fazla vatandaşımıza iş kapısı aralamayı hedefliyoruz.

Çevre dostu bir Başkan olarak, Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandınız bu konu hakkında düşünceleriniz neler?

Çevremizi ve doğamızı korumak adına atık toplama ve geri dönüşüm konularının üzerinde titizlikle duruyoruz. Bu doğrultuda, çocuklarımızın geri dönüşüm ile ilgili farkındalığını artırmak amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki okullara atık konteynerleri bıraktık. Pandemi sürecinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz aracılığıyla talep eden vatandaşlarımızın atıklarını evlerinden topladık. Son olarak da ilçemizdeki geri dönüştürülebilir atıkların toplanmasına yönelik gerçekleştirilen ihale kapsamında özel bir firmayla 3 yıllığına 2 milyon 50 bin TL artı KDV gibi rekor bir rakamla Ambalaj Atığı İhalesi imzaladık. Çocuklarımıza yaşanabilir bir kent bırakmak adına hayata geçirdiğimiz bu hizmetlerimizin Bakanlık tarafından değerlendirilip, bu belgeye layık görülmesi bundan sonraki çalışmalarımız için motivasyon kaynağı oldu.

‘’Çiğli’yi sporun Başkenti yapacağız” hedefiyle göreve geldiniz. Bir yıl içerisinde de Belediye bünyesinde hizmet verilen 5 branşı 14 branşa, 480 olan sporcu sayısını 1742’ye çıkardınız. Çiğli Belediyesi, İzmir’de “Avrupa Spor Kenti” ödülünü alan ilk belediye olarak önemli bir başarıya imza attınız. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?

Göreve gelirken Çiğli’yi, İzmir’de sporun başkenti yapacağız demiştik. Yatırımlarımızı ve planlamalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutarak, diledikleri branşta spor yapmalarını sağlıyoruz. Sizlerin de söylediği gibi branş sayısını 5’den 14’e, sporcu sayımızı 480’den 1742’ye çıkardık. Kentimizin marka değerine ve tanınırlığına katkı yapacağını düşündüğümüz futbol A takımımıza yönelik ciddi yatırımlar yaptık. Çok başarılı bir sezon geçirmemize rağmen, TFF’nin Pandemi dönemi sonrası aldığı tartışmalı karar sonucunda 3. Lig hedefimizin kapısından döndük. Tüm bu hizmetlerimizin Avrupa Spor Kentleri Federasyonu gibi uluslararası alanda prestij sahibi bir kuruluş tarafından ödüle layık görülmesi, hedeflerimiz doğrultusunda doğru işler yaptığımızı göstermiş oldu.

Çiğli Belediyesi can dostlarının ihtiyaçlarına yönelik ne gibi çalışmalar yapıyor?

Çiğli Belediyesi olarak, kentimizdeki her canlının güvenli ve eşit haklara sahip bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ilk olarak, sokaklarımızda yaşayan can dostlarımızın haklarını güvence altına almak ve farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek bir sokak hayvanıyla sözleşme imzaladık. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak amacıyla çeşitli etkinliklerden oluşan Pati Festivali düzenledik. Vatandaşlarımızı sahiplenmeye teşvik etmek adına personellerimiz her ayın ilk Cuma gününde Belediyeye evcil hayvanlarıyla gelerek vatandaşlarımıza bu şekilde hizmet veriyor. Salgın sebebiyle tedbir amaçlı ara verdiğimiz bu uygulama Pandemi döneminin sona ermesiyle tekrar başlayacak. Sağlık ihtiyaçları noktasında, yalnızca 2020 yılında 12487 sokak hayvanımızı kliniklerimizde tedavi ettik. 1613 hayvanımıza ise kısırlaştırma tedavisi uyguladık. Bu hizmetlerimizin yanı sıra can dostlarımızın barınma ihtiyaçlarını güvenli kılmak adına 2 bin adet plastik kedi evi, 50 adet ahşap kedi evi ve 12 adet köpek kulübesini kentimizin farklı noktalarına bıraktık. Temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2 bin adet kedi mama kabı, bin adet köpek mama kabı, 200 adet manuel musluk ve şantiye tesisimizde PVC borulardan ürettiğimiz 50 adet mama kabı dağıtımında bulunduk. Düzenli aralıklarla devam eden mama ve su dağıtımımızı, Pandemi döneminde sıklaştırarak devam ettiriyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüğünüz projeleriniz var mı?

Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer her konuda bize destek olmaya devam ediyor. Bu dönemdeki en önemli çalışma Çiğli tramvayı Tunç Soyer’e teşekkür ediyoruz. Karşıyaka tramvayının devamı olacak. Hastane ve üniversite bağlantısı hatta organize sanayi bölgesindeki işçi arkadaşlarımızın da ihtiyacını karşılayacak. Çiğli Tramvayını pandemiye ve ekonomik krize rağmen devam ettirdi. Başımız dara düşünce hep Başkanımız yanımızda oluyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in iki yıllık sürede hizmetleri ve katkısı büyük. Önümüzdeki süreçte daha büyük katkıyı koyacak.

Bu sefer tersten soracağım. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü olarak vatandaşlara söylemek istedikleriniz onlardan istekleriniz var mı?

ÇİĞLİ ATATÜRK'E AŞIK İNSANLARIN ŞEHRİ

Çiğli Atatürk'e aşık insanların şehri. Biz de önce Mustafa Kemal Atatürk, sonra Türk halkından aldığımız güçle çalışmalarımızı yapıyoruz. Çiğlili hemşehrilerim bu günler geçecek ve güzel günlerde buluşacağız. Kültür sanat etkinlikleri ve diğer hizmetlerimizle hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Röportaj: Ece İçmez