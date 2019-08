ÇİNARE MELİKZADE İHTİYACI VAR ŞARKISIYLA YAZA DAMGA VURDU

Merhaba Çinare nasılsın?

İyiyim teşekkür ederim. Sizleri sormalı…

Sevgili Emrah'ın severek dinlediğimiz ‘İhtiyacı Var’ şarkısı ile karşımıza çıktın. Bu şarkıyı seçmek nereden geldi aklına var mı bir hikâyesi?

Aslında bu eseri çocukluktan beri dinliyordum. Evde öylesine nakarat kısmını okudum, hoşuma gitti. Normalde kendimi dinlemeyi sevmiyorum ama bu şarkıda kendimi dinlerken etkilenmiştim. Sonra stüdyoya gittim başka bir şarkı için orda aklıma geldi arkadaşıma dedim; “Gel bu şarkıyı 1dakikalık Instagram için okuyalım.” Saat nerdeyse gece 4, 5 gibi çektik. Ben de o dönemlerde Amerika'ya konsere gidiyordum. Zaten ordayken paylaştım. İnterneti açtığımda bir baktım video baya izlenmiş ve güzel yorumlar gelmiş. Sayfalar tanıdıklar her kes bu videoyu paylaşıyordu. Sonra Emrah Bey sağolsun kendisi de paylaştı. Tabii ki görünce çok heyecanlandım. Artık bir sürü mesajlar geliyordu, “Şarkının tam versiyonunu oku paylaş” diye. Genelde tutan şarkıların tamamını istiyor izleyiciler. Ben bu şarkıyı hayatımda ilk defa okuduğum için sözlerini bilmiyordum, sadece nakaratını öğrenmiştim. Artık fazla istek geldiği için tam versiyonu okumayı düşünüyordum. Yine bir gün tamamen başka bir şarkıya cover yapmak için girdik stüdyoya. Bir anda içimizden bu şarkıyı söylemek geçti. İyi ki de geçmiş. Söyledik ve çok sevildi…

Şarkı senin sesine çok yakışmış. Geri dönüşleri nasıl?

Sosyal medyayı hep takip ederim. Dinleyenlerin, izleyicilerin söyledikleri çok önemli bizim için. İhtiyacı var hep iyi yorumlar aldı. Biraz daha fazla yakıştı sesime her halde…

Çok kısa klibinden de bahsedelim istiyorum. Nasıl geçti klip çekimleri?

Benim için çok eğlenceliydi. Hiç zorluk yaşamadım. Türkiye’deki ilk klibim olduğu için az heyecan vardı. Sağ olsun yönetmenimiz Emrah Özbilen her şeyi önceden ayarlamıştı. Ekip arkadaşlarımız böyle profesyonel çalışınca her şey sizin için daha kolay oluyor. Bizim ekip de öyleydi. İşimizi hep beraber severek yaptık.

EN BÜYÜK İHTİYACIM YÜCE RABBİM

Şarkının sözlerinde de geçtiği için sana da sormak istiyorum; kalbimizin en çok kime ihtiyacı vardır?

Öncelikle benim en büyük Allaha ihtiyacım var. Hep ona sığınırım. Sonra ailemize, sevdiklerimize, kalbi güzel olan her kese ihtiyacımız var…

Geçtiğimiz sene Bahtiyar Özdemir ile ‘Eli Güllü Dili Ballım’ şarkısına 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak birlikte düet yapmıştınız. Hepimizin sevdiği kişiye duyduğu temennileri içinde barındıran, mutluluk saçan bir şarkıydı. O proje nasıl ortaya çıkmıştı?

Bahtiyar benim sevdiğim bir arkadaşımdır. Onunla biz Ankara’da aynı mekânda çıkmıştık. Mekân sahibi bizi bir araya getirdi. Zaten tanışmadan önce de bir birimizi severek takip ediyorduk. O yüzden ortak bir karar aldık. Ben Bakü’deyken Bahtiyar şarkıyı yazıp bana gönderdi. O dönemlerde de ben Ankara konserine gitmiştim. Sonra Bahtiyar Bursa’da yaşadığı için sahne biter bitmez gece yola çıktık. Çok yorgundum sesim kısılmıştı. Bizim de fazla zamanımız olmadığı için şarkıyla birlikte çekimi bir gün içerisinde bitirmemiz lazımdı. Hala unutamıyorum stüdyoda sesim çıkmıyordu resmen. Sürekli bitki çayları, nane limon veriyorlardı bana, zar zor okudum. Zaten hep o şarkıyı dinlerken stüdyoda zorlandığım aklıma geliyor. Her kese diyorum “okuyamamışım sesim çıkmıyor burada” ama çıkmamasına rağmen o şarkı da çok sevildi. Hatta düğünlerde damat- gelin oynarken atıyorlar bize videolarını… İnşallah evli çiftlere mutluluklar getirmiştir şarkımız…

Peki, senin için 14 Şubat’ın ve özel günlerin önemi var mıdır? Ne kadar önem verirsin bugünlere?

Ben, “sevginin günü yoktur” diyenlerdenim :) Sevdiğin yanında olsun her gün sevgililer günü olur zaten…

Haluk Levent’in geçtiğimiz ay Harbiye'de konseri oldu ve sahnede seni de gördük. Sahneye davet edilmen nasıl oldu ve Harbiye'de şarkı söylemek nasıl bir duygu?

Haluk Bey, benim çocukluk hayallerimi gerçekleştirdi. Hep o sahneye çıkıp şarkı söylemek istemişimdir. İnşallah bir gün sevenlerime konser de vermek isterim Harbiye sahnesinde. Aslında Haluk beyin beni sahneye davet etmesi sürpriz olmadı. Çünkü o da bu hayalimi biliyordu ve davet edeceğini biliyordum.

Her fırsatta Haluk Levent'i çok sevdiğini söylüyorsun. Bizler için de önemli bir değer olan Haluk Levent hakkında neler söylersin?

Haluk bey bir kitap gibidir. Okundukça yeni bilgiler edinebileceğiniz yeni bilgiler edindikçe bazen şaşırır bazen heyecanlanırsınız. Ben de Haluk beyi okuyorum. Merhametini, şefkatini, heyecanını ve daha bir sürü şey… Hayallerinizi gerçekleştiren ve size yardım eden, üstelik milyonlarca kişi tarafından sevilen gerçek bir sanatçı için ne söyleye bilirsiniz! Çok seviyorum onu…

Türkiye’nin en ünlü, başarılı sanatçıları Mustafa Ceceli, Haluk Levent, Rafet El Roman, İlyas Yalçıntaş gibi sanatçılar ile düet yapma şansını yakaladın. Sana ne kattı?

Hepsinden bir şeyler öğreniyorsunuzdur mutlaka. Çünkü şarkı söylemek farklı bir şey, sahne, konser ve program başka bir şeydir. Tecrübelerinden yararlandım tabii ki de…

Biraz seni tanıyalım istiyorum küçük yaşlardan beri memleketin Azerbaycan'da müzik eğitimleri alarak büyüdüğünü biliyorum. Ailenin teşviki ile mi oldu yoksa bu senin yeteneğin üzerine mi ilerledi?

Bana göre her başarılı çocuğun arkasında ona destek olan yetenekli ailesinin olması şarttır. Ailem bana her konuda destek oluyor. Benim yeteneğimi ilk annem fark etti ve beni doğru yönlendirerek eğitim almakta yardımcı oldu. Ailem hep yanımdaydı ve çok destek oldular bana.

Bir de oyunculuk tecrüben var. Tekrar oyunculuğa yönelir misin?

Evet oyunculuğu da çok seviyorum. Zaten Azerbaycan’da Güzel sanatlar üniversitesinin oyunculuk bölümünü bitirdim. Birkaç filme de çekildim. Güzel bir senaryo olursa çekilmek isterim.

2014 yılında ülkemizde düzenlenen O Ses Türkiye yarışmasından tanıyoruz seni. Bu yarışma sana ne kattı? Peki, şimdiki formatı ile o zamanların şartları değişmedi diyebilir miyiz?

Her yarışma, her proje mutlaka bir şeyler katmıştır bana bu sanatta. Genelde ben yarışmalarda fazla heyecandan dolayı kendi potansiyelimi gösteremiyordum ama yarışmada arkadaşlıklar edindim. Ondan sonra zaten Türkiye’de yaşamaya karar verdim.

Türkiye’deki yeni çıkmış isimlerin müziklerini nasıl buluyorsun var mı başarılı bulduğun bir isim?

Ben hep eski sanatçıları daha çok seviyorum ve dinliyorum. Hatta bazen kendi kendime düşünüyorum ki, acaba eski kafalı mıyım ben… Ama tabii ki, yeni şarkıcıları da takip ediyorum. Genelde en çok sevdiğim sesleri dinliyorum. Yani meşhur olsa da olmasa da fark etmez benim için. Kitle arkasından gitmiyorum. Kendi fikrim var. Ama isim olarak Seyide Quliyeva, Nigar Muharram, Sura İsgenderli, Nahide Babaşlı’yı severek takip ediyorum ve destekliyorum. Hepimizin yolu açık olsun inşallah…

AZERBAYCAN İLE TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK FARKLILIK; DÜĞÜNLERİMİZ

Azerbaycan ile Türkiye arasında çok yakın bir bağ var. Peki, farklılıklar neler olabilir desem neleri örnek gösterirsin?

Çok benzerlikler var evet. Ama bazen çok farklılıklarla da karşılaşa biliyoruz. Müzikle ilgili söyleyebileceğim benzerliklerin daha fazla olması. Aynı coğrafyanın insanlarının yaptığı müziklerin benzer olması normaldir. Ama düğünlerimiz farklıdır mesela.

Çok güzel bir sesin var. Sen de sesini beğeniyor musun? Genetik mi?

İnsan kendi sesini beğenmezmiş, ben de öyleyim. Mesela kendimi dinlemiyorum. Hatta başkası yanımda benim şarkımı açınca da rahatsız oluyorum. Ben olmayınca dinlersiniz diyorum.

Gelelim konserlere çok yoğun konser programın olduğunu biliyoruz. Yakın tarihte nerelerde sevenlerinle olacaksın?

Konser programlarına mini bir ara verdik. Sebebi şu; çok önemli iki isimle iki projemiz var. Bu iki projenin aşamaları kayıtları çekimleri çok yoğun geçiyor. Bu projelerden sonra tekrar yoğun konser takvimine başlayacağız. Daha önceden eylül ayı içinde alınmış olan Berlin ve Lüksemburg konserlerimiz var.

Yurt dışında da birçok ülkede sahne alıyorsun aynı sevgiyi görebiliyor musun?

Yurt dışındaki vatandaşlarımız çok ilgi gösteriyorlar sağ olsunlar. İster Türk vatandaşlarımız, ister Azerbaycan vatandaşlarımız hiç ilgilerini eksik etmezler. Sevdiklerini hissediyorum ve onlardan güzel enerji alıyorum. Bana çok iyi geliyorlar…

Bir star nasıl olmalı?

Belki bir gün star olabilsem de bu soruyu cevaplamakta zorluk çekebilirim. Star olunmaz star doğulur bence. Ve bu öyle bir şey ki güzel ses, güzel görüntü, varsa da ama bazen olmaya bilir. İlk önce şansın olacak. Sonra kendine has karakterik sesin, tatlı sempatikliğin, sahnedeki hareketlerin ve en önemlisi iyi bir kişiliğin temiz kalbin olmalı. Her olması gereken şeylerden az az tadında dengeli olunca bence olabilir. Ama güzel kusursuz bir model değil de. Neyin olursa olsun kendine has bir tarzın olmalı. Pozitif enerji ve star ışığı denilen şeyi insanlara doğru iletmek lazım. Samimi kendin gibi olmak çok önemlidir. Zaten zeki insanlar anında hissederler nasıl biri olduğunu. Aslında hangi işi yaparsak yapalım önce insan olmak lazım. Sonrası zamanla olacağı varsa olur zaten…

Bize üç kelime ile kendinden bahsedecek olsan ne dersin?

Sabırlı, azimli, çılgın…

Sosyal medya da aktif şekilde yer alan isimler arasındasın. Videoların da milyonlarca izlenme alıyor. Sosyal medyada bu kadar sevilmenin nedeni nedir?

Öncelikle Azerbaycan’da qazeteci arkadaşım Hacıbey Heyderli tarafından sosyal medyada paylaşıldım. Beni bana değer veren Azerbaycanlılar beğenip paylaşarak desteklediler. Bir gecede meşhurluk kazandım. Sonra Türkiye’de İran’da ve başka ülkelerde de takipçisi çok olan sayfalar, ünlü insanlar, beni beğenen izleyiciler tarafından paylaşılarak bu yerlere geldim. Hepsi insanların sayesinde oldu. Ben hep söylerim zaten eğer insanlar seni sevip kabul etmediği sürece ne olursan ol bir yerlere tek başına gelemezsin. O yüzden ben beni severek takip eden destekleyen insanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Zaten onların desteği olmadan bu işleri yapamazdım.

Yakın gelecekte ne tür projelerle bizlerle olacaksın?

Yeni şarkılarımız var, onlar çıkacak. Birkaç müzikle ilgili proje var. Teklif aldık değerlendiriyoruz. Zamanla sabır ederek doğru yönde ilerlemeye çalışıyoruz. Hayırlısı neyse o da olur inşallah!

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Değerli zamanlarından ayırıp beni okuyup daha yakından tanımak istedikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip paylaşan parmaklarından öpüyorum. İnşallah yeni projelerle karşınızda olacağım. İzlemede kalın. Sizin sevginize, ilginize, enerjinize çok ihtiyacım var. Ayrıca size de çok minnettarım bana destek olduğunuz için. Size de başarılar dilerim.

Doğum tarihi: 11 Ekim 1990

Burcu: Terazi

En sevdiği huyu: Uyumlu, anlayışlı, adaletli

Sevmediği huyu: Kararsız, ruh değişkenliyi, fazla samimi

En sevdiği renk: Açık mor

Uğurlu sayısı: Bu tür şeylere inanmadığım için denemedim ama sevdiğim sayı 11

Uğurlu günü: İnanmıyorum, denemedim

En sevdiği çizgi film: Tom & jerry

En sevdiği söz: Hiç düşünmemiştim ama ilk aklıma gelen söz "AŞK "

Söyleşi: Elif Hayvalı

Fotoğraf: Fatma Demir