“Cilt bakımı lüks değil, ihtiyaçtır”

Sağlık ve kozmetik alanında çalışmalar yapan, The Future Natural firmasının kurucusu MISRA BERNA ÖZDEMİR ile bir araya geldik. Markasından, bu işe nasıl başladığından, hangi ürünleri ürettiğinden ve cilt bakımının öneminden konuştuğumuz röportajımız bugün sizlerle… Ayrıca beni kırmayıp gazetemize özel örnek bir günlük cilt bakım rutini de oluşturdu kendisi. Ürünleri de doğal ve içerikleri muhteşem. Mutlaka denemelisiniz!

Hoş geldiniz. Nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Teşekkür ediyorum sağ olun, siz nasılsınız Yağmur Hanım? Ben Mısra Berna Özdemir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ön lisans mezunuyum. Anadolu Kozmetiklerini duyurmayı hedefleyen hayallerinin peşinden giden genç bir kızım. Şu anda Teknopark İstanbul firmalarından biri olan The Future Natural firmasının kurucusu olarak sağlık ve kozmetik alanında çalışmalar yapmaktayım.

The Future Naturel nasıl çıktı ortaya? Sizi bu işe iten neydi?

Çocukluğumdan beri kimyaya ilgisi olan biriydim. Küçükken sabunları, şampuan ve parfümlerle karıştırıp yeni bir ürün oluşturmaya çalışırdım. Aslında küçükken benim için eğlenceli bir oyundan ibaretti şu an ki mesleğim. Her zaman kendi işimi kurmayı isterdim ve nasıl bir iş kuracağımı bir çocuğa göre daha fazla düşünürdüm. Lise yıllarıma gelince tercihimi sağlık meslek liselerinden yana kullandım. İnsan sağlığını ve bu sektördeki farklılıkları çokça gözlemleme şansına sahip oldum. 16 yaşıma geldiğimde ise artık mesleğimle ilgili bir karara varmam gerekiyordu ve aslında yapmak istediğim şeyin yeni bir kozmetik ürünü olduğunu fark ettim. O gece bilgisayardan kozmetik ürünler nasıl yapılır diye araştırmaya başladım. Sabah erkenden aktara gidip birkaç hammadde aldım ve evimin mutfağında ilk doğal kozmetik ürünümü oluşturdum. Portakal kokulu bir lip balm yapmıştım. Bir şeyleri başardığınızı görmek sizi o işe daha çok iter bende de aynısı olmuştu. Yaptığım lip balmı lisedeki arkadaşlarıma sunmuştum. Çok beğenmişlerdi ve ben daha farklı ürünler yapmaya başlamıştım. Göz çevresi kremleri, nemlendiriciler, parfümler... Yaptığım ürünleri ham madde olarak arkadaşlarıma satışını gerçekleştiriyordum ve kazandığım para ile daha çok ham madde alıyordum. Üniversiteye geçtiğimde bölüm hocalarımla görüştüm ve bir kozmetik şirketi açmak istediğimi söyledim. Eczacılık Fakültesinden İsmail Aslan hocamız beni destekleyeceğini söyledi ve misafir öğrenci olarak laboratuar derslerine aldı. Böylelikle profesyonel bir şekilde formül geliştirmeye başladım. O zamanlar kendi formülasyonumu geliştirmek için sabah dörde kadar mutfakta formül çalışırdım ve sabah yedide okula giderdim. Ürünümü her gün okula getirip hocama gösterirdim ve hep olumsuz sonuç alırdım. Yaklaşık 2 ay süren bu çalışmalarım 29 Aralık 2020 günü hocamın ürünümü onaylaması ve laboratuar analizlerinin olumlu sonuçlanması beni çok mutlu etmişti. O sene düzenlenen Patentle Türkiye yarışması sayesinde ilk patent başvurumu gerçekleştirmiş oldum. Bu süreç içerisinde ürünlerimin sayısını arttırmıştım ve üniversitedeki arkadaşlarıma ürünlerimin satışını yapıp gelirim ile The Future Natural markasının Türk Marka ve Patent Kurumu'na tescil başvurusunda bulunmuştum. Üniversite dönemim boyunca birçok proje pazarı yarışmasına başvurdum. Teknopark İstanbul Cube İncubation programına seçildim ve 19 yaşında genç girişimci olarak kendime ait Teknopark İstanbul laboratuarında geliştirdiğim birçok formül oluşturdum. 2021 Aralık ayında hem ulusal hem de uluslararası patent başvurusunda bulunduğum sağlık ve güzellik sektöründe oldukça yaygın kullanılan kimyasal polimer kaynaklı US Jelinin yerini alabilecek doğal ve kâğıt atıkların oluşmasını önleyen bir Doğal Tanı ve Tedavi Jeli geliştirdim. 2022 Ocak ayından itibaren resmi olarak The Future Natural, Teknopark İstanbul Ar-Ge firmalarından biri olarak sağlık ve kozmetik sektörüne hizmet vermektedir.

Tüm ürünleri bizzat siz mi üretiyorsunuz?

Ürünlerimin fikir ve formülasyon oluşumundan tasarımına kadar her şeyi bizzat kendim yürütüyorum. Ürünlerin üretimi için Teknopark İstanbul firmalarından biri olan SFA Ar-Ge den destek alıyorum. Anadolu Kozmetiklerini oluşturmak amacıyla geçmiş medeniyetlerin sağlık ve güzellik uygulamalarını araştırıyor ve onları Teknopark İstanbul laboratuarlarında yeni nesil teknolojilerle birleştiriyorum. Böylelikle günümüzün ihtiyacı olan kozmetik ürünlerini daha doğal ve minimalist bir hale getiriyorum. Bunun için geçmiş uygulamalarla bugüne ve geleceğe ait ürünler geliştiriyor ve üretiyorum.

Bunun için hangi eğitimleri aldınız?

Dünyaca ünlü üniversitelerin düzenlemiş olduğu kozmetik eğitimlerine katılıyorum. Tabi ki en önemli eğitimimi üniversite zamanında sevgili İsmail Aslan hocamızdan almıştım. Ben aslında bir işte en iyisi olmak için en güzel eğitimleri almanın yeterli olmadığı fark ettim. Bir eczacı değilim fakat bir eczacı kadar alanımla ilgili ve bilgiliyim. İşimi seviyorum ve eğitimlere severek katılıyorum. İşimi severek yaptığım için aldığım her bilgiyi ürünleştirebiliyorum. Aynı zamanda kendi araştırmalarımı yapıyor ve aslında geçmişten besleniyorum. Bizim kadim topraklarımızda çok değerli bilim insanları bulunmuş. Onların çalışmaları, geliştirdiği teknikler, doğada fark ettiği özellikler bugünkü bilimin oluşması için çok önemli rol almıştır. Bende bu bilgilere onların yolundan ulaşmaya çalışıyor ve öğrendiğim bilgilerin kaybolmasını istemiyorum. Bunun için geçmiş uygulamalarla bugüne ve geleceğe ait ürünler geliştiriyor ve üretiyorum.

Markanızda hangi ürünler var?

Ürünlerimizin temel prensibi doğal hammaddeler aracılığıyla birden çok cilt problemine çözüm sağlamaktır. Hiçbir kimyasal hammadde ve koruyucu içermeden formüle edilmiş ürünlerimizin içeriğinde ciltte çabuk emilimini sağlayacak doğal bir hammadde kullanılmıştır. Bu sayede The Future Natural ürünleri doğal cilt bakım ürünlerinin emilim hızı problemine çözüm olmuştur. Kısacası ürünlerimden bahsetmem gerekirse; Osmanlı zamanında el ve ayak bakımında kullanılan aromaterapi yağlarını ve kokularını içermekte olan Fars dönemindeki Tıp okullarında kullanılan reçeteden ilham alınarak oluşturulan Fruit Demp Cream cildi nemlendirerek hafif görünümlü lekelerin giderilmesini sağlar. Antik Mısır kraliçesi Kleopatra’nın güzellik reçetesinden ilham alınarak oluşturulan Dream Cream, Antioksidan özelliği sayesinde yaşlanma belirtilerini geciktirir ve oksidatif strese karşı yüksek derecede etkilidir. Osmanlı zamanında sadelik ve özgünlük güzellik düşüncesinden ilham alınarak dudak bakımını üç aşamadan tek aşamaya indiren dudakların daha dolgun ve doğal rengine kavuşmasını sağlayan reçete ile oluşturulan Çilekli Lip Peeling, dudakları nemlendirerek ve ölü hücrelerden arındırarak pürüzsüz ve daha dolgun bir dokuya kısa sürede ulaşmamızı sağlar. İçerdiği doğal yağların etkisiyle pürüzlü dokuyu özellikle de Covid-19 döneminde maske kullanımından dolayı ağız çevresinde biriken mikroorganizmalardan arındırarak temiz ve sağlıklı görünmesini destekler.Uygulanan bölgede gün boyu nem sağlar ve lip balm kullanıma ihtiyaç duyulmaz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde cilt bakımında kullanımı yaygınlaşan ve Osmanlı Sarayının cilt bakım sırrı haline dönüşen bitkilerden ilham alınarak oluşturulan Eyes Care Gel, Nem oranı yüksek yağlardan ve diğer doğal hammaddelerden oluşan özel formülü ile göz çevresinin daha bakımlı olmasını sağlar. Göz çevresinin nem oranını yükselterek daha canlı, daha genç ve daha dolgun görünmesini sağlar. Kırışıklıkları, göz altı torbaları ve kaz ayaklarını önleyici formülü ile göz çevresine bakım yapar. Hititlerden, Osmanlı dönemine kadar kas ve iskelet hastalıklarında aynı zamanda cilt güzelliğini sağlamak amacıyla kullanılan aromaterapi yağlarından faydalanılan patent başvurusunda bulunduğumuz Yeni Nesil Lubrikant Jelini sağlık güzellik ve kozmetik olmak üzere üç ayrı sektöre ayırdık. Sağlık sektöründe kullanılmak üzere geliştirdiğimiz Lubricare Gel; Kliniklerde tanı ve tedavi amaçlı kullanılan ultrason, elektroterapi, ultrasonografi vb. uygulamalarda kullanımı uygundur. Tedaviye destek olacak aromaterapi yağları sayesinde iskelet-kas sistemi rahatsızlıklarının ve cilt yüzeyindeki çatlakların giderilmesine yardımcı olur.İçeriğindeki aromaterapi yağları sayesinde uygulama bölgesini nemlendirir ve onarır.Yüz, boyun ve vücut bölgeleri kullanımı için uygundur.Tedaviye destek olarak muadil lubrikant jellere çok iyi bir alternatiftir. Emilim özelliğinden dolayı silinme işlemi gerektirmediğinden kağıt atık yönünden tasarruf sağlayıcı ve pratiktir. Güzellik sektöründe kullanılmak üzere geliştirmiş olduğumuz Firming Gel; Lubrikant jel kullanılan tüm cihazlarla entegre çalışırken uygulama bölgesindeki cilt çatlamaları, selülit, sarkma vs. cilt problemlerinin giderilmesinde etkilidir.Uygulamaya yardımcı olurken lazer vb. uygulamalarda ciltte yangı oluşmasını önler. Yüz, boyun ve vücut için kullanıma uygundur. Doğal içeriği sayesinde cildi tahriş etmez. Kozmetik sektöründe kullanılmak üzere geliştirmiş olduğumuz Every Gel; Kişisel bakımını evde gerçekleştirmek isteyen ev tipi lazer, elektroterapi ve epilasyon cihazı kullanımını tercih eden kişilere yönelik yangıyı azaltıcı, tahriş önleyici ve ciltteki yapışkanlık hissiyatını iyileştirmeye yönelik geliştirilmiştir. Formülasyonun zengin içeriği sayesinde cilde derinlemesine bakım yapar. Cildi nemlendirir ve daha canlı bir görünüm elde edilmesini sağlar. Yüz, boyun ve vücut bölgelerinde kullanımı uygundur. Ani bir nemlendirme ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olan Every Gel günlük kullanım için de çok uygundur. Ciltteki leke ve yağ bezelerinin düzenli kullanımda giderilmesinde etki gösterirken içeriğindeki aromaterapi yağlarının besleyici özelliği sayesinde cildin ihtiyacı olan besinleri almasına yardımcı olur.

Diyelim ki sivilceli bir cildimiz var, size ulaştığımızda ürün önerisi yaparak da destek veriyor musunuz danışanlara?

Tabi ki. Üniversite dönemim boyunca kişiye özel yaptığım kozmetik ürünler sayesinde farklı cilt tipleri ve cilt problemleri ile karşılaştım. Bu yüzden danışanlarıma özel ürünler de geliştiriyorum kendi ürünlerimden en doğru ürünü de öneriyorum. Benim için danışanımın alacağı en az ürünle en yüksek performansı sağlaması çok önemli. Bu yüzden ürünlerimi almadan önce bana danışmaları beni hem onure ediyor hem de onlara daha faydalı olduğumu hissettiriyor. İstedikleri her zaman bana cilt problemleri ile ilgili sorularını danışabilirler. İlerleyen dönemlere ait bu konu ile ilgili planlarımız mevcut. Online web sitemiz ile kullanıcılar anlık cilt durumlarına göre günlük cilt bakımı ve ciltlerine uygun The Future Natural ürünleri hakkında tavsiye almalarını planlıyoruz.

Bundan sonra hayalleriniz hedefleriniz neler?

Benim en büyük hayalim oluşturduğum Anadolu Kozmetiklerini tüm dünyaya tanıtmak. Her insan ülkesinin bilinmesini ve güzel anılmasını ister ve bunu en iyi, en çok severek yaptıkları işlerler duyurabilir. Bende en iyi olduğum işimle The Future Natural ile ülkemizin kadim tarihindeki sağlık ve kozmetik uygulamalarını tüm dünyaya duyurmayı hedefliyorum. Geliştirdiğim ürünlerin yanında rengini sadece bitkilerden alan renkli kozmetik ürünler koleksiyonu oluşturmayı çok istiyorum. Yüzümüze sürdüğümüz bir allığın daha önce bir çiçek olma ihtimali çok güzel bir hayal... Her yıl patentlenebilir ürünler üretmek amacıyla 2020 yılından itibaren her sene patent başvurusu gerçekleştiriyoruz. Firmamı ilerleyen dönemlerde çok büyük bir Kozmetik Araştırma ve Geliştirme Merkezine dönüştürmeyi hedefliyorum. Bir yanda aromaterapi bitkilerinin olduğu yeni nesil tarım alanı bir yanda ise o bitkilerden geliştirilen sağlık ve kozmetik ürünlerinin çalışıldığı Ar-Ge loboratuvarını barındıran, içerisinde üretim tesisimizin de olduğu aynı zamanda müşterilerin cildine anlık bakım yapabileceğimiz botanik parkımızın içerisindeki güzellik salonu olan bütünsel sağlık ve kozmetik merkezi kurmak istiyorum.

Gazetemize özel örnek bir günlük cilt bakım rutini verebilir misiniz?

Tabi verebilirim. Vereceğim tarifleri hassas cilt tipleri dahil olmak üzere tüm cilt tipleri uygulayabilir. Öncelikle bir cilt bakım rutinine cildi temizleyerek başlamalıyız. Bunun için cildinize uygun bir sabundan faydalanabilirsiniz. Bende size evinizde kolaylıkla oluşturabileceğiniz bir yumuşatıcı ve canlandırıcı tonik tarifi vereceğim.

Malzemelerimiz:

96 ml gül suyu

1 ml zeytinyağı

3 gr aloe vera jeli

Tarifimiz:

Zeytinyağı ve aloe vera jelini verilen oranlarda mikser yardımıyla karıştırın.

Karışımın içerisine gül suyunu yavaşça ekleyin ve iyice karıştırın.

Bir şişeye aktardığınız toniğinizi temiz cildinize nazikçe pamuk yardımıyla uygulayabilirsiniz.

Cildimize tonik uyguladığımıza göre şimdi sıra cildimizi sıkılaştıracak güzel bir maskede…

Malzemeler:

2 adet çilek

20 gr aloe vera jeli

10 gr pirinç unu

10 gr bentonit kil

2 gr bal

Tarifimiz:

Çilekleri mutfak robotu yardımıyla püre haline getirin. İçerisine pirinç unu, bentonit kili ekleyin ve mikser yardımıyla karıştırın. (Eğer çileğin suyu çok fazla çıkmışsa bir kısmını önce süzün sonra malzemeleri ekleyin.)

Ayrı bir kap içerisinde bal ve aloe vera jelini mikser yardımıyla karıştırın. Çilekli karışımımızın içerisine aloe vera jeli - bal karışımımızı yavaşça ekleyerek mikser yardımıyla çırparak karıştırın. Elde ettiğiniz bu karışımı cildinize nazikçe uygulayın ve 10-15 dk bekletin. Ardından su ile durulayın. Cildimize maske de uyguladığımıza göre artık cildimize derinlemesine bakım yapmamızı tek bir ürünle sağlayan Every Gel i nemlendirme aşaması için cildinize nazikçe uygulayabilirsiniz.

Bilgiler ve sohbetiniz için teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Öncelikle benimle bu röportajı gerçekleştirdiğiniz için ben teşekkür ederim Yağmur Hanım. Cildimiz bizim için çok değerli. Bir cilt bakımı lüks olarak algılanmamalı. Paylaşımlarımda da sürekli değindiğim bir konudur. 'Cilt bakımı lüks değil, ihtiyaçtır.' Cildimize zarar vermeyecek kimyasalsız ürünler günümüzde artık mevcut, bunları kullanmaya hep birlikte özen gösterelim. Bir de söylemek istediğim son şey yerli üretime önem verelim. Bizler sizin sağlığınız için en iyisini üretiyoruz inanın gece gündüz çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomisi kalkındırmayı ve global pazarda yer almayı hedefliyoruz. Ülkemizde ne yazık ki şöyle bir algı var; 'Yerli ise iyi değildir, pahalı değilse işe yaramaz.' Bütçenizi ve cildinizi koruyacak ürünler üretmek bizim temel amaçlarımızdan biridir. Teknopark İstanbul'da geliştirdiğimiz minimalist kozmetik ürünlerimize güvenmenizi istiyorum. Teşekkürler...

RÖPORTAJ: YAĞMUR TANYILDIZ