BÜYÜK ÜSTAD AKİF MANAF  İLE SAĞLIK ÜZERİNE

NEVAL KÜTÜK

İSTANBUL





Üstadım, sağlık insan için şüphesiz en önemli unsur, bu yüzden sohbetimize varoluşsal açıdan yani Gerçek açısından ‘sağlık’ nedir diye sorarak başlamak istiyoruz. Bizi bu konuda aydınlatır mısınız?

Sağlık deyince ilk algılanması gereken gerçek şu ki, siz ebedi ruhi varlık olarak hastalanamazsınız. Fakat beden hastalanabilir. Siz ‘ben hastalandım’ dediğinizde bu bir illüzyon oluyor.

Sağlık konusunda kilit nokta öz ile beden arasındaki ayrımı yapabilmektir. Öz ile beden arasındaki farkı bilmeyen kişi asla tam sağlıklı olamaz. O yüzden sağlıklı olmanın ilk adımı beden olmadığını bilmektir.

İnsan denilen varlık tıpkı bir robot gibi hareket eden bir bedene ve bu bedeni harekete geçiren ruhtan oluşuyor. Burada ‘siz’ dediğimizde beden makinesinin içinde, onu kullanan ruhi varlığı kastediyoruz. Çünkü siz o ruhi varlıksınız, yani özsünüz. Fiziksel gözlerle öz görülmüyor, ama fiziksel beden görülüyor. Sonra duyguları ve düşünceleri biliyorsunuz, onlar da bedenle birlikte çalışıyor. Beden, duygular ve düşünceler birlikte bünye dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Siz de öz olarak, ruhi varlık olarak bu bünyenin içindesiniz ve bünyeyi kullanıyorsunuz.

Sağlıklı olma hali ise şudur: Bünyenin dört boyutu vardır; fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal. Bu dört boyut denge içinde olduğunda yani varoluşla uyum içinde olduğunda insan sağlıklı hisseder. Uyum içinde olmak ise şu anlama gelir; fizik beden, zihin, duygular ve ruh içte birbiri ile uyumludur ve dışarı ile uyumludur. İşte bu uyumun bozulması sağlığın bozulmasına ve hastalıklara neden oluyor.

Bozulan uyumu tekrar onarma yani iyileşme nedir Üstadım?

‘İyileşme’ denen olgu bütünleşmenin ve tamamlanmanın gerçekleşmesinden ibarettir. Orijinal Yoga Sistemi bütünleşmeyi sağladığı için iyileşmeyi de sağlar. Bu bağlamda tedavi ve iyileşme kavramları arasında önemli bir fark var. Tedavi olmak daha iyi bir duruma gelmek, iyileşmek ise yeniden bir bütün haline kavuşmaktır. İyileşme sürecinin sonunda birey, başlangıçta olduğu gibi bütünleşmiş hale gelir, yeniden doğmuş gibi olur.

Günümüzde sağlıklı olmak aslında pek çok kişinin umurunda değil, sadece acı çekmek istemiyorlar ve acıdan kurtulmak için tedavi uyguluyorlar. Yani ilaç vb. alıyor acıyı dindiriyor, oysa kendisine dönüp neden hastalandım diye sorması gerekiyor. O zaman arayış başlar ve cevabı bulur. Ama maalesef insan iyileşmekle değil, acının dindirilmesiyle ilgileniyor. Bunun sonucu olarak da insanlar iyileşmiyor aksine acıları artıyor. ÜSTADIM, Peki, fizyolojik açıdan sağlık konusunu bize açabilir misiniz?

Sağlık görünürde fizyolojik bir şey gibi, oysa gerçek çok farklı. Sağlık fizyolojik bir şey değildir, yani fizik değil metafizik bir şeydir. O yüzden insan öncelikle kendisinin fizik beden değil, metafizik yani fizik ötesi bir varlık olduğunu öğrenmelidir. İnsan bunu anladığında, işte o günden itibaren sağlıklı olmaya başlar. Kendini bedenle ve çektiği acılarla özdeşleştirmediği gün, başım ağrıyor demediği gün - çünkü o baş onun başı değil bedenin bir parçası, dolayısıyla acı da ona ait değil - her türlü acıyı aşabilir. Ve acının kendisi ile değil beden ile ve bedendeki arızayla ilgili olduğunu görebilir.

ÜSTADIM, Bazen bedenin kendisini iyileştireceğini duyuyoruz, bedenin şifa potansiyeli var mıdır?

Evet, bedenin kesinlikle kendi kendini iyileştirme, onarma potansiyeli vardır. Ama bünyede var olan o şifa potansiyelini keşfetmek ve uyandırmak gerekiyor. Çünkü insan gittikçe özünden uzaklaşmış ve beden olduğuna inanmış, bedenle kendini özdeşleştirmiş. O yüzden bir yanılgıya düşüyor, kendisinin hastalandığını düşünüyor ve acı çekiyor. Bu acı zekâyı perdeliyor ve özdeşleşme daha da pekişiyor. Böylece birey bir kısır döngüye giriyor ve gittikçe daha da hasta ve aciz duruma geliyor. Bu arada bedenin potansiyelleri de uykuya dalıyor, işte bu potansiyelleri uyandırmak gerekiyor.

O yüzden Orijinal Yoga Sistemi’nin bir sırrı da budur, şifa potansiyelini uyandırır ve vücut kendini iyileştirmeye başlar. Ama her ne olursa olsun sağlığın temelinde kim olduğunu anlamak yatar. İnsan kim olduğunu bilmediği sürece sağlıklı olamaz.

ÜSTADIM, Bazı kişiler çok sağlıklı görünüyor, sonra bir anda ağır bir hastalık ortaya çıkıyor. Oysa kişinin hiçbir sağlık sorunu yoktu, bu hastalık nasıl ortaya çıkıyor?

Sağlık iyi bir şeydir ama sağlıklı bünyeyi nasıl ve ne yönde kullandığınız daha önemlidir. Çünkü sağlık eğer doğru, doğal ve varoluşsal bir yaşam akışı içinde ilerlemek adına değerlendirilmiyorsa zaten onu muhafaza etmek imkânsızdır.

Bazı insanlar sağlığı takıntı haline getiriyorlar. Yani sağlıklı olmak için ekolojik besleniyor, titizlikle bedene bakıyor, uykusuna çok önem veriyor, doğal ortamlarda yaşıyor, ama bir gün geliyor hastalanıyor. Buradan şunu anlıyoruz ki, sağlık sadece bunlarla ilgili değil.

Sağlık tamamen kişinin varoluşsal uyumu ve bütünlüğü ile ilgilidir. Eğer kişinin dört boyutlu uyumu yoksa sağlıklı olmak adına ne yaparsa yapsın gerçek anlamda sağlıklı olamaz. Hatta kişinin varoluşsal uyumu yoksa yediği sağlıklı besin bile onu hasta edecektir.

ÜSTADIM, Peki , bedene nasıl bakmak gerekiyor o zaman?

En başta beden bir araçtır, amaç değil. İnsan araç olan bedeni amaç olarak gördüğü sürece rahatsızlıklar bitmez. Şunu net bir şekilde anlamak gerekir; insan bedeni bencil istekleri karşılamak için kullanırsa yani sadece bedeni tatmin etmek, beslemek, mutlu etmek, ondan zevk almak için, gitgide bencilleşir ve öz merkezinden uzaklaşır. Böylece bütünlük ve uyum kaybolur, sonuç olarak gerçek sağlığa ulaşamaz.

Siz beden değil, insan değil insanüstü varlıklarsınız. İnsanüstü olmak, tekrar kendine dönmek, kendin olmak ve kendin olarak hareket etmek demektir. Böyle birisi bedeni, kendi için ve onu hayatta tutmak için kullanmaktan ziyade kendini keşfetmek ve insanüstü olup kendi doğasına geri dönmek için bir araç olarak kullanır. Sahip olduğu bedeni birey ne kadar tekâmül için kullanırsa o kadar sağlıklı olur. Diğer yandan sağlık bu kendini keşfetme çabasının doğal bir meyvesidir, amaç değildir ve birey buna da bağlanmaz.

ÜSTADIM, bu güzel sohbet için çok teşekkür ederiz...

Söyleşi YOGA ACADEMY JOURNAL dergisinde yayınlanmıştır