Burcu Furtun Yeni Şarkı İle Geliyor 

Burcu Hanım merhaba, nasılsınız?

Merhaba. Teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi 2020 ülkemiz için çok iç açıcı başlamadı. Arka arkaya çok fazla acı haber aldık. Bütün bunlar herkes gibi beni de çok etkiledi. Ama bundan sonrası dilerim güzel ülkemiz için iyi olur hepimiz çok daha iyi oluruz..

Geçtiğimiz sene ‘Görme Bu Halimi’ ve Kanaviçe şarkılarıyla en son bizimleydiniz. Özellikle ‘Kanaviçe’ şarkınız çok beğenilmişti ne söylersiniz?

“Görme Bu Halimi” ve “Kanaviçe” öncesinde de “Ararım Herkesi” var tabi. Bu şarkılarla elektronik pop tarzına geçmiş olduk. Şarkıların aranjeleri her zamanki gibi eşim Onur Ensert’e ait. Aslında büyük risk aldık. Türkiye için fazla yabancı bir tarz denedik. Yaptığımız sözleri Türkçe olan global elektronik müzikti aslında. Biz çok keyif aldık dönüşlerde gayet güzeldi. Onur iyi bir müzisyen olduğu kadar mükemmel bir dinleyici. İyi bir aranjör olmanın ön koşulu bu bence. Eski ve yeni müzik akımlarına hakim olmayanlar belirli kalıplar içinde kalıyorlar maalesef. Biz Onur’la çalışırken sürekli yeni şeyler deniyoruz . Bir şarkı biraz yürüdü diye tamam budur deyip o tarzda sabit kalmıyoruz. Bu da işin en heyecanlı kısmı benim için. Bizim stüdyodan her an her şey çıkabilir yani.

Şarkıların güzel klip çekimleri oldu. Nasıl geçiyor klip çekimleri? Duruşunuzdan, güzelliğinizden, o enerjinizden bizlere güzel klipler veriyorsunuz. Görüldüğü gibi sizde zorlanmıyorsunuz diye bilir miyiz?

Ben çok seviyorum en zor anında bile zorlanmıyorum. Müzik yaparken çok önemli bir şey farkettim herkesin işi aynı zamanda hobisi olabilse keşke. Dünyada mutsuz insan kalmazdı herhalde...

2016’da 11 şarkılık ‘Öyle Olsun’ albümü ile sizleri tanıdık ve albümde yer alan "Kış Uykusu” single şarkınız ile çıkış yapmıştınız. Bu ilk albümünüz hakkında ne söylersiniz? Ve hareketli bir şarkı olan ‘Kış Uykusu’nun geri dönüşleri nasıl olmuştu?

Şarkı çok iyi tepki almıştı. Arkasından “Kalbin Nerde” ve “Sen mi Çürüdün” kliplerini çektik. “Öyle Olsun” Country ve alternatif rock kokan dolu dolu bir albümdü. Müzik öyle bir yolculuk ki upuzun. O adar uzunki ne kadar yürürseniz yürüyün hep başındasınız yolun. “Öyle Olsun” albümü benim yolculuğumun keyifli bir parçası.

Bundan bir sene sonra 2017’de ‘Tımarhane’ albümü ile bizleri müjdelendirmiştiniz. 6 şarkı ve iki remixin bulunduğu bir albümdü. Remixleri ‘Kara Kedi’ ve albümünde adı olan ‘Tımarhane’ye yapmıştınız. Bildiğim kadarıyla sevilen bir albüm olmuştu ne söylersiniz?

“Tımarhane” albüme adını veren parçaydı. O şarkıya klip çekmedim oysa ki o şarkıyla çıkış yapmayı planlamıştım. Sonrasında olmadı. Başka işler başka projeler gündeme geldi ve içimde kaldı diyebilirim. O dönemde eş dost çalıştığımız ekip vs dinleyen herkes “Kara Kedi” yi beğenince bizde “Kara Kedi” ye klip çektik ama bana göre hala o albümün çıkış şarkısı “Tımarhane” olmalıydı.

Ardından 2018 yılında ‘Aşk Helvası’ adında Arpej yapımla çıkardığınız 8 şarkılık bu güzel albüm ile karşımızdaydınız. Yine hareketli ve ilginç bulunan şarkıların bulunduğu bir albümdü. Albümde en çok dikkat çeken şarkı hangisi oldu?

“Çekemem” ve “Toz Oldun” şarkıları dikkat çekti diyebilirim. Müzikte dijitalleşmenin bir sonucu bu. Bir iki şarkı genellikle de klip çekilen şarkılar öne çıkıyor. Albümler dinlenmeyen bir sürü gizemli şarkıyla dolu ne yazık ki. İnsanlar bir şarkıyı görüp hop indiriyorlar. Cheeseburger gibi. Gidip albüm almak, şarkıların sözü müziği kime ait bakmak, fotoğrafları incelemek çocukluğumuzda kalan güzel anılar oldu. Güzelliğini ve önemini bende müzik yapmaya başlayınca farkettim.

Bu albümün ‘Toz Olun’ şarkısı ile klibinizi gördük. Şarkı hakkında bilgi verir misiniz?

“Toz Oldun” çok eğlenceli bir parça. Şarkıda bir kadın kendisine rakip gördüğü başka bir kadını espirili bir dille yerden yere vuruyor. Klipte şarkıya çok güzel eşlik ediyor.

Sevgili Mithat Körler ile ‘Güneşimi Kaybettim’ şarkısına düetiniz oldu. Çok güzel bir performanstı belki de birçok kişi sizi bu şarkı ile tanımaya, takip etmeye başladı diyebilir miyiz?

Her yeni şarkı yeni insanlarla tanışmak gibi. Bir şarkıyı dinleyen diğerini dinlemiyor. Kimisi bir tarzı beğeniyor kimisi beğenmiyor. “Güneşimi Kaybettim” kendi tarzımın çok dışında bir proje olduğu için yeni bir kitleye ulaşma imkanı verdi bana. İlk kez sözü ve müziği kendime ait olmayan bir besteyi seslendirdim. Mithat Körler çok değerli bir ses. Onunla böyle bir düet yapmış olmak herşeyden önce çok kıymetli bir deneyim oldu benim için. Çok da olumlu tepkiler aldık.

Şarkı size nasıl geldi biraz detay verir misiniz?

Öncesinde Onur’la beraber çalışmışlardı. Daha sonra Mithat Körler böyle bir düet teklifinde bulundu. Bende seve seve kabul ettim.

Peki, ileride bir düet ile daha sizlere görür müyüz?

Kısa zaman önce sözleri bana ait müziğini beraber yaptığımız “Seni Çok Özlüyorum” isimli ortak bir çalışmamız oldu Mithat Körler’le beraber. Şarkı çok sevildi. Gelecekte de yeni projelerimiz neden olmasın. Ama şu anda yepyeni bir iş çıkardık ve onun heyecanı içerisindeyiz.

Kendi şarkılarınızın birçoğunun sözlerini bestelerini hatta klip çalışmalarını eşiniz ile yaptığınızı duyduk. Bu çok güzel bir uyum olmalı ne dersiniz?

Şarkılarımın sözleri ve besteleri bana ait. Aranjeleri Onur yapıyor. Daha doğru ifade etmek gerekirse Onur’la beraber müzik yapıyoruz ve Onur bu işin prodüktörü aslında. 3 yıl önce kendi yapım şirketimizi kurduk. Bu bizi daha da özgürleştirdi. İstediğimiz müziği istediğimiz şartlarda yapabiliyoruz. Sanatçının üretken olması özgür olmasını gerektirir. Şarkı da tıpkı bir resim bir heykel gibi bir sanat eseri. Tutar ya da tutmaz demek, müzisyeni belirli bir tarza itmeye çalışmak, müdahalelerde bulunmak çok yanlış. Purple Records’u özgür müzik yapabilmek için kurduk. Firmamızdaki diğer sanatçılara da tamamen bu felsefeyle yaklaşıyoruz. Herkese istediği müziği özgürce ve hakları gasp edilmeden yapma fırsatı veriyoruz.

Ayrıca şarkılarınızı verdiğiniz isimler var mı?

Elimde çok fazla beste var. Hepsi de başka başka tarzlarda. Kendi müziğimi yapmak çok vaktimi aldığı için şarkılarımı başka sanatçılara ulaştırmak için enerji ve vakit bulamıyorum. Ama bana ulaşan sanatçılarla keyifle çalışıyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi en son Mithat Körler’e bir şarkı verdim. Görüştüğümüz başka sanatçılar da var, içimize sinen projeleri hayata geçiriyoruz zaten.

"Süslü Cümleye Gerek Yok Aile Her Şeydir"

"Küçük kızınız ve köpeğinizin de olduğu mutlu bir aile ve güzel anne tablosunu bizlere yansıtan güzel şarkıcı, bir sanatçı olarak aile kavramı ile ilgili; "Aile her şey. Başka süslü uzun cümleler kurmaya hiç gerek yok. Ben ailemin önüne hiç birşeyi koymuyorum. Önce bizim huzurumuz geliyor.Eşim de ben de bu konudan asla taviz vermiyoruz.. Kızımıza öğretmek için çabaladığımız tek şey de mutluluk. Bunu başardığı zaman geri kalan herşeyin çok kolay olacağını biliyoruz çünkü. İnsanlar çocuklarının doktor, avukat, mühendis vs. olmasını hayal ederlerken biz sadece mutlu olmasını hayal ediyoruz. Çocuğunuzu ne kadar doğru tanırsanız o kadar doğru yönlendirebilirsiniz. Biz bunu başarmak için çabalıyoruz" şeklinde konuştu.

Duyduğuma göre asıl mesleğiniz avukatlıkmış. Hala devam ediyor musunuz ya da artık tamamen müziğe mi yöneldiniz?

Tamamen müziğe yönlendim diyebilirim. Ama hukuk hayatın içinde hep var. Müzik yaparken de hukuk bilgimin ve çevremin faydasını görüyorum açıkçası.

Neden müziği tercih ettiniz? Sizi ilk olarak müziğe yaklaştıran şey neydi?

Müzik ya da başka bir sanat dalı farketmez eğer bir yeteneğiniz varsa, bir gün bir şekilde ortaya çıkıyor. Benim meselem sadece müzik de değil aslında. Şiir ve müzik. Şiir kısmı çocukluğumdan beri vardı kilitli defterlere yazıp anahtarları saklardım. Bir dönem lise üniversite yıllarında gitara merak sardım gitar kurslarına gittim. Ama Onur’la tanışınca film başladı diyebilirim. Onur o zamanlar haftanın 4 gecesi sahne alıyordu ve aranjörlük yapıyordu. Ben ona yazdığım şiirlerden birini besteleyip ilk dinlettiğim gün biri bana Seyhan Müzik’le anlaşıp “Tesadüflermiş Kader” isimli albümü çıkaracağımızı ve bu şarkının düğünde ilk dans şarkımız olacağını söylese hayatta inanmazdım. Ama hayat böyle bir şey sürprizlerle dolu...

Günümüzdeki her an gittikçe çoğalan şarkıcılar hakkında neler söylersiniz? Bu kadar kalabalık olunması sizce doğru mu?

Ne güzel diyorum ben. Herkesin derdi keşke şarkı söylemek olsa. Savaşların bitmediği masumların öldüğü çocukların ağladığı bir dünyada herkes dursa ve şarkı söylese keşke... Herkes istediğini yapmakta denemekte özgür bence. Bu benim hayata genel bakışım sadece müzikle ilgili değil.

Sosyal medyaya biraz değinelim istiyorum. Sosyal medyanın bu kadar hayatımızın içinde olması sizce doğru mu, siz ne kadar aktif kullanıyorsunuz?

Burada doğruluk yanlışlıktan ziyade mecburiyet var bana göre. Tabi ki kullanıyorum, şarkılarımın reklamında büyük rol oynuyor sosyal medya. Yorucu ve sıkıcı tarafları elbet var. Ama onları da yönetmek elimizde. Yaptığınız tatlıyı, gittiğiniz tatili, giydiğiniz bikiniyi paylaşıp paylaşmamak ya da herkesi takip edip etmemek sizin elinizde sonuçta. Herkes şikayetçi ama kimse vazgeçemiyor. Dürüstçe kabul edelim sosyal medya eğlenceli bir mecra.

Sahneleriniz nasıl gidiyor sahne ve konserlerinize gelmek isteyenler nereden bilgi alabilirler?

Sahnelere kısa bir ara verdim. Yepyeni bir projeyle haşır neşirim şu aralar. Onur’la İlk İngilizce albümümüzü yaptık çok da heyecanlıyız açıkçası. Yazın gerçekleşecek bir dizi konserlerimiz var detayları sosyal medyadan paylaşacağız.

Yakın gelecekte yeni bir şarkı müjdesi verdiniz. Ne zamana bizlerle buluşacak?

Mayıs ayının ortalarında çıkmış olacak. Gerçekten sürpriz bir proje yolda diyebilirim.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Hayata güzel gözlerle bakın ki hayat size gülümsesin. Özellikle öfkeli ve çaresiz olduğunuz zamanlarda müzik dinleyin ki müzik amacına ulaşsın. Unutmayın müzik sadece eğlenmek için değildir. Ağlamanın gülmenin insanları bir araya getirmenin paylaşmanın en güzel yoludur.

Doğum tarihi: 7 Aralık

Burcu: Yay

En sevdiği huyu: Kendi kendime yetebilmem

Sevmediği huyu: Çabuk affedemiyorum

Uğurlu sayısı: Yok

Uğurlu günü: Yok

En sevdiği renk: Bütün Renkler

En sevdiği söz: Seni Seviyorum demeyi çok severim.

Röportaj / Söyleşi: Elif Hayvalı