BİR EVLADIN ACI HAYKIRIŞI

Bugün Önce Vatan Gazetesi röportaj konuğum acısı çok taze olan 29 Mart 2019’da evinin önünde canice Katledilen Fatma Şengül’ün En büyük Kızı Açelya Şengül. Kendisini sosyal medya üzerinden tanıdım. Bilen bilir, Kadın cinayetlerine, çocuk istismarlarına ve kadına yönelik her türlü şiddet haberlerine kayıtsız kalamam. Kendisini bizzat aradım ve o elem dolu sesinden olayı tüm çıplaklığıyla dinledim. Sevgili Açelya sözlerine devam ederken bazen nefes alamıyor gibi oldum. Hayat bu kadar mı zor ifadesini sıklıkla kullanırım. Ve bu zorluk ifasesi ilk dafa yakışmıştı satırlarıma. Bu evlatların hayatı gerçekten kolay olmamış… Aslı Hanım diyerek devam etti; Babam ben daha 5 yaşındayken trafik kazası geçirdi ve daha 36 yaşında iç kanamadan hayatını kaybetti. Annem 2 abim ve ben hayata omuz omuz vererek yaşadık. Anneme kanser teşhisi koyulmasıyla başlayan kötü hayatımız bir caninin annemi kurşunlayarak öldürmesiyle daha da kötüye giderek adeta cehenneme döndü. Annem çevresi ve iş arkadaşları tarafından hakkında hiç kötü söz duyulmamış bir kadındı. Tabir-i caiz ise parmak ile gösterilebilecek bir karaktere sahipti. Sürekli gülen evlatlarına “üzülmeyin, sizin anneniz var ben daha ölmedim” diye güç ve cesaret veren bir kadındı. Hayatta ki tek gayesi evlatlarının daha sonra torununun büyümesini görmek olan bu kadının hayallerini çaldı bir cani. Şu an dava soruşturma aşamasında daha mahkeme görülmedi. Katilin yarası iyileştikten sonra ceza evine gönderilmiş. Bizim durumumuzda olan her kimse, pes etmesinler acılarını dışa vurmasınlar katillere karşı dik dursunlar. Dünyayı kötülük değil iyilik kurtaracak buna inansınlar. Eğer ki biz başımızı eğer, sistem bu ne yapalım diye vaz geçersek ölen annelerimiz, babalarımız bir hiç uğruna ölmüş sayılmazlar mı? Davalarımızı savunacağız ve insan öldürmenin her hangi bir iyi hal indirimi almaması konusunda savaşacağız. İfadelerini Kullanan bir evladın haykırışı sizlerle…