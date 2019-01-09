Ötüken Birliği Partisi Aile, Kadın ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı:

BİLGE ARSLAN

RÖPORTAJ: SACİDE Z. SARAÇ

Merhabalar Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okurları. Kış mevsiminin soğuk mu soğuk günlerini, ayaz mı ayaz gecelerini bir bardak ‘Şekerli Çay’ ile ısıtmaya geldik. Sohbet konuğum ile.

Konuğumu anlatmak için nereden başlamalıyım diye çok düşündüm. O kadar yönlü ve aktif ki. Mesela; Öncelikle güzel bir insan. Türk kızı Türk olduğu için onurlu ve gururlu. Bütün çocukları çok seviyor. Sokak hayvanlarına merhametiyle sarılıyor. Doğayla, sessizliğin içinde, çiçeklerden de en çok papatyalarla kutsandığına inanıyor. Yağmurlu havalarda yürümeyi ve ıslanmayı seviyor. Çok duygusal ve bir o kadar da hassas, kırılgan, naif. Haksızlığa tahammülsüz, düşündüklerini korkmadan paylaşanlardan. Dostları en kıymetli hazinesi. Sevdiklerinin ve sevenlerinin “Şekerli Çay’ı” Annesinin kollarında büyüyen kızlarından diğeri. Oğullarının nefes alma nedeni, anaları Sayın Bilge Arslan Hanımefendi.

Ötüken Birliği Partisi'nde Aile, Kadın ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı. Önce Vatan Gazetesinde Köşe Yazarı. Ankara İş adamları Derneğinde danışman. Bu kadar işinin arasında, biri şiir diğeri roman olmak üzere iki kitap yazmaya çalışan duygu selinin sahibi. Görevlerini yazarken yoruldum ben, ama kendisi yorgunluk nedir bilmeyenlerden.

Kadın ve çocuk istismarına karşı canını ortaya koyan koskoca yüreğin sahibi. İçimizden Biri Sayın Bilge Arslan Hanımefendi Ben de Bugün Buyurun Lütfen.

Merhaba. Hoş geldiniz. Kendinizi anlatır mısınız?

Teşekkür ediyorum. Hoş buldum Sacide Hanım.

1979 Akşehir doğumluyum, aslen Afyonkarahisarlıyım.

Evli, iki çocuk annesiyim.

-Ötüken Birliği Partisi'nde Kadın, Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım.

-Ankara İş Adamları Derneği Başkanı Bülent Aktan Bey'in Danışmanıyım.

-Ankiad Spor Kulübü'nün yönetimindeyim.

-Gazetemiz de köşe yazarıyım

-Şu anda biri şiir kitabı olmak üzere iki kitap yazmaktayım.

Yeni kurulan bir Parti, Ötüken Birliği Partisi. Okuyucularımızı aydınlatabilir misiniz partiniz hakkında?

Ötüken Birliği Partisi,

1) Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, onun bıraktığı yerden Cumhuriyet, Türklük ve Türkçülük değerlerinden taviz vermeden yeniden yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için kurulmuştur.

2) Yeryüzündeki bütün Türklerin milli simgesi olan Bozkurt’u sembol edinmiştir.

3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yaşayan, devlete, millete ve bayrağa bağlı bütün evlatlarının toplanacağı bir otağ amacını güdeceği gibi bütün Türk devletleri ile tarihi bağlarını güçlendirerek koruyacaktır.

4) TSK, Yargı, Üniversiteler ve Milli Eğitim’in siyasetten arınması ve her türlü ideolojiden bağımsız olarak aslî görevini yapması için çalışacaktır. Özellikle bu gibi kurumların bağımsızlığı âdil yargı, eğitim, öğretim, öğrenim ve savunma için bir gerektir.

5) Ötüken Birliği Partisi, yüce Türk Milletinin emrinde olup, milletin, devletin menfaatleri, huzuru ve refahı için bütün gücü ile çalışacak ve mücadele edecek, milletinin sesi olacak kişilerden oluşmaktadır.

Ötüken Birliği Partisinin Genel Başkanı kimdir?

Genel Başkanımız Sayın Çaĝatay Korkut Körüklü Bey.

Partiniz ve mensuplarının en belirgin özellikleri nelerdir?

En yukarıdan, en aşağıya kadar, tüm parti mensuplarımızın yüreği vatan sevgisiyle, Turan aşkıyla attığını biliyorum. Hiç bir çıkar gözetmeksizin birbirine can ve kan bağı ile bağlı, donanımlı, hizmet aşkıyla ha bire projeler üreten, çalışkan, mert, cesur bir partinin mensubu olmaktan onur duyuyorum.

Hemen şimdi öğrenebileceğiniz bir şey olsa bu ne olurdu?

-Dalmayı öğrenmeyi çok istiyorum. Nefesim yetmiyor, beceremiyorum. Ah sigara ah...(gülüyoruz)

Kendi kendine konuşanlar deli mi?

Hayır tabi ki. Bende bazen kendimi kaptırıp, sesli düşünenlerdenim.

Hayat felsefeniz nedir?

Kendini önce Yaradan’a sonra kendine yasla ki yolda kalmayasın. Düştün mü? Acını yaşa, dersini al, yaralarını sar ve mücadele et. Yine mi düştün? Tekrar kalk ve yeniden başla, yaşadığın müddetçe, mücadeleyi elden bırakma.

Dünyada istediğiniz her türlü değişikliği yapabilecek kadar gücünüz olsa, sihirli değneğinizi dokunduracağınız şey ne olurdu?

Tüm çocukları, engellileri, yaşlıları, mağdur durumda olan kadınlarımızı, sokak hayvanlarını kısaca korunması gereken ne var ise koruma kalkanına alırdım.

Çocukluğunuzda sizi en çok mutlu eden kişiler ve olaylar kimlerdi ve de nelerdi?

Kardeşim ile evde çadır kurup, içinde uyumayı çok severdik. Güler Teyzemin kızlarıyla buluştuğumuz an mutluluğumuzun tarifi yoktu. Bisiklet ile merdivenlerden inişimiz bile vardır. Yaraları hala mevcuttur bende. Görünce beni gülümseten cinsten.(gülüyoruz)

Sizi dünyanın en mutlu insanı yapabilecek şey ne olabilir?

Turan'a kavuşmak.

Gözlerinizi dolduran en son olay nedir?

Babası tarafından dövülerek öldürülen ufacık yavrumuz, elli yerinden bıçaklanarak öldürülen kadınımız beni çok üzdü. Doğu Türkistan ise kanayan yaramız. Orada yaşanan dramların videoların tamamını bile izlemeyi yüreğim kaldırmıyor.

Çocukluğunuza dair en çok neyi özlüyorsunuz?

Sokaklarda güvenle koşuşturduğumuz günleri çok arıyorum. Maalesef yeni nesil o duyguyu bilmeden büyüyor.

Bir mucize olsa geçmişinizdeki hangi hatalarınızı düzeltmek istersiniz?

Hiç kimseyi ama hiç kimseyi çok sevmez, inanmaz ve bağlanmazdım.

Aklınıza her geldiğinde sizi gülümseten bir anınızı anlatır mısınız?

Küçükken ağaca tırmanmaya bayılırdım. En tepesine kadar çıkardım, fakat inmeyi beceremezdim. Oradan beni indirirlerdi. Sonra ben, bulduğum ilk fırsatta ağaca tırmanırdım. Çocukluk işte. (Gülüyoruz)

Şimdiye kadar yaptığınız en çılgınca şey nedir?

Ayağımı sıkmakla kalmayıp, ayak parmağımı kanatan stellottalarımın eziyetine dayanamayıp, onları çıkartıp elime alıp, yürümüştüm.

17-18 yaşlarınıza geri dönme şansınız olsa yine aynı hayatımı yaşardınız, yoksa başka bir hayat mı yaşardınız?

Şu an ki hayat tecrübelerim olsa kendime bambaşka bir rota çizerdim.

Şu anda kişi olmanızda payı olduğunu düşündüğünüz kişiler kimler?

Annemin hakkını asla ödeyemem.

Gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hayaliniz nedir? Ve gerçekleşti mi hayaliniz?

En büyük isteğim sokaktaki tüm çocuklarımızı ve kimsesiz çocuklarımızı toplayıp sıcacık, sevgi dolu merkezlerde aile şefkatiyle büyütmek. Böyle yerler var tabi ki ama benim kafamda tasarladıklarım, hayallerim bambaşka.

TV Proğramcısı olsaydınız, nasıl bir proğram yapmak isterdiniz?

Sorunu ortaya koyup, aynı zamanda çözümü sunan bir program yapmak isterdim. İş arayana-iş, sağlık problemi olanı hastaneye yönlendirme. İnsanlara dair aklımıza gelen her şey olabilir. Çözüm odaklı ve herkesi ilgilendiren, yaralara merhem olacak bir program sunmayı çok isterim.

Karşınızdaki kişiyi tanımak için hangi davranışına bakarsınız?

Doğal mı, samimi mi, merhametli mi, duyarlı mı ve yapıcı mı? İlk etapta bunlara bakarım.

Birine ya da bir olaya sinirlendiğinizde tepkiniz ne olur?

"Saman alevi gibi parlar ama söner" derler ya. Bende öyleyim, o an eser geçerim, kin tutmam.

İnsanlara çok iyi niyetli olarak yaklaştığınızı, çok mütevazi olduğunuzu biliyoruz. Suistimal edildiğinizi düşünüyor musunuz?

Maalesef evet. İyi niyetimin, samimiyetimin çok fazla suistimal eden kişiler olabiliyor. Bazı insanlar durması gerektiği yeri bilmiyor. Samimiyet ile laubaliliği karıştırıp hadlerini aşan tavır ve hareketler sergileyebiliyorlar bu da beni gerçekten hem çok üzüyor hem de geriyor.

Motive olmak için başvurduğunuz ilk yöntemler nelerdir?

Yavrularıma sımsıkı sarılır öperim. Onların bana verdiği mutluluğun tarifi yok. Sonra bol şekerli çayımı alırım, sevdiğim müzikleri dinler, sessiz sakin bir köşeye çekilirim.

Sonsuza kadar yaşlanmayacaksınız diyelim, hangi yaşta kalmayı istersiniz?

Keşke şimdi ki yaşımda hep kalabilsem. Tecrübelerimle ve enerjimle.

Akıl hocasına ihtiyaç duysanız, bu kim olurdu?

Annem ve dostlarım.

Kendi paranız ile aldığınız ilk şey neydi?

Anneme ev aksesuarı almıştım.

Çekingen mi, yoksa atılgan mısınız?

Üç yıl önce ne kadar sessiz, sakin hatta çekingendim. Şimdi girişken, atılgan, karakteri güçlü bir kadınım. Zaman ve yaşadıklarımız bize şekil veriyor.

Ne tür insanlar sizi etkiler?

Samimi, açık sözlü, zeki, karakteri güçlü, mütevazi ve pozitif insanları seviyorum.

Tesadüflere ve mucizelere inanır mısınız? Neden?

İnanırım. Çünkü yaşadım da, yaşayanlara şahit de oldum.

Mezar taşınıza ne yazılmasını istersiniz?

Yaşıyor iseniz hala iyi bir insan olmak için şansınız var.

Gecemi, gündüz mü? Neden?

Gece. Tüm projelerimi gece hazırladım, tüm makalelerimi ve şiirleri mi gece yazdım. Geceler huzur yüklü, sessizlik yüklü. İmza attığım ne var ise gecenin ürünüdür.

Ne zaman konuşmanız gerektiği halde sessiz kaldınız?

Çok zaman, çok olayda sustum. Bazen vefamdan, eski günlerin hatırına, bazen hüsrandan, acımdan sadece sustummm.

Bir papağanınız var ve bir cümle söyleyebilir. Hangi cümleyi öğretirdiniz?

Hadi şimdi gülümseyin!

Hangi konuda kendinizin en büyük düşmanısınız?

Ben hep kendime kızarım, öz eleştirinin en katısını kendime yaparım. Başkası beni üzmüş de olsa "hata senin Bilge bak şu hatan, buna fırsat vermeyecektin, bu hatayı yapmayacaktın, derimde " derim.

İçinizdeki ses son zamanlarda ne diyor?

İki günde olsa sessiz, sakin bir yere gitmek, denize karşı çay içmek, kendini dinlemek istiyor.

Uçurumdan tam atlamak üzereydiniz, durdunuz aklınıza ne geldi?

Yavrularım.

Arkadaşlarınızın sizin için genel düşüncesi nedir?

Şöyle cevap versem olur mu? Beni seven ya çok sever ya nefret eder. Ortası yoktur.

Hayatınızda olmazsa olmaz dedikleriniz?

- Turan, sevdam benim

- Yavrularım,

- Projelerim,

- Bol şekerli çayım. (gülüyoruz)

Sizi geleceğe dair en çok ne endişelendiriyor?

Çocuklarımızın, kadınlarımızın gün ve gün artarak taciz, tecavüz olaylarında mağdur olması bana "eyvah.." dedirtiyor.

Hatalarımızdan ders çıkarıyorsak neden hata yapmaktan korkuyoruz?

Çünkü çok canımız yanıyor o kadar ki biz bizden gidiyoruz.

Dünyaya nasıl bir iz bırakmak istersiniz?

Yaralara merhem olan bir projeyi hayata geçirmeden ölmek istemiyorum.

Projelerimiz sır. (gülüyoruz)

Özünüzden kaybetmek istemediğiniz ne var?

Merhametim.

Hayatınızdaki dalgalı dönemleri nasıl atlatıyorsunuz?

Kabuğuma çekilirim, iş dışında pek konuşmam, yalnız kalmak isterim. Yazarım, çizerim, çalışırım. En iyi terapi bir şeyler üretmek, çalışmak bilirim.

Dünyanın en güzel yeri neresi?

Sevdiğim insanlarla, beraber olduğum, huzur bulduğum, kahkahalar atabildiğim her yer benim için güzeldir.

Doğada ki bir şeyi şişeleyebilseydiniz, bu ne olurdu?

Papatyalar.

Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan hangisi, neden?

Kurt. Türk Milliyetçisi olduğum için.

Son olarak soruları nasıl buldunuz?

Değişik, yaratıcı, güzel sorulardı. Çok teşekkür ederim. Emeklerinize, yüreğinize sağlık.