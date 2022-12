BERKHAN: “Müziği hayatım olarak görüyorum ve hayatımı seviyorum”

İstanbul’da yaşayanlar iyi bilir, sokak müzisyenleri ile her yerde karşılaşmak mümkündür bu şehirde. Sadece sokağa çıkmanız yeterlidir bunun için. Bazen de metro ve vapurlarda duyarsınız seslerini. Yeteneklerin her zaman sahnede gösterilmesi gerekmediğinin kanıtı olan bu müzisyenleri dinlemek bana çok ayrı bir mutluluk vermiştir hep... Benim de tesadüfen Ortaköy sahilinde dinlediğim ve sonrasında röportaj teklif ettiğim BERKHAN ile bir araya geldik ve çok keyifli bir sohbet oldu. Yolunuz Ortaköy’e düşerse siz de mutlaka biraz durup dinlenin ve onu dinleyin isterim.

Hoş geldin Berkhan. Nasılsın? Öncelikle bize kendinden bahseder misin?

Merhabalar, öncelikle nezaketiniz için çok teşekkür ederim Yağmur Hanım. İyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Kendimden şu şekilde bahsetmek isterim; İstanbul’da doğup büyüdüm, Makine Mühendisliği öğrencisiyim, aslen Sakaryalıyım, yaklaşık 7 senedir sokak müzisyenliği yapıyorum.

Müziğe nasıl başladın? Seni teşvik eden biri ya da bir olay oldu mu?

Müziğe kendimi bildim bileli âşık büyüdüm. Annem saz çalıp şarkılar türküler söylerdi, en büyük destekçim annemdir. Masaların üstüne çıkıp İbrahim Erkan - Canısı söylerdim, hatırlıyorum daha 2-3 yaşlarındaydım.

Sokak müziğine nasıl başladın?

Sokak müziğim, İstiklal Caddesi’nde Suriye Pasaj’ında bir çay ocağında oturup çay içerken yan masaya gitarlı sokak müzisyenlerinin gelmesi ile başladı. Şarkılar söyledik, muhabbet ettik ve sonrasında sokakta şarkılarımıza devam ettik. Çok samimi bir grup ve samimi bir ortamdı.

Bildiğim kadarıyla sokakta denk gelip dinleyen herkes seni çok seviyor… Mutlu musun tepkilerden?

Tabi ki her insanının kulağına hoş gelmek zorunda değil herkes her ses rengini ve her müzik tarzını beğenmek zorunda değil. Her görüşe saygı duyuyorum fakat bugüne kadar sokakta kötü bir tepki almadım. Genel olarak destekleyenler oluyor, çok güzel tepkiler alıyorum ve çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim.

Sokakta şarkı söylerken yaşlılara, çocuklara, gelin ve damada, sokak kedilerine, kısacası herkese ve her şeye şarkı söylüyorsun… Gerçekten hayatı bu kadar çok mu seviyorsun?

Dinleyici kitlesini hiç bir şekilde ayırt etmiyorum. Çocuğu, genci, yaşlısı, kadını, erkeği, evet herkesin duygusu ve ruhu olduğunu düşünüyorum. Ve konuşmasını bile bilmeyen çocuklara, hayvanlara bile söyleyebiliyorum. Çok güzel tepkiler alıyorum. Çok güzel tatlı dinleyici olabiliyorlar. Müziği hayatım olarak görüyorum ve hayatımı seviyorum.

Çok sevdiğin, örnek aldığın isimler var mı?

Çok severek dinlediğim sanatçılar var; Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, ruhları şad olsun. Ayrıca Sezen Aksu, Emir Can İğrek, Merve Özbey dinleyicisiyimdir.

Emir Can İğrek ile aynı sahnede şarkı söylemiştin. Nasıl oldu? Heyecanlandın mı?

Emir Can İğrek ile sahne almam “Memur” şarkısı sayesinde oldu. Şarkıyı 3 gün içinde ezberleyip yasaklara rağmen Galata Kulesi’nin önünde söyleyip paylaştım, bu paylaşımımı görüp hem yorum yaptı hem de videomu paylaştı. Sonrasında bir düet teklifinde bulunmamla birlikte yasaklar sonrasında beni ilk konserine davet etti. Sahnede çok heyecanlı olmamdan sebep gerçek performansımı gösteremediğimi düşünüyorum ama buna rağmen asla unutmayacağım bir tecrübe oldu benim için.

Albüm gelecek mi yakın zamanda?

Şu an hali hazırda olan şarkılarım var. Kendimi daha da geliştirdikçe önümüzdeki yıllarda albüm ve single çıkartarak dinleyicilerimle buluşturmayı hedefliyorum.

Gelip canlı dinlemek isteyen okurlarımız seni genelde nerede bulabilirler?

Genelde Ortaköy sahilinde saat 17:00-18:00 olmak üzere müziğe başlayıp 21:00-22:00’lara kadar şarkı söylüyorum. Günlük olarak mekan ve saat bildirimini de @berkhanmusicc adlı Instagram sayfamdan paylaşıyorum. Dinlemek ve destek olmak için yanımda olan herkese çok teşekkür ederim.

Sohbetin için teşekkür ederim. Yolun açık ve aydınlık olsun. Son olarak neler söylemek istersin?

Umarım bu yolda hep beraber güzel işlere imza atarız ve hak ettiğimiz yerlerde oluruz. Öncelikle ilginiz ve alakanız için sonrasında ise röportajlarınızda bana da yer verdiğiniz için sonsuz teşekkürler Yağmur Hanım. Sağlıcakla kalın…

Röportaj: Yağmur Tanyıldız