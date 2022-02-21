BEN SETSİZ YAŞAYAMAM

Habib BABAR

O ekranların en uzun ömürlü dizilerinden Arka Sokaklar’ın Dilberi… Drama filmlerinin tercih ettiği genç isimlerden Ecem Koyunlu… Türk Sineması’nın güzel gözlü oyuncusu 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Ecem’in oyunculuğa olan hevesi çocuk yaşlarda başladı. Öyle ki ailesiyle birlikte taşındığı Tekirdağ’da Halk Eğitim Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. Onun hedefi oyunculuk alanında başarıyı yakalamaktı… Bu amacına da genç yaşında ulaştı… Rol aldığı dizi ve sinema filmleriyle kısa sürede sanat dünyasının tanınanları kervanına katıldı Ecem Koyunlu… Oyunculuğunun yanı sıra müzik dünyasına da hızlı bir giriş yaptı. ‘Artık Bende Varım’ dedi ve geçtiğimiz günlerde ‘On Sekizden’ isimli ilk teklisini piyasaya sürdü. Ecem Koyunlu ile oyunculuk ve müzik çalışmalarıyla ilgili konuştuk haydi buyurun keyifli sohbetimize…

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldim. Daha sonra ailem ile birlikte Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’ne taşındık. Artık ailem ile birlikte orada yaşamaya başladık. Benim çocuk yaşlarda oyunculuğa karşı büyük bir ilgim vardı. Evde aynanın karşısına geçer kendi kendime rol yapardım… (Gülmeye başlıyor) Kılıktan kılığa giriyor, kendini dünya starı sanıyordum… Ah çocukluk ah…Neyse oyunculuk aşkı böyle devam etti… Henüz 11 yaşındayken Çorlu Halk Eğitimi Merkezi’nde tiyatro eğitimi almaya başladım. Tabii ilk,orta ve Lise öğrenimimi de Çorlu’da tamamladım.

ÜNİVERSİTE’DEN SONRA OYUNCULUK DERSLERİ ALMAYA BAŞLADIM

PEKİ SONRA NE OLDU?

Lise eğitimim bittikten sonra memleketimden ayrılmak zorunda kaldım. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesine gittim. Burada 2 yıl eğitim gördükten sonra İstanbul’a döndüm. Oyunculuk hayalimi gerçekleştirmek için en doğru adres İstanbul’du. Hiç zaman kaybetmeden Sadri Alışık Kültür Merkezine kaydımı yaptırdım. Daha sonra Meltem Cumbul’da Eric Morris’le metot oyunculuğu eğitimi aldım. Aldığım bu eğitimlerle oyunculuğa hazır hale geldim. Tabi Şuanda GMR akademiden ileri düzey oyunculuk eğitimine devam ediyorum.

MÜZİĞE OLAN AŞKINIZ KAÇ YAŞINDA BAŞLADI?

Ben sanki sanat için doğmuş biriydim. Sanat kanıma işlenmişti sanki. Oyunculuğun yanı sıra müziğe de büyük bir ilgim vardı. On dört yaşında gitar kursuna gittim. Şarkı okumaya da kuşta başladım (Gülmeye başlıyor…) Azmin elinden bir şey kurtulmuyor. Kursta herkes sesimi beğeniyordu. Arkadaşlarım müzik te başarıyı yakalayabileceğimi söylüyordu. Ancak hedef öncelikli oyunculuktu tabi. Düşünün Üniversite öğrencisisiniz , aklınız fikriniz oyunculukta… Bu sevda başka bir sevda anlatmakla olmaz. Tiyatro sahnesi ve sette olmak dünyanın en güzel mutluluğu. 2018 yılında tiyatro İn Sanat ekibiyle İlliminota oyunu ile sahnelere adım attım. Daha sonra Metruk Mars isimli sinema filminde Öykü karakterini canlandırdım. Bu filmden sonra yapımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştım. Birçok dizi ve sinema filmi teklifi aldım. Tan Vakti Sevmek Zamanında ‘Zülfi’ye ‘karakterini canlandırdım. Buhur belgesinde Cleopatra’yı canlandırdım ve bir çok kısa film ve reklamda oynadım.

PEKİ YENİ SİNEMA PROJENİZ VAR MI?

Evet var tabi ki…Dünyaca ünlü Fransız aktör Samy Nacari,ile İstanbul’da tanıştık. Onun ile yeni sinema projesinde yer alacağım. Hedefim oyunculukta dünya starları kervanına katılmak. Kendime çok güveniyorum bunu da başaracağıma inanıyorum. Sinema projesinden hemen sonra Newyork Film Akademisi’nde eğitim almak istiyorum. Bu eğitimi aldıktan sonra oyunculuk kariyerime de ABD’de devam etmek istiyorum. İnşallah bu hayalimde olur.

BİR SÜRE ÖNCE BİR TEKLİNİZİ DE PİYASAYA SÜRDÜNÜZ, SAHNE VE SET ZOR OLMUYOR MU?

Hayır, tam aksine büyük keyif alıyorum. Ben koşturmayı çok seviyorum. Sahneye çıkmak benim için sevgilimle buluşmak gibi bir şey , sahne de her geçen gün ruhum besleniyor. Yani sahne olmadan yaşayamam ben.

YENİ TEKLİ’NİZ NE DURUMDA?

Valla kısa süre önce piyasaya çıkardığım ‘On Sekizden’isimli şarkım dijital platformlarda büyük ilgi gördü. Şarkının müzik dünyasında fırtınalar estireceğine inanıyorum. Oyunculuktaki başarımı şarkıcılıkta da devam ettireceğime inanıyorum. Şarkımın klibini İstanbul’da çektik. Film tadındaki klibimde büyük ilgi gördü.

ROLÜNÜZÜ YAŞAYARAK OYNAMALISINIZ

SOSYAL İÇERİKLİ FİLMLERİN VAZGEÇİLMEZ OYUNCUSUSUNUZ BUNUN NEDENİ NE?

Ben her rolümü en iyi şekilde ve yaşayarak oynuyorum. Rolünüzü yaşayarak oynadığınızda başarı da kendiliğinden geliyor. Bugüne kadar rol aldığım sinema filmlerindeki başarım hep alışlandı. Bir oyuncunun da en büyük mutluluğu alkıştır. Bu alkışların bitmemesi içinde çalışacaksınız, çalışacaksınız ve yine çalışacaksınız. Tabii bunun karşılığında vazgeçilmez olacaksınız.

TÜM KADINLAR GÜZELDİR

TİYATRONUN GELECEĞİ NEREYE GİDİYOR SİZCE?

Belli bir kesim var oldukça modernize edilmiş işler çıkıyor. Yani eski kült oyunları çok modern hale getirip , günümüze uyarlayan çok güzel işler çıkmaya başladı. Bu açıdan bence çok güzel. Yurtdışında oyun izleyen ve burada uygulayan harika yönetmenlerimiz var. Çok iyi genç yazarlar çıkmaya başladı. Onun dışında cesur yönetmenlerimiz de var. Yani hayatsal gerçekleri sansürlemeden sahneye koyma cesaretindeler. Bunlar gerçekten dünya ortalamasında çok iyi işler. Tiyatro artık özünde daha gerçekçi bir alana geçti. Bir sahne şovundan ziyade sorunları, dramı ya da komediyi olduğu gibi yansıtmaya ve o şekilde mesaj vermeye başladı. Zaten özü de bir şey anlatmak değil mi?

TELEVİZYON YERİNİ DİJİTAL PLATFORMLARA BIRAKIR MI SİZNCE?

Dijital platformlar son dönemde çok gelişti. Bu gelişime pandeminin de etki ettiğini düşünüyorum. Bence seyirci geleneksel mecraları tamamen bırakamaz. Birbirini etkiler ama silemez.

BİR KADIN NE ZAMAN GÜZELDİR SİZNCE, NE YAPARSA GÜZEL OLUR?

Kadınlar olarak o kadar çok kalıplara sokuluyoruz ki… O yüzden sadece tüm kadınlar güzeldir diyorum bu soruya.

Çok teşekkürler Ecem hanım

Bana bu imkanı sağladığınız için ben teşekkür ederim Habib bey