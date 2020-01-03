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Bazen son söz söylenmelidir

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Bazen son söz söylenmelidir

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03 Ocak 2020 Cuma 00:00
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Bazen son söz söylenmelidir

Başarılı şarkıcı Önder Gider ile ocak ayı içerisinde müzikseverlerle buluşturacağı “Son Söz” adlı şarkısına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Önder Gider kimdir?

“Kendini en iyi müzikle ifade edebilen, hissettiklerini, yaşadıklarını ve kelimelerini melodilerle aktarmayı seven, hümanist, sanat âşığı biridir.” diyebilirim kendim için. Çok küçük yaşlarda fark ettiğim müzik sevgim, hayatımdaki en önemli değer oldu hep. Bu nedenle kendimi geliştirebilmek ve müzik eğitimi alabilmek için ciddi bir hazırlanma sürecine girerek Mimar Sinan Devlet Konservatuvarını kazandım. Bu değerli kurumda çok detaylı ve özel bir müzik eğitimi aldım. Piyano, çello ve gitar enstrümanlarında kendimi geliştirerek müzikal yolculuğumda bana eşlik edecek donanımlara sahip oldum. Üniversite yıllarında şarkı sözü yazmak, benim için bir tutku haline dönüştü ve kendimi bu yönde geliştirmeye başladım. Mezun olduktan sonra da birçok tarzda şarkı yazdım ve performanslar sergiledim. “Sustuklarım” adlı ilk albümümde yer alan şarkılarda olduğu gibi ocak ayında çıkacak single şarkımın da sözü ve müziği bana ait.

Ocak ayı içerisinde müzikseverlerle buluşturacağınız “Son Söz” adlı şarkınızdan bahseder misiniz?

“Son Söz isimli” single çalışmam, benim için çok özel ve önemli bir şarkı. Önceki albüme göre bu sefer daha içe dönük, dünya sounduna daha yakın bir müzik ortaya çıkardık. Kendi dilimde de dünya standartlarına uygun bir kalitede müzik yapabilmek en büyük gayem. Bu şarkımızda kaliteyi bu seviyeye çıkarabildiğimizi düşünüyorum. Bu nedenle “Son Söz” yepyeni bir dönemin ve yepyeni bir soundun önsözü, diyebilirim.

Şarkının sözü ve müziği kime ait?

Tüm şarkılarımda olduğu gibi bu şarkımın da sözü ve müziği bana ait. Dinleyiciye duygu ve düşüncelerimi kendi şarkılarımla daha iyi aktarabildiğimi düşünüyorum. Bu projede, dünya soundunu yakalamak için gece gündüz benimle beraber çalışan ve şarkının düzenlemesini yapan ekibim Cenk Sarkuş ve Atakan Kundak’ın da adlarının geçmesini onlara borç bilirim.

Şarkının vermek istediği mesajlar nelerdir?

Şarkı, günümüz dünyasındaki iletişimsizliklerimiz üzerine. Aşkı doğal olarak yaşamayan ve bir savaşa dönüştüren kişilerin, birbirleriyle olan iletişim problemlerinden dolayı son sözleri mutlaka söylediklerini anlatıyor.

Şarkının ismi nereden geliyor?

Şarkının adı; anlatılan durum sonunda, ilişkilerde son sözün söylenmesinin kaçınılmaz olduğu için “Son Söz” kondu. “Son Söz” aslında hem yeni bir başlangıcı hem de bitişi temsil eden bir isim oldu.

Şarkının klibi de yine ocak ayı içerisinde dijital platformlarda yerini alacak. Klip çekimleri nasıl geçti?

Klip çekimleri 2 gün sürdü ve montaj aşaması çok yoğun çalışmalarla devam etti. İstenilen duyguyu en iyi şekilde anlatmak için daha sanatsal bir anlatım var. Siyah ve beyazın bu hissi en iyi şekilde aktaracağını düşündüğümüz için fotoğrafları ve klibi siyah beyaz çektik. Derinliği güçlendirmek adına eski yönetmenlerden yola çıkarak daha sanatsal bir duruş sergiledik, diyebilirim.

Çekimler, nerede ve ne kadar sürede gerçekleşti?

Çekimler, Kurtdoğmuş köyünde gerçekleşti. 2 gün süren çekimler; tenha yollar, göl kenarı ve tekinsizlik üzerinde yoğunlaşılarak tamamlandı. Araba içi ve yol çekimlerinin ağırlıklı olduğu klipte iki kişinin iletişimsizliği ve birbirinden kopuşu tasvir edildi.

Sizce klip, şarkı sözleriyle uyumlu mu?

Klip; şarkı sözlerini simgesel olarak, birebir anlatıyor. Sadece anlardan ve pozlardan ibaret olan klipler duyguyu yeterince yansıtmadığı için konuyu derinden anlatan ve durumu bazı simgelerle vurgulayacak ögelerden oluşan bir anlatım var.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Sanat, her zaman önceliğimiz olsun. Değerlerimizden, müzikten asla vazgeçmeyelim. Tüm dinleyicilere bana olan sevgileri ve destekleri için sonsuz teşekkür ederim. Önce Vatan Gazetesine de yayın sürecinde başarılar diliyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 03.01.2020 10:27
Anahtar Kelimeler:
MüzikSon SözÖnder Gider
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