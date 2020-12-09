BAŞARILI İŞADAMI LAMİ UYAR

- Merhaba, kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Lami Uyar, 1982 İstanbul doğumluyum. 2005 yılında, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’ den mezun oldum. Türkiye’ nin en önemli Demir Çelik Firmalarından biri olan aile şirketimiz Uyarlar Demir Çelik’ te Yönetim Kurulu üyesiyim. Türkiye’ nin dört bir yanına hizmet veriyor ve yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıyoruz.

- Kısa süre önce babanız Nesim Uyar’ı kaybettiniz. Kendisi ile ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?

“Kısa bir süre önce babam Nesim Uyar’ı toprağa verdim. Bu süreçten sonra işlerin yanında, sosyal sorumluluk projelerine de elimden geldiği kadarıyla katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu sayede babamın ismini ve hatırasını yaşatıyorum. Bugün başarılı ve disiplinli bir işadamı olabildiysem, bunu babama borçluyum. Babam vefatından önce benle gurur duyduğunu söyledi, inanıyorum ki beni bir yerlerde izlediğinde onu daha çok gururlandıracağım. En büyük hedefim babamın adına yakışır bir evlat olmaya devam etmek. Babamın kaybı Türkiye sanayisi için büyük bir kayıp oldu. Çok sevilen, sayılan bir iş adamıydı. Pandemiye rağmen yüzlerce insan cenazesine koştu. Gözyaşları sel oldu. Böyle bir babanın oğlu olmak bana gurur veriyor. En büyük hedefim babamın adına okul yaptırmak, ihtiyacı olan öğrencileri okutmak. Son nefesime kadar ismini yaşatmak için elimden geleni yapacağım…”

Pandemi sürecinde demir çelik üreticileri dünya ölçeğinde üretimi azalttı

- Sizce Koronavirüs salgını Demir Çelik sektörünü nasıl etkiledi?

“Pandemi sürecinde demir çelik üreticileri dünya ölçeğinde üretimi azalttı. Zaten virüs öncesinde de sektör olumsuz yönde ilerliyordu. Ancak salgın, hatların yavaşlamasına ve hatta üretimin durmasına kadar büyük ölçekte olumsuzluklar ile kendisini gösterdi. Salgın döneminde yalnızca Uyarlar Demir Çelik A.Ş. değil Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere, tüm dünyada demir ve çelik üretiminin yapıldığı pek çok ülkede, üretim ağı olumsuz etkilendi.”

Tablo eskisine göre çok daha iç açıcı durumda

- Aynı olumsuzlukların şimdi de devam ettiği söylenebilir mi?

“Şu an durum o kadar kötü değil. Tablo eskisine göre çok daha iç açıcı durumda diyebiliriz. Açıklanan Eylül ayı verilerine göre, sektör hem aylık, hem de yıllık olarak yükseliş kaydetti. Yalnızca demir çelik sektöründe değil, sanayinin farklı alanlarında da eylül ayından itibaren yükselişe geçti. Aynı zamanda devlet teşviki ve iş dünyasını destekleyen adımlar önümüzü açtı diyebiliriz. Sanayide çarklar yeniden dönmeye başladı. Bu gelişmeler odağında ihracat hacmi artış gösterdi. Bu dönemde demir ve demir dışı metallerin ihracatı % 21’lik oranda artış gösterdi. Sanayinin alt 16 sektöründe de artış yaşandı.”

Pandemi sürecinden sonra bazı ülkeler ticaret akışını olumsuz yönde etkileyecek önlemler aldılar

- Sizce Demir Çelik sektörünün başlıca sorunu nedir?

“Çelik sektöründe asıl sorun kapasite ve talep açığı. Bu nedenle sektörün sorunları aslında yapısal. Daha önce de belirttiğim gibi Eylül ayında bir toparlanma söz konusu olsa da problemlerin kaynağına inerek, kalıcı çözümler üretmek zorundayız. Pandemi sürecinden sonra bazı ülkeler ticaret akışını olumsuz yönde etkileyecek önlemler aldılar. Bu önlemler, üreticilerin ithalatını engelledi. Bu bizim sektörümüzde uzun süredir devam eden bir problem. Yalnızca Türkiye demir çelik sektörü değil, tüm dünyada küresel ölçekte ortaya çıkan bir problem. Bu nedenle sorunların kökten çözümü ve demir çelik sektörünün olumlu yönde ilerlemesi için, tüm ülkelerin üreticilerinin işbirliği halinde olmaları gerekiyor.”

40 yılı aşkın tecrübesiyle sektöre değer katıyor

1964 yılında Duayen İş Adamı Nesim UYAR tarafından kurulan Uyarlar Demir Çelik A.Ş. 100.000 tonluk sıcak ve soğuk çekme kapasitesi ile 30.000 metrekaresi kapalı, 20.000 metrekaresi açık olmak üzere 50.000 metrekarelik bir alanda faaliyet göstermektedir. Firma 50.000 tonluk ortalama stoku ile otomotiv, makine imalat, inşaat, ziraat, gaz ve petrol sanayi gibi birçok sektöre hitap etmekte ve zengin çeşit uygun ve yüksek kalite memnuniyetini hedeflemektedir. Bünyesinde bulunan sıcak haddehane tesislerinde yuvarlak, kare, lama ve altıköşe üretimi yapılmaktadır. Ayrıca bünyesinde bulunan çubuktan çubuğa ve kangaldan çubuğa soğuk çekme, kabuk soyma ve taşlama makineleri ile istenilen hassas tolerans değerlerini sağlayabiliyor. Sunduğu geniş ölçü çeşitliliğinin yanında kalite çeşitliliğine de önem veren firmada, yapı çelikleri, karbon çelikleri, ıslah çelikleri, sementasyon çelikleri, takım çelikleri, otomat ve paslanmaz çelikleri mevcut.