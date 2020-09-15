Başarı kapalı bir kilitse anahtarı çok çalışmaktır

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

On parmağında on marifet deyiminin kimlik giyinmiş halidir desem yeridir onun adına. Bizler de zaten onu hep çok yönlü başarılarıyla tanıdık. Ve o kısaca bütün başarılarını tek bir sebebe bağlıyor ‘Çok çalışmak.’ Avukatlıktan müziğe, müzikten iş dünyasına son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. Başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkan ünlü sanatçı Ebru Polat’ı biz de bu hafta köşemizde ağırladık. Biz sorduk o tüm samimiyetiyle cevapladı.

Hepimiz Ebru Polat’ı tanıyoruz zaten ama müziksever kitlesi olarak şunu merak ediyoruz Ebru Polat kimliğinin oluşum süreci nasıl gelişti, bu süreci bizlere anlatır mısınız?

Oluşum sürecim benim de herkes gibi devam ediyor. Bence her yaşta ve konumda öğrenilecek daha çok şey var. Ben küçüklüğümden beri meraklı ve algıları açık bir insandım. Çok soru sorardım hala da çok soru sorarım. (Gülümsüyor) İnsan sadece etrafına değil, yaşam döngüsünde kendine de sorular sorar. Ve o sorulara verdiğiniz cevaplar da kendiniz olursunuz.

Her şeyin en başına dönecek olursak müzik hayatınızın başlangıcı olarak nitelendirdiğiniz ve sonrasında gelişen süreci bize anlatır mısınız?

Bu içimde hep olan bir istekti. Çocukken okul korosunda olmam, içinde müzik olan her aktiviteye ilk önce kendi adımı yazdırmam hep bu istekten geliyordu. Ama okuldaki başarım ve ailemi mutlu etmek için hukuk okudum. Ben o zaman da müzik yapacağımı biliyordum. Bir süre avukatlık yaptıktan sonra müzik eğitimi almak için İngiltere'ye gittim. Daha sonra da 2007 yılında ilk albümüm çıktı.

Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Bu bir özenti değildi. Öyle olsaydı şimdiye kadar çoktan vazgeçerdim. Ben mesleki olarak bir karar verdim ve kararımın da arkasındayım.

Müzik dünyasındaki soluğunuzu neye borçlusunuz? Bu olmasaydı sanatçı olmazdım dediğiniz bir şahıs ya da olay var mı hayatınızda?

Doğru şarkı seçimleri. Bence en önemli ve uzun soluklu başarıyı getiren kriter bu. Bu konuda da iyi olduğumu düşünüyorum.

Sizce sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Farkındalık... Ama bu sadece sanatçılar için değil herkes için geçerli. Yaşadığımız toplumda olanların farkında olmak zorundayız. Eğer bir şeyin farkında olursan duyarlılığın da gelişir.

Şarkı yazma ritüelinizden bahseder misiniz? Örneğin hangi ortamda, hangi materyallerle, nasıl bir coğrafyada yazmayı tercih ediyorsunuz?

Hiç beli olmuyor. Her an olabilir. Ama en çok araba kullanırken dilime bir şeyler dolanmaya başlıyor. Hemen cep telefonuma kaydedip sonra üstünde çalışıyorum. Ben kişilerin hikayelerini dinlemeyi çok severim. Sanırım bu da beni besliyor.

Piyasada yüzlerce müzisyen var. Sizi hepsinden ayıran özellik ne?

Bence hepimiz birbirinden farklı renkleriz. Benzerliklerimiz gibi farklılıklarımız da var. Ama bu sorunuzun cevabını dinleyiciler verebilir. Ben değil.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

Ben herkesi dinlerim. Kim ne yapmış fikrim vardır. Beğenerek dinlediğim o kadar çok isim var ki. Birini yazmayı unutursam üzülürüm.

Hedefinizi nasıl daha açık, net ve ölçülebilir hale getirebilirsiniz?

Hedeflerinizi de doğru belirlemeniz lazım.

Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu?

Çalışmak... Çok çalışmak... Daha çok çalışmak...

Sahne ve konser çalışmalarınız var mı?

Haftada 2-3 gün sahne çalışmam oluyor. Geçen yazlara göre az olsa da içinde bulunduğumuz pandemi dönemi olmasına rağmen yoğun bir takvimim var.

Bu piyasaya girmeden önce sanatçılık dünyası size karşıdan nasıl görünüyordu?

Merak uyandırıyordu tabii ki. Kendi kafamda ve kalbimde doğruları ve yanlışları oluşturuyordum.

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Beni şaşırtan bir durum yok ama başkaları bayağı şaşırıyor. (Gülümsüyor)

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

En önemli şey sağlık. Bunu tüm dünya daha iyi anladı. Benim, ailemin ve sevdiklerimin sağlığı yerinde olsun yeter. Gerisi bir şekilde halledilir.

Bu sektörde bir müzisyen olarak edindiğiniz en büyük tecrübe nedir?

Sektörde herkesin bahsettiği bir pasta var ya; işte kimse sana o pastadan değil bir dilim bir lokma bile hediye etmiyor. Sen o bir dilim pastayı almak için savaşacaksın, çalışacaksın.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Müzik zaten çok fazla zamanımı alıyor. Başka bir şeye vakit kalmıyor.

Yakın zamanda adınızı taşıyan kozmetik markanızı piyasaya sürdünüz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Fikir nasıl doğdu? Ve nasıl gelişti?

Bana kullandığım ürünlerle ilgili takipçilerimden çok soru geliyordu. Bu sorulara cevap verirken fark ettim ki çok fazla ürün kullanmamız gerekiyor. Halbuki tek bir ürünle de bunlar çözülebilir. Bu konuda uzman olan kişilerle çok fazla toplantılar yaptım. Ve edindiğim bilgiler sonucunda bu işe girmeye karar verdim.

Aldığınız geri dönüşlerden memnun musunuz?

Çok memnunum hem de. Bir kişi aynı ürünü tekrar alıyorsa ve etrafına da aldırıyorsa bu başarıdır.

Aynı zamanda bir Avukatsınız sabah ilk uyandığınızda ruhunuzda hangi mesleğinizin ağırlığını hissediyorsunuz?

Gündemime ve günlük programıma göre değişir.

Müziği bırakıp Avukatlık yapmak gibi düşünceleriniz var mı?

Şu an için hayır yok. Ama yasayı bilmek, hukuki haklarımı bilmek çok avantajlı bir durum. Ayrıca sadece kendim için değil başkalarının haklarını da savunurken sadece fikir değil, bilgi sahibiyim de.

Ebru Polat sadece sesi ve müziği ile değil aynı zamanda kusursuz fiziğiyle de her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Güzelliğiniz sırrını okuyucularımızla paylaşır mısınız?

Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben sağlıklı besleniyorum. Güne erken başlıyorum ve çok su tüketiyorum. Bunların dışında inanılmaz hareketli bir insanımdır. Miskinlik hiç bana göre değildir. Bir de tabii ki Ebru Polat Cosmetics ürünlerimizi tavsiye ediyorum.

En büyük ütopyanız nedir? Sanatçıların en büyük rüyası nedir? Bu işin bir zirvesi neresi?

Hepimiz farklı bireyleriz, hepimizin farklı hayalleri var. Ortak bir rüyada buluşmamız mümkün değil. Ben kendi adıma mutluyum. Gerisi bende kalsın. Sihri bozulmasın.

Ebru Polat hem başarılı bir müzisyen hem de çok başarılı bir iş insanı. Çok yönlü başarınızı neye borçlusunuz?

Çalışkan olmama borçluyum. Ben her zaman güne erken başlarım ve yapacak hep çok işim vardır. Boş boş oturursam hasta olurum. Fiziken dursam da beynim hep çalışır.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Öncelikle size çok teşekkür ederim. Sevenlerim ise beni takip etmeye devam etsinler. Hepsine sevgiler.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…