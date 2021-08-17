Başarı inat etmektir

BAŞARI İNAT ETMEKTİR, YÜZ KERE YERE DÜŞSEN DE YÜZ BİRİNCİ DEFA AYAĞA KALKMAKTIR

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Yaptığı birbirinden değerli projelerle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren başarılı girişimci Esat Berkay Beydağ ile önceki gün bir araya geldik ve sizler için çok özel söyleşiye imza attık…

Merhabalar Esat Berkay bey, söyleşimize hoşgeldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Merhabalar, öncelikle ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinden dolayı hayatını kaybeden canlarımız için ailelerine sabır diliyorum. Adım Esat Berkay Beydağ, 8 Aralık 1992 Lüleburgaz doğumluyum. İnsan ilişkilerine önem veren, doğa ve hayvan dostu olarak tanımlayabileceğiniz biriyim. Uzun yıllarca Trakya ve İstanbul’da yaşadım, şimdi bu bölgede bir medya ajansı sahibi olarak ticaret yapmaktayım.

Kariyerinizde bugüne kadar nasıl çalışmalar yaptınız, nasıl eğitimler aldınız?

KTÜ Bankacılık mezunuyum, İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünü de bitirdim 2. Üniversite olarak, aynı zamanda Başkent Üniversitesi Yaşam Koçluğu eğitimi aldım. Yaklaşık 6 sene 2 özel bankada bankacılık yaptıktan sonra 2 sene özel bir şirkette Event koordinatörlüğü yaptım. Bu tecrübelerin, şirketimizi kurmamızda ticarete atılmak da büyük ve önemli payları mevcut.

Biraz da kurucusu olduğunuz Vera Medya şirketinden bahsedelim. Fikir nasıl doğdu ve proje nasıl gelişti?

Aslında ortağımla bir sosyal sorumluluk projesi üzerinde çalışma yürütürken fikir ortaya çıktı. Bu alanda hizmet veren çok ajans mevcut ancak biz o gün bazı eksiklikleri gördük ve bu alanda çalışma yapmaya karar verdik. Fikirlerine çok önem verdiğim dostum, abim, ortağım Osman Rodop’un yaratıcılığı ve iş ahlaki ile benim girişimci yapım bir ortaklık doğurdu. Bu ortaklıktan Vera Medya ajansı ortaya çıktı.

Biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz, Vera Medya şirketi bizlere ne gibi hizmetler sunuyor? Misyonunuz nedir?

Biz Vera Medya olarak portföyümüzde olan veya olmayan tüm müşterilerimize fayda sağlamak, yenilikçi fikirler ile hizmet amacıyla bu yola çıktık. Müşterilerimize sosyal medya danışmanlığı, kurumsal kimlik oluşumu, PR hizmetleri, yayıncılık ve etkinlik alanlarında hizmetler sunuyoruz.

Günümüzde bir çok medya şirketleri var. Sizce insanlar neden sizi tercih etmeli sizin diğer medya şirketlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir?

Çalışma arkadaşlarımızla beraber müşterilerimin bizden istedikleri talep ettiklerini can kulağıyla dinleyip onlara doğru çözümler daha doğrusu ihtiyaçları doğrultusunda nokta atışı sonuçlar sunuyoruz. Günümüzün en büyük problemi dinlememek, bizim önceliğimiz karşımızdaki kişi veya kurumu can kulağıyla dinlemek.

Marka iş birlikleri konusunda seçici misiniz? Kriterleriniz neler?

Biz iş birlikçilerimizle öncelikle aynı dili konuşmayı önemsiyoruz. Farklı fikirler bizi diri tutuyor. Bakış açımızı genişletiyor ama dediğim gibi aynı dil konuşmak bizim için çok önemli aslında bu açıdan baktığımızda biraz seçici duruyoruz.

Sosyal medyanın yayılma gücüne karşı ne düşünüyorsunuz? Televizyon dünyasının biteceğini düşünüyor musunuz?

Geçtiğimiz son 10 yıla baktığımız aslında bunu göre biliyoruz müthiş bir şekilde yayılma hızı var bu aslında çok önemli kişilerin kendi fikirlerini özgürce beyan etmesi çok önemli ve bu fikirler bir çok insana ulaşıyor. Aslında sosyal medya bağırmak gibi bir şey ses tellerini zorlamadan parmaklarında haykıra biliyorsun.TV Dünyası Biteceğini düşünmüyorum Farkındaysanız Tv kanalları kendilerini Sosyal platformlara entegre ediyorlar bu güncel Konjonktüre uyum sağlamak bunu başaran TV dünyası yaşamına devam eder diye düşünüyorum.

Bundan sonraki projeleriniz neler olacak? Nasıl planlarınız var?

Şu anda Vera Medya olarak Sukha adlı Ulusal basında yer alacak dergimiz üzerinde çalışıyoruz bu konuda çok heyecanlıyız. Aktüel yaşam içerikli bir dergi olacak insanlar kendine katacağı bir çok şey bulacak. Bir sosyal platform projemiz var, bir de mobil uygulamalar üzerinde çalışıyoruz.

Bunca iş trafiği içinde, aşmazlarınız mutlaka oluyor bunları nasıl çözüyorsunuz?

Şu anda fokusumuz full Vera Üzerinde hatta toplantıdayken aramalara geri dönemediğimiz zaman kendimi kötü hissediyorum 7/24 mesai yapıyoruz diyebilirim. Ama saat saat planlı bir çalışma yürütüyoruz bu tempoya uyum sağlayabilmemiz için, planlı olmak işimizi kolaylaştırıyor.

Çocukken hayalini kurduğunuz mesleği mi yapıyorsunuz?

Aslında yaşadığım ilçede ortaokul zamanlarımda amatör tiyatro grubum vardı. Çocukluk hayalim oyuncu olmaktaydı. Çocukluk hayalimi gerçekleştirmiyorum ama keyif aldığım işi yapıyorum diyebilirim.

İşinizden arta kalan zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben yeni evliyim. 6 Aylık daha düğünümüzü de yapamadık 25 Eylülde olacak inşallah, eşim Selin’le beraber düğün hazırlıkları ile geçiyor. Birbirimize vakit ayırıyoruz. Bu arada tabii annemi, babamı ihmal etmiyorum tabii ki ve olmazsa olmazımız köpeğimiz Eyşan ile vakit geçiriyoruz. (Gülümsüyor)

İş hayatı ile ilgili hedefleriniz neler? Sizce başarılı bir iş insan nasıl olmalı?

Hep daha fazlasını hedefliyoruz. Daha fazla kişiye hizmet vermek daha fazla kişiye istihdam yaratmak hatta dünyaya açılmak istiyoruz. İletişim, saygı, etik ve dürüstlük bu 4 kelime benim mottom olmuştur. Kişisel görüş olarak söylüyorum karşındakini doğru anlayabiliyorsak ona dürüst olabiliyorsak, saygı duyuyorsak etik değerlerden ve normlardan ayrılmıyorsan uzun vadede mutlaka başarı gelecektir.

İş hayatına yeni atılmayı düşünen gençlere ne gibi tüyolar verebilirsiniz?

Korkmasınlar, cesaretli olsunlar ilk olumsuzlukta vazgeçmek en büyük hata, hayat önümüze bir çok zorluklar çıkartacak bunun yanında fırsatlarda çıkartacak satır aralarını iyi okumalılar gözlerini açıp inandıkları doğrultuda çok çalışmalılar. Ama ilk olarak yapmaları gereken tek şey hayal kurmak her şey hayal kurarak başlıyor.

Hayatta olmazsa olmazlarınız var mı?

Yalan, doğru olmayan bilgilere tahammülüm yok ve empatiye çok inanıyorum. Başkasına yapmadığım bir şeyi kendime yapılmasına izin vermem.

Hayatınızda aldığınız en iyi karar?

Evlenmek olarak cevaplayabilirim, eşimi onure etmiş olayım. Sonra kesinlikle Vera Medya’yı Osman Bey ile beraber kurmak diyebilirim.

Aldığınız en iyi tavsiye?

Bankacılık yaparken örnek aldığım müdürüm vardı Bülent Bey şöyle Diyordu; Kaybetmekten Korkma; Kaybedebilirsin, ama unutma kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin. Beni çok etkilemişti.

Sizce başarının sırrı nedir? Sizin başarılarınızı çözümleyen en büyük sır neydi?

Çok çalışmak hiçbir şeyden yılmadan çalışmak, inat etmek 100 kere düşsen de 101. kez ayağa kalkmak lazım. Doğru zamanda doğru yerde olmak da çok önemli.

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Yorulmuyorum veya yorulduğumu fark etmiyorum. Hedeflerimiz var bunlar için müthiş bir çaba sarf ediyorum. Başarıya çok açmışım bunu yeni fark ediyorum. (Gülümsüyor)

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla nelere sahip olmak istersiniz?

Az şeye ihtiyaç duymak bence ben hayatım boyunca sahip olamayacağım bir şey istemedim. Reelist bir yapım var. İstediğim şeyleri de sahip olmak için her şeyi yaptım. Yaşadığımız son bir buçuk yıl boyunca öğrendik hatta ezberledik en olmasa olmazımız sağlık benim annem bir sağlık personeli pandemi yaşarken bu salgından nasıl korunabilirim düşünmek sevdiklerinizin sağlığı konusunda endişe etmek çok kötü bir durum.

Bu sektörde başarılı bir yönetici olarak edindiğiniz en büyük tecrübe nedir?

Sakinliğini korumak ben fevri bir yapıya sahiptim ancak sektör bana sakin kalmayı öğretti. çevremde bu çok şaşılacak bir durum olarak görülüyor. (Gülümsüyor)

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersiniz?

Bu güzel keyifli söyleşiyi yaptığımız için size çok teşekkür ederim. Zamanını ayırıp bizi okuyan okuyucularımıza da teşekkür ediyorum. En son olarakta tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyorum. Toplum bağışıklığı oluşa bilmesi 2 senedir duran eğitim sistemi gelecek nesillerin doğru eğitim almaları bizim geleceğimiz adına çok önemli bu noktada tüm okuyucularımızı aşı olmaya davet ediyorum.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…