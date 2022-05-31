"BAŞARI BİR YOLCULUKTUR, BİR VARIŞ NOKTASI DEĞİL"

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Aziz Karataş ile Bir Çay Söyleşisi adlı köşemizde çok değerli bir konuk aldık. Medikal Estetik üzerine Batman Özel Zilan Hastanesi’nde çok başarılı çalışmalar yürüten Medikal Estetik Hekimi Mustafa Güneş ile bir araya geldik ve sizler için çok özel bir söyleşiye imza attık.

Merhabalar Hocam söyleşimize hoş geldiniz. Bize kısaca kendisinizden bahseder misiniz?

Merhabalar Aziz bey, hoş gördüm. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde doğdum. 2011 yılında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip, 2016’da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç hastalıkları ihtisasımı aldım. 2016 yılında tam burslu olarak girdiğim Doğuş Üniversitesi Hukuk fakültesinden 2020 yılında mezun oldum bu esnada İstanbul başta olmak üzere Şanlıurfa Bitlis, Aydın ve Batman’da hekimlik yapmaya devam ettim. Ayrıca 2018 yıllından itibaren ilgi duyduğum Medikal Estetik işlemleri, Mezoterapi, Ozon tedavisi ve Hacamat(kupa tedavisi) alanlarından Sertifika alıp bu alanlarda yoğunlaştım ve halen bu işlemleri severek yapıyorum.

Medikal Estetik Nedir?

Medikal estetik non-invaziv veya minimal invaziv dediğimiz cilt, vücut ve yüzün estetik bir görünüme kavuşturmak için ameliyat olmadan ve genel anestezi/narkoz verilmeden yapılan işlemlerin hepsine denir. Medikal estetik uygulamaları hem bireyin estetik kaygılarını gidermekle birlikte hem de cildinde onarıcı ve tedavi edici özelliklere sahip olup daha doğal ve sağlıklı bir görünüm kazandıran konforlu ve kalıcı olmayan ve gün geçtikçe popülerliği artan tıbbi işlemlerdir.

Medikal Estetik Uygulamaları Neden Yapılır?

Çevresel faktörler, sigara kullanımı, stres, güneş hasarı, kalıtsal özellikler, kötü yaşam koşulları ve kötü beslenme alışkanlıkları gibi etkenlere bağlı olarak cildimizde ortaya çıkan fiziksel yıpranmaların onarılmasına yönelik uygulamalardır.

Başlıca Medikal Estetik Uygulamaları Nelerdir?

Medikal estetik ile çoğunlukla yaş alma sebebiyle ortaya çıkan cilt kırışıklıklarını ortadan kaldırmak için botoks uygulamalarını; daha dolgun ve canlı yanak, dudak ve görünümünün elde edilmesine yönelik olarak dolgu uygulaması, sarkan deriyi toparlamak ve sıkılaştırmak için ip askı/örümcek ağı ve Hı-fu enerji bazlı cihaz uygulamalarını (radyofrekans ve hıfu); leke, akne,antiaging ve mezolift uygulamaları için peeling, lazer ve mezotetapi dediğimiz deri içine ve altına yapılan enjeksiyonları içeren tekniklerle birçok farklı estetik sorunun giderilmesi mümkün olabilmektedir. Medikal estetik uygulamaları kapsamında özetle;

Saç dökülmesi, cilt gençleştirme, terleme tedavisi, migren tedavisi, akne tedavisi, leke tedavisi, göz altı tedavisi, boyun ve dekolte bölgeleri, çatlak ve leke tedavisi, cilt bakımı, selülit tedavisi, lazer epilasyon, skar (iz) tedavisi, bölgesel zayıflama, dolgu uygulamaları, botoks uygulamaları, örümcek ağı, İp askı uygulamaları, yapılabilmektedir.

Medikal Estetik Uygulamaların Cerrahi Estetik Uygulamalarından Avantajları Nelerdir?

Estetik yaptırmak isteyenlerin en önemli çekincesi cerrahi müdahale ve sonrasında uzun süren iyileşme süreci sırasındaki tedavi programının uygulanması ve estetik kayıplardır. İleri teknoloji ürünü cihazlarla oldukça kısa süreler içerisinde yapılabilen medikal estetik uygulamaları hiçbir cerrahi girişim gerektirmemesi sebebiyle hastalara çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Bunların yanında medikal estetik; Ağrısız acısız olması, genel anesteziye ihtiyaç duyulmaması, hastanın aynı gün sosyal yaşamına geri dönebilmesi, estetik beklentileri en üst düzeyde karşılaması, enfeksiyon riskinin en düşük seviyede olması, uygulama sonrası komplikasyon ve risk unsurlarının minimum seviyede olması gibi önemli avantajlar sağlamaktadır.

Medikal estetik uygulamalarının en ayırt edici özelliklerinden biri de, uygulama sonucu elde edilen doğal görünümdür. Öyle ki, birçok estetik uygulama sonrasında estetik girişimle ilgili en ufak izin görülmesi bile söz konusu değildir dolayısıyla yüksek bir başarıyla uygulayabilmekte olup cerrahi estetik işlemlerden rahat, konforlu ve komplikasyonu oldukça az olan işlemlerdir.

Popüler Estetik uygulamaları nelerdir ve şu anki trend uygulama nedir kısaca bahseder misiniz?

Botoks, dolgu ve gençlik aşıları her dönem popülerliğini korumakla birlikte özellikle mevsimsel bazı medikal estetik işlemleri örneğin yaza girmeden lipoliz ile vücüt şekillendirme sellülit tedavisi, kışın leke tedavileri ön plana çıkmaktadır bunların yanında iple gamze estetiği şu an çok merak edilen ve başvuran hastalarımız oluyor. İple gamze estetiği sadece 20 dakika süren gamze yapmak istediğimiz lokal uyuşturduğumuz alana ip ile cilt altindan ağız boşluğuna çıkarıp düğümlüyoruz işlem sonra 3 gün içinde ip tamamen kayboluyor gamze ilk başta abartılı görülsede 1 hafta içinde istenilen görünüme kavuşuluyor işlem ağrısız, konforlu ve kalıcı bir işlemdir dolayısıyla hastalarımızın gönül rahatlığıyla bu işlemi yaptırabildiklerini belirtmek isterim.

Gazetemiz adına bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü kıymetli yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Röportaj: Aziz Karataş