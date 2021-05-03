AYŞİN YAZICI İLE SANATINA DAİR RÖPORTAJ

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Türkiye’de resim sanatının Pandemi ile birlikte sanal dünya’ya da açıldığını görüyoruz. Sanat galerilerinin sanal galerilere dönüştüğü bu dönemde dünyanın her hangi bir yerindeki müzeyi, sergiyi gezip eserleri inceleyebilirsiniz. Sanatçı olarak ise eserlerinizi online müzayedelerde seyirciyle buluşturabilirsiniz. Sanatını galerilerde eserlerinin tanıtımı ile gerçekleştiren Ressam Ayşin Yazıcı ile bizde röportaj yaparak sanatına olan duyarlılığını sorularıma verdiği yanıtlarla gerçekleştirmiş olduk...

Ayşin Hanım merhaba... Nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz?

Merhaba İyiyim Zambak Hanım... Elbette kısaca kendimden bahsetmem gerekirse 1979 Yılında Zonguldak’da doğdum... 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İİBF Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra Uluslararası medya ajanslarında birçok global markanın görsel tasarım uzmanlığını yaptım. Tabiki belli bir noktadan sonra ben de kariyerimi bir tarafa bırakarak 2016 yılında kızımı dünyaya getirdim. Kızımın adı Elisa... Elisa bambaşka ve hayallerle dolu dünyasına beni de dahil etti... Artık geriye dönüp baktığımda bu da içimde kaldı hayata geçiremedim demeyecektim. Son 3 yıldır kendimi gerçekten bambaşka bir dünyada bambaşka bir hayatın içerisinde hissediyorum. Bir kadın olarak belkide bu noktaya gelmekte çok geç kaldım tabiki hiç birşey için geç değildir değil mi?:) İnsanlara, hayata, doğaya ve özellikle renklere aslında ne kadar da bağlı olduğumu beni hayata kazandırdıklarını gördüm. Biraz a sosyaldim de ondan tüm bu cümleciklerim :) Zambak hanım hadi diğer soruya geçelim çok heyecanlıyım...

Resim yapma sanatına ne zaman başladınız? Sizi resim yapmaya yönlendiren ne olmuştu?

Şu şekilde bahsetsem sanırım daha iyi olacak. Ortaokul eğitimim sırasında bir gün resim öğretmenimin “arkadaşlar bu gün herkes Ayşin’in portresini çizecek” demesiyle başlamıştı. Çok heyecanlıydım öğretmenim beni yüksek biryere oturtarak arkadaşlarımdan benim resimimi yapmalarını istemişti. Utanıyordum bir ders boyunca kımıldamadan durmaya çalışmıştım. Akşam eve gitmeyi iple çekiyordum. Aynayı karşıma alacak ve kendimi çizecektim. Başarılıydı en azından öğretmenim öyle söylemişti. Çoğu akşamlar kendimi çizerken pozlar verirken buluyordum. Beni resim yapmaya yönlendiren Sevgili Resim Öğretmenim olmuştu. Yukarda da belirttiğim gibi 15 yıllık iş hayatım ve kızımın dünyaya gelmesi çok sevdiğim resime ne kadar da uzak kalmama neden olduysa da yılların birikimi son iki yılda kendimi rahatça ve dilediğimce dışa vurmamı sağladı.

Ressam olmak için eğitim almak gerekiyor mu? Yoksa yetenek daha mı ön planda oluyor? Siz eğitim aldınız mı?

Resim yapmak aslında herkesin kendisini dışavurması desarj olabılmesı ıcın guzel aslında bu konuda biraz kararsızım.Yani bence yönlendiren biri yada birileri olmalı... Sizlerde biliyorsunuz içimizdeki duygular coşkun ve herkesin farklı bir bakış açısı var. Bence eğitimi alınmalı bir destek bişi bişi… Ben bu konuda kendimi çok şanslı görüyorum.Tarzını da çok beğendiğim ve etkilendiğim Ressam Sevgili Andrea Bahar’ dan eğitim alıyorum.

Ne tür resimler yapıyorsunuz? Temanız nedir?

Genellikle çalışmalarım soyut...

Farklı türlerde çalışmalarınız var... nasıl bir duygu ile çalışmalar yapıyorsunuz? Çalışmalarınız ile vermek istediğiniz mesaj nedir?

Duygu durumum değiştiği için kesin bir cevap veremiyorum.

Tarzınıza dair etkilendiğiniz bir sanatçı var mı? Hangi ressamlardan etkilendiniz?

Pablo Picasso ve Jackson Pollock...

Resimlerinizin konusunu seçerken faydalandığınız veriler nelerdir?

Doğa ve İnternet...

Sanatınızı icra ederken karakter oluşturmak için çok detay çalışma yapmanız gerekiyor mu?

Evet.

Katılmış olduğunuz sergilerde eserlerinize dair duyarlılığı nasıl görüyorsunuz?

Mutluluk verici buluyorum.

Türkiye’de resim sanatı sizce ne durumda? Gerekli ilgi ve bilgi var mı?

Hayır malesef...

Kendinizi resim yapmak için şartlandırır mısınız? “Zaman değerlendirmesi ile geri dönüşü de olsun” düşüncesi ile mi sanatınızı icra edersiniz?

Hayır. Açıkçası yaptığım resime göre duygularım değişiyor.

Sanatınızın tanıtımını yaptığınız medya hesabınız var mı? Varsa faydalı oluyor mu?

Evet var. Genelde instagram hesabım aysinyaziciofficial’ı kullanıyorum. Faydası oluyor evet...

Yaptığınız sanat eserleri ilgi görüyor mu? Tabii ki manevi yönünün dışında maddi olarak da...

Evet ilgi görüyor ve bundan da çok keyif alıyorum.

Pandemi dönemi çalışmalarınız ne durumda? Eser üretmenize etkisi oldu mu?

Pandemi dönemi hem iyi hem kötü oldu. Evde kaldığım süre boyunca dolayısıyla resime daha çok vakit ayırma şansım oldu. Sağlığımız açısından çok zor günler geçiriyoruz. Umarım en kısa sürede herşey yoluna girecek. İnanıyorum.

Solo sergi açtınız mı? Sergiler sanatsal gelişiminize etkili ve faydalı oluyor mu?

Henüz solo sergi açmadım. Tabii ki bakış açımı yaratıcılığımı besliyor.

Yakın zamanda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz sergi var mı?

6-12 Temmuz’da La Visione’un Bodrum Trafo’da düzenleyeceği karma sergiye katılacağım.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Herkese sağlık diliyorum. Ayrıca size ve Önce Vatan Gazetesi çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum...