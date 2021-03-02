Yeteneğim ve kendime olan inancım beni ben yaptı!

Her hafta olduğu gibi bu hafta da kültür sanat köşemizde çok önemli bir sanatçıyı konuk aldım. Önce Vatan Gazetemizin bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Ayşen Birgör. Birgör ile müziğini ve müzik dünyasının gelişimini konuştuğumuz özel söyleşimizi sizlere sunuyoruz…

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Merhaba Ayşen Hanım söyleşimize hoş geldiniz. Hepimiz sanat kimliğinizi biliyoruz zaten. Bir de kimliğinizin bilinmeyen yönlerini sizden dinlemek isteriz. Ayşen Birgör kimliğinin oluşum sürecini bizlere anlatır mısınız?

Ayşen Birgör İstanbul’da doğdu. Üç kardeşin en küçüğüyüm. Müziğe karşı olan ilgim üç yaşında başlamış demek yanlış olmaz. Sürekli türküler okuyan babasına kaset dolduran bir çocukmuşum. İlkokul yıllarımda da müziğe hevesli ve meraklıydım. Korolardan hiç eksik olmazdım dolayısıyla ilkokul bitince soluğu konservatuar sınavında aldım ve 1988 yılında İTÜ Türk musikisi devlet konservatuvarına çalgı eğitimi bölümünden başladım 2000 yılında temel bilimler bölümünden mezun oldum.

Bu süreçte profesyonel sahne çalışmaları başlamıştı. Hem vokal olarak hem de solist olarak. Dizi ve reklam müzikleri gibi çalışmalarımda oldu.

Her şeyin en başına dönecek olursak müzik hayatınızın başlangıcı olarak nitelendirdiğiniz ve sonrasında gelişen süreci bize anlatır mısınız?

Aslında demin bahsettiğim gibi. İlkokul sonrası konservatuvarla başlayan yoğun, tempolu ve çeşitlilik arz eden bir süreç.

Popstar Alaturka ile uzun süre ekranlarda kaldınız. Bu sizin ilk ekran maceranızmıydı? Bu deneyim sizlere neler kattı?

Şöyle ki; Popstar Alaturka öncesinde 97 yılında çıkarttığım bir albümüm vardı. Dolayısıyla bununla birlikte ekran ve sahne aşinalığınız oluyor elbette fakat Popstar çok başka bir deneyimdi bana kattığı şeyler de önemliydi. Dediğiniz gibi çok uzun bir süre ekranda oluyorsunuz.

Bu deneyim öncelikle sahne ve seyirci diyaloğunuzu geliştiriyor, kameralara alışıyorsunuz, şarkılarınızı seçerken nelere dikkat etmek gerekir onu öğreniyorsunuz. Sesinizi korumayı geliştirmeyi öğreniyorsunuz. Eleştirileri nasıl karşılamanız gerekir onu öğreniyorsunuz gibi.

Sizi müziğe özendiren şeyler nedir?

Sanırım genlerim. (Gülüyor) En kıymetlisi çocukken babamdan dinlediğim türküler.

Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile birlikte ‘Kalpsiz’ isimli yeni teklinizi müzikseverlerle buluşturdunuz. Neler söylemek istersiniz? Bu fikir nasıl doğdu?

Ve nasıl gelişti?

Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu ile böyle güzel bir şarkıda buluşmuş olmak çok heyecanlı elbette. İlk kez bir kadın vokalle düet yapıyor olması da inanılmaz kıymetli. Fikir babası prodüktörüm ve aranjörüm Seçkin Özer'dir. 2019 yılında Kış Bahçesi isimli şarkımızı birlikte çalışmıştık. Sonrasında da yeni neler yapabilirizi konuşurken bir düet mi okusak durumu oluştu. Seçkin Özer aynı zaman da Cengiz abinin de müzik yönetmenidir. Bir gün sevgili Aydın Kurtoğlu ile stüdyoda şarkılar hakkında konuşurken Kalpsiz'in nakaratını okudu ve hepimiz çok beğendik. Cengiz abinin de çok beğendiğini söyleyince tamamdır dendi. Sözlerini Hakkı Yalçın, müziğini de Aydın Kurtoğlu, Orçun Kurtoğlu, Ferit Özkan ve Seçkin Özer birlikte yaptılar.

Cengiz Kurtoğlu gibi usta bir sanatçı ile çalışmak nasıl bir duygu? Usta sanatçının sanat adına size yansıyan en büyük deneyimi ne oldu?

Dediğim gibi çok özel ve kıymetli bir duygu. Yıllarını müziğe vermiş bir duayen ile aynı proje de olmak büyük gurur. Yorumculuğunu anlatmaya kelimler yetmez. Şarkılarda ki kendine has duygusu ile attığı imzaları muhteşem bir şey. Ve tabii ki geniş yürekliliği, abiliği, sevgisi, ilgisi, bundan sonra ki projeler de yol göstermek adına deneyimlerini bizimle paylaşması büyük şans.

Müzik dünyasındaki soluğunuzu neye borçlusunuz? Bu olmasaydı sanatçı olamam dediğiniz bir şahıs ya da olay var mı hayatınızda?

Bu soruya şöyle cevap verebilirim; umarım megolamanlık olarak algılanmaz. (Gülüyor) Yeteneğim, kendime olan inancım ve işimi çok sevmem.

Ailem olmasaydı yani bana bu konuda destek vermeseydi belki şimdi ki durumumda olamazdım.

Sizce sanatçıların toplumda ki görevleri nelerdir?

Sanatçı çok kıymetlidir. Kıymetli özellikleri bünyesin de barındır. Ruhunu yaptığı eserlerde ortaya koyar. İleriyi görebilen, vizyonu olan, yenilikçi ve dinamiktir. Üretkendir. Bu sebeple sanatın hangi dalı olursa olsun toplumu ileriye taşıyacak şekilde eserler ortaya koymalıdır.

İşinizin izleyenler üzerinde nasıl bir etki yarattığını düşünüyorsunuz?

Şarkı söylemek duygularınızı dinleyiciye, izleyiciye doğru şekilde ifade edebilmek o duyguyu hissettirebilmektir. Hüzünse hüzün, coşkuysa coşku, şarkıyı söylerken aynı o anda yaşarmışçasına etki yaratmaktır.

Piyasada yüzlerce müzisyen var. Sizi hepsinden ayıran özellik ne?

İşimi çok severek, inanarak yapmak. Çok çalışmak ayrıntılara dikkat etmek. Sizin gibi düşünen insanlarla bir arada olup üretmek.

Bir sanatçı olarak dinlediğiniz ve beğendiğiniz sanatçılar kimlerdir?

İşim gereği her tür müziği ilgiyle dinliyor ve rakip ediyorum. TSM alanım olduğu için burada özellikle bir isim belirtmeyeyim ama yabancı müzikte Whitney Houston ve Celine Dion en keyif aldıklarım.

Eğer sanatçı olmasaydınız hangi işle meşgul olmak isterdiniz?

Kriminolog.

Mutluluk ve para sizce aynı kefede mi?

Hayır tabii ki değil.

Bu piyasaya girmeden önce sanatçılık dünyası size karşıdan nasıl görünüyordu?

Merak ettiğim içinde olmak istediğim renkli bir dünya idi.

Kendinizle ilgili en çok neler şaşırtıyor sizi şu sıralar?

Konser yapmadan evde oturuyor olmak.

Sizce önemli olan çok şeye sahip olmak mı, az şeye ihtiyaç duymak mı? En fazla

nelere sahip olmak istersiniz?

Az şeye ihtiyaç duymak sevenlerimin sevgisi ve alkışlarına sahip olmak isterim.

Bu sektörde bir kadın müzisyen olarak edindiğiniz en büyük tecrübe nedir?

Sahne de görsel olarak her iki cinsi de etkileyebilme yeteneği.

Sanat adına başka ne tür çalışmalarınız var?

Şu sıralar fotoğrafla ilgileniyorum.

Son olarak, dinleyicilerinize, sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Göstermiş oldukları sevgiye ilgiye ve desteğe sonsuz teşekkür ediyorum.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…