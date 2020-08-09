RÖPORTAJ: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Ayşe Usman ile yazın hayatına ve “Yalnızca Aşk” adlı kitabına dair konuştuk. Keyifli sohbetimiz sizlerle…

Öncelikle sizi tanımak isteriz. Ayşe Usman kimdir?

Merhaba, emekli öğretmenim. İki oğlum var. Dört kedimiz de bizimle yaşıyor. Biyoenerji terapisi yapıyorum. Bitkisel, şifalı yağlar ve şifalı taşlarla ilgileniyorum. Evimde kremimi, parfümümü kendim hazırlıyorum.

Yazın hayatınız nasıl başladı?

Şu ana kadar iki kitabım yayınlandı. Babam; çok okuyan, gördüğüm en bilgili insanlardandı. Okurken notlar alır, bilgilerini paylaşırdı. Bana da okumayı öğrendiğim andan itibaren doğum günlerimde kitap hediye ederdi. Evdeki kütüphanede bulunan kitapları okumaya ilkokulda başladım. Bana hep not tutmamı, yanımda ufak bir defter ile kalem taşımamı önerirdi. O zamandan bu yana not almayı, gezip gördüğüm yerler hakkında bilgi edinmeyi, onları yazıya aktarmayı seviyorum.

Yazarken nelerden esinlenirsiniz? Örnek aldığınız yazar veya şairler var mı?

Yazarken esin kaynağım, yazmak istediğim konunun içeriğine göre değişir. Eğer bir yerden bahsedeceksem orayı görme olanağım varsa görüp yerinde bilgi edinerek; yoksa ilgili yayınları okuyarak yazarım. Notlarımdan, gözlemlerimden, hayal gücümden faydalanarak, bilenler ‘varsa bilgilerine danışarak yazmak isterim.

“Hameşa” adlı ilk kitabımda geçen Hindistan’ın Rishikesh bölgesi, görmeyi çok istediğim bir yerdi. Fırsatım olunca da gittim. Orada gördüklerim ile bir kurgu yarattım.

Geçtiğimiz günlerde okurlarla buluşan “Yalnızca Aşk” adlı kitabınızdan bahseder misiniz? Bu kitabı neden yazdınız?

“Yalnızca aşk” annemin ve babamın aşklarının başlangıcından bir kesit. Şiirler ve ufak hikâyeler var içinde.

Ben, 1958’den babamın 2009’daki vefatına kadar hep babamın kızıydım. Annemin gidişiyle ikisinin de kızı olduğum, kalbimi kapladı. Kitapta olmayan şu şiiri yazdım:

Annen Gidince

Kaç yaşında olursan ol,

Dizlerinde yatıp huzur buluyorsun.

Ama o gidince

“Keşke daha çok dizlerinde yatsaymışım.” diyorsun.

Kolun, kanadın olduğunu biliyorsun.

Ama o gidince kollarının nasıl da dermansızlaştığını

Daha iyi anlıyorsun.

Yetişkinsin, yine de yanında çocuk gibi oluyorsun.

O gidince hep yetişkin kaldığını anlıyorsun.

Kendi yuvan var.

Ama o gidince doğduğun yuvana bir daha

Dönemeyeceğini anlıyorsun.

Kendini kuvvetli sanıyorsun.

Ama o gidince ondan ne kadar

Güç aldığını anlıyorsun.

Annen gidince...

Bu kitabı yazıp annemi ve babamı onurlandırmak, onlarla onurlanmak istedim.

“Yalnızca Aşk” okurlara hangi mesajları vermeyi amaçlıyor?

“Yalnızca Aşk” şu sıralar çabuk tüketilen aşk duygusunun seneler ile yitip gitmediğini anlatmak istiyor.

Kitabın ismi, nereden geliyor?

Kitabın ismi; her insanın hayatında olduğu gibi annemin ve babamın da hayatındaki mücadelelerden, üzüntülerden, kızgınlık duygularından bağımsız olan sevgiden geliyor.

Sizce kitap, beklenen başarıya ulaşacak mı?

Dilerim, çok kişiye ulaşıp herkesin duygusuna dokunabilir.

Kitabınızı bir okur gözünden nasıl değerlendirirsiniz?

Bu kitaba okur gözünden bakarsam, çok kalın kitapları ve uzun cümleleri okumayı seven bir okur olsam kitabı bitirdikten sonra “ Hikâyeler, keşke devam etseydi. Şiirler ne güzeldi… Tadı damağımda kaldı.” derim.

Çabuk sıkılan, “Kısa; ama öz olsun, duygusu bana geçsin, hemen bitireyim; ama bana da bir şeyler katsın.” diyen bir okur olsam “Tam bana göre.” derim.

Hazırlık aşamasında olan farklı bir eseriniz var mı?

Evet, şu an bir çalışmam var.

Son olarak gazetemiz okurlarına neler söylemek istersiniz?

Yazmak isteyen herkes yazsın, derim. Danışmak, bilgi almak önemlidir; ama ruh bilir, ruhlarını dinlesinler. İç sesleri, onlara en doğru yolu gösterecektir. Herkese sevgiler…