AYNUR AYAZ ile Dijital Dönüşüm ve Medya Üzerine

CENGİZHAN KAYA

İnternet projenizden bahseder misiniz?

Şimdi şöyle, dijitale göre televizyon izleyicisi fazla değil artık. Bu da bilinen bir gerçek dolasıyla da şöyle bir şey yapmaya karar verdik uzun zamandır kafamızdaydı. Televizyon izleyicisini internet izleyicisi olarak çekebilir miyiz. Olabiliri yüksekti. Çünkü sosyal medyada oldukça aktifim ve uzun zamandır da belirli üretim de olabilecek konu başlıkları belirliyoruz. Hem televizyon kitlesini, zaten ortalama 30 - 45 yaş üstü olduğu için hem de gençleri yakalayabilecek youtube kanalı değil ama online olarak kendimize haftanın belirli gün ve saatlerinde canlı yayınlarla normal afişlerimizle, reklam ve tanıtımlarımızla farklı bir format olmasını istedik. Özellikle de sağlık sektörü ile ilgili çünkü gerçekten günümüzde hemen hemen herkes ya kendi ya da bir yakını hasta ya da hasta adayı durumunda. Bizde bu konuyu irdeleyip insanlar hastalanmadan önce ve hastalandıktan sonraki yaşamlarını anlatan şimdilik bu kadar ipucu verebileceğim özel bir projeyle çok yakında inşallah onlarla olacağız. Dolasıyla da hem tıp fakültelerini de birazcık daha cazip hale getirebiliriz bu anlamda. Sağlık sektörünün içindeki tüm olumlu gelişmeleri, prosedürleri de Türk kamuoyu ve halkı ile paylaşacağız. Böyle bir çalışma var ve bu çok özel aynı zamanda da çok doğal olsun istiyoruz. Türkiye’de ilk olabilecek özelliği de taşıyor .Haftanın belli günlerinde ve online olarak sosyal mecralarımız üzerinden. Çünkü kamuoyu oluşturabilecek bir güce sahibiz yani nerden bakarsak gittiğimiz yerlerde biraz gündem maddeleri ile gündemi iyi sezip gündem konuları oluşturabiliyoruz. Bunu gördük. Dolasıyla buda önemli ihtiyaç hangisine yönelik ve nerde açık varsa o yönde gençlerinde özellikle dikkatini çekebilecek içine entegre edebilecek ve izlenebilecek bir hal alsın diye şuandaki çalışmamız bu yönde ve buna başlayacağız önümüzdeki günlerde. Heyecanlıyız.

Milli takım ile ilgili projeniz nedir ?

Şöyle kıymetli sanatçı dostum Sevgili Ali Sinanoğlu’nun uzun zamandır sanatla iç içeydi sanattan kopmaması adına üretim yapmasını sağladım. Zaten yazıyor sözü bestesi ve aranjesi, aranjeleri var. Şimdi özel Milli takımımız için yeni bir marş yazdı, hazırladı. Yaklaşık 17-18 yıl sonra tekrardan Türk kamuoyu ile milli takımlarımız için özel böyle Ay yıldızlı formaya ait içinde, milli ve manevi duygularımızı harekete geçirecek bizi canlandıracak, tekrardan diriltecek yolumuzu açacak belki de gerçekten kupaları aldırabilecek bir marş.

Bu marşın dahil olmak üzere, Vatan Marşları adlı proje oluşumunda da aslında içeresinde yer alıyorum.

Başka ne tür çalışmalarınız olacak ?

Artık Aynur AYAZ’ın bi kitabı var. Şükür kitap bitti. Aynur Ayaz ile böyle Montaigne denemeleri tarzında ve tadında, farklı, sıra dışı bir kitabımız geliyor inşallah. Yaklaşık 15-20 yıldır yapmış olduğumuz gözlemlerle kadınlar, gençler, çocuklar üzerinden günümüze sosyal sorumluluk taşıyan bir kitap oldu. Kitabın basımı ve bazı çalışmaları kaldı. O kitabı da önümüzdeki aylarda okuyucu ile buluşturacağız. Zaten hani sosyal medya üzerinden çok ciddi bir talep vardı bizde bunu gerçekleştirdik ve o kitabı da okuyucu ile bir araya getireceğiz inşallah. Çok özlediğimiz bir şeydi artık bir bebeğimiz olacak yani. Okudukça besleniyoruz, yaşamdan besleniyoruz, yaşadıklarımızdan, acı-tatlı ne varsa besleniyoruz işte. Dünyanın binbir türlü hali var özellikle de yani insanda Allah’tan umut kesilmez bizim insanların yaşamda gözlemlediğim umutların tükendiği noktada, bir başka hayatın başlangıcı bir başka sayfanın başlangıcı. İnsanlar hayallerini kısıtlamışlar hayaller kurmamaya başlamışlar, kurulan hayalleri rafa kaldırmışlar ve yeniden hayal kurmayı öğrenmek, öğretmek lazım burada iletişim köprüsü olabilirsek ne mutlu, ne mutlu bize. Kitap içerikleri ve içerdiği ile çok önemlidir. İnşallah kitapsever dostlarıma layık olurum.

Başka neler var ?Maşallah birçok farklı alanda kitap var, internet var, televizyon var….

Durmak bize yakışmaz evet eğitimler var, üniversitelerle bu aralar söyleşiler çok fazlasıyla yoğunlaşmıştı, bizde çağırılan her yere gidiyoruz. Paylaşmak önemli olan. Bilgiyi, tecrübeyi paylaşmak. Son dönemde sık sık gittik iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik Türkiye’nin her yerine. Çok yönlü çalışmalarımızda devam edip, hızla inşallah sürecek. Nüktedan Dergisinde, İnsanlık Dergimizde yazılarımız yayınlanıyor. Sosyal sorumluluk çerçevesinde bazı projelere desteklerim oluyor, bunlara devam edeceğim. Ben ürettikçe, insanlara ve yüreklerine dokundukça mutlu olanlardanım. Boşluklar, boş durmalar bize yakışmaz.

Röportaj ve fotoğraflar : Cengizhan KAYA