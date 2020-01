AYÇA & CEM ZİRVELERİ SALLAYACAK

ASLI MERCAN SARI

Bu hafta röportaj konuğum sevgili AYÇA & CEM.

Müzik dünyasına ‘Fiyasko’ isimli şarkılarıyla hızlı bir giriş yapan Ayça ve Cem, yeni projeleri ile bu kez daha iddialılar. Çok yakında dinleyecileri çok farklı bir Ayça ve Cem’le tanışacak. Diğer projelerinden çok farklı ve oldukça iddalı bir trap-arabesk ile geliyorlar. Sözleri Ayça’ya ait olan “Ya da Öldür” isimli şarkıları çok yakında sizlerle olacak. Seda Sayan’ın yeğeni olan ve yıllarca programlarına yönetmenlik yapan Ayça, bu kariyerine artık kendi kliplerini çekerek devam ediyor. Seda Hanım yeğenini sonuna kadar destekliyor ve gurur duyuyor. Ayça pek hanım, Cem ise pek beyefendi. Ayça ve Cem’de dikkatimi çeken herkes de olmayan bir meziyet söz konusu yakın takipteyim kendilerini. Sosyal sorumluluk bilinci ve teşvikleri takdire şayan. Mühim bir meziyettir bu durum. Soruyorum kendilerine; duyduğuma göre bir sosyal sorumluluk projesi içerisindesiniz sizden dinlemek istiyoruz bilgi verir misiniz diyorum?

Sevgili Aslı Hanım; Lösev, Onlarında Gözyaşları Var(sokak hayvanlarımız) ve Kaçuv gibi birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer aldık tamamen gönüllü olarak. Türkiye’nin birçok yerine, her an her koşulda gönüllü olarak gitmeye hazırız... Sosyal sorumluluk projelerine karşı oldukça hassasız, en zayıf noktamız diyebiliriz. Küçükken de birlikte elbiselerimizi, ayakkabılarımızı toplayıp durumu olmayan arkadaşlarımıza dağıtırdık. Hatta durumu bir keresinde abartıp bayramlık kıyafetlerimizi hediye etme kararı aldığımız zaman ailelerimizden küçük tepkiler görmüş olabiliriz. Elimizden geldiğince her türlü yardıma hazırız ifadelerini kullanan yürekleri güzel sevgili Ayça ve Cem ile röportajımız sizlerle.

Sevgili Ayça ve Cem; biraz kendinizden bahseder misiniz? Bir gününüz nasıl geçer?

SAHNELERİMİZ DIŞINDA GECE HAYATI OLAN İNSANLAR DEĞİLİZ

Sabahları oldukça erken uyanırız 7-8 gibi. Bir günü uyuyarak asla harcamayız kahvaltıdan sonra mümkün olduğunca spora gitmeye çalışıyoruz. Genelde öğleden sonralarını toplantılarımıza ve stüdyo çalışmalarımıza ayırıyoruz, oldukça fazla toplantılarımız oluyor devamlı bir koşuşturma hali diyebiliriz... Haftanın 3 günü şan dersi alıyoruz. Bu duruma oldukça özen gösteriyoruz. Boş vakitlerimizi genelde ailemizle geçiriyoruz, aile bağları bizim için çok ama çok önemli! Sahnelerimiz dışında gece hayatı olan insanlar değiliz. Kötü alışkanlıklarımız kesinlikle yok diyebiliriz.

İkili isim olarak piyasada olmak zor oluyor mu? Bununla ilgili iyi ve kötü anılarınız var mı?

Şuana kadar hiç bir zorluğunu görmedik, tam tersi avantajlarını yaşıyoruz. İki farklı çevre, iki farklı kısmet olarak bakıyoruz. Tekli gelen projelere birbirimizi dâhil ederek daha hızlı bir büyüme sağlıyoruz. Sahnede de oldukça avantajlı oluyor. Herkes kesime hitap ediyoruz.

Sosyal sorumluluk bilinci ve teşvikleriniz takdire şayan. Mühim bir meziyettir bu durum. Duyduğuma göre bir sosyal sorumluluk projesi içerisindesiniz sizden dinlemek istiyoruz bilgi verir misiniz?

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE KARŞI OLDUKÇA HASSASIZ

Lösev, Onlarında Gözyaşları Var(sokak hayvanlarımız) ve Kaçuv gibi birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer aldık tamamen gönüllü olarak. Türkiye’nin birçok yerine, her an her koşulda gönüllü olarak gitmeye hazırız... Sosyal sorumluluk projelerine karşı oldukça hassasız, en zayıf noktamız diyebiliriz. Küçükken de birlikte elbiselerimizi, ayakkabılarımızı toplayıp durumu olmayan arkadaşlarımıza dağıtırdık. Hatta durumu bir keresinde abartıp bayramlık kıyafetlerimizi hediye etme kararı aldığımız zaman ailelerimizden küçük tepkiler görmüş olabiliriz. Elimizden geldiğince her türlü yardıma hazırız.

Sanat hayatınızın sonuna geldiğinizde neleri gerçekleştirmiş olmak istersiniz? İleriye dönük kariyer hedefi planlarınız nelerdir?

Türkiye’ye iz bırakacak şarkılara imza atmak istiyoruz. Sezen Aksu’nun asla eskimeyen şarkıları gibi yani 30-40 yıl geçmiş olsa da dinlenildiğinde hala aynı tadı ve hissi veren şarkılara imza atmak istiyoruz. İleriye dönük planlarımıza gelince müzik sektörü bizim çocukluk hayalimizdi, ayrıca müzik bizim için bir hobi hedefimiz bu sektörde kalıcı olmak. Dile getiremedikleri duyguları onlar adına dile getirmek ve dinletmek.

Repertuvarınızı seçerken özellikle dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir?

Kesinlikle ses uyumumuz ve güncel şarkılar. Şarkıların elbise gibi olduğunu düşünüyoruz, üzerimize yakışmayan hiç bir elbiseyi giymeyi tercih etmiyoruz.

Sizi ilgi ile takipteyim. Çok güzel bir hayran kitleniz var. Özellikle hitap ettiğiniz bir kitle var mı?

Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Aslında her kesime hitap ediyoruz, fakat çocukların bize ilgisi oldukça fazla. Önümüzdeki günlerde de kimsesiz çocuklarımızla ilgili bazı projelerde yer alacağız. Sürpriz olsun...

Sormayacağım diyordum. Ama şimdi geleneği bozmakta istemedim. Birçok röportajınızda sorulmuş. Ayça ve Cem arasında aşk iddiaları almış başını gidiyor. En doğrusunu sizden duyacağımı düşündüm?

BİRBİRİMİZİN GÜZELLİĞİNDEN VEYA YAKIŞIKLILIĞINDAN ETKİLENMİYORUZ

Gerçekten herkesin en çok merak ettiği soru bu. Bu kadar güzel bir kız, bu kadar yakışıklı çocuk nasıl olurda, sürekli bir arada olmalarına rağmen sevgili olmaz. En çok duyduğumuz soru. Açık konuşmak gerekirse birbirimizin güzelliğinden veya yakışıklılığından etkilenmiyoruz. Çünkü biz birlikte büyüdük oldukça çok iyi arkadaşız, aile gibiyiz demek daha doğru olur. İkimizin de hayatında kimse yok...

Singlarınızdan bahsetmek istiyorum? Çok başarılı bir dinlenme sayısına sahipsiniz.

Yeni single gelecek mi?

“YA DA ÖLDÜR” YAKINDA SİZLERLE

Çok yakında dinleyecilerimizi çok farklı bir Ayça ve Cem’le tanıştıracağız. Diğer projelerimizden çok farklı ve oldukça iddalı bir trap-arabesk geliyor. Sözleri Ayça’ya ait olan “Ya da Öldür” isimli şarkımız çok yakında sizlerle olacak.

Son zamanlardaki rap müzik furyası hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

RAP GEÇİCİ BİR FURYA

Yapılan birçok projeyi oldukça başarılı buluyoruz.

Gündemi yakından takip ediyoruz. Bizde bunun bir furya olduğunu düşünüyoruz. Pop müziğin yeniden popüler olacağına inananlardanız.

Yakışıklılık, güzellik ve güzel bir sese sahip olmak, müzik dünyasında yer edinebilmek için yeterli bir kıstas mı?

ASLA!

Asla üstüne basarak tekrar söylüyoruz ASLA. Zekâ, strateji, çevresel faktörler ve tabi ki nakit çok önemli. Güzellik yakışıklılık sonraki aşamalar.

Bu yolda en çok kimlerden destek aldınız?

Biz bu yolda en çok birbirimizden ve ailelerimizden destek aldık ve dostlarımızı asla unutamayız.

Ayça Hanım siz Seda Sayan'ın yeğenisiniz ne gurur verici. Seda Hanım bu yolculukta sizlere nasıl bir destek sağladı?

Kesinlikle oldukça gurur verici. O bizim ailemizin gurur kaynağı. Maddi manevi desteğini hiç bir şekilde esirgemez…

Okumayı ve dinlemeyi sevmeyen bir milletiz. Günümüzde gençlerin sosyal mecralarda çok zaman geçirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz çok fazla okuyan ve araştıran insanlarız şuanda sosyal medya günümüzde bir hastalık haline gelmiş durumda. Yaşıtlarımıza verebileceğimiz öneriler, bol bol okuyun, araştırın, konserlere gidin ve telefonları elinizden bırakın etrafınıza bakın hayat oldukça güzel...

Müzikle ilgilenmek isteyen genç yeteneklere tavsiyeleriniz desem? Şans mı? Emek mi?

Emek ve şansın bir araya gelişi çok doğru bir cümle olur. Tek başına şansta yeterli değil emekte. Doğru hazırlık, doğru ekip ve doğru bir şarkıyla, şansın buluşması...