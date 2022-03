AV. GİZEM GONCE’den “ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ”

Hem güzel hem de başarılı kadınların hayranı olduğumu beni tanıyan herkes bilir. Bugün de bu tanıma tam olarak uyan Av. GİZEM GONCE ile bir araya geldik. Yeni çıkan kitabı “Özel Boşanma Sebepleri”nden konuştuk. Boşanma davalarına dair merak edilebilecek her şeyi kendisine sorup öğrendik. Ayrıca özelikle kadınların haklarıyla ilgili de konuştuk. Bu röportajı tüm kadınlarımız okumalı!

Hoş geldiniz Gizem Hanım, nasılsınız?

Merhabalar Yağmur Hanım, öncelikle nazik röportaj davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Umarım herkes için faydalı bir sohbet gerçekleştiririz.

Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Ben lise eğitimimi Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bulunan Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanarak burada lisans eğitimimi tamamladım. Halen Kültür Üniversitesi Özel Hukuk programında Miras Hukuku alanında tez çalışmalarımı yürütmekteyim. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi AUZEF Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimime devam etmekteyim. Uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen yerli ve yabancı hukuk bürosu ve şirketlerinde çalışarakbirçok hukuki problemin çözümünde tecrübe kazandım. Marsh &Mc Lennan bünyesinde hukuki danışmanlık departmanında stajyer avukat olarak çalıştım. Avukatlık ruhsatımı 2016 yılında alarak, uzun bir süre DenizTicaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, İcra İflas Hukuku alanlarında faaliyet gösterençeşitli hukuk bürolarında avukatlık yaptım.2019 yılındaortağım Av. Aylin Esra Eren ile birlikte Eren&Gonce Hukuk Danışmanlık Bürosu’nu kurduk. Uzmanlık alanlarım; Deniz Ticaret Hukuku, GayrimenkulHukuku, İcra ve İflas Hukuku, Sigorta ve Tazminat Hukuku, Fikri ve Sınai HaklarHukuku, Miras Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku’dur. Uyuşmazlıkların dava yolu ile çözümündetaraf vekili olarak görev yapmaktayım. İş ve trafik kazaları sonucundatazminata ilişkin hukuki ihtilafların çözümünde yerli ve yabancı müvekkillere TürkHukuku ve uluslararası hukuk kapsamında danışmanlık hizmeti vermekteyim. Ajans Trakya Haber, Bebeko, Yahube, Detail Haber, AdaletMedya, Haber24Bugün, Europe World TR, Trakya Haber, Saray TV, Bugün Gazetesi,Ses Magazin, Antalyadan Haber, Gastecin gibi internet sitelerinde düzenliolarak hukuki makaleler yayınlamaktayım. Aynı zamanda LawPodcast isimlipodcast kanalında EREN & GONCE TALKS başlığı altında hukuki bilgilendirme amaçlı podcastler yayınlamaktayım. Business Channel Türk TV kanalında ortağım Av. Aylin Esra Eren ile birlikte “Aylin ve Gizem ile Hukuk Haritası” isimliprogramı hazırlayıp sunmaktayım. Saray TV'de “Av. Gizem GONCE ile Hukuka Dair”isimli programı hazırlayıp sunmaktayım. Birçok gazetede, TV ve haber kanalında zaman zaman hukuki görüşlerimi paylaşmaktayım. Uzlaştırmacılık eğitimimi Bahçeşehir Üniversitesi ve arabuluculuk eğitimi de Kadir Has Üniversitesi’nde tamamlamış olmakla birlikte, aynı zamanda noterlik belgem de bulunmaktadır. Ortağım Av. Aylin Esra Eren ile birlikte yazdığımız “Özel Boşanma Sebepleri” başlıklı kitabımız Platon Plus Yayıncılık A.Ş. tarafından şubat ayında basıldı. Şu an kitabımız satıştadır. Bundan dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum.

Kitaptan bahsedelim mi biraz? Bir yol gösterici diyebilir miyiz kitap için?

Elbette, boşanma kararı alan ya da boşanma kararı almayı düşünen çiftlerin evlilik birliğinde yaşadıkları asıl problemlerin neler olduğunu ve bu problemlerin birer boşanma sebebi olup olmayacağının kısa bir özeti diyebiliriz. Biz Av. Aylin Esra Eren ile birlikte “Özel Boşanma Sebepleri” başlıklı kitabımızı yazarken kanun maddeleri, Yargıtay kararları, görüşler, şemalar, dava dilekçe örnekleri ile birlikte konuyu detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştık. Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerini de esas kabul ederek özel boşanma sebeplerini Türkçeleştirilmiş ifadeler ve yalın bir anlatım ile okuyucunun dikkatine sunduk. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve ilgili daire kararları ile konuyu daha iyi açıklamak, çarpıcı örnekler vererek okuyucunun aklında kalmasını sağlamaya çalıştık. Örnek dava dilekçeleri de ekleyerek avukatlık hizmeti alamayan kişilere kılavuz bir eser hazırladık. Her konu anlatımının sonunda dava dilekçe örnekleri ve Yargıtay kararlarını da ekleyerek hafızalarda özel boşanma sebeplerini daha somut bir şekilde anlaşılır kılmaya çalıştık.

Kadınlar ünlü, ünsüz, eğitimli, eğitimsiz, varlıklı ya da fakir haklarını bilmiyorlar mı sizce bu ülkede? Ya da biliyorlar ama peşine mi düşmeyi tercih etmiyorlar?

Son dönemde ülkemizde hukuk okuryazarlığının artması yanında; internet, sosyal medya, TV programları, toplumsal farkındalık çalışmaları ile de hem kadınlar hem de erkekler haklarının bilincine daha iyi varmaya başladı. Bu oldukça sevindirici bir durum. Eğitim alan kadınların haklarını daha iyi bildiğini ve başvurularında daha cesur olduğunu görüyoruz. Ekonomik özgürlüğüne sahip kadınların haklarını talep ederken, ekonomik özgürlüğü olmayan ve eşine bağımlı bir şekilde hayatını idame ettirmeye çalışan kadına kıyasla daha özgür karar verebildiğini müvekkillerimizden ve danışmanlarımızdan gelen sorular ve başvurular ile şahit oluyoruz. Kadınların haklarını bilmesinin, içlerindeki gücü de haksızlıklar karşısında bir nevi ortaya çıkarttığını düşünüyoruz. Haklarını bilmeyen bir kadın, bunun yanında özellikle zor şartlar altında da yaşıyor ise ve ekonomik özgürlüğe de sahip değilse; haklarını savunmak yerine zorunlu ihtiyaç olarak hayatta kalma mücadelesini önde tutuyor. Biz de tam bu aşamada hukukçu olarak; özellikle boşanma davasında haklarını bilmeyen veya bu haklarını nasıl kullanacakları konusunda fikir sahibi olmayan kadınlara “Özel Boşanma Sebepleri” başlıklı kitabımız ile yardım etmeyi amaçlıyoruz.Örneğin; evlilik birliği içerisinde evi terk etmenin bir boşanma sebebi olduğunu bilmeyen eş, evi terk eden eşin açtığı boşanma davasında kusurlu olarak kabul edilebiliyor. Halbuki Türk Medeni Kanunu’na göre terk edilen eşin, terk eden eşe karşı ilgili süre içerisinde “eve dön ihtarı”nda bulunması gerekmektedir. Bu kanun maddesinden haberdar olmayan ve “Eşim beni terk etti ne yapacağım?” diye düşünen bir eş öncelikle bu evliliği kurtarmak ve kusurlu olmadığını ispatlamak için mutlaka özel boşanma sebebi olan terk maddesi uyarınca hareket etmelidir. Haklarını bilen her kadın ve erkek, bu hakkı elde edebilmek ve adaletin onların lehine tecelli ettiğini görme arzusu ile davanın sonucunda kazanılan başarıda çok büyük bir tatmin hissi yaşamaktadırlar. Biz ortağım Av. Aylin Esra Eren ile birlikte öncelikli olarak müvekkillerimizin ve danışanlarımızın haklarını kendilerine hatırlatarak, davanın neticesinde lehine ve aleyhine olabilecek hususlara dikkatlerini çekmeyi amaç ediniyoruz. Davalarını sonuna kadar takip etmek veyahut süreci yarıda bırakmak kararını müvekkillerimizin özgür iradelerine -haklarına halel gelmeyecek şekilde- bırakıyoruz.

Boşanma söz konusu olduğunda, bir kadının bilmesi gereken en önemli şey nedir?

Öncelikli olarak boşanma kararı almak çok önemli bir karar olup, sağlıklı yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte tarafların mutlaka hukuki yardım almaları ve eşlerin ayrı ayrı boşanmadan doğan haklarını öğrenmeleri gerekmektedir. Kadın ve erkek olarak Türk Medeni Kanunu’muzda haklar anlamında bir ayrım bulunmamaktadır. Biz ortağım Av. Aylin Esra Eren ile birlikte hazırladığımız kitabımızın içeriğinde; özellikle her bir özel boşanma sebebinde neleri talep edebileceklerini kalem kalem detaylıca açıklamaya çalıştık. Bu talepler başlık olarak; maddi manevi tazminat, nafaka, velayet, mal paylaşımı, ziynet eşyası alacağı, müşterek çocuk için nafakadır. Boşanma kararı alan taraflar mutlaka bu taleplerini dava dilekçesi ile birlikte mahkemeden talep etmelidirler. Her bir boşanma davası kendi içerisinde tarafların evlilik birliğinde yaşadıkları süreçler sebebiyle farklılık gösterdiğinden, dava sürecindeki ihtiyaçlar ve talepler de farklılık göstermektedir. Ancak sonuca baktığımızda; Türk Medeni Kanunu’nda da açıkça düzenlenen tüm haklar hem kadınlar hem de erkekler için eşit olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir kadının boşanma davası hakkında bilmesi gereken en önemli husus ise; evlilik birliği içerisindeki kusurlu hareketlerin maddi manevi tazminat talep etme sırasında önem arz ettiğidir.

Bir sürü mahkemede duyduk ki kravat takan katil koca indirim aldı. Neden böyle?

Maalesef bu konuda haberlerde ve sosyal medyada zaman zaman canımızı çok acıtan, adalet duygumuzu derinden zedeleyen kararlarla karşılaşabiliyoruz. “Kravat takan sanığa iyi halden dolayı cezasına indirim uygulandı.”, “Duruşmadaki iyi halinden dolayı katil kocaya indirim uygulandı.” şeklinde başlıklarla o davadaki asıl kararın önüne geçen yorumlarda bulunularak toplumun adalete olan bakış açısını ve inancını zedeleyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Türk Ceza Kanunu madde 62iyi hal indirimi başlığı ile ceza mahkemesi hakimine yargılama aşamasında geniş bir takdir yetkisi tanıyarak, iyi hal indiriminden faydalanılmasını önünü açmaktadır. Bu sebeple de, ceza yargılamasındaki süreçte sanığın hal ve hareketleri, mahkemeye olan davranışları, kılık kıyafeti, öz bakımı, konuşma üslubu, tutukluluk süresinde cezaevinde geçirdiği zaman dilimi de takdiri indirim maddesi içerisinde önem arz etmektedir.

Şiddet gören (psikolojik şiddet de olabilir) kadınlara neler söylemek istersiniz buradan? Ne yapmalılar, nasıl bir yol izlemeliler?

Ülkemizde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin kurallar düzenlenmektedir. Bu Kanun kapsamında; Sığınağa gitmeyi talep edebilirsiniz. Geçici koruma talep edebilirsiniz. Şiddet uygulayanın evden uzaklaşmasını isteyebilir, size yaklaşmasını engelleyebilirsiniz. Şiddet uygulayanın sizi telefon/mail/sosyal medya/veya diğer yollardan rahatsız etmesini engelleyebilirsiniz. Can güvenliğiniz tehdit altındaysa; kimlik/adres/ve diğer tüm bilgilerinizin resmî kayıtlardan gizlenmesini veya değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Çocuğunuz varsa ve henüz bir boşanma davası açmadıysanız; çocuğunuzun geçici velayetini talep edebilirsiniz. Kendiniz ve çocuklar için tedbir nafakası talep edebilirsiniz. Oturduğunuz evin satılmaması için eve aile konutu şerhi konulmasını talep edebilirsiniz. Geçici maddi yardım ve sağlık hizmetlerinden yararlanmayı talep edebilirsiniz.

ŞİDDETİ DUYAN, GÖREN, BİLEN HERKES BU DURUMU İHBAR ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

Şiddet fiziksel, ruhsal, cinsel, ekonomik ve sözlü olabilir. Her türlü şiddeti resmi makam veya mercilere ihbar etmek zorunludur.

Bakanlık

Kolluk Görevlileri

Cumhuriyet Savcısı

Şiddete uğrayan kişi için talep olmadan da tedbir kararı isteyebilir.

EN KISA SÜREDE GÜVENLİĞİNİZ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDEMEKSİZİN ALINMASI ZORUNLUDUR.

Savcılık

Aile Mahkemesi

Karakol

Jandarma

Valilik, Kaymakamlık

Kurumlarına başvuru yaparak koruma tedbirlerinden yararlanabilirsiniz.

CİNSEL SALDIRI, CİNSEL TACİZ VEYA ŞİDDETE MARUZ KALDIĞINIZDA HEMEN YAPMANIZ GEREKENLER;

Delil ve ibarelerin kaybolmaması için zaman kaybetmeksizin en yakın sağlık kuruluşuna başvurup Adli Muayene talep edilmesi gerekmektedir.

Olay günü giyilen kıyafet ve kullanılan eşyalar delil niteliği taşıdığından kesinlikle temizlenmemesi ve atılmaması gerekmektedir.

Olayın meydana gelmesinin akabinde deliller kaybolmadan durumu yetkili mercilere (Jandarma, Polis, Savcılık) bildirmek gerekir.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yapılan tüm işlemler ücretsizdir.



Son zamanlarda boşanmalar oldukça artmış durumda. Sizce neden?

Pandemi dönemi ile birlikte boşanma davaları hem anlaşmalı hem de çekişmeli olarak yoğun bir şekilde açılmaya devam etmekte. Bunun sebebi ise; eşler birbirleri ile evlerinde daha çok zaman geçirmeye başladılar ve birbirlerini daha iyi tanımaya başladılar. Bazı çiftler birbirlerine uygun olmadıklarını, birlikte bir dizi film dahi izleyemediklerini, aynı sofraya oturup yemek yiyemediklerini, oturup sohbet edemediklerini, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini ortak paydada buluşamayarak gerçekleştiremediklerini fark ettiler. Tüm bunların sonucunda da artık evli kalmanın kendilerini mutlu etmediğini, birlikte vakit geçirmek istemediklerini anladılar. Mutsuz bir beraberlikten ise, evlilik birliğine son verip kendi hayatlarına devam etmeyi seçtiler.

Sohbetiniz ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz?

Keyifli sohbetiniz için ben çok teşekkür ederim. Özetle belirtmem gerekir ise; boşanma kararı almış ya da bu yola çıkmayı düşünen eşlerin mutlaka bir avukattan hukuki destek alarak haklarını öğrenmelerini ve süreç yönetiminde nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilmelerinin önemini vurgulamak istiyorum. Boşanma ile medeni durumdaki değişiklik sonraki hayatlarında aslında kendilerine yepyeni bir sayfanın da açılmasına sebep olmaktadır. Bu anlamda boşanma davalarında tarafların bizzat sürece dahil olmaları ve taleplerini mahkemeye ilettiklerinde delillerini doğru şekilde ve hukuka uygun olarak sunmaları bir diğer dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Boşanma davaları her olay için farklılık gösterdiğinden, sizlere ana başlıklar ile dikkat edilmesi gereken noktaları izah etmeye çalıştım. Ekonomik durumu iyi olmayan kadın veya erkekler için de baroların Adli Yardım Büroları’na başvurarak hukuki destek alabileceklerini hatırlatmak istiyorum.

Röportaj: Yağmur Tanyıldız