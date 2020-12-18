Hepimizin yakından tanıdığı bildiği Uzun yıllar Trt ekranlarında beğeniyle izlediğimiz ve halende unutamadığımız Bizimkiler dizisinin Ali'si, Sevgili Oyuncu Dostum Atılay Uluışık ile içten samimi ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Hadi bakalım bu güzel sohbetle sizi başbaşa bırakıyorum.

Son zamanlarda pandemiden dolayı sektörde kan ağlıyor bildiğimiz kadarıyla, Behçet Ç.’den sonra şimdilerde teşkilat adlı bir projeyle sevenlerinle buluşacaksın. Biraz bu projeden bahsetmeni istesem?

Sevgili dostum Kıvanç.

Pandemi her sektörü etkilediği gibi dizi film sektörünü de derinden etkiledi. Ayrıca kamera önünde maskeli ya da sosyal.mesafeli çalışma imkanı olmadığı için çalısma koşulları cok daha riskli. Gerekli bütün önlemler alınmaya çalışılıyor. Geçen sene internet dizisi olarak çekilen Behzat Ç dizisinde savcı rolündeydim. Zaten fenomen olan Behzat Ç dizisinde çok güzel tepkiler aldım. Uzun zaman sonra sokakta bana Ali degil de Savcı bey diye seslenenler oldu. Ama internet dizisi olmasından dolayı izleyiciyle buluşmamız sınırlı sayıda kaldı. Bu sene Teşkilat dizisiyle daha geniş bir izleyici kitlesine ulasicaz. Teşkilat Tim's&B yapımcılığında TRT de izleyiciyle bulusacak bir dizi. Çekimler Ankara'da gerceklesecek. Behzat Ç den sonra Ankaradaki ikinci projem. Dizi yayına girmedigi için simdilik sadece bu kadar bahsedebilirim Teşkilattan.

Bir önceki dizideki rolünde kendini nasıl buldun bunda nasıl buluyorsun?

Bi oyuncu olarak her projede kendimi geliştirerek farklılık yaratmak peşindeyim. Benim kendimi nasıl bulduğumdan ziyade izleyicinin tepkileri çok daha önemli. Behzat Ç yayina girdikten sonra sokakta bana savcı bey diye sesleniliyorsa demek ki canlandırdığım rol gercekci dogal samimi olmuş ve izleyiciye geçmiş. Bence oyunculuğun en önemli kriteri samimi doğal ve gerçekçi olması. Bundan sonraki projelerde de canlandiracagim rollerin samimi olması ve izleyicide iz bırakması birincil önceligim.

Yıllar önce yayınlanan ve halen o etkisi devam eden Bizimkiler dizisinin sana avantajı ve dezantajından biraz bahsetmeni istesem?

Bizimkiler dizisi yıllar geçsede unutulmayacak bir dizi. Bugün hala sosyal.medyada adına hesqplar açılıp internet ortamında tekrarları izlenen bir dizi. Tarihe iz bırakan böyle bir dizide yer aldığım için tabii ki çok mutluyum. Çok iyi oyincularla beraber kamera karşısına geçmem benim için büyük bir şans oldu. Benim için bir okuldu diyebilirim Bizimkiler dizisi için.

Oynamak istediğin rol varmı acaba kafanda yada beklediğin bir proje?

Sert mizaçlı hatta kötü karakter oynamak isterim. Istediğim başka bir rol de naif bir baba kız öyküsü. Kızımla olan ilişkimi ekranlara da tasımak isterim.

Bir dönem tiyatroda yaptın ya peki sonra tiyatroya uzunca bir süre ara verdin ? Tekrar düşünüyor musun?

Tiyatroda oynamak tabii ki isterim ama ne yazık ki ülkemizde sahne sayısı okadar az ki. Ozel tiyatrolar çok zor koşullarda varlıklarını devam ettirebiliyor.

Son dönemde pandemiden dolayı hayatında ne gibi değişiklikler oldu acaba?

Geçen ay sörf federasyonunda onemli gorevler üstlenmiş çok sevdiğim arkadaşım Talat Aşıkoglu'nu covid nedeniyle kaybettik. Acısı içimde cok büyük. Oyle bir dönemden geciyoruz ki görmediğimiz bir düşmanla savaşıyoruz. Bütün sağlık calisanlarına minnettarım.

Set ortamında yüksek riskli çalışma kosullarindan dolayı her ne kadar duzenli araliklarla test yaptirsam da 2 aydır kızıma sarılamıyorum. Iste pandemi gerçeği.

Sevgili Dostum Atılay, bu içten samimi ve güzel sohbet için sana çok ama çok teşekkür ederim. Yeni projeninde hayırlı olmasını ve istediğin yapmak istediğin projelerininde inşallah en kısa sürede hayata girmesini temenni ediyorum. İyiki Varsın Dostum. Başarıların Daim Olsun.

Kıvanç'cığım güzel dostum asıl ben çok teşekkür ederim bu ilgi ve alakana benim içinde çok keyifliydi bu güzel sohbet.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...

KIVANÇ TERZİOĞLU