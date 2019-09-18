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ATAKAN IŞIKTUTAN YENİ PROJELERE HAZIRLIK YAPIYOR

Sevgili Acun Ilıcalı'nın dillere destan yarışma programı Survivor'un en son sezonu “Survivor 2019” yarışmasının yakışıklı sporcusu Atakan Işıktutan, en çok konuşulan isimler arasındaydı. Yarışmadaki sakatlığı ile oldukça konuşulan genç yetenek, Yunan takımındaki Katerina Dalaka ile yakınlaşmasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Bizler de kendisi ile bir araya geldik. Yarışmaya, spora ve kendisine dair konuştuk. Şimdi sizlerle…

ATAKAN IŞIKTUTAN YENİ PROJELERE HAZIRLIK YAPIYOR

Sevgili Acun Ilıcalı'nın dillere destan yarışma programı Survivor'un en son sezonu “Survivor 2019” yarışmasının yakışıklı sporcusu Atakan Işıktutan, en çok konuşulan isimler arasındaydı. Yarışmadaki sakatlığı ile oldukça konuşulan genç yetenek, Yunan takımındaki Katerina Dalaka ile yakınlaşmasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Bizler de kendisi ile bir araya geldik. Yarışmaya, spora ve kendisine dair konuştuk. Şimdi sizlerle…

18 Eylül 2019 Çarşamba 14:01
3388 Okunma
ATAKAN IŞIKTUTAN YENİ PROJELERE HAZIRLIK YAPIYOR

Atakan’dan kısa başlıklar;

  • • Survivor’a seçilirken bazı elemelerden sonra performans testi oldu ve en başarılılardan biri oldum.
  • • Ben adaya gider gitmez üzerime psikolojik baskı kurdular
  • Katerina Dalaka Survivor tarihinin en iyi yarışmacısıdır.
  • Hira’nın hayranlığından çok mutluyum. 

Merhaba Atakan nasılsın?

Çok iyi ve pozitifim. Sporuma, oyunculuğa ve hedeflerime odaklandım, bunlar üzerinde çalışmalar yapıyorum. Her şeyi düzene oturtmaya başladım.

Herkesin severek izlediği ülkemizin efsane yarışmalarından biri olan Survivor'un bu seneki yarışmacıları arasındaydın. Yarışma öncesinden başlayalım istiyorum. Nasıl olmuştu yarışmaya katılman?

Evet, Survivor severek takip ettiğim bir yarışma programı ama benim için çok da güzel bir okul aynı zamanda. Aktif spor yapıyorum ve bazı başarılarımda oldu. Okul hayatım olsun, spor hayatım, iş hayatım hepsinde hırsım ve büyük bir azmim var. Bu hırsımı, gücümü, ailemin bana kattığı değerleri yansıtabileceğimi düşünüyordum ve elemelere girdim. Bazı elemelerden sonra performans testi oldu ve en başarılılardan biri olarak Acun ağabeyler de uygun gördü, seçildim ve bu hayalimi gerçekleştirdim. En yakın arkadaşlarımdan biri aynı zamanda bana hayatta bir çok şeyi öğreten bana çok şey katan kardeşim, dostum, abim dediğim Ogeday da buradan birincilikle ayrılmıştı ve bende bu gururu aileme yaşatmak istedim.

“ADADA BENİ ÇOK YORDULAR”

Yarışma süresince yaşadığı talihsizliklerden bahseden sporcu; “Öncelikle aslında içim buruk adaya gitmiştim ve üzerine adaya gider gitmez üzerimde psikolojik baskı kurmalar başladı. Daha ilk haftadan beni potaya koymalarıyla beraber hep bir kötüleme çabaları vs… Üzerine çok talihsiz bir sakatlık, aile özlemi, her şey çok yoğun olunca ve üst üste yaşayınca talihsizliklerden kurtulamadım” şeklinde konuştu.

Bu seneki yarışmada hem Türk, hem de Yunan finalistler vardı. Sence de finalistler hak eden kişiler miydi?

Bu sene tek bir şampiyon çıksa yine Katerina Dalaka olurdu. Gelmiş geçmiş en iyi yarışmacı diyebilirim.

Peki, bu sezon yapılan Türkiye - Yunanistan formatı Survivor tarihine göre izlenme seviyelerini çok yükseltemedi, sence neden? Başka ülke ile yarışmayı halkımız çok sevmiyor diyebilir miyiz?

Bunun nedenini bilmiyorum birçok sebebi olabilir, insanlar alt yazı yarışma programı izlemek istememiş olabilir. Çünkü alt yazı filme bile tahammülü olmayan insanlar var. Belki yarışmacılar olarak pek izlemektik, o Survivor heyecanını seyirci almamış olabilir. Bir çok neden olabilir, buna net bir cevap veremem.

“DALAKA BENİM HERŞEYİMDİ AMA ARAMIZDA AŞK YAŞANMADI”

Yarışmadaki Katerina Dalaka ile yakınlığı hakkında konuşan Atakan; “Adada gerçekten cinsiyet kavramı yok, ve aşk yaşama duygularının olması imkansız.. İnanılmaz bir karakter, güçlü, olgun, sevecen, saygılı, sahiplenici ve en önemlisi gerçek dürüst.. Bir insan da olması gereken her şey var. Onda inanılmaz çok seviyorum onu. O benim her şeyimdi ama hep söyledim; biz oraya aşk yaşamaya gitmedik savaşmaya gittik. Öyle bir şey kesinlikle olmadı. Her zaman çok yakındık ve sonsuza kadar böyle devam edecektir…” şeklinde açıklamasını yaptı. 

Yarışma bittikten sonra Dalaka ile tekrar görüştünüz mü, görüşüyor musunuz?

Yarışmadan sonra tabii ki de görüştük. İstanbul’a geldi, beraber vakit geçirdik. Benim hayatımda onun yeri çok ayrı hep görüşeceğim.

Aşk demişten yabancı kızları daha etkileyici bulduğun söylenebilir mi? Çok fazla sevenin var ileride evlenmek istesen Türk mü / yabancı bir kızla mı evlenmek istersin? 

Bunu daha önce hiç düşünmedim. Nasip kısmete inananlardanım. Bunu hayat gösterecek ama öyle bir ayırımım tercihim yok.. 

Türk kızlarını nasıl buluyorsun?

Bizim kadınımız zeki çalışkan becerikli üretendir. 

Çok kısa seni tanıyalım istiyorum 4 yaşından beri spor yaptığını duyduk. Hangi sporlarla başladın?

Çok hiperaktif bir çocukluğum olduğu için 4 yaşında beni suya atmışlar :) Mesafe uzak olduğu için de sonra beni ilkokulda futbola verdiler. “Beşiktaş hariç başka kulüpte oynatmam” dedi babam ve futbolu bıraktım. Ortaokulda beden eğitimi öğretmenimin tavsiyesiyle ilk önce Fenerbahçe basketbola alındım ve ikinci branş olarakta atletizm yaptırdılar. ikisini aynı anda götürmek okulla çok zordu ve basketbolla devam ettim. Bir çok kulüpte oynadım ama ne yazık ki istediğim desteği ailemden ve çevremden göremediğim için üzülerek basketbolu bıraktım lise sonda. Üniversite sınavına hazırlandım üniversiteyi kazanınca Crossfit sporuyla tanıştım. Bir dönem sakatlandım 1.5 sene sadece koşu şınav barfix yapabildim ve günümüze kadar bu sporu aktif olarak yapıyorum. Ülkemizde ve yurt dışında olan yarışmalara katılıyorum başarılarda elde ettim fakat maalesef ki bu başarıların bize ne maddi ne manevi Türkiye katkısı olmuyor. Çünkü ülkemizde gerçek bir spor olan Crossfit’e yeterli destek ve yatırım yapılmıyor. 

Bu kadar fitness demişken biraz bahsedelim ne işe yarar? Kimler yapar ve ne kadar sürede sonuç elde edilir?

Fitness, formda ve sağlıklı kalmak için sabır ve disiplinle metodolojik çalışmaktır. Bir diğer deyişle hareketsiz modern yaşamın panzehridir. Herkes yapabilir, belirli bir sınırlama yoktur. Ne kadar sürede sonuç elde ederim sorusu soran kişi ise sonuç elde edemez. Bu bir nevi yaşam tarzıdır.

“SPOR, ALIŞKANLIĞIMIZ OLMALI”

Türk insanımızın spor yapma isteğinin olmaması üzerine bilgi veren genç sporcu; “Spor yapmak ve bu alışkanlığı edinmek zor, herkesin motivasyon kaynağı farklıdır ve düzenli antrenman yapmak kesinlikle motivasyon ile ilgilidir. Tavsiyem, seni neyin motive edeceğini bulmandır” dedi. 

İktisat bölümünden mezunsun ve yüksek lisansını gazetecilik üzerine devam ediyorsun. Sosyal medya bu kadar çok basın sektörünü geriletmişken, gazetelerin azaldığı bir dönemde neden gazeteciliğe devam ediyorsun?

Çağımıza damga vuran teknolojinin içerisinde gelişen internet insanlık için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. İnternetle beraber iletişim ve medya alanında çok farklı yapısal ve işlevsel dönüşüm süreçleri başladı. Yazılı basın, görsel işitsel medya gibi ayrımlar ortadan kalktı. Yeni medya ve gazetecilim bölümü de bu yeni durumla uyumlu biçimde program öğretme amaçlarını belirlemiştir. 

Sosyal medyaya da biraz değinelim istiyorum. Hayatımızın bu kadar içinde olması sence doğru mu? 

Dünya nüfusunun neredeyse yarısı sosyal medya kullanıyor. İnsanlar stres atmak, farklı şeyler görmek, iletişim kurmak, sakinleşmek için kullanıyor ama gerçekten sosyal medya stresi arttırıyor. Bazen depresif bir hale sokabiliyor yeri geliyor ruh halini bozuyor. En önemlilerinden biri de sürekli bir endişe hali içinde olabiliyoruz, uyku sorunları da çıkarabiliyor. Aslında bu kadar hayatımızda olması pek sağlıklı değil ve gün geçtikçe daha çok bağlanıyoruz doğru bulmuyorum.

Çok fazla sevenin var. Fanların hayranların çok fazla ama içlerinden biri var ki Popun kraliçesi Demet Akalın'ın kızı Hira. Seni çok sevdiğini biliyoruz. Ne söylersin?

Gerçekten birçok insanın evladı, idolü, kardeşi, abisi yani kısacası çok insanın evine girebilmişim. Beni hiç tanımadan sevdiler desteklediler sms attılar hepsinden Allah razı olsun. Daha güzel şekilde karşılarına güzel projelerle çıkıp onlara bu sevginin karşılığını vermeye devam edeceğim. Evet, ben yarışmadayken çok sevdiğim Demet Akalın beni desteklemiş, bu benim çok güzel bir onur ona çok teşekkür ederim ve tabii sevgili kızı Hira da aynı şekilde. Onlar tarafından sevilmek beni çok mutlu ediyor. Bende onları çok seviyorum, hep böle devam edecektir.

Geçtiğimiz günlerde Demet Hanım Harbiye konserinde seni de sahneye almıştı. Nasıl geçmişti. 

Gerçekten yarışmadan sonra konsere hiç gidememiştim sağ olsun Demet abla çok güzel yerde ağırladı beni ve inanılmaz eğlendirdi. Onu izlemek çok keyifli, ve bellemediğimden fazla da bir ilgiyle karşılaştım oda ayrı bir heyecanlandırdı beni, pozitif mükemmel bir gündü benim için.

Sesin güzel mi? İleride bir single ile seni görür müyüz?

Bu konuda fazla söz söylemek istemiyorum sesim gerçekten çok kötü. 

Birçok reklam filmlerinde gördük seni ama oyunculuk eğitimi almana rağmen bir dizi ya da filmde henüz göremedik. Bu konuda müjdelendirecek misin bizi? Var mı proje?

Aslında 2017 savaşçı dizisinde 21 bölüm yer aldım. Deneyimim oldu ve çıkınca birçok eğitimler de aldım. Şimdi de iyi bir menajerle anlaştım ve proje görüşmelerimiz var inşallah en kısa zamanda bana en uygun sevenlerimin gururla ve mutlulukla izleyeceği çok güzel bir proje de yer alacağım. Bu konuda çalışıyoruz.

Bu zamana kadar keşke kadrosunda olsaydım dediğin dizi film desem hangisini söylersin?

“Medcezir” ve “İçerde”. Çağatay Ulusoy’un o oyunculuğa başlayış ve kendini geliştirme süreci her proje de üstüne koyması çok büyük bir örnek aslında ve gerçekten çok güzel işler yapıyor. Onunla beraber olmak isterdim.

Nasıl bir rol teklifi bekliyorsun?

Bu işi yapacağım için her rolü oynamaya hazırım.

Yakın gelecekte ne tür projelerle bizimle olacaksın?

Dizi reklam ve sinema filmidir. Hayırlısıyla hepsi olacaktır.

Son olarak okuyucularımıza neler söylemek istersin?

Gerçekten beni destekleyen, seven, beni takip eden, dualar eden herkese çok teşekkür ederim. Şunları söylemek istiyorum; sevdiklerinizi, ailenizi üzmeyin. Hep hedeflerinizin peşinden koşun, oldurun. Çünkü olacaktır, pes etmeyin. İnsanlara her zaman saygıyla ve iyilikle yaklaşın. Unutmayalım iyilik her zaman kazanır. Size de bu güzel röportaj için teşekkür ederim. Sevgiler…

Doğum Tarihi:15. 12. 94

Burcu: Yay

Sevdiği huyu: Hırsım

Sevmediği huyu: Çabuk öfkelenmek

Uğurlu sayısı:13

Uğurlu günü: Pazar

En sevdiği renk: Kırmızı 

En sevdiği çizgi film: Bugs Bunny

En sevdiği söz: Risk alacak cesareti olmayan kişi, hayatta hiçbir şey başaramaz.

Söyleşi- Röportaj: Elif Hayvalı

Fotoğraf: Emre Beşe

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 18.09.2019 07:17
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