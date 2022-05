Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi üretmeye devam ediyor; astrolojiye gönül verenlere başucu kitabı: Astroloji Soru Bankası

Geçtiğimiz Pazar günü çok güzel bir imza günü vardı. Sevgili hocamız Oğuzhan Ceyhan, dostum ve hocam Vedat Delek, Hatice Potak, Zeynep Özlem Eriş bir aradaydı ve D&R’da izdiham yaşandı. Tüm ekollere hitap eden Astroloji Soru Bankası; astrolojiye ilgi duyan, seven ve öğrenenler için ideal bir kitap, pratik bir şekilde öğrenebileceğiniz bir rehber. Herkesin emeklerine sağlık ve harika bir gün olmasını sağlayan başta Oğuzhan Hoca ve Vedat’a teşekkürler, bundan daha iyi nasıl olur?

Hocaların hocası Oğuzhan Ceyhan Hoca kalben öğrencilerini yetiştiriyor ve daima yanlarında onları destekliyor. İmza günündeki izdihama rağmen her şey sevgi ve büyük sevinç ile gelişti, herkesin gözlerinde mutluluk ışıltıları vardı, tüm kitaplar imzalandı ve kocaman bir aile olarak, tek tek fotoğraflar çekildi, sohbetler edildi, bu büyük aileye, mucizevi enerji sistemi 3-6-9 ile dahil olduğum için ben de çok mutluyum, samimiyetin yanında profesyonellik başarıyı getiriyor, daha nicelerine inşallah diyelim…

Oğuzhan Hocam hoş geldiniz. Kitaptan bahsedebilir miyiz hocam?

Astroloji Soru Bankası; çok değerli öğrencilerim Vedat, Zeynep Özlem ve Hatice’nin katkılarıyla oldu. Ben de birkaç kez danışmanlık yaptım bu kitaba ve dünyada bir ilk oldu. Bu kitabın İngilizce, Fransızca ve İspanyolca versiyonları da yayınlanacak. Bu tüm astroloji sevenlerin ve tüm öğrenci arkadaşlarımızın faydalanacağı bir kitap. Vedat Delek’in başkanlığında bir araya gelerek oluştu her şey. Harika bir çalışma oldu ve ben de onların başarısını desteklemeye geldim.

İyi ki varsınız hocam…

Sağ olun. Ben de motive oluyorum. Öğrencilerimin belli bir noktaya gelmesi beni motive ediyor. Ben biraz sıra dışı bir hocayım, “önce öğrencim” diyen biriyim.

Öğrencilerinizi çok candan destekliyorsunuz…

Evet, kesinlikle. Bir şeyler öğretmek için elimden geleni yapıyorum, ders bittikten sonra da hayatlarında her zaman her konuda destek olmaya çalışıyorum. İnsanlar artık şunu soruyorlar, neden yaşıyoruz? Maddi değerler ile bir yere kadar mutlu oluyoruz. Astroloji bizim içimizdeki evrensel matematiği gösteriyor. Ve evrensel matematikle de bunu yakalayan, bunu gören, fark eden tüm arkadaşlarımız hayret ederek bu işin içine biraz daha giriyorlar ve ilgileniyorlar. İlgilendikçe de evrendeki matematiksel mucizeye farklı noktalardan bakıyorlar. Umudun da umutsuzluğunda, acının da sevginin de, sağlığın da sakatlığın da, kısacası her şeyin bir amacı olduğunu görüyorlar.

Çok güzel anlattınız hocam. Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi’nden de bahsedelim mi?

Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi şuan Avrupa’nın en büyük akademisidir. Oğuzhan Ceyhan Astroloji Ailesi diyoruz biz. Bir aileyiz çünkü artık. 4600 öğrencimiz var. Yıllık 26.500 öğrencilik bir potansiyeli var. Bu da Türkiye’nin olduğu gibi Avrupa’nın da 1’i şu anda. Dünya çapında bilmiyorum ama Avrupa’nın en büyüğü. Akademi’de çok değerli hocalarımız var ve hepsini ben yetiştirdim. Akademi’de yetişen arkadaşlarımızı da görüyorsunuz zaten siz de. Bundan dolayı da çok mutluyum.

Biz de çok mutluyuz. Biz de sayenizde aydınlanıyoruz. Her geçen gün yeni bölümler de açıyorsunuz. Tarım da çok önemli çünkü tarımı canlandırmamız gerekiyor ülkemizde. Siz de çok güzel yol gösteriyorsunuz.

Evet, Tarımsal Astroloji bölümünü de açtık. Aslında tarım ve astrolojiyi birleştiren Avrupa’daki ilk resmi akademiyiz. Doğa dengeleriyle, tarımsal verimliliği, lezzet ve kalite artışı ve bilinçli tarım döngülerini kişilerin hayatlarına katabilmesi için özel bir ekibimiz var. Düşünsenize, tarımla ilgileniyorsunuz, çiftçisiniz ya da bahçe sahibisiniz ama mevsim döngülerinde sadece güneşsel mevsim döngülerini biliyorsunuz. Aysal mevsim döngülerini bilmiyorsunuz, biyodinamik tarımı bilmiyorsunuz, görsel tarımı bilmiyorsunuz ve sürekli kayıp içindesiniz. İşte bunu düzenlemek için ülkemizde böyle bir alan açtık ve 140 öğrencimiz var bu alanda. Öğrencilerimizin çoğu da ziraat mühendisi. Bu konu tamamen profesyonellere yönelik. Kısaca bu alandaki açığı gördük ve Türkiye’ye hizmet diyebiliriz. Şu an ülkenin de kurtuluşu tarımdır, başka bir kurtuluş yolu yok.

Çok haklısınız, ışık saçıyorsunuz hocam.

Çok teşekkür ederim Funda. Ben görevimi yapıyorum. Ama söylemek isterim ki, ben de çok şanslıyım. Her hoca bu kadar şanslı olamıyor.

Siz kalben veriyorsunuz ve aynı şekilde size geri dönüyor hocam.

Harika insanlarla çalışıyorum gerçekten. Bu benim için çok değerli…

Siz de çok değerlisiniz hocam. 3-6-9’u sorabilir miyim bir de?

3-6-9; Vedat ile yaklaşık 2-3 yıldır çalıştığımız bir projeydi. Beni biliyorsunuz ben sadece astroloji değil, parapsikoloji ile de ilgileniyorum. Bundan dolayı insanlara daha hızlı bir şekilde algılayabilecekleri, enerji ve frekansları kullanabilecekleri bir sistematik üzerine çalışıyorduk. Vedat ile bu çalışmaları denedik ve sonunda bir başarı yakaladık. 3-6-9 bir bebek, yeni bilgiler buldukça daha da büyüyecek ve gelişecek. Bu yılın iki projesi var, biri tarım biri de budur. İkisi de çok güzel gidiyor. Sen de 3-6-9’dasın Funda, neler yaşadın?

Çok güçlü bir enerji hocam, kahve makinesi bozulmuştu o bile iyileşti gerçekten inanılır gibi değil. Enerji teknolojiyi yendi diyorum ben hocam.

Evet Funda, evrendeki bu enerjiyi bizim kültürümüz pek kullanamıyor aslında. Ama eskiler bunu çok iyi kullanıyormuş. Bizler de yeniden kullanılması için çalışıyoruz.

Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için hocam.

Ben teşekkür ederim Funda Hanımcığım.

Sevgili Vedat, nasılsın?

İyiyim Fundacığım teşekkür ederim, sen nasılsın?

Ben de iyiyim. Hiç durmadan ilerliyorsun maşallah, müthiş üretkensin. Senin kadar üretken bir astrolog daha tanımıyorum. Astroloji öğrenenlere yönelik soru bankası kitabınız çıktı, nasıl doğdu bu kitap? Senin fikrin miydi?

Evet benim fikrimdi. Bu kitapta daha çok Zeynep Özlem ve Hatice’nin emeği var, çünkü biliyorsun benim ikinci kitabım ve üstüne üçüncü kitabım çıktı, dördüncü kitabımı yazıyorum. Bu yüzden çok yoğundum. Oğuzhan Hoca’nın eklemeleri, çıkarmalarıyla onun danışmanlığında, Oğuzhan Ceyhan Akademi öğrencileri olarak astrolojiye dair bir eğitim kitabı hazırlamış olduk. Kolay, pratik, bilginin test edilebileceği, dünyada başka bir örneği olmayan bir kitap. Şimdi bu kitabın yurt dışı çevirisi için uğraşıyoruz.

Böyle başka bir kitap yok, örnek oldu, herkese de faydası oldu.

Evet, kalıcı bir kitap oldu. Üretildiği zaman, para kazandığınız, beslendiğiniz ve beslediğiniz zaman hayırlı bir şekilde geri geliyor. Ben hep şunu söylüyorum, ben astrolojinin hizmetçisiyim. Astrolojide var olmak için katkılarımın olması gerekiyor, hizmet etmem gerekiyor. Bu mantıkla gidiyorum ve her şey güzel ilerliyor.

Sen o kadar çok şey üretiyorsun ki ilk defa mesela bir animasyon yaptınız Oğuzhan Hoca ile ve çok güzeldi.

Ben yıllardır televizyon camiası içinde üretim yapan biriydim, başkaları için üretiyordum ama şimdi kendim için üretiyorum. Kendime heyecan yaratmayı seviyorum. Geçen gün sevgilimle de bunu konuşuyordum, ben bu heyecanla besleniyorum yoksa tekdüze sıkıcı bir hayatım olurdu.

Bu arada bu kitabı okuyanlar astroloji ile ilgili fikir sahibi olabilecekler mi?

Tabii, hem fikir sahibi olacaklar hem de belki de yeni bilgiler öğrenecekler. Yeni bilgiler öğrenirken bilgilerini de test edecekler. Zorlamadık, derli toplu ve kolay olsun dedik. Son derece pratik bir kitap oldu. Bence her astroloji öğrencisinin bu kitaba önem vermesi gerekiyor. Bilginin olduğu her şey yerini bulmalı ve değer verilmeli.

Bilgiye ve emeğe saygımız sonsuz zaten… Şimdi benim de çok heyecanlandığım 3-6-9’a gelelim. Bu enerji eğitimine ben de katıldım, müthişti gerçekten. Biz daha farklı zannediyorduk ama o kadar güzel kanalize etmişsin ki; enerji müthiş çalışıyor, müthiş akıyor. Kahve makinesi bozulmuştu onu bile tamir ettim, inanılmaz bir şey bu.

115 kişi vardı eğitimde ve telegram grubumuz var. Etrafımızda yaşanan mucizevi bu tarz olayları seninle beraber ben de okuyorum. Bunu daha önce ben tek başıma deneyimliyordum ama toplu bir deneyim olduğu için herkes farklı deneyimlerini paylaşıyor ve ben inanamıyorum yaşananlara bazen. Çünkü esasında bilgileri bir araya getirerek yeni bir şey oluşturduk belki bir şey doğurduk orasını pek bilemiyorum ama Allah’a çok şükrediyorum. 3-6-9 ritüeli diye farklı farklı ritüeller paylaşılıyor, artık kopyanın dışına çıkıp üretimin olması gerekiyor, bunu da buradan vurgulamak istiyorum.

Bu anlamda da gerçekten seni tebrik ediyorum, çok başarılısın ve hiç durmadan üretiyorsun.

Allah’ın vermiş olduğu o güzel akış enerjisini harmanlamayı seviyorum.

Oğuzhan Hoca da destek sağ olsun.

Evet, zaten bu işin ilk çıkış noktası Oğuzhan Hocaydı. İlk tohumu eken Oğuzhan Hoca, ağaçtan meyveyi toplarken de Oğuzhan Hocanın olmaması imkânsızdı. Ben bir ağacım, 1 kilo meyve veriyorsam; Oğuzhan Hoca 10 kilo meyve veren bir ağaç olduğu için başka bir boyut kazandırıyor. İyi ki yollarım onunla kesişmiş.

Bundan sonra sırada yeni kitap var değil mi?

Evet Fundacığım, Anahtar.

İnşallah anahtar olsun hepimize…

Yine Oğuzhan Hoca ile çok farklı bir projemiz daha var. Bakalım ondan sonra sırada ne var…

Bu arada sen sosyal sorumluluk projelerine destek veriyorsun.

Evet, Atlas Yardımlaşma Derneği ve tarot öğrencilerimle Ramazan ayında ailelere yaklaşık 150 gıda kolisi yardımı yaptık. Sosyal sorumluluk projeleri olmak zorunda, hepimiz zor günlerden geçiyoruz, hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Ben aldığım nefesin zekatını veriyorum sosyal sorumluluk projeleri ile. Bu yüzden devam da edecek.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ve bu proje nasıl doğdu?

Ben Zeynep Özlem Eriş. 20 senedir kişisel gelişim ve spiritüalizm ile uğraşıyorum. Oğuzhan Hoca’ma danışmanlığa gittiğimde astroloji benim son noktam oldu, şimdilerde kendim de danışmanlık veriyorum. Projeye gelecek olursak, proje tüm yaratıcılığıyla doğdu diyebilirim. Hemen bir ekip içinde olduk, zaten birbirimizi tanıyorduk. Pandemi döneminde evdeyken görüşmeden, teknolojiyi kullanarak bu süreci tamamladık. Paylaşımlar yaptık, çok büyük problemler yaşamadan projemizi tamamlamış olduk.

Kitaptan bahsedelim mi biraz?

Bu kitap; astrolojiyi merak eden, bir kursa gidip eğitim de alamayacak olanlara, öğrenci olanlara, hem bilgilerini teyit etmek hem kendi haritasını analiz edebilmesini sağlayan bir rehber oldu. Basit ve temel bilgilerden oluşuyor kitap. Hatice hocalık da yaptığı için onun da bilgilerinden faydalandık. Ben de 2016’dan beri Oğuzhan Hoca ile temel seviyeden başladım.

Oğuzhan Hoca ile yollarınız nasıl kesişti?

Çok ilgin olmuştu aslında. Ben ilk Oğuzhan Hoca’ya danışmanlık almak için gitmiştim. Kendi haritamda bana çok özel şeyler söylediği zaman ben astrolojinin son nokta olduğunu o gün anladım.

Ekolde olmak nasıl bir şey?

Çok güzel… Arkadaşlarımızla ekip çalışması çok güzel. Kısacası çok mutluyum.

Hatice Hocam merhaba, sizi de dinlemek isteriz…

Merhabalar. 2012’den beri astrolojinin içerisindeyim. Oğuzhan Ceyhan ekolünün içerisindeyim. Çok severek yolculuğumuz devam ediyor. Aslında bir aileyiz diyebiliriz. Ekol yerine Oğuzhan Ceyhan ailesiyiz diyebiliriz. Sevgili hocamızın desteğiyle, onun öğretileriyle yola çıktık. Ben astrolojiye girdiğimde ilk 3 ayda “aa oldum ben” demiştim. Sonra bir şeyler öğrendikçe de “aa bu da varmış” dedim. Ne kadar çok öğrendiğiniz şeyler olursa o kadar çok az şey bildiğinizin farkına varıyorsunuz. 2012’den beri bu yoldayım, öğrencilerim var ama hala öğrenmeye devam ediyorum. Gerçekten dipsiz bir okyanus bu yol. Ve Oğuzhan Hoca bir duyaen, o bir derya, bizler de yanında küçük bir damla… Bu projenin çıkışı harika oldu. Vedat beni arayıp söyleyince ilginç geldi ve neden olmasın dedim. Ayrıca bu kitapların devamı da var, seri olacak. Basamak basamak ilerleyeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor.

Gerçekten çok güzel bir pencere açtınız insanların faydalanabilmesi için… Ben teşekkür ederim size herkes adına…

RÖPORTAJ: FUNDA AKOSMAN