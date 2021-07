ASTROLOJİ’NİN GURUSU DUYGU DEMİR 2022’Yİ DEĞERLENDİRDİ 

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Çok değerli hocam astrolojinin gurusu Duygu Demir ile Youtube ve Instagram hesaplarım üzerinden gerçekleştirdiğimiz “Papatyaluna” yayınımızda güneş tutulmaları, dolunaylar ve 2022 yılına bizlere neleri getireceğini konuştuk. Sohbetimizden önemli bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Hoş geldiniz hocam nasılsınız?

Hoş bulduk. Teşekkür ederim Funda'cığım, sen nasılsın?

Teşekkür ederim sizin enerjinizi çok seviyorum, üretkenliğinizi çok seviyorum. Bende sizden astroloji dersi alarak kendimi şanslı hissediyorum. Bugün sizi ağırladığım için de çok mutluyum. Hocam kitabınız “Kova Çağı” hayırlı olsun. “Kova Çağı’nın bize mesajı nedir" olan bu kitap, "· Hayatımızda neler değişecek, 2021’de bizi neler bekliyor, Gökyüzünün yüksek enerjili günleri ve bugünlere uygun ritüeller…” hakkında bir kitap. Almak isteyenlere de öneririm. Bu arada Sosyal medyayı’da çok güzel kullanıyorsunuz. İnstagram’da Youtube’da sürekli yayınlarınız oluyor, oradan da sizi keyifle takip ediyoruz.

Siz çok dolu dolu bir insansınız. Holistik astrologsunuz. Uluslararası İSAR sertifikalı eğitim danışmanısınız, lisedeki sayısal eğitiminizin ardından Koç Üniversitesi’nde tam burslu işletme okudunuz. İngiltere, İtalya, Almanya eğitimlerinden sonra İngiltere'de City Üniversty London’da Medya iletişim yüksek lisansınızı tamamladınız ve uzun yıllardır Türkiye’de önde gelen e- ticaret firmalarının kuruluş aşamalarında çalıştınız. Buralardan kader sizi getirdi diye düşünüyorum. Astroloji yogası ile tanıştınız. Harvard üniversitesi yoga dersleri almaya başladınız. Yoga, hermetik felsefe, aile dizimi konusunda drama, kata hilink gibi birçok alanda eğitim alıp birleştirip bütünsel bakış açısıyla Holistik astrolog olarak hizmet veriyorsunuz. Temel seviye astroloji, ileri seviye karmik, aile sırlarının okunması eğitimlerini veriyorsunuz.

Astrlojiye nasıl geçtiniz?

Dönüp baktığımda kadersel olaylar diyeceğim. Herkesin dönem dönem hayatını sorguladığı, “neden bunlar oluyor” dediği öyle bir dönemde çok tesadüfi olarak danışmanlık almak istedim. Aklımda 3-4 saatlik work shop almak vardı, bir girdim çıkışım olmadı. Benim zaten astrolojiyi yapmam gerekiyormuş, beni de hayat böyle itti.

Hocam bdolunaylar, ay tutulmaları bizi çok etkiliyor. 26 Mayıs'tan başlamak üzere 24 Haziran oğlak dolunayından hepimiz çok etkilendik. Evren bize yapmamız gerekenleri bir şekilde öğretiyor, gösteriyor ne diyorsunuz?

Hazirandaki tutulmalar daha önemliydi aslında, akabindeki 6 aylık dönemin nasıl geçeğini belirler. 26 Mayıs ve 10 Haziran tutulmalarını hazirandaki dolunaydan daha çok önemsiyorum. Geriye dönüp haziran ayı boyunca aklımız nerelerde karıştı. “On mu istiyorum, bunu mu istiyorum? Doğru seçim nedir” gibi aklımızı netleştiremediğimiz konularda ya da hayatımıza yönelik çözümlemeler yaptığımız şeyler her ne ise, biz 6 ay boyunca bunun peşinden koşacağız çünkü bu tutulma zihinsel bir tutulmaydı, alımızdan fikrimizden geçenlerle ilgiliydi. Şimdi 24 Haziran’daki dolunay ise bunların üzerine birazcık daha tatlı gibi geldi. Biraz daha çözümlemeler ve kolaylıklar getirdi.

Oğlakta ay var ise bir taraftan da güven istiyoruz demek mi oluyor?

Oğlak burcunda biz, daha çok kurallar sistemler ve düzenlerle ilişkili olarak görürüz. Tabii ki dolunay olduğunda dolunay şu demek aslında, ay güneş ışınını olabildiğince bütün yüzüyle yansıtıyor. Bizde astrolojide güneşi karşıt burçta görüyoruz. Güneş var, oğlakta ay var ise aslında şu demek oluyor ki bir tarafta aidiyet istiyorum, güven istiyorum, bağlılık, sıcaklık istiyorum. Diğer tarafta yapmam gerekenler ve beklentilerim var. Yanı bu sıcaklığı sana veririm bunların karşılığında bana şunları sağla dediğimiz kurallar var.

Temmuzayı inşallah daha rahat geçer. Temmuz ayını çok önemsediğinizi söylüyorsunuz açar mısınız biraz?

Ülke çapında baktığımızda kamu ile ilgili devlet kurumlarıyla çok bağlantılı, bankacılık sistemleri, asker ile alakalı birçok gündem var. Daha bugün seninle yayın yapmadan önce bile askeri yönetmelikle çıktı, şehir hastaneleri ile ilgili sistemsel düzenlemelerle bağlantılı, birçok olay söz konusu. Çok kötü bir dolunay değildi ama gökyüzünün temasında Satürn- Venüs kareleri var. “Bir belirsizlikler içinde yüzüyorum, ne olursa olsun ayakta kalmaya mecburum sanki bir sırat köprüsünden yürüyor gibiyim” derken bir taraftan da “hayat artık bildiğim hayat değil benim değişme ihtiyacım var, yenilenmeye ihtiyacım var, bana eski kuralları yedirmeye çalışmayın” diyen bir yanınız var. Temmuzun başında 4- 6 Temmuz’da tekrardan sarsıcı olaylar, konuşmalar, hızlı kararlar bizi bekliyor. O yüzden temmuz ayını çok önemsiyorum diyebilirim.

Bu kova çağına geçişteki yaşananlar bunlar değil mi?

Çağ olarak geçişler için kova çağına hazırlık aşamasındayız. 2024- 2044 yılları arasında 20 yıllık zaman diliminde Plüton kova burcunda biz eğer bugünlerde 2022'nin sonuna kadar bile hadi oldu direttik Plüton geldiğinde yakıp yıkacak gerçekten de bireysellik, teknoloji, dijitaliz, konularında köklü değişimler geliyor. Bu yüzden hayatımızın ve özürlülüğümüzün sorumluluğunu almamız lazım.

2022 yılı bizlere neler getirecek, neleri ön görüyorsunuz?

2022'nin içinde ekim aylarında bile bu sis bulutunun etkisini konuşuyor olacağız. Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyor isyan ediyorsak, yıkıcı olmadan bir çözüm bulup değişimi yapmak zorundayız. Yaptığımız yıkıcı tavırlardan pişman olabiliriz ama kesinlikle değişim yapmalıyız. Yoksa hayat bizim yerimize yıkacak ve bu da 2022'nin sonuna kadar.

Aslında bu değişimler hayrımıza olacak değil mi?

Her değişim sevimsizdir. Kim düzenini bırakmak ister ki ama sonrası daha iyi olacak.

Covid sürecini sormak istiyorum ne zaman bitecek? 2022'de devam edecek mi, yoksa kurtulacak mıyız?

Biz mayısın ortalarında Jüpiter’in balık burcuna geçişini gördük. Bunun astrolojideki karşılığı “Evrensel Şifa” demek, ki bundan sonra aşılar oldu, dağıtıldı bizlerde ülkece çok hızlı aşılanma sürecine geçtik. Şimdi yavaş yavaş geriye çekiliyor bu gösterge, 28 Temmuz’dan sonra yine kovaya doğru geçecek ve sonbaharda eylül- ekim aylarında yine bize bir zorluk var. 18 Ekim’le beraber özgürlük kısıtlamalarının kasım ayı ile beraber yaşanacağını düşünüyorum. Fakat geçtiğimiz kış kadar sert olacağını düşünmüyorum. Fakat yine özgürlük kısıtlı olacaktır. 2022'nin başında artık Jüpiter balık burcuna yerleşiyor ve 2022’nin ilk beş ayı boyunca bu şifalanma iyileşmesini evrensel boyutta yaşamış olacağız. Belki aşılardan da öte ilaçlar da çıkacak olabilir. Özellikle nisan ayında bizi ve vücudumuzu rahata erdirecek çözümler olacak. Şu unutulmamalı yay ve ikizler de tutulmalar var ki ikizler akciğer demek şu an bu tutulma hala devam ediyor. Aralıkta son tutulma olacak ve nisan sonu mayıs başına kadar etkili. Ekim aynıda büyük çözümler varken hala da mücadelemiz devam ediyor. Okullar kapanacak kadar sert olmayacak.

Türkiye’de eğitim tamamen dijitale mi dönüşecek ileride?

Türkiye’nin eğitim sistemiyle ilgili büyük değişiklikler ve reformalar gelecek. Bahar aylarıyla beraber 2024 yıllarında çok güzel değişiklikler olacak. Daha çok dijitalleşmeye doğru gideceğiz.

Ekonomi nasıl gözüküyor hocam?

Ekonomide yedi ay ilerisine baktığımızda şunu görüyoruz. Ülke kendi kaynaklarını %100 kontrol edemiyor. Kendi kontrolü dışında kayıplar ve zorluklar yaşıyor. Bu bizim için vergiler ve dışarıdan gelen finansal kaynaklarda 7- 8 ay kadar kontrol edeceğimiz süreçler mümkün durmuyor. Göstergeler istikrarsızlık gösteriyor. İstikrarsızlık enerjisi 2022’nin sonuna 2023'ün Nisanı’na kadar devam edecek. İlk 7 ay büyük sıkışıklık var. Sonrasında 2022'nin başlarında rahatlamaya başlıyoruz. Jüpiter balık burcuna geçince güzel açılar yapıp bizi biraz rahatlatacak. Ki kimlerle ortaklık yaptığımız değişmeye başlayacak. Avrupa ve Amerika’dan çıkıyoruz farklı ülkelerle ortaklıklar yapıyoruz. Bunlar bize yeni kaynaklar sağlayacak. 2023'ün Nisan ayına kadar dar boğaz devam diyor. 2022'nin içinde yer altı kaynakları çok önemli olacak. Altın, gümüş hala devam ama başka yer altı kaynakları çok konuşulacak. Yeni bir şeyler var burada.

Depremlerle ilgili neler söylersiniz?

İstanbul haritasında aslan var. Bu sebeple İstanbul, kraliçe şehir. Ama bu aslanlar gökyüzündeki Satürn Uranüs- karesiyle sıkışmalardan geçiyor. Uranüs’te boğadır. Boğa da topraktır demek ki hep bir yer hatları kırılma noktaları sıkıntılı. Yakınlarda 4- 5- 6 Temmuz sıkıntılı zamanlardır. Biz bunun benzerini ekimde yaşadık, İzmir depremi oldu. Bence önümüzdeki iki yıl ki kesinlikle 2022 tehlikeli. Temmuz ayında olabilecek deprem 99 depremi gibi değil. Sadece evren bu konuda bize uyarı veriyor diyebiliriz.

Hocam, 2020 ve 2021 zor geçti inşallah 2022'yi daha iyi geçecek diye umarken sizin sözlerinizden çok parlak geçmeyeceğinianlıyoruz. Nasıl geçecek 2022?

Özgürlük nefes alma anlamında daha rahat. Evet daha netiz. Fakat ülkemizin güney ay düğümü akrep burcuna geçecek bu da aslında şansları olacak. Yalnız eski düzenle devam edemeyecek gözüküyor. Özellikle de finansal açıdan. Çok büyük değişime ihtiyaç olduğunu ve yönetimsel süreçlerde köklü değişimleri olacağını söyleyebilirim. Belki yasaların değişimi, belki erken seçim konuları iyice gündemde olacak. Bence biz 2022 ile beraber toprağa yöneleceğiz. Yerel ve lokal olana, daha sakin bir yaşama üretmek, toprağı işlemek, içsel olarak da “bu kadar bana yeter diyeceğiz” Kısacası değer yargılarımız değişecek. Önceliklerimizi değiştireceğiz.

Daha güzel belki daha anlamlı daha derinleşen…

Bence de daha keyifli fakat yaşarken o geçiş anında zorluk olabilir. Oyalanmak daha kolay mesela gök yüzündeki Satürn kova burcunda hareket ettiği süre boyunca ülkeyi 5. Evine sıkıştırıyor bu da eğlence, sanat, sektörü özgürlükler geliyor ama yine de tam anlamıyla değil…

2023’de mi tam anlamıyla özgürleşiriz?

Özgürlüğü sıkıştırmaya yönelik hareketlerimiz olacak ve “özgürlük istiyoruz” diyeceğiz. Sokağa dökülmek değil de kutuplaşma söz konusu olabilir.

İnşallah hepsini el birliğiyle aşarız…

Aslında biz öyle bir toprakta yaşıyoruz ki yükselenimizde Plüton var. Çok fazla ölüm kaybı zorluğu yaşayan, gören, sağlam bir şekilde de ayağa kalmayı bilen bir toplumuz. Kenetlenerek çıkmayı bilen bir toplumuz. ,Biz o kadar savaşmaya alışığız ki bu topraklarda doğmuş medeniyet o yüzden çok anlamlı…

Astroloji eğitimi almak isteyenlere neler önerirsiniz?

Bence astroloji eğitimi. Bir dil okur yazarlığı gibidir Astrolog olmak hedefimiz olmasa da baştan resmen bir dil öğrenircesine eğlenceli bir yolculuğa çıkmaktır. İnsanın ruhunu, hayatın dinamiklerini ve evreni anlamak için çok güzel bir araçtır. O yüzden merak edenler hiç durmasınlar internetten anlaşılır dilde videolar var bir ucundan başlasınlar ve enerjilerinin tuttuğu bir hoca ile çalışsınlar. Çünkü çok uzun bir yolculuk, anlaşabildikleri, dilini anlayabildikleri hoca ile çalışmalarını öneririm. Bir de doğru bildiklerinden emin olsunlar. “Hiç durmayın, öğrenin” derim çok çok keyifli, bulmaca çözer gibi yaşamını şekillendirebilirsin.

Her şeyi bir solukta çok güzel söylediniz. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?

6 Temmuz 07.57’de Antik Mısır’a göre “Büyük Gün” demektir. Rengi deniz mavisidir. Sabah saatlerinde uyanalım, duamızı edip meditasyonumuzu yapalım ve mavi bir aksesuar takalım. Eski Türkler Türk destanlarında “kurt” sembolleriyle işemişler bu zamanı ki, “benim yolumu aç” demektir. Kurt çok güçlü bir hayvandır. “Rotamı, yolumu aç, doğruyu göster” demektir.

Çok güzel mesajlar verdiniz, ağzınıza sağlık çok sevgiler…

Bende teşekkür ederim.

Funda Akosman Erman ve Duygu Demir youtube Papatya Luna programını izlemek için linki paylaşıyoruz sizler için https://www.youtube.com/watch?v=W4tUD6fqI7c

Astrolog Duygu Demir Kimdir?

1988 doğumlu olan Duygu Demir, astroloji ile tanışma ve ilerleme sürecini şöyle anlatıyor

"Hayatımın oldukça zorlu bir döneminde türlü tesadüfler eseri astroloji ve yoga felsefesiyle aynı anda tanıştım. Harvard Üniversitesi'nden psikoloji dersleri, astroloji, yoga, hermetik felsefe, aile dizilimi, kuantum drama, theta healing gibi birçok alanda aldığım eğitimleri birleştirerek bütünsel bir bakış açısı ile HOLİSTİK ASTROLOG olarak hizmet veriyorum.

Astroloji ile durum tespiti yapıp, geleceğin size neler vaat ettiğini okumanıza yardımcı oluyorum. Ayrıca çocukluktan taşıdığınız hangi etkilerin bugün ilerlemeniz önünde engel olduğunu bulmanızı sağlıyorum. Sonrasında bu alanları dönüştürmeniz için beraber çalışıyoruz. Uluslararası ISAR sertifikalı danışman ve eğitmenim. Lisedeki sayısal eğitimim ardından Koç Üniversitesi’nde tam burslu olarak İşletme okudum. Üniversite eğitimim boyunca İngiltere, İtalya ve Almanya’da aldığım eğitimlerden sonra, İngiltere’de City University London’da Sosyoloji Departmanındaki Medya ve İletişim yüksek lisansınımı tamamladım. Uzun yıllar Türkiye'nin önde gelen eticaret firmalarının kuruluş aşamasında çalıştım. Şimdi kendi hayatınızı kurmanız, inşa etmeniz için sizlerleyim!"

Temel Seviye Astroloji, İleri Seviye Astroloji, Karmik Astroloji, Haritadan Aile Sırlarını okumak eğitimlerini vermektedir.

Alanında en sık karşılaştığı soruları şöyle listeliyor;

* Burç uyumu nedir, nasıl yakalanır?

* İlişkiye başlamak için en uygun dönemler hangileri?

* İşe başvuru / giriş için en uygun dönemler nelerdir?

* Güzellikle ilgili belli dönemler var mı?

* Hangi burçlarla iyi anlaşırım?

* Partnerim hangi burçtan olmalı?

* Hayat amacım ne?

Eğitimleri

* Koç Üniversitesi

* İşletme 2010

* Master City University / London

Sahip Olduğu Sertifikalar

* Faculty of Astrological Studies Yaz Okulu

* UAC (United Astrology Conference)

* Jung Institute - Jung Psikolojisi

* Harvard Ext School - Psikoloji; Benlik ve Kimlik dersi

* Svagito Liebermeister - Aile Dizilimi

* Aleksandar Imsiragic - Hermetik Astroloji

* Öner Döşer - Soru Astrolojisi

* Naz Bayatlı - İleri Seviye Astroloji

* Naz bayatlı - Master Seviye Astroloji

* Naz Bayatlı - Karmik Astroloji

* Dinçer Güner - Temel Seviye Astroloji

* Adnan Çabuk - Yoga Eğitmenliği Theta Healing Basic, Advanced, Dig Deeper, You and your partner

* R. Sanal - Kuantum Drama Gerard Renaud - Recall Healing Semboller ve Rüya Analizi

* NLP Istanbul - Yaşam Koçluğu

Uzmanlık Alanları

* Astroloji

* Burç Uyumları

* Gelecek Öngörüsü

* Psikolojik Astroloji

* Şifa Enerjisi

* Aile Dizilimi

* Çakralar ve Astroloji

İş Deneyimleri

Ofisi İstanbul Bağdat Caddesi üzerindedir. Astroloji ve dönüşüm alanlarında bireysel danışmanlıklar yapmakta ve çeşitli atölyeler düzenlemektedir (online olarak, Zorlu PSM'de ve kendi ofisinde).

Astroloji eğitimleri vermektedir ve çeşitli firmalara içerik üretmektedir. Elele.com.tr'deki günlük burç yorumlarına ve Ebebek ile çocuklar için aylık burç yorumlarına devam etmektedir.

Eğitim: Koç Üniversitesi İşletme Lisansı