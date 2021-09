Aslan Sayım Soruyor? Kamran Jabbarov Cevaplıyor! 

Kamran Jabbarov kimdir? Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Kamran Jabbarov: Kamran Jabbarov 9 Temmuz 1993 yılında Azerbaycan Baküde Doğmuş ve orada okuyup büyümüş, 6 yaşından beri 3 Ressamlık okulu, İç Mimarlık Üniversitesi okumuş sonradan Makyaj sektöründe İş bularak yeteneğini farklı sektörde deneyimleyen ve bunun bu çağın Ressamlığı olduğunu kendisinde keşf eden bir bireydir. Belli bir Makyaj Markasında Makyör olarak sonradan O markanın Ülke genelinde Eğitmeni olarak çalışıp, istifa edip Kendimi Türkiyeye yeni Heyecan arayışına atıp, kendimi Türkiyede buldum.

Biz sizi Kerimcan Durmaz ile tanıdık şuan kendisi ile görüşüyor musunuz?

Kamran Jabbarov: Kerimcan Benim hayatımda, Ve ben Onun hayatında Çok büyük bir Rol oynadık. Taa Baküdeyken sosyal mecralara video yükleyerek Canlı yayın yaparak, kendimizi insanlara tanıttık. Türkiyeye geri döndüğünde Ben Baküde işime mesleğime devam etmekteydim, Fakat Makyaj sektörü Azerbaycanda Küçük olduğu için Bende Ülkemi değiştirdim. İlk 2 Sene Kerimcanın bana çok yardımı dokundu. Türkiyede ayakta Durmama Yardımcı oldu, belki bi nevi diğer Sanatçılara Güven oluşturdum Kerimcanın Arkadaşı olarak. Ve kendime güzel çevre edinebildim.

Kerimcanla 6 senelik Dostluğumuzda Hiç kavga etmedik.

Kendisi ile şu an Görüşmüyoruz, aramız Bozuk değil. Her şeyin daha da kötü olmaması adına, bizde her arkadaş gibi Arkadaşlığımıza bir ara vermekteyiz.

Make-up artistliğine nasıl başladınız?

Kamran Jabbarov: Aklımda Makyör Olacağım, bunu seviyorum istiyorum diye bir şey yoktu. sadece Mac Cosmetics Baküde ilk kez açıldığında Açılışında İş teklifi aldım, fakat bunun Ressamlıkla bağı olduğunu düşünmemiştim. 18 yaşında ilk kez İşe başladığımda İlk haftasında Moskovaya Eğitime gönderildim. Sonradan Ukrayna, Türkiye, BeyazRusya da eğitimlerimi tamamladım. Ve Hala eğitimlere katılmanın tüm Makyözler için Önemli olduğunu belirtmek isterim, Çünkü Trendleri İnternetten değil Eğitime gidip uygulamaları yaparak öğrenirsiniz.

Öncelikle 2021 yılının kış makyaj renkleri neler olacak? Hangi renkler ve uygulamalar ön planda olacak?

Kamran Jabbarov: Bu sene Moda yeniliklerle değil, 80-90-rı Geri getirerek tüm Sektörü değiştirdi, Makyaj Trendi de bu Konuda geri kalmadı, 80-90ları Şu dönemin Trendleriyle mixleyip, İnanılmaz Görseller öne sürdü.

Bu sene Kışın en önemli 5 Trendi size söyleyeceğim:

Her zamanki gibi

1. No Makeup, Makeup Trend ( her senede vazgeçilmezimiz, Sıfır makyaj Görünümlü Makyaj)

2. Multicolor Eyes For Winter (sıyah alttonlu ama renkli parlak göz makyajıyla Smokey Gözler)

3. Burgundy Lip trend ( Dudakları koyu Mat rujla vurgulayarak, gözlerde sadece Kirpikleri vurgulamak)

4. Elektric eyeliner ( Biliyoruz ki artık Renkli eyeliner, sadece kirpik dibi değil, kaş altı olarakta kullanılmakta, Bu vazgeçilme Editorial LOOK tüm dünyayı sarmış durumda, hatta Kışın bile TREND’lerde uygulanacağı söylenmiştir)

5. Soft Glam Makeup (ve Tüm genel olarak Türkiye, Arap Ülkeleri, Azerbaycan gibi ülkeleri kapsayan ve sevilen Kahve rengi Günlük Kullanım Makyajı)

2022 yılında makyaj modası da Türkiye’yi neler bekliyor?

Kamran Jabbarov: Bu senenin Makyaj trendi 80-90 olduğu için,

2022 yılında Makyaj trendi 50-60-70 yıllar Olacağını herkes Tahmin etmiştir.

1960'ların güzellik ve moda trendlerinin 2022’de yeniden canlandığını hepimiz gördük. Bildiğimiz gibi moda döngüsel olabilir. Bu yıl podyumda gördüklerimiz, yüksek sesli dudakların ve ifadeli astarlı sessiz yüzün 2022'deki gibi yenilenebileceğine inanmamızı sağlıyor.

Sizce ülkemiz diğer ülkelere göre makyaj’da başarılı mı?

Kamran Jabbarov: Tabi ki, Makyaj Bu ülkede normal günlük hayatta kullanılan bir duruma geldi. biliyoruz ki, Avrupa ve Amerika da normalde insanlar günlük hayatta Makyaj kullanmıyor, sadece Sanat Camiyası her gün Kullanmakta, ama Türkiye gibi bir ülkede, Herkes Makyajı deneyimliyor, günlük hayatta kullanıyor.

Türk kadınları makyaj konusunda başarılı mı?

Kamran Jabbarov: Evet diye bilirim, ama Makyaj konusunda ikinci sırada yer Almaktalar, Çünkü Azerbaycan Kadınları Makyaj konusunda çok bilgeli, başarılı olduklarını vurgulamak isterim. Bu Bilgelikte Kaprislerin ortaya çıkmasının nedenidir :)

Bir çok ünlü isim ile çalışıyorsunuz. Keyifle sanatınızı taşıyan kimler?

Kamran Jabbarov: Evet doğrudur, Kendi Ülkem Olmak üzere, Türkiyedede Çok ünlüyle çalıştım.

Her Sanatçının kendine has güzelliği olduğu için, ben sadece onların Var olan Güzelliklerine dokunuşlar yapıyorum. Keyifle sanatımı Taşıyan, benle Tekrar ve tekrar Çalışmak isteyen İnsanlardır Diye düşünüyorum :)

Otokontrollü müsünüz, yoksa hatalar yapar mısınız?

Kamran Jabbarov: Hatasız insan Yoktur, Çünkü Hata yapmasak hayatımızda tecrube kazanamayız. Fakat aşırı derecede otokontrollüyüm, ve kendime belirlediyim hedefe ulaştığımda, “EVET YAPTIM!” diye sevinmeyip yeni bir hedef belirleyip Bu sefer Yeni hedefin Peşinden koşmakla uğraşıyorum. Bu bir az insanı Yıpratıyor, ama Hiçkimse ilk Başarılarıyla kutlama yaparak Hayatında İstediği Konuma Ulaşamaz…