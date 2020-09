Aslan Sayım Soruyor? Tuğba Yurt Cevaplıyor!

Sevgili Tuğba uzaktan görünüşün mesafeli ve seviyeli ben hem programımda ağırladığımda hem sahnen boyunca kulis hallerinde yanında olduğum için alçak gönüllü samimi ve egosuz bir Tuğba Yurt ile tanıştım. Dış görünüşünün ciddi olmasından mutlu musun?

Tuğba Yurt: Evet genelde öyle bir izlenim bırakıyorum. Belkide bu biraz dışardan bakanların önyargısı da olabilir. Ben birebir insanlarla görüştüğüm de sohbet ettiğim de o izlenim yok oluyor Bu durum beni mutsuz ediyor mu hayır etmiyor varsın öyle bilsinler Önemli olan insanlarla bir araya geldiğimde ki durumum budur bence Sen de zaten bunu hissedenlerden birisi oldun Bandırma konserinde bir araya gelmiştik Kimseyi çok tanımadan yargılamamak gerekiyor bence böyle düşünüyorum böyle düşünüyorum. Biraz sosyal medyada şeyim yani her şeyimi paylaşan her anımı paylaşan biri olmadım doğal olacağım derken yapmacık duran şeyleri pek sevmiyorum. O yüzden insanlara pek sıcak gelmiyor olabilirim her şeyimi paylaşmıyorum Önemli değil bence beni tanısınlar tanıdıktan sonra severler zaten

Yine harika bir albüm ile sevenlerine merhaba dedin ama maalesef korona dönemi tüm işleri etkiledi. Bu süreçte tanıtımda zorlandığını düşünüyor musun?

Tuğba Yurt: maalesef kötü bir zamana denk geldi dünyanın beklemediği bir olayla yüzyüze geldik tabii ki etkiledi hepimizi etkiledi. Hala devam ediyor. Bu dönemde de ben en azından bir albümü çıkartmasaydım tek şarkı çıkarsaydım yine işim olmayacaktı Bu zamana kadar bu süreçte hiçbir projeye imza atamazdım böylelikle güzel bir albüm çıkartmış oldum. Üç ayda bir o şarkılarımı kliplendirerek taze kalabiliyorum Buda güzel oldu. Sıfır bir proje olsaydı şu süreçte klip çekmek istemez mesela İş olarak evet geri dönüş olmadı ama herkezde böyle tabii ki İnşallah her şey yoluna girer eski sağlıklı günlerimize geri döneriz yine konserler eskisi gibi olur.

Bu albümünde en beğendiğin İlk duyduğunda haycanlandığın şarkı hangisi?

Tuğba Yurt: hepsi çok güzel hepsini çok beğeniyorum ama İlk albümüme aldığım ilk dinlediğim albüm adı olan da şarkım sığınak oldu. Slov şarkı zaten yaklaşık bu albüm çıkmadan şarkı elimde iki yıldır bekliyor Hep bir an önce çıkartmak istediğim şarkılarlar Bir tanesiydi böylelikle albüme dahil oldu bu şarkı benim için önemli dinleyenlerime de bilir çok müzikal çok Arajmanı güzel söylemekten zevk aldığım ve içtenlikle okuduğum bir çalışma oldu.Benim için özel şarkılardan bir tanesidir. Şarkının sözü ve müziği Beyza Durmaz’aaittir. Öncesinin sevgili Mustafa Ceceli yaptı. Ben de yorumumla şarkıya çok çok başka bir yere taşıdığımı düşünüyorum.

Geliyo Geliyo isimli enerjik eğlenceli şarkına klip geldi. Klip hakkında bilgi alabilir miyim?

Tuğba Yurt: klip yönetmenimiz sevgili Mustafa Özen oldu. Çok içime sindi çok güzel bir klip oldu şarkıyla çok örtüştü Geliyo geliyo şarkım hareketli eğlenceli bir şarkı olduğu için yaz başlarında düşünüyordum ama maalesef Pandemi sürecinden dolayı biraz beklemeye aldık ve yazın sonlarına doğru çıkartma kararı aldık. Kafamda düşündüğüm kalabalık eğlenceli bir klip maalesef olmadı mesafeliydik ve dikkatliydik.

Pandemi sürecini nasıl geçirdin?

Tuğba Yurt: Aslında herkes gibi evimde geçirdim hatta ilk üç ay Boyunca hiç evden çıkmamaya özen gösterdim. Çok dikkat ettim. Aslında bu sürecin iyi ve kötü tarafı var Ekonomik kriz, insanların işsiz kalması gibi kötü tarafları tabii ki var. Güzel taraflarında olduğunu düşünüyorum insanın yaşamı sorgulaması özgürlüğü anlamazsa kendini dinlemesi iletişimi görmesi gibi

Peki yemek yapar mısın? Pandemi sürecinde mutfağa girdin mi?

Tuğba Yurt: Yemek yeme konusunda çok başarılıyım aslan ama yemek yapma konusunda çok başarılı değilim. Annemle yaşadığım için ben bu süreçte birazcık mutfağa girdim tabii ki eğlenceli oluyor.. Çalıştığım için pek fazla mutfak işi yapamıyorum. Annemle yaşadığım için bu problem olmuyor benim için her zaman ellerinden güzel lezzetli yemekler yiyorum.

Şarkıları iyi kokladığını düşünüyor musun? Seslendireceğin şarkıları nasıl seçiyorsun?

Tuğba Yurt: Belli başlı güvendiğim söz yazarları var onların şarkılarını tercih ediyorum. Bir de mail adresim var oraya no name isimler şarkılarını yolluyor demo halinde ben de keyifle dinliyor aralarından seçiyorum kendi sesime yakışanı bu şekilde karar veriyorum. Şarkının sözleri çok anlamlı olmalı benim için onun duygusunu hissetmem gerek ve sesinde nasıl bir hal alacak o önemli tabii ki Tanıştığın belli başlı kişiler var ekibim de var. Tabi işin Özü şarkıyı okuduğumda Sütüdyoya girdiğimde Ben karar veriyorum.

Güçlü bir sesin var, kiminle aynı sahneyi paylaşmak kiminle düet yapmak isterdin?

Tuğba Yurt: Şu zamana kadar evet hiçbir projede düet projesinde bulunmadım. Aslan aslında istiyorum ben de bir düet çalışması sadece feat çalışması oldu sevgili doğukan manço ile Oda çok başarılı bir şarkı idi. Yoluma hep tek başıma devam ettim eğer yanyana geldiğimde sesi sesime uygun bir isim olursa neden olmasın kafamdaki projelerden bir tanesi de bu aslında

Son dönemlerin en kaliteli isimleri Tuğba Yurt, Merve Özbey, Derya Uluğ, Simge Sağın, Ece Seçkin peki bu isimler neden polemik halinde değiller magazinden uzaksınız neden?

Tuğba Yurt: yani tabii ki magazin işin bir boyutu aslında Dünya değişti için eskisi gibi herkes birbiriyle kavga etmiyor daha çok şarkılarıyla gündemde kalıyorlar ben böyle düşünüyorum. Artık dijital dünyamız kendi sayfamız sevenlerimiz takip ediyor kendimizi iyi yansıtabiliyoruz bunun için magazine pek gerek kalmıyor eskiden olsa sadece televizyonlardan konuşabiliyorduk biz bunlara denk gelen sanatçılar olmadık onun için rahatız özgürüz Ben polemiklerin eskide kaldığını düşünüyorum. Herkes kendi müziğini yapsın kendi işini güzel yapsın bence gerisi gelir. Artık halkımız da çok akıllı ve her şeyin farkında polemikler bu tarz magazinsel olaylar yapmacık olduğu açık bunun için halk da artık bunları sevmiyor.

Yeni menajerlik şirketiniz hayırlı olsun. Artık Özgür Aras bünyesindesiniz. Yolları nız nasıl kesişti?

Tuğba Yurt: Çok teşekkür ederim Aslancığım aslında Özgür’le önceden konuşmuştuk fırsat olmamıştı bir araya gelmiştik kısmet bugüneymiş Ben de yepyeni enerjimi yansıtabileceğim yol haritasına girdim sevgili özgürde ben yol arayış içersinde iken beni buldu. böylelikle iletişim kurduk ve yolumuz kesişti. sevgili Özgür inanarak geldi bana ben de ona istediğim yol haritasından bahsedice uyum içersinde olduk.

Birçok ünlü isim evlilik yapıyor. Siz evliliğe sıcak bakıyor musunuz?

Tuğba Yurt: benim hayatımda kimse yok desem :) Şu an zaten böyle bir süreçte değilim hayatımda da kimse yok Aslan tabii ki ben de elbet evlenmek isterim ama doğru insanın karşına gelmesi gerek şu an hayatımda dediğim gibi kimse yok Öyle bir arayış içersinde de değilim. Zaten aradığın zaman o seni bulmaz bir anda karşına çıkan her şey şu anda yalnızlıktan da çok mutluyum klişe olacak ama şu an odak noktam işim kariyerim evliliğe de aşka da hiçbir zaman kapalı değilim tabii ki

2020 yılının şarkısı ne desem sence? Bu yılın şarkısı hangisi?

Tuğba Yurt: ebru Yaşar’ın kalmam şarkısını beğeniyorum onu çok dinliyorum. Ebru Gündeş Aşık şarkısı güzel Bu süreçte dinlediğim şarkılar bunlar ama çok patlayan şarkı var mı desen aklıma gelmiyor koca bir sene ömrümüzde boş gibi geçti kimseye yaramadı bu şarkılarda benim dinlediğim şarkılar hani her sene bir şarkı patlar ya bu sene yok ve son soruma gelmek istiyorum

Türk pop müziğini nereye gidiyor? Artık Rap müzik ön planda pop müzik yani popüler müzik tükenir mi?

Tuğba Yurt: Pop müzik olarak bakarsak yani popüler müzik hemen tükeniyor dönemsel yapılan şeye popüler müzik denir. Ama pop müzik denildiğinde hiçbir zaman bitmez öyle bir şey yok yani dönemsel olarak bazen bazı şarkılar ön plana çıkar rap müzik yıllardan beri var Ama herkese hitap etmiyor radyolar çalmıyordu şimdi rap müziği daha popülerleştirelek insanların beğenisine sundular Bunun için daha ön plana çıktın pop müzikte artık çok fabrikasyon oldu onun için insanlar sıkıldı ama güzel kaliteli işler oluyor ve her müzik tarzı kendi alanında başarılı bence hiçbiri tükenmez. Hatta rap müzikte şu an ufak ufak enişte o ilk zamanları gibi hareketli değil.

Hayatınızda müzik olmasaydı şu an ne yapıyor olurdunuz, hiç düşündünüz mü?

Tuğba Yurt: Çocukluğumdan bu yana müzik eğitimi alıyorum. Hiç kendimi başka bir iş yaparken hayal etmedim açıkçası...

Enstrüman çalıyor musunuz?

Tuğba Yurt: Klasik Batı Müziği eğitimi aldım, viyola çalıyorum. Bir dönem Bursa Senfoni Orkestrası’nda çalıyordum. Enstrüman çalmak çok güzel ama ben şarkı söyleme isteğimi bastıramadım ve bu yolu tercih ettim.

Son olarak röpörtaj için çok teşekkür ederim özellikle Fanlarına seninle röpörtaj yapacağıma duyduklarında beni soru yağmuruna tuttular. Buradan neler söylemek istersin?

Tuğba Yurt: Çok teşekkür ederim Aslancığım çok güzel bir röpörtaj oldu seninle yayınında böyle güzel konuşmak çok hoş buradan tüm sevenlerime, beni destekleyenlere, şarkılarımı dinleyenlere, benimle her zaman bu yolda yürüyenlere çok teşekkür ederim.