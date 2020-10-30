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Aslan Sayım Soruyor? Nihan Şahenk Cevaplıyor!

Değerli okurlarımıza merhaba...  Dinamik ve cool tarzı ile izleyicileri ve dinleyicileri mest eden Nihan’ın başarı dolu oyunculuk ve müzik serüveninden bahsettik. Hem röportaj yaptık hem de Nihan kimdir sizler için araştırdık. Özellikle dijital konserleri ve youtube çalışmaları ile adından söz ettiren güzel vokal hakkında bilinmeyenler sizlerle...

30 Ekim 2020 Cuma 11:18
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Aslan Sayım Soruyor? Nihan Şahenk Cevaplıyor!

‘Babam Sınıfta Kaldı’ dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle yıldızı parlayan, oyuncu Nihan Şahenk albüm hazırlığında

Geçtiğimiz yaz ses mühendisi Ali Rıza Şahenk ile dünya evine giren Tarhan, eşinin de desteğiyle albüm çıkarmak için kolları sıvadı. Can Bonomo’nun da tüm albümlerinde birlikte çalıştığı Şahenk ile ortak bir çalışma hazırlığında olduğunu söyleyen güzel oyuncu, “Müzik benim için çok özel bir dünya. Oyunculuk ve müzik beni hayata karşı hem koruyor hem de besliyor. Birini diğerinden ayırmam mümkün değil. Üstelik eşimle böyle bir çalışma içerisinde olmak da şahane bir duygu. Sürpriz bir proje hazırlıyoruz.” sözleriyle heyecanını belirtti.

RÖPORTAJ: ASLAN SAYIM

Merhaba öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Sizin deyiminizle Nihan Şahenk Kimdir?

Nihan Şahenk: Her gün biraz daha kendini tanımak için çalışan, meraklı, heyecan ve tutku olmadan nefes alamayan, her anını aşkla doldurmaya özen gösteren bir enerji bombasıdır Nihan Tarhan.

Oyuncu olmaya ilk ne zaman karar verdiniz? İlk oynadığınız ya da okuduğunuz oyun neydi?

Nihan Şahenk: Tam olarak karar verdiğim an Closer filmini izlerken oldu açıkçası. Çocukluğumdan beri izlediğim her şeyde çok fazla beğendiğimde içimde oluşan kıskançlık duygusunun son noktasıydı o film. Ve artık biliyordum ne istediğimi. Ama tabii ki onun öncesinde ekilmişti tohumlar. Müzisyen bir ailede büyüdüğüm için çok küçük yaşta sahneyle tanıştım. Böyle bir çocukluk geçirdiğim için de oyunculuk benimle beraber büyüdü diyebilirim.

Aileler genelde çocuklarının mimar, mühendis gibi bir mesleği olsun ister. Oyuncu olmaya karar verdiğinizde ailenizin tepkisi ne oldu?

Nihan Şahenk:Uzun yıllar istemediler. Özellikle annem. İkisinin de haklı sebepleri vardı tabi ki... Babam özellikle müzisyen olduğu için sektörün içinden biri olarak karışıyordu annemin de tamamen gelecek kaygısı vardı. Hala da çok mutlu olduklarını söyleyemem ama ikisi de ben üzülmeyeyim diye beni çok sevdikleri için karşı çıktı. Ne zaman ki bunun bir heves olmadığını anladılar o zamandan beri daha çok yanımdalar.

Oyunculuğu hayatınızda nasıl bir yere koyuyorsunuz?

Nihan Şahenk: Benim hayatımın merkezinde mutlu olmak var. Her an daha çok mutlu olmak için çalışmak var. Ve beni mutlu eden şeylere de aşırı bağlı ve bağımlıyım. Oyunculuk benim için her kamera karşısına geçtiğimde ya da sahneye çıktığımda içimdeki sesin bunun için doğmuşsun kızım dediği bir alan. Onu düşünmediğim özlemediğim bir anımın bile olmadığı bir sevgili gibi.

Dizi-sinema projelerinde özellikle oynamak istemediğiniz bir karakter var mı?

Nihan Şahenk: Bana bir katkısı olacaksa ben her karakteri oynamaya hazırım. Önemli olan o karakteri oynayacak olmanın benim hayatıma ne katacağı, benim de aynı şekilde o projeye, yapıma, kanala katkılarımın ne olacağı diye düşünüp karar veriyorum.

Asiye karakteri üzerinize o kadar güzel oturmuştu ki uzun yıllar hepimiz sizi Karadenizli sandık. Peki, dışardan bununla ilgili nasıl tepkiler alıyordunuz?

Nihan Şahenk: Evet, hala beni Karadenizli zanneden var. Çok da uzak değil anne tarafım dedeler Karadenizli ama ben tabi böyle tepkiler beklemiyordum bir oyuncu için çok mutlu eden bir durum bu. Şive yapamıyorum diye üzülmüştüm olmamıştı bir türlü oturmuyordu ağzıma ama şive yapmak değil karakteri hissetmekmiş önemli olan. Çünkü o zaman araştırırken de birçok kişiden de duymuştum yapma şive ne olursun biz bile o kadar şiveli konuşmuyoruz diye. Karadenizlilerin o sert tavrı ama yumuşacık kalbi var ya böle tuttuğunu koparan erkek gibi kadınları ama kadının hası. İşte ben de şiveden çok bu duygulara çalıştım. Beğenildiği için de çok mutluyum.


Nihan’dan “Parla”

Geçtiğimiz yıl 'Ölmüşüm Ne Yazar' isimli ilk single'ını yayınlayan şarkıcı Nihan, şimdi ise sözü ve müziği Can Bonomo, düzenlemesi Ali Rıza Şahenk'e ait enerji dolu çalışması 'Parla' ile müzik kariyerine devam ediyor. Parla', Nihan'ın karakterini ve enerjisini yansıtmasının yanı sıra, yakın dostu olan Can Bonomo'nun da Nihan için yazıp bestelediği ilk şarkı olma özelliğini taşıyor. Renkli altyapısıyla dikkat çeken 'Parla' şarkısının yönetmen koltuğunda; şarkının düzenlemesini de yapan eşi, müzik prodüktörü Ali Rıza Şahenk oturuyor.

Bir önceki şarkısı 'Nasıl Keyifler'in çıkış tarihi karantina dönemine denk geldiği için klibi evde birlikte çeken çift, aldıkları güzel tepkilerden dolayı 'Parla'yı da birlikte çekmeye karar verdi. Müzisyen arkadaşları ile birlikte evinde kaydettikleri akustik serilerini yayınlamaya devam eden Nihan, bir sonraki single şarkısının hazırlıklarına da çoktan başladı.

Önce Vatan Gazetesi

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